21:19 05 ноября

Джабаров рассказал, чем может обернуться размещение военной базы РФ на Кубе

Размещение российской военной базы на Кубе может обострить отношения с Вашингтоном и привести ко второму Карибскому кризису, приводит РИА Новости мнение замглавы международного комитета Совета Федерации, генерала ФСБ Владимира Джабарова.

Джабаров рассказал, чем может обернуться размещение военной базы РФ на Кубе
Советская ракета на Кубе

Ранее зампредседателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич высказался за восстановление российской военной базы на Кубе.


Надо знать сначала мнение самих кубинцев, это независимое государство,
сказал Джабаров агентству.

Не думаю, что это самый хороший вариант, это может усилить конфронтацию между Россией и США,
отметил сенатор.

Джабаров напомнил, что в истории отношений СССР и США уже был Карибский кризис. По его словам, «новое размещение российской военной базы на Острове Свободы может только провоцировать американцев на воинствующие шаги» в отношении России, «может повториться Карибский кризис».

Замглавы комитета подчеркнул, что Россия должна обеспечивать свою оборону и безопасность, и тот флот атомных подлодок, который у нее есть, и те военные базы, которыми она располагает, «вполне могут справиться с внезапной атакой противника».

В свою очередь глава международного комитета СФ Константин Косачев полагает, что «такие решения следует принимать, исходя из принципа целесообразности и необходимости с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, а не из принципа взаимности». Поэтому окончательный ответ – всё же не за политиками, а за военными специалистами и Верховным главнокомандующим.

Использованы фотографии: http://mrlycien.livejournal.com
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 150

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый Сегодня, 18:11
    Не думаю, что это самый хороший вариант, это может усилить конфронтацию между Россией и США,
    отметил сенатор.
    надеюсь не о "дачке" переживает... по мне,так одни Плюсы."остовитяне",настолько обнаглели от того,что их "незалежна",находится за морем-океаном,от вероятного противника,что потеряли нюх...и такая "дуля" под носом Майами,да под прикрытием наших ПЛ,была бы ой как отрезвляющая.
    Дедкастарый
    1. 210окв Сегодня, 18:15
      К чему может привести?Ну,тогда к массовому бегству заштатников на север..Сейчас наверное на юг-к пингвинам..Однако этот вариант ну совсем не спасительный..
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 18:24
        Господин Клинцевич просто оправдывает нерешительность Мида... Говорит, что –''усилит конфронтацию''? Куда сильнее? Они и так в открытую говорят, что Россия враг номер один! Даже КНДР на четвёртом месте, после эболы и игил!!!
        Чем-то напомнило мне–''денег нет, но Вы держитесь!''; так и тут–''нас окружают, но вы не парьтесь!'''!!!
        На мой взгляд, всё Это констатация беспомощности нынешнего аппарата...
        Anarchist
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:32
          Размещение российской военной базы на Кубе может обострить отношения с Вашингтоном и привести ко второму Карибскому кризису, приводит РИА Новости мнение замглавы международного комитета Совета Федерации, генерала ФСБ Владимира Джабарова.

          Ох, чую не долго ему ходить в генералах ФСБ!
          СРЦ П-15
          1. The_Lancet Сегодня, 19:07
            Размещение российской военной базы на Кубе может обострить отношения с Вашингтоном и привести ко второму Карибскому кризису, приводит РИА Новости мнение замглавы международного комитета Совета Федерации, генерала ФСБ Владимира Джабарова.

            Кто разрешит России это сделать?Нет больше дураков в Кубе laughing
            Надо знать сначала мнение самих кубинцев, это независимое государство

            Генерал угадал
            The_Lancet
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:12
              Цитата: The_Lancet
              Кто разрешит России это сделать?Дураков больше нет на Кубе

              Да их на Кубе и раньше не было! А общий язык мы с кубинцами как-нибудь найдём! Вон у них атомная электростанция в Хурагуа, до сих пор недостроенная стоит. yes
              СРЦ П-15
            2. Виктор-М Сегодня, 19:45
              Цитата: The_Lancet
              Кто разрешит России это сделать?

              А кто вас спрашивать будет, тем более это не против вас, а против ИГИЛа. laughing
              Виктор-М
            3. Vladimir Avakimov Сегодня, 19:53
              А вам пиндоcам можно оккупировать независимые страны???
              Vladimir Avakimov
            4. Ныробский Сегодня, 19:53
              Цитата: The_Lancet
              Кто разрешит России это сделать?Нет больше дураков в Кубе

              Вопрос не в том, разрешат или не разрешат, а в целесообразности её открытия на Кубе и последующего содержания в тысячах милях от России. Путину уже задавали вопрос о том, планирует ли Россия вернуться во Вьетнам и Кубу, на что он ответил - "А зачем?.Кого надо мы и так достанем". Вот с этим и живите. Спокойной ночи...
              Ныробский
            5. Starover_Z Сегодня, 20:32
              Цитата: The_Lancet
              Кто разрешит России это сделать?Нет больше дураков в Кубе

              Фиделя нет, а нынешние на повторный "Карибский кризис" не решатся.
              Если бы они "сами собрали" ракеты средней дальности и вооружились, вот это был бы вариант !
              А пока им можно продать несколько "Искандеров". Для Гуантаномо.
              Starover_Z
            6. Titsen Сегодня, 21:17
              Цитата: The_Lancet
              Кто разрешит России это сделать?


              Бывает заяц серый, бывает заяц белый, а Вы товарищ.... The_Lancet с полосатым флагом какого цвета?
              Titsen
        2. Серый брат Сегодня, 18:49
          Цитата: Anarchist
          Господин Клинцевич просто оправдывает нерешительность Мида... Говорит, что –''усилит конфронтацию''

          Именно - усилит конфронтацию и не даст явных преимуществ.
          Серый брат
          1. Anarchist Сегодня, 19:14
            А что даст? Поделитесь...
            А то некрасиво выглядит fellow
            Anarchist
            1. Серый брат Сегодня, 19:37
              Цитата: Anarchist
              А что даст? Поделитесь...

