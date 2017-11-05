21:22 05 ноября

В ДНР рассказали о пожаре на оружейном складе ВСУ близ Донецка

Пожар возник на складе вооружения ВС Украины в районе населенного пункта Опытное к северу от Донецка, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.

В ДНР рассказали о пожаре на оружейном складе ВСУ близ Донецка
Архивное фото

По данным от местных жителей, в районе населенного пункта Опытное на территории расположения воинской части 42 батальона 57 бригады ВСУ из-за нарушения мер безопасности при хранении боеприпасов произошло возгорание складов вооружения,
сказал журналистам представитель командования.


По словам очевидцев, «взрывы боеприпасов на складе представляют угрозу для местных жителей, однако организованной эвакуации людей не проводится».

Это не первый случай возгорания на украинских складах боеприпасов за последнее время. В конце сентября пожар произошел в Калиновке Винницкой области. Вначале выдвигались предположения о диверсии, однако главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг эту версию и заявил, что склады охранялись плохо, а пожарная сигнализация не работала. Генпрокуратура Украины считает одной из причин пожара служебную халатность.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Дедкастарый Сегодня, 18:34
    В ДНР рассказали о пожаре на оружейном складе ВСУ близ Донецка
    Уже ответили на обстрел "градами" ? оперативно, молодцы! soldier
    Дедкастарый
    1. антивирус Сегодня, 18:43
      ПРОСТО ПОД "МЕТ ЛОМ " ВЫВЕЗЛИ"НА ББВ И ПОТОМ "ВЗОРВАЛИ.
      "праздник всегда с нами"
      антивирус
      1. хрыч Сегодня, 18:57
        Цитата: антивирус
        ВЫВЕЗЛИ"НА ББВ И ПОТОМ "ВЗОРВАЛИ

        Если этот склад близок к линии фронта, то его уничтожение может резко поменять планы, включая отказ от наступательной операции. Опять же уничтоженная колонна бронетехники и пр. Если Порох не обострит в зоне АТО, то скоро стрелять будут в Киеве.
        хрыч
        1. 210окв Сегодня, 20:33
          Не будет там никто стрелять.Это не Янук-слюнтяй,с этим не забалуешь.Вот мы все хихикает над этой " пьяной"рожей.А ведь мастерство не пропьешь..Он быстрее в бараний рог скрутит того кто стрелять задумает..
          Цитата: хрыч
          Цитата: антивирус
          ВЫВЕЗЛИ"НА ББВ И ПОТОМ "ВЗОРВАЛИ

          Если этот склад близок к линии фронта, то его уничтожение может резко поменять планы, включая отказ от наступательной операции. Опять же уничтоженная колонна бронетехники и пр. Если Порох не обострит в зоне АТО, то скоро стрелять будут в Киеве.
          210окв
    2. Тралл Сегодня, 18:44
      Опять лазером со спутника Россия подожгла? smile
      Тралл
      1. AID.S Сегодня, 20:27
        Цитата: Тралл
        Опять лазером со спутника Россия подожгла?

        Да нет, это наши космонавты окурок незабычкованный со станции в окошко выкинули .
        AID.S
      2. alex13-61 Сегодня, 20:35
        Цитата: Тралл
        Опять лазером со спутника Россия подожгла?

        Это инженер Гарин...
        alex13-61
      3. Капитан Пушкин Сегодня, 21:13
        Цитата: Тралл

        3
        Тралл Сегодня, 18:44 ↑ Новый
        Опять лазером со спутника Россия подожгла?

        Опять... И опять лазер оказался запрещенный... Ну что же так не аккуратно? Нужно эти склады разрешенными лазерами поджигать, что бы жалоб не было.
        Капитан Пушкин
    3. Primoos Сегодня, 19:06
      Всё, что не продано, сгорело. Спасибо Прметею, что подарил каклам огонь. Иначе как бы они без него гроши тырили?
      Primoos
    4. assa67 Сегодня, 19:07
      ни кто не в курсе,Путин сегодня на аистах не вылетал?
      assa67
      1. LSA57 Сегодня, 20:08
        Цитата: assa67
        ни кто не в курсе,Путин сегодня на аистах не вылетал?

        вылетал, но ночью и на совах
        LSA57
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:37
    Это не я lol чессслово wassat !!!Соседи подтвердят lol -вместе поджигали lol (Не сбалтнул ли я чего лишнего? ??) recourse
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 18:41
      Цитата: Геркулесыч
      Это не я lol чессслово wassat !!!Соседи подтвердят lol -вместе поджигали lol (Не сбалтнул ли я чего лишнего? ??) recourse

      лишил себя ордена...(кто тянул за язык?) recourse
      Дедкастарый
    2. Dym71 Сегодня, 19:09
      Цитата: Геркулесыч
      (Не сбалтнул ли я чего лишнего? ??) recourse

      Учитесь! wink
      Dym71
  3. parusnik Сегодня, 18:37
    Видимо, опять из гранаты табакерку делали...
    parusnik
  4. pvv113 Сегодня, 18:40
    Пора наградные листы оформлять wink
    pvv113
  5. ul_vitalii Сегодня, 18:42
    Надо же, под Донецком служебная халатность, а под Винницей происки России.
    ul_vitalii
  6. Антарес Сегодня, 18:55
    по данным от местных жителей, в районе населенного пункта Опытное на территории расположения воинской части 42 батальона 57 бригады ВСУ

    какие осведомленные местные жители.
    Они в Константиновке, а не в Опытном. По данным симиков там в Опытном 26 человек еще живут. Село довольно часто обстреливается.
    Антарес
  7. SCHMEL Сегодня, 19:13
    Репетиция к празднику? А фейерверки на всех складах б/п к празднику будут? fellow
    SCHMEL
  8. Горменгаст Сегодня, 20:00
    Надеюсь, следующая новость будет: "Склад сгорел дотла" laughing
    Горменгаст
  9. Михаил Зубков Сегодня, 20:05
    Цитата: pvv113
    Пора наградные листы оформлять wink

    День РВР (российского военного разведчика) надо именно так отмечать - фейерверками на складах БК врага, после выкупа и вывоза оттуда всего нужного в своем хозяйстве. Молодцы донецкие шахтеры, успели с проходкой к празднику!
    Михаил Зубков
  10. лысова Сегодня, 20:08
    Не отпустим с такой сцены - давай ещё на бис !!!
    лысова
  11. Идущий Сегодня, 20:26
    “По данным от местных жителей, в районе населенного пункта Опытное на территории расположения воинской части 42 батальона 57 бригады ВСУ из-за нарушения мер безопасности при хранении боеприпасов произошло возгорание складов вооружения,
    сказал журналистам представитель командования.


    Это типа ответка от ВСУ.
    Идущий
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