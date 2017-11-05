В ДНР рассказали о пожаре на оружейном складе ВСУ близ Донецка

По данным от местных жителей, в районе населенного пункта Опытное на территории расположения воинской части 42 батальона 57 бригады ВСУ из-за нарушения мер безопасности при хранении боеприпасов произошло возгорание складов вооружения,

Пожар возник на складе вооружения ВС Украины в районе населенного пункта Опытное к северу от Донецка, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.сказал журналистам представитель командования.По словам очевидцев, «взрывы боеприпасов на складе представляют угрозу для местных жителей, однако организованной эвакуации людей не проводится».Это не первый случай возгорания на украинских складах боеприпасов за последнее время. В конце сентября пожар произошел в Калиновке Винницкой области. Вначале выдвигались предположения о диверсии, однако главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг эту версию и заявил, что склады охранялись плохо, а пожарная сигнализация не работала. Генпрокуратура Украины считает одной из причин пожара служебную халатность.