              Масштабную переброску войск НАТО к российским границам, Россия на запад тоже войска погонит так как без внимания подобные вещи оставлять нельзя... неизвестно чем это кончится.
              Мутить этот движняк ради базы на Кубе? Мне не очень понятно что там такого козырного можно разместить и ради чего это следует сделать.
              Серый брат
              1. Anarchist Сегодня, 19:45
                А разве возле наших границ не кипиш? Не кишит ли Прибалтика а также Польша военными НАТО? Не строят ли базы про в Японии и в Республике Корее? Не пытается ли выйти США из дРСМД?
                А на Кубе ракеты разместить можно, которые за короткое время до Вашингтона долетят!
                Через Северный полюс или Тихий океан долговато будет... С кубы куда быстрее!
                Anarchist
                1. Серый брат Сегодня, 19:49
                  Цитата: Anarchist
                  А на Кубе ракеты разместить можно, которые за короткое время до Вашингтона долетят!

                  Никуда они не долетят, если только Россия первой не нападёт. А в плане обороны это настолько же бесполезная вещь как и американская ПРО в Европе, да и в Японии тоже.
                  Просто первоочередная цель.
                  Серый брат
                  1. Anarchist Сегодня, 20:05
                    Не в плане обороны, но сдерживания!
                    А если про так бесполезно, тогда почему визг по её поводу?
                    Ну раз вы говорите, тогда я спокоен hi
                    Anarchist
                    1. Серый брат Сегодня, 20:23
                      Цитата: Anarchist
                      А если про так бесполезно, тогда почему визг по её поводу?

                      Так это она в чистой обороне бесполезна, а в качестве парирования ответного удара очень даже полезна, пока её подавят она отстреляться успеет разок-другой, а может быть и поболе.
                      На "той стороне" тоже не дураки сидят и они тоже приоритетные цели выбирают.
                      В ядерной войне так - кто первый встал того и тапки.
                      Серый брат
                      1. Anarchist Сегодня, 20:29
                        Тогда вернемся к вопросу–Почему нет смысла в ракетах на Кубе?
                        А то вы как-то себе противоречите...
                        Anarchist
                      2. Голован Джек Сегодня, 20:59
                        Цитата: Серый брат
                        В ядерной войне так - кто первый встал того и тапки

                        Ненадолго.
                        В финале тапки будут у всех, и одного и того же цвета.
                        К сожалению.
                        Голован Джек
            2. NIKNN Сегодня, 19:44
              Цитата: Anarchist
              А что даст? Поделитесь...
              А то некрасиво выглядит fellow

              Вы представляете сколько это потребует средств и сил, для организации данной базы?
              Дело в том, что во времена Карибского кризиса, мы не могли осуществить адекватный ответ на агрессию с нашей територии. По этому пошли на размещение ракет на кубе. Сей час данной необходимости нет. И это на самом деле только лишь обострит и без того до предела острую ситуацию, думаю , что это будет даже на руку политикам америки, да и Кубу под удар ставить, как США европу нет смысла. Размещать ракеты нужно против Европейских баз НАТО ибо удар будет от туда а не из США. Смысла большого в размещении на кубе ЯО не вижу, кроме политического шага, помочь оно вряд ли сможет. США не собираются подставлять себя под удар, Война если будет то с европой (ну как бы с НАТО и америка как государство подключится не сразу, а выждет паузу), а Сша будут бабки собирать. Ну это так, как вариант. Трудно прогнозировать, когда многого не знаеш. Грубо, мысли в слух... recourse
              Личное мнение, что не стоит обстановку нагнетать. request
              NIKNN
              1. Серый брат Сегодня, 19:46
                Цитата: NIKNN
                Вы представляете сколько это потребует средств и сил, для организации данной базы?

                И ещё кубинцев забыли спросить.
                Серый брат
              2. NKT Сегодня, 20:11
                А если там просто Воронеж разместить, есть смысл?
                NKT
                1. NIKNN Сегодня, 20:41
                  Цитата: NKT
                  А если там просто Воронеж разместить, есть смысл?

                  Воронжцы против будут. smile Думаю "Воронеж" не плохо и с нашей територии работает, там что то менее глобальное можно, да и то просто как бы подарить Кубе, прописав в договоре, условия пользоваться данными получеными с помощью поставленого оборудования. wink
                  NIKNN
        3. Стас Снежин Сегодня, 18:50
          А если, Северной Корее там свою базу развернуть..
          Стас Снежин
        4. LSA57 Сегодня, 18:51
          Цитата: Anarchist
          Господин Клинцевич просто оправдывает нерешительность Мида..

          а МИД тут при чём? belay такие решения принимает исключительно Президент. МИД только озвучивает политические решения. это политическое, не военное ведомство
          LSA57
          1. Anarchist Сегодня, 18:58
            МИД даёт рекомендации по поводу действий в сложившихся ситуациях!
            Нередко дипломаты меняют исходы той или иной компании...
            Anarchist
            1. LSA57 Сегодня, 19:02
              Цитата: Anarchist
              МИД даёт рекомендации по поводу действий в сложившихся ситуациях

              рекомендации даёт Министерство обороны. а МИД, это политика, но не вопросы обороноспособности страны
              LSA57
              1. Anarchist Сегодня, 19:19
                Такие рекомендации дает не только Министерство обороны, но и Министерство иностранных дел! Такие вещи рассматриваются всесторонне yes
                Или озабоченности по поводу Сирии нам не Лавров говорил? Про поддержку джебхат ан-нусра, вооруженной оппозиции... Или Лавров больше не в МИДе?
                Anarchist
                1. LSA57 Сегодня, 19:28
                  Цитата: Anarchist
                  Или озабоченности по поводу Сирии нам не Лавров говорил?

                  так значит Лавров принял решение начать бомбардировки бармалеев? belay а Кожугетович нервно курил в стороне laughing оказывается у МИДа своя разведка есть и они пользуются её данными для принятия решений о вводе войск и размещении баз laughing
                  LSA57
                  1. Anarchist Сегодня, 19:35
                    Дружище, только не нужно передёргивать!
                    Решение принял главнокомандующий!!! Шойгу рассматривал риски со своей стороны, Лавров со своей. А ещё там участвовали аналитики из Минфина и т.д. и т.п.
                    Ну в первую очередь ситуацию в мире разгуливают именно политики, А это в первую очередь МИД!
                    Anarchist
                    1. LSA57 Сегодня, 19:54
                      Цитата: Anarchist
                      Лавров со своей.

                      какие риски Лавров рассматривал? кто чего в ООН скажет?
                      Цитата: Anarchist
                      Ну в первую очередь ситуацию в мире разгуливают именно политики

                      вот именно, политики только языками разруливают, а реальными делами безопасности занимается МО
                      LSA57
                      1. ul_vitalii Сегодня, 19:58
                        И все это вместе называется Совет безопасности
                        ul_vitalii
                      2. Anarchist Сегодня, 20:09
                        Бесполезно вести беседу, Когда вы отвечаете на клочки из моего комментария, вырывая их из контекста... Которые переворачивают всю суть сказанного мною hi
                        Anarchist
        5. Esoteric Сегодня, 19:07
          Цитата: Anarchist
          На мой взгляд, всё Это констатация беспомощности нынешнего аппарата...

          Оставьте. stop Это констатация зависимости нынешнего аппарата от доллара и мест его хранения...
          Esoteric
          1. Anarchist Сегодня, 19:24
            Это уже всё одно из другого вытекающие...
            Строить независимую банковскую систему они не хотят! А значит и доллар тронуть не могут! Иначе рухнет вся финансовая система...
            Anarchist
      2. антивирус Сегодня, 18:35
        Размещение российской военной базы на Кубе может обострить отношения с Вашингтоном и привести ко второму Карибскому кризису,

        ЗНАЛ БЫ ПРИКУП- ЖИЛ БЫ В СОЧИ

        ВВП ЧАСТО "РАБОТАЕТ" С СОЧАХ

        БАЗА НА КУБЕ ПОМОЖЕТ СТОРГОВАТЬСЯ , КАК 55 ЛЕТ НАЗАД-- УБРАТЬ УЖЕ ИЗ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ВСЕ УГРОЗЫ ДЛЯ РФ
        +++++ НАДО СТОРГОВАТЬ ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД( КАК В ЗАП БЕРЛИН)
        !!!!!!!!НО ЭТО БРЕМЯ СИЛЬНЫХ , А НЕ ИЗВОРОТЛИВЫХ
        антивирус
    2. Владыка Ситх Сегодня, 18:15
      Извиняюсь перед администрацией и подписчиками. Видео не по теме. У нас тут своя Куба в ДНР.

      Сегодня, 5 ноября, в 16:40 украинская армия открыла огонь по территории ДНР из РСЗО «Град». Было выпущено 120 ракет с направления Авдеевки, из них 40 в направлении донецкого аэропорта и 80 – в направлении н.п. Яковлевка Ясиноватского района ДНР, – сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
      Более подробная информация о жертвах и разрушениях уточняется.
      Владыка Ситх
      1. Дедкастарый Сегодня, 18:21
        Цитата: Владыка Ситх
        украинская армия открыла огонь по территории ДНР из РСЗО «Град».

        и дальше будете следовать "минским договорённостям",пока в щебень не разнесут? решаться нужно на что то,иначе выбьют так...(уж простите...)
        Дедкастарый
      2. Служил один раз Сегодня, 19:41
        Эх.хоть бы с десяток калибров "ошиблись"и прилетели куда надо..Держитесь! hi
        Служил один раз
    3. poquello Сегодня, 18:25
      да и необязательно как ракетную точку, контингент там равный прибалтийскому с средствами переброски
      poquello
    4. тол100в Сегодня, 19:21
      Цитата: Дедкастарый
      ,была бы ой как отрезвляющая.

      А зачем городить огород? РВСН , находясь в местах постоянного базирования, без всякого (или минимального) риска может нанести неприемлеемый ущерб для "исключительного СГА!" Не говоря уже о ВМФ, который тоже может сделать хороший ЗАЛП не выходя из родной гавани, прикрытой ПВО! И что бы не забыть ВКС, то и они не выходя за границы, могут хорошо бабахнуть! А играть в Хрущева- Кеннеди и Карибский кризис , уже никто не будет, да и не интересно!
      тол100в
  2. RUDY Сегодня, 18:11
    Не зря же название "Куба" расшифровывали как Коммунизм У Берегов Америки laughing
    RUDY
  3. Romario_Argo Сегодня, 18:13
    чтоб иметь базу на Кубе, нам для начало нужен океанский флот
    Romario_Argo
    1. Дедкастарый Сегодня, 18:23
      Цитата: Romario_Argo
      чтоб иметь базу на Кубе, нам для начало нужен океанский флот

      скоро "Кузю" и "Петра" подшаманят,и пойдём Омерегу брать! yes а чо нам...
      Дедкастарый
    2. Esoteric Сегодня, 19:11
      Цитата: Romario_Argo
      чтоб иметь базу на Кубе, нам для начало нужен океанский флот

      Достаточно иметь хорошие береговые ПКРК и средства ПВО. База может снабжаться и гражданскими судами. Здесь главное - согласие Кубы (правительства и народа) и желание нашей власти. Они (российские власти) позволили вывести в оффшоры столько средств, что... belay
      Esoteric
      1. LSA57 Сегодня, 19:31
        Цитата: Esoteric
        База может снабжаться и гражданскими судами.

        а, что мешает сашам ввести военную блокаду и закрыть проход ЛЮБЫХ судов? а они так и сделают
        LSA57
    3. макс702 Сегодня, 19:15
      Цитата: Romario_Argo
      чтоб иметь базу на Кубе, нам для начало нужен океанский флот

      И прежде всего транспорта на которых можно возить военное имущество в товарных кол-вах.. Сейчас тупо нечем не организовать доставку всего необходимого не обеспечить охрану.. Так что да , рановато на Кубу возвращаться.. но .. как бы не стало совсем поздно...
      макс702
  4. мичман Сегодня, 18:14
    Размещать и как можно скорее. Честь имею.
    мичман
    1. Дедкастарый Сегодня, 18:31
      Цитата: мичман
      Размещать и как можно скорее. Честь имею.

