21:26 05 ноября

В Варшаве назвали недопустимым заявление Минобороны ФРГ о «демократическом сопротивлении»

Заявление главы МО ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о необходимости поддерживать демократическое сопротивление молодежи в восточноевропейских странах недопустимо, приводит ТАСС мнение заместителя министра обороны Польши Михала Дворчика.



В четверг Урсула фон дер Ляйен заявила о желании «заступиться за страны Восточной Европы». Она призвала к поддержке «здорового демократического сопротивления молодого поколения в Польше». По мнению министра, поддержка молодежи является делом ЕС, который не должен торопиться «складывать оружие». «Борьба за общие ценности, которую имеет право вести каждый, и даже те, кто не разделяет мнение правительства своей страны, бесценна», – подчеркнула она.


Прозвучавшие слова недопустимы. Я не могу себе представить, чтобы какой-то политик из польского правительства, по сути, вмешивался в дела другой страны, призывая какую-то социальную группу или политическую партию к борьбе с собственным правительством,
сказал Дворчик, отметив, что «на такие ситуации необходимо реагировать».

Ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич уже поручил своим подчиненным вызвать военного атташе ФРГ в Варшаве для обсуждения сложившейся ситуации. О намерении предпринять дипломатические шаги заявил также и МИД республики.

Польская оппозиция тем временем считает реакцию властей чрезмерной. По словам депутата Роберта Тышкевича из крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа», вызов атташе – «это слишком высокий уровень дипломатической реакции, после которого уже можно замораживать отношения».

Политик полагает, что польское военное руководство неверно поняло слова министра обороны ФРГ, «развязав истерику о якобы вмешательстве немецкой стороны в наши внутренние дела». Действия Варшавы Тышкевич назвал «намеренным обострением польско-немецких отношений».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. изя топ Сегодня, 19:19
    Я не могу себе представить, чтобы какой-то политик из польского правительства, по сути, вмешивался в дела другой страны, призывая какую-то социальную группу или политическую партию к борьбе с собственным правительством,
    скакляндию вспомни angry
    и вообще,что то поленья последнее время не по здоровью возбухают,как бы на инвалидность их не перевели
    изя топ
    1. dsk Сегодня, 19:30
      После визита Порошенко 11 саудовских принцев арестовали за коррупцию.
      Владелец инвестиционной компании ​Kingdom Holding, племянник короля Саудовской Аравии, миллиардер аль-Валид ибн Талал оказался среди задержанных по подозрению в коррупции членов королевской семьи, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
      Кроме него, под стражей находится также бывший министр финансов королевства Ибрагим аль-Ассаф. Всего, по данным телеканала Al Arabiya, власти задержали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров.
      Ранее король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ о борьбе с коррупцией и создании верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца. Монарх заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах королевства. ​
      В августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы банка в его капитал может войти принц аль-Валид. «Принц является крупнейшим акционером Citigroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения», — сообщила тогда пресс-служба Хотина. Forbes оценивает состояние принца аль-Валида в $18 млрд. Он владеет 95-процентной долей в Kingdom Holding и является крупнейшим акционером одного из международных финансовых конгломератов Citygroup (более 6% акций). Ему также принадлежат доли в таких компаниях, как Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), CitiGroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney. Он является владельцем отеля George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке. http://www.rbc.ru/politics/05/11/2017/59fe98659a7
      dsk
      1. poquello Сегодня, 20:09
        Цитата: dsk
        После визита Порошенко 11 саудовских принцев арестовали

        инфекция , острое коррумпиро-вирусное заболевание, карантин
        poquello
    2. Esoteric Сегодня, 19:30
      Мне по "сельдерею", о чем хочет поведать нам какая-то женщина из властных европейских структур, но когда она держит руки в таком положении, я твёрдо уверен, что мысли её витают в совершенно другом пространстве, изобилующем сопротивлением молодёжи и поддатливостью зрелых ...
      Esoteric
      1. Тралл Сегодня, 20:00
        Цитата: Esoteric
        но когда она держит руки в таком положении, я твёрдо уверен, что мысли её витают в совершенно другом пространстве, изобилующем сопротивлением молодёжи и поддатливостью зрелых ...

        Тралл
    3. Тралл Сегодня, 19:55
      Интересно, а эта Урсула карты военные читать умеет? smile
      Тралл
      1. изя топ Сегодня, 20:00
        Цитата: Тралл
        Интересно, а эта Урсула карты военные читать умеет? smile

        она точно знает ответ на вопрос "где?" feel
        изя топ
      2. poquello Сегодня, 20:12
        Цитата: Тралл
        Интересно, а эта Урсула карты военные читать умеет? smile

        легко
        poquello
        1. изя топ Сегодня, 20:43
          Цитата: poquello
          легко

          немецкие карты немного по другому выглядят feel
          изя топ
          1. poquello Сегодня, 21:03
            Цитата: изя топ
            Цитата: poquello
            легко

            немецкие карты немного по другому выглядят feel


            ?
            poquello
            1. изя топ Сегодня, 21:06
              я другую картину себе нарисовал...постить не буду,бо цензура request
              изя топ
      3. LSA57 Сегодня, 20:40
        Цитата: Тралл
        Интересно, а эта Урсула карты военные читать умеет?

        её псаки учит
        LSA57
    4. Монос Сегодня, 20:03
      Не очень понял кого они в Польше собрались поддерживать. Там вроде бы тихо. Никто не бунтует. Или это такой намёк на возможный майдан?
      Монос
      1. poquello Сегодня, 20:17
        Цитата: Монос
        Не очень понял кого они в Польше собрались поддерживать. Там вроде бы тихо. Никто не бунтует. Или это такой намёк на возможный майдан?

        руководство Польши демократию у себя поприжало, теперь все кто где против агенты Кремля, немцы тоже агенты Кремля
        poquello
      2. LSA57 Сегодня, 20:42
        Цитата: Монос
        Или это такой намёк на возможный майдан?

        ну да. пшеки ведь метят вместо гансов в любимые жёны к сашам
        LSA57
        1. Pirogov Сегодня, 21:20
          Цитата: LSA57
          ну да. пшеки ведь метят вместо гансов в любимые жёны к сашам

          Они уже и так любимые ,а гансы конкуренты и как прикажите пшекам с ними мирится ?!)
          Pirogov
  2. poquello Сегодня, 19:19
    распад ЕС неизбежен, а обвинят опять нас
    poquello
  3. assa67 Сегодня, 19:30
    ууу,милые грызутся-только тешатся,как говорится.....потом найдут виноватого...как думаете,кто будет виноватым? winked
    assa67
    1. Серый брат Сегодня, 20:44
      Цитата: assa67
      ууу,милые грызутся-только тешатся,как говорится.....потом найдут виноватого...как думаете,кто будет виноватым?

      Советские оккупанты?
      У меня кыно есть свежее, с подтекстом, целевая аудитория - польское пидрастающее поколение.
      Серый брат
  4. APASUS Сегодня, 19:42
    Заявление главы МО ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о необходимости поддерживать демократическое сопротивление молодежи в восточноевропейских странах недопустимо,

    Нормальная позиция! Самое интересное в этом контексте , что именно в восточноевропейские страны воспринимаются как полигон для полит технологий!При этом именно Западные страны будут решать что плохо ,а что хорошо в данном случае.
    Если посмотреть со стороны Восточная Европа попала по полной ,Запад до сих пор экспериментирует с режимами,с политическими взглядами и правилами игры для долбоящеров,которые возомнили себя равными!
    APASUS
    1. poquello Сегодня, 20:21
      Цитата: APASUS
      которые возомнили себя равными!

      что значит возомