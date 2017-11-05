Джабаров рассказал, чем может обернуться размещение военной базы РФ на Кубе
Размещение российской военной базы на Кубе может обострить отношения с Вашингтоном и привести ко второму Карибскому кризису, приводит РИА Новости мнение замглавы международного комитета Совета Федерации, генерала ФСБ Владимира Джабарова.
Ранее зампредседателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич высказался за восстановление российской военной базы на Кубе.
Джабаров напомнил, что в истории отношений СССР и США уже был Карибский кризис. По его словам, «новое размещение российской военной базы на Острове Свободы может только провоцировать американцев на воинствующие шаги» в отношении России, «может повториться Карибский кризис».
Замглавы комитета подчеркнул, что Россия должна обеспечивать свою оборону и безопасность, и тот флот атомных подлодок, который у нее есть, и те военные базы, которыми она располагает, «вполне могут справиться с внезапной атакой противника».
В свою очередь глава международного комитета СФ Константин Косачев полагает, что «такие решения следует принимать, исходя из принципа целесообразности и необходимости с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, а не из принципа взаимности». Поэтому окончательный ответ – всё же не за политиками, а за военными специалистами и Верховным главнокомандующим.
Советская ракета на Кубе
Ранее зампредседателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич высказался за восстановление российской военной базы на Кубе.
Надо знать сначала мнение самих кубинцев, это независимое государство,сказал Джабаров агентству.
Не думаю, что это самый хороший вариант, это может усилить конфронтацию между Россией и США,отметил сенатор.
Джабаров напомнил, что в истории отношений СССР и США уже был Карибский кризис. По его словам, «новое размещение российской военной базы на Острове Свободы может только провоцировать американцев на воинствующие шаги» в отношении России, «может повториться Карибский кризис».
Замглавы комитета подчеркнул, что Россия должна обеспечивать свою оборону и безопасность, и тот флот атомных подлодок, который у нее есть, и те военные базы, которыми она располагает, «вполне могут справиться с внезапной атакой противника».
В свою очередь глава международного комитета СФ Константин Косачев полагает, что «такие решения следует принимать, исходя из принципа целесообразности и необходимости с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, а не из принципа взаимности». Поэтому окончательный ответ – всё же не за политиками, а за военными специалистами и Верховным главнокомандующим.
Использованы фотографии: http://mrlycien.livejournal.com
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