      О ! наше поколение! hi
      Дедкастарый
    2. Офицер запаса Сегодня, 18:35
      «...новое размещение российской военной базы на Острове Свободы может только провоцировать американцев на воинствующие шаги» в отношении России, может повториться Карибский кризис...»

      Вообще-то, Карибский кризис - это не только вследствие размещения наших ракет на Кубе. С нашей стороны это была ответка на размещение ракет с ЯО США в Турции.
      А сейчас, что, лучше? НАТО у наших границ, Варшавского договора нет. Это не просто ракеты в Турции, это подготовка вторжения. И если вовремя не давать адекватные ответы, то наглеть будут и дальше. Эти люди не признают никаких договоренностей, они боятся только реальной военной угрозы для их собственной территории.
      А наши сенаторы все боятся отношения со штатами ухудшить. Или за свои счета и недвижимость там опасаются?
      Офицер запаса
      1. Дедкастарый Сегодня, 18:43
        Цитата: Офицер запаса
        А наши сенаторы все боятся отношения со штатами ухудшить. Или за свои счета и недвижимость там опасаются?

        Жги Лёха, напалмом! good drinks
        Дедкастарый
    3. LSA57 Сегодня, 18:54
      Цитата: мичман
      Размещать и как можно скорее. Честь имею.

      а как туда доставлять, оружие, питание, аммуницию и многое другое? там саши рядом. перекрыть нам кислород, что два пальца об асфальт
      LSA57
    4. Голован Джек Сегодня, 18:59
      Цитата: мичман
      Размещать и как можно скорее. Честь имею.

      ... а мозги атрофировались.
      Если кубинское руководство против размещения такой базы - что делать предлагаете? fool
      Голован Джек
      1. Дедкастарый Сегодня, 19:02
        Цитата: Голован Джек
        ... а мозги атрофировались.

        хамить не надо. "мичман",кое что сделал для страны,вам,до его "атрофированых мозгов" не одну жизнь ещё ползти задом...
        Дедкастарый
        1. Дедкастарый Сегодня, 19:03
          Цитата: LSA57
          а как туда доставлять, оружие, питание, аммуницию и многое другое? там саши рядом. перекрыть нам кислород, что два пальца об асфальт

          кто там,такой отмороженый,что наш БДК с эскортом,обыскивать будет? у Сирии таких не нашлось.
          Дедкастарый
          1. LSA57 Сегодня, 19:33
            Цитата: Дедкастарый
            кто там,такой отмороженый,что наш БДК с эскортом,обыскивать будет?

            и много он туда привезёт? а возить надо будет постоянно. это не в Донбасс гуманитарный конвой отправить
            LSA57
        2. Голован Джек Сегодня, 19:31
          Цитата: Дедкастарый
          "мичман",кое что сделал для страны

          Честь и хвала ему за это.
          Цитата: Дедкастарый
          вам,до его "атрофированых мозгов" не одну жизнь ещё ползти задом

          Не имею такой цели, мозги держу в порядке... правда, лет на двадцать, на прикидку, я этого мичмана помладше.
          Цитата: Дедкастарый
          хамить не надо

          Констатация медицинского факта не есть хамство. Опровергните.
          Цитата: мичман
          Размещать и как можно скорее

          Бред? Да стопудово yes
          Голован Джек
      2. LSA57 Сегодня, 19:04
        Цитата: Голован Джек
        что делать предлагаете?

        ответить им гневными постами в ВО как нехорошо поступает Лавров (он там при чём?), МИД, МО и вообще все подряд
        LSA57
        1. sabakina Сегодня, 19:38
          Сергей, hi , откуда им знать (всепросралиполимерщикам), чё там лежит в наших морских контейнерах...
          sabakina
          1. LSA57 Сегодня, 19:58
            Цитата: sabakina
            откуда им знать (всепросралиполимерщикам), чё там лежит в наших морских контейнерах...

            а им не надо знать. просто объявят блокаду и всё. как нам санкции.
            LSA57
  5. anjey Сегодня, 18:17
    почему американским солдатам можно смотреть на наши границы,а нашим военнослужащим нет -это досадная несправедливость....,которую надо менять,пусть боятся ответки сиеминутной.....
    anjey
    1. Piramidon Сегодня, 18:28
      Цитата: anjey
      почему американским солдатам можно смотреть на наши границы,а нашим военнослужащим нет -это досадная несправедливость....,которую надо менять,пусть боятся ответки сиеминутной.....

      Ну, положим, с Чукотки можно полюбоваться. А вот с Кубы даже Флориду не видно. 90 миль расстояние.
      Piramidon
      1. anjey Сегодня, 18:46
        а янки просматривают нас почти со всех границ....,кольцо анаконды понимаешь придумали...
        anjey
  6. ul_vitalii Сегодня, 18:19
    Похоже начали прощупывать общественное мнение, надо проверить их на вшивость , заодно и реакцию. Я за.
    ul_vitalii
    1. Дедкастарый Сегодня, 18:28
      Цитата: ul_vitalii
      Я за.

      отмечено... hi
      Дедкастарый
      1. ul_vitalii Сегодня, 20:02
        Взаимно ...drinks
        ul_vitalii
    2. Федя2017 Сегодня, 18:39
      Цитата: ul_vitalii
      Похоже начали прощупывать общественное мнение,

      Похоже, вы слишком хорошего мнения о российских элитах... Вряд-ли их интересует "общественное мнение". Их мнение зависит от хранящихся в США собственных денег.
      Федя2017
      1. ul_vitalii Сегодня, 20:09
        О российской элите у меня неоднозначное мнение, по тексту я имел ввиду буржуйское общественное мнение wink
        ul_vitalii
  7. analgin Сегодня, 18:20
    А кубинцев кто нибудь спрашивал хотят они российскую базу или нет? request
    analgin
    1. Romario_Argo Сегодня, 18:26
      а от этого пусть у Лаврова в МИДе голова болит
      Romario_Argo
      1. analgin Сегодня, 18:32
        Цитата: Romario_Argo
        а от этого пусть у Лаврова в МИДе голова болит

        А Лавров здесь причем? Совсем недавно ведь, так же говорили: как вот щас разместим военную базу во Вьетнаме... И? Что на это ответил Вьетнам?
        analgin
      2. LSA57 Сегодня, 18:57
        Цитата: Romario_Argo
        а от этого пусть у Лаврова в МИДе голова болит

        а если пошлют лесом? "Тополями" закидаем? зкономически Куба ну никак от нас не зависит
        LSA57
    2. Дедкастарый Сегодня, 18:28
      Цитата: analgin
      А кубинцев кто нибудь спрашивал хотят они российскую базу или нет? request

      а чо ?
      Дедкастарый
    3. NKT Сегодня, 20:16
      30 млрд.$ мы им списали....не оценят?
      NKT
    4. purple Сегодня, 21:02
      Цитата: analgin
      А кубинцев кто нибудь спрашивал хотят они российскую базу или нет? request

      ты кубинец?
      purple
  8. рюрикович Сегодня, 18:22
    Ой, а что так струхнул то, господин Джабаров belay Американцы не боятся размещать своё ПРО у границ России,боясь испортить с ней отношения wink
    А база будет своего рода напоминанием о том, что время вакханалии уже позади. Пистолет у виска своего рода.
    А то совсем безбашенные и непугливые стали lol
    рюрикович
  9. изя топ Сегодня, 18:22
    Размещение российской военной базы на Кубе может обострить отношения с Вашингтоном
    а сейчас у нас розовые сопли what
    изя топ
    1. XXXIII Сегодня, 21:06
      Цитата: изя топ
      а сейчас у нас розовые сопли
      я бы не стал наступать на те же грабли....лучше помочь поднять экономику Кубы и дать возможность защищать себя и получать дивиденды от этого.....а так они с нашими ракетами вымрут окончательно.... и делать лучше с сша это вместе , будет лучше для всех..... good
      XXXIII
      1. изя топ Сегодня, 21:09
        Цитата: XXXIII
        и делать лучше с сша это вместе , будет лучше для всех.....

        под всеми Вы подразумеваете сша?
        Цитата: XXXIII
        .лучше помочь поднять экономику Кубы и дать возможность защищать себя и получать дивиденды от этого...

        нам уже в этом помогали...что то результат неудовлетворительный(не сказать ещё хужей)
        изя топ
  10. Mavrikiy Сегодня, 18:24
    Джабаров рассказал, чем может обернуться размещение военной базы РФ на Кубе
    Да я согласен что у уважаемого генерала ... может поместиться на десяти стульях. это его завоевания. Но интересы России лежат в другой плоскости. СУВЕРИНИТЕТ. И если кто то его топчет, он должен получить зеркальный ответ.
    Только тогда мы сможем спать спокойно.
    Mavrikiy
  11. seregatara1969 Сегодня, 18:24
    а размещение штатной базы на кубе чем грозит?
    seregatara1969
    1. Не либероид Русский Сегодня, 18:31
      на кубе есть база сша - гуантанамо
      Не либероид Русский
    2. DenZ Сегодня, 18:40
      Цитата: seregatara1969
      а размещение штатной базы на кубе чем грозит?

      Нашими сожалениями от МИД. Не более.
      DenZ
    3. ul_vitalii Сегодня, 18:50
      Ещё большей уважухой к России
      ul_vitalii
  12. q75agent Сегодня, 18:24
    Джабаров не засланный казачек wink
    q75agent
  13. SarS Сегодня, 18:26
    Давайте начнем с начала. У Джабарова есть деньги за границей (недвижимость, акции)?
    Рубль - за сто, что есть. В ожидании конфискации что он может заявлять об Америке? Естественно, база на Кубе не нужна, и тд. Было бы у нас ФСБ правильное-изолировало всех потенциальных друзей Америки во власти.
    SarS
    1. LSA57 Сегодня, 19:37
      Цитата: SarS
      У Джабарова есть деньги за границей (недвижимость, акции)?

      извините, но почему вы считаете Генерала ФСБ полным идиотам который прячет свои деньги за границей, зная, что их в любой момент могут арестовать? ну раз вы об этом знаете, он не в курсе?
      LSA57
      1. purple Сегодня, 21:05
        Цитата: LSA57
        Цитата: SarS
        У Джабарова есть деньги за границей (недвижимость, акции)?

        извините, но почему вы считаете Генерала ФСБ полным идиотам который прячет свои деньги за границей, зная, что их в любой момент могут арестовать? ну раз вы об этом знаете, он не в курсе?

        Джабаров фамилия.... ну он такой "генерал" ..... как из амна пуля.... с такими высказываниями...
        purple
  14. Egorovich Сегодня, 18:28
    Если это возможно, то обязательно нужно размещать военную базу России на Кубе. Нравится это матрасникам или не нравится, никто их мнения спрашивать не будет. Захотят договариваться, сами прибегут. От такого размещения договороспособность полосатых только резко улучшится.
    Egorovich
    1. LSA57 Сегодня, 20:00
      Цитата: Egorovich
      Если это возможно, то обязательно нужно размещать военную базу России на Кубе.

      ну наверное ключевое слово ЕСЛИ? а ЕСЛИ Кубинцы против?
      LSA57
      1. analgin Сегодня, 20:02
        Цитата: LSA57
        Цитата: Egorovich
        Если это возможно, то обязательно нужно размещать военную базу России на Кубе.

        ну наверное ключевое слово ЕСЛИ? а ЕСЛИ Кубинцы против?

        А кубинцам это зачем?
        analgin
        1. LSA57 Сегодня, 20:23
          Цитата: analgin
          А кубинцам это зачем?

          что?
          LSA57
      2. Egorovich Сегодня, 20:38
        Скорее всего Куба будет не против, они за это получат большой и хороший куш. Это Россия будет просчитывать, нужно ли нам это.
        Egorovich
  15. Million Сегодня, 18:29
    Войска НАТО у наших границ топчутся,а генерал Джабаров боится расстроить американских товарищей нашей базой на Кубе
    Million
  16. Федя2017 Сегодня, 18:31
    Похоже что, Джабаров подтвердил известное высказывание американца Бжезинского... За прошедшее время после этого высказывания, увеличилась только сумма "хранимого" российскими элитами в США.
    Федя2017
    1. Виктор-М Сегодня, 19:48
      Цитата: Федя2017
      За прошедшее время после этого высказывания, увеличилась только сумма "хранимого" российскими элитами в США.

      У вас и номера счетов есть, или это так предположение?
      Виктор-М
      1. Голован Джек Сегодня, 20:22
        Цитата: Виктор-М
        У вас и номера счетов есть, или это так предположение?

        Это тролль, не ведитесь...
        Голован Джек
        1. Федя2017 Сегодня, 21:00
          Цитата: Голован Джек
          Это тролль, не ведитесь..

          Вы из Ольгино вещаете ? Или "за просто так"?...
          Федя2017
          1. Голован Джек Сегодня, 21:03
            Цитата: Федя2017
            Цитата: Голован Джек
            Это тролль, не ведитесь..

            Вы из Ольгино вещаете ? Или "за просто так"?...

            Думайте, как вам удобнее. Вы мне неинтересны request
            Голован Джек
      2. Федя2017 Сегодня, 20:57
        Цитата: Виктор-М
        У вас и номера счетов есть, или это так предположение?

        В феврале обещает Трамп засветить и конфисковать. А у вас там много на сохранении ?
        Федя2017
  17. Геркулесыч Сегодня, 18:34
    Как будто у нас с янки сейчас просто сказочно великолепные отношения! fool Нужно не трястись от страха, как данный сударь, а как те же сша просто отстаивать интересы своей страны! am И кстати, с такими мыслями генералу нужно думать как минимум о смене места службы, либо же честно подать в отставку! !!
    Геркулесыч
  18. Влад5307 Сегодня, 18:36
    Цитата: Million
    Войска НАТО у наших границ топчутся,а генерал Джабаров боится расстроить американских товарищей нашей базой на Кубе

    Как бы у генерала небыло замазано одно место. РФ в осаде их баз и холуев, а на Кубе нам ничего низзя- как-то странно все это. bully
    Влад5307
    1. LSA57 Сегодня, 20:25
      Цитата: Влад5307
      Кубе нам ничего низзя- как-то странно все это.

      может быть вы забыли, что Кубы, это суверенное государство и надо как минимум у них разрешения спросить
      LSA57
  19. Глеб Молчанов Сегодня, 18:45
    А в Никарагуа и Куба, ПРО против ракет КНДР. Это тоже самое, что ПРО в Румынии и Польше от ракет Ирана. Америка понимает только силу.
    Глеб Молчанов
  20. БВС Сегодня, 18:46
    Цитата: SarS
    Давайте начнем с начала. У Джабарова есть деньги за границей (недвижимость, акции)?
    Рубль - за сто, что есть. В ожидании конфискации что он может заявлять об Америке? Естественно, база на Кубе не нужна, и тд. Было бы у нас ФСБ правильное-изолировало всех потенциальных друзей Америки во власти.

    А если этот генерал ФСБ припрет на Вас иск в наш независимый басманный суд за клевету (утверждение что в генерал что-то имеет на территрии США), то доказывать будете как?
    БВС
    1. LSA57 Сегодня, 19:38
      Цитата: БВС
      , то доказывать будете как?

      уже доказал. "РУпь за сто даю"
      LSA57
    2. sabakina Сегодня, 19:51
      Встречный иск в Свердловском. Как Вам такая идея?
      sabakina
    3. purple Сегодня, 21:07
      Цитата: БВС
      Цитата: SarS
      Давайте начнем с начала. У Джабарова есть деньги за границей (недвижимость, акции)?
      Рубль - за сто, что есть. В ожидании конфискации что он может заявлять об Америке? Естественно, база на Кубе не нужна, и тд. Было бы у нас ФСБ правильное-изолировало всех потенциальных друзей Америки во власти.

      А если этот генерал ФСБ припрет на Вас иск в наш независимый басманный суд за клевету (утверждение что в генерал что-то имеет на территрии США), то доказывать будете как?

      пускай он докажет сначала... но доказательтв не будет... то что он продажный уже ясно
      purple
  21. Yuriy71 Сегодня, 18:46
    Зато американцы совершенно не переживают о том, что обострят отношения с Россией, удушая ее своими базами со всех сторон! Эх, извечное Российское "как бы чего не вышло...". Нет твердости, поэтому и так все через одно место
    Yuriy71
  22. bulbash70 Сегодня, 18:49
    Джабарова-к стенке!как мразь продажную.
    bulbash70
    1. Esoteric Сегодня, 19:18
      Цитата: bulbash70
      Джабарова-к стенке!как мразь продажную.

      Пора возвращаться к статьям "За измену Родине..."
      Esoteric
    2. LSA57 Сегодня, 19:40
      Цитата: bulbash70
      Джабарова-к стенке!как мразь продажную.

      за то, что Куба не хочет нашей базы?
      LSA57
  23. eugraphus Сегодня, 18:56
    Бояться испортить испорченные отношения можно тогда, когда вообще боишься что либо отвечать и ищешь этому оправдание.
    eugraphus
  24. ul_vitalii Сегодня, 19:02
    Куба готова, америкосы опять им фигу показали, лишь бы наши больше, мягко говоря, не подводили своих кубинских товарищей.
    ul_vitalii
    1. Esoteric Сегодня, 19:23
      Цитата: ul_vitalii
      Куба готова, америкосы опять им фигу показали, лишь бы наши больше, мягко говоря, не подводили своих кубинских товарищей.

      Пока у руля нашей экономики олигархи...А с Кубой можно налаживать такие хорошие связи, что США просто будет захлёбываться в своей желчи. На Кубе хорошая медицина, можно заимствовать опыт кубинских врачей...Хотя...если нашим станут платить, профессия врача вновь станет престижной. Но, Куба - потенциальный рынок российских товаров и технологий...Как и КНДР...
      Esoteric
      1. ul_vitalii Сегодня, 19:40
        Полностью согласен, это повлечет ещё большее экономическое сотрудничество, лишь бы не остановились на полпути.
        ul_vitalii
  25. assa67 Сегодня, 19:03
    повторить "Анадырь"сейчас будет сложновато: причин множество-от состояния флота,до политической воли,как наших лидеров ,так и кубинских...и даже венесуэльских(как вариант размещения базы)....были бы Фидель и Чавес......
    assa67
  26. weksha50 Сегодня, 19:09
    "«новое размещение российской военной базы на Острове Свободы может только провоцировать американцев на воинствующие шаги» в отношении России"...

    Хм.... А куда еще дальше то провоцировать ? Они настолько уже Россию окружили, что осталось только реально начать горячую войну...
    Единственно, в чём с ним (сенатором) можно согласиться, так это в том, что сначала хоть Кубу бы спросили, а пустит ли она Россию к себе с новой военной базой...
    И опять таки пустозвонство: база, база... И на фото суют сразу ракеты... А база в Лурдесе была что, ракетная ???
    weksha50
  27. alkor Сегодня, 19:23
    Да не надо там ракет. Был там прекрасный центр слежения за амерами, очень он раздражал янкесов. Куба за него еще аренду нормальную получала, вот с этого и надо начинать снова. А потом прикрыть беззащитных "связистов" по - человечески, танками да самолетами. Еще больше амеров потроллить. Смотришь, задумаются они. Так вот потихоньку, без резких движений, развернуться на Кубе в полный рост. американцы нам из Европы пистолет к виску приставили. Успокоить их наглость только наш пистолет, приставленный к их лбу. Пусть привыкают к мысли, что мы рядом)
    alkor
    1. Piramidon Сегодня, 19:42
      Все обсуждают этот вопрос, как будто это зависит только от нас. Можно подумать что кубинцы, уже приглашение прислали, а наши думают - размещать или нет.
      Piramidon
  28. ul_vitalii Сегодня, 19:32
    Первый замглавы комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Россия должна восстановить свою военную базу на Кубе.
    «Я считаю, надо приложить все усилия, но наша база на Кубе — военно-морская и авиационная в комплексе — должна быть. Это ключевой момент», — заявил Клинцевич.
    А этот человек вправе, давать официальные заявления, значит все согласовано и при встрече с Трамплина, каким то образом озвучат.
    ul_vitalii
  29. Radikal Сегодня, 19:35
    Не думаю, что это самый хороший вариант, это может усилить конфронтацию между Россией и США,
    отметил сенатор.
    США не задумываясь размещают вблизи наших границ любые вооружения, и контингенты, а этот прости господи сенатор толкует о возможном усилении конфронтации, в случае размещения наших войск на Кубе! Спрашивается, на хрена нам нужны такие сенаторы?! sad
    Radikal
  30. DPN Сегодня, 19:35
    Может хватит трусить ,если конечно КУБА не против и поверит России.
    DPN
  31. Strashila Сегодня, 19:41
    "Размещение российской военной базы на Кубе может обострить отношения с Вашингтоном и привести ко второму Карибскому кризису, приводит РИА Новости мнение замглавы международного комитета Совета Федерации, генерала ФСБ Владимира Джабарова"... что то не понятно... а собственно он сенатор чей державы... что он так заботится о США. Решать этот вопрос нам и кубинцам, если там базы не будет что и конфронтация закончится с США... что то такой тенденции не предвидится. Опыт Сирии показал... что ни чего глобального делать и не надо... достаточно будет и Калибров в сухопутном исполнении... ну ПРО, и ПВО, и РЭБ сам бог велел... маленько ВКС... прикрывать наших Мишек и Лебедей.
    Strashila
  32. Горменгаст Сегодня, 19:44
    Соотношение ядерных сил совсем не то, что во времена Карибского кризиса.

    А порог болевой чувствительности напротив сильно понизился. Если тогда испугались 3 межконтинентальных Р-7 + некоторого количества РСД на Кубе - причем, без боезарядов, то теперь и подавно испугаются ядерной конфронтации.

    А вот любая иная конфронтация вполне может быть.
    Горменгаст
  33. Евродав Сегодня, 19:47
    А если бы у амеров получилось, они бы создали там базу прям завтра и им бы было по фигу на чьё то мнение! Можно не переться туда сразу со всем арсеналом, тихой сапой...
    Евродав
  34. Евродав Сегодня, 19:49
    Цитата: Евродав
    А если бы у амеров получилось, они бы создали там базу прям завтра и им бы было по фигу на чьё то мнение! Можно не переться туда сразу со всем арсеналом, тихой сапой...

    P.S.: а слова этого деятеля отдают какой то гнильцой!!!
    Евродав
  35. БВС Сегодня, 19:51
    Цитата: Esoteric
    Цитата: ul_vitalii
    Куба готова, америкосы опять им фигу показали, лишь бы наши больше, мягко говоря, не подводили своих кубинских товарищей.

    Пока у руля нашей экономики олигархи...А с Кубой можно налаживать такие хорошие связи, что США просто будет захлёбываться в своей желчи. На Кубе хорошая медицина, можно заимствовать опыт кубинских врачей...Хотя...если нашим станут платить, профессия врача вновь станет престижной. Но, Куба - потенциальный рынок российских товаров и технологий...Как и КНДР...

    А чем Куба будет оплачивать российские товары, опять в долг, а затем списание долгов? Это уже было, это уже проходили. В 2014 году президент России в преддверии своего официального визита в страну щедро списал 90 % (или $31,7 млрд) из огромного долга Кубы перед СССР размером в $35,2 млрд.
    БВС
    1. ul_vitalii Сегодня, 20:30
      Эти потери могут быть многократно больше, так дополнительное размещение одной полнокровной дивизии у своих границ потребует значительных средств, лучше играть на опережение и подальше от границ, здесь уже политика, а не бизнес.Иначе , развернув активную деятельность за морями, мы можем ослабить давление у своих границ(как предмет переговоров).
      ul_vitalii
  36. Ilja2016 Сегодня, 19:53
    На Кубе база д.б. обязательно. А желательно создать базы по всей Южной Америке
    Ilja2016
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 20:55
      Цитата: Ilja2016
      На Кубе база д.б. обязательно. А желательно создать базы по всей Южной Америке

      За счет денег от продажи Вашей квартиры...
      MOSKVITYANIN
  37. Ilja2016 Сегодня, 19:54
    Цитата: Radikal
    Не думаю, что это самый хороший вариант, это может усилить конфронтацию между Россией и США,
    отметил сенатор.
    США не задумываясь размещают вблизи наших границ любые вооружения, и контингенты, а этот прости господи сенатор толкует о возможном усилении конфронтации, в случае размещения наших войск на Кубе! Спрашивается, на хрена нам нужны такие сенаторы?! sad

    Согласен
    Ilja2016
  38. БВС Сегодня, 19:56
    Цитата: Евродав
    А если бы у амеров получилось, они бы создали там базу прям завтра и им бы было по фигу на чьё то мнение! Можно не переться туда сразу со всем арсеналом, тихой сапой...

    Амереканская военная база на кубе была и есть - Гуанта́намо. Ба́за в зали́ве Гуанта́намо (англ. Guantanamo Bay Naval Base) — арендованная в 1903 году США после испано-американской войны военно-морская база в заливе Гуантанамо (Куба)[1], в 30 км от одноимённого города.
    БВС
  39. Dzafdet Сегодня, 20:10
    Речь идёт о восстановление центра военной разведки, а не о том, чтобы разместить там вооружение. Ну Джабаров, что с него возьмёшь Видимо сидит на подсосе у матрасников.. drinks
    Dzafdet
  40. kubanec Сегодня, 20:21
    размещать, однозначно размещать
    kubanec
  41. Идущий Сегодня, 20:29
    Поэтому окончательный ответ – всё же не за политиками, а за военными специалистами и Верховным главнокомандующим.


    Это просто напоминание нашим партнерам , чтобы не зарывались.
    Идущий
  42. Серый брат Сегодня, 20:35
    Anarchist,
    Тогда вернемся к вопросу–Почему нет смысла в ракетах на Кубе?
    А то вы как-то себе противоречите...

    1) Потому что Россия на США нападать не собирается.
    2) Исходя из п.1 их там уничтожат раньше чем они пуски произведут.
    Серый брат
  43. Немезида Сегодня, 20:42
    Пусть Джабаров занимается приготовление хачапури,у себя на кухне,а в политике без него разберутся.США не думают о том,что они осложняют отношения с РФ размещая вдоль границ РФ свои ПРО ,а теперь уже и крылатые ракеты Томагавк,а России зеркально отвечать на действия США,якобы,нельзя...Нам твои советы,Джабаров,не подходят...Ты лучше у себя на Родине,в Узбекистане,правительству советы давай,а в России полно местного населения,которое само решит,как ему жить,без советов иностранцев.
    Немезида
    1. Федя2017 Сегодня, 21:09
      Цитата: Немезида
      а в России полно местного населения,которое само решит,как ему жить,без советов иностранцев.

      Когда это в России местное население само решало, как ему жить ?...
      Федя2017
  44. Прутков Сегодня, 20:42
    Думаю, что сейчас актуальнее на Кубе размещать не ракеты, а телерадиостанцию RT. Так будет эффективнее.
    Прутков
  45. MOSKVITYANIN Сегодня, 20:53
    Джабаров напомнил, что в истории отношений СССР и США уже был Карибский кризис. По его словам, «новое размещение российской военной базы на Острове Свободы может только провоцировать американцев на воинствующие шаги» в отношении России, «может повториться Карибский кризис».

    Очередной прихвостень ампириалистов, продался американской военщине не иначе....
    Смотря какая ВБ там будет размещена, размещение ограниченного контингента ВС РФ будет достаточно - аэродром морской авиации, ПМТО ВМФ и разведывательной центр с РЛС (наблюдения за надводной и подводной обстановки на море, станции радиоперехвата - аналог англо-американской системе "Эшелон"), большего и не надо...
    MOSKVITYANIN
  46. MOSKVITYANIN Сегодня, 21:00
    Советская ракета на Кубе

    А че на фото американский тягач изображен? Явно не КрАЗик....
    MOSKVITYANIN
  47. ul_vitalii Сегодня, 21:07
    Размещение ракет на Кубе это прошлый век, Статус-6 это наш век, только нам деликатно нужно объяснить , что это есть, существует и работает.
    ul_vitalii
  48. purple Сегодня, 21:07
    Цитата: Esoteric
    Цитата: bulbash70
    Джабарова-к стенке!как мразь продажную.

    Пора возвращаться к статьям "За измену Родине..."

    у него нет родины....
    purple
  49. purple Сегодня, 21:10
    Цитата: ul_vitalii
    Размещение ракет на Кубе это прошлый век, Статус-6 это наш век, только нам деликатно нужно объяснить , что это есть, существует и работает.

    продемонстрировать надо.... на тихоокеанском побережье сша
    purple
  50. Громобой Сегодня, 21:11
    К чему эти споры?Цена же за такую базу хорошо известна---содержать кубинскую экономику.Потянем ещё и Кубу?Нет.Вот и всё.
    Или думаете кубинцы по старой дружбе,да за дело мировой революции готовы себе белый крестик на спине нарисовать?Так на них никто не нападает,а даже наоборот---им делают деловые предложения.
    "ракеты на Кубе" это из той же оперы,что и "никарагуанский канал" --- нереальная вещь.
    Громобой
  51. purple Сегодня, 21:12
    Цитата: Серый брат
    Anarchist,

    2) Исходя из п.1 их там уничтожат раньше чем они пуски произведут.


    совсем не думаешь да? кто их уничтожит интересно, и как?
    purple
    1. Серый брат Сегодня, 21:18
      Цитата: purple
      совсем не думаешь да? кто их уничтожит интересно, и как?

      Американцы и уничтожат, причём даже неядерными средствами.
      Серый брат
  52. purple Сегодня, 21:15
    За скока баранов интересно он "генерала" купил... даж самому тупому понятно, что по вопросам внешней политики, может только МИД говорить.... что за тупой овцепас?
    purple
Картина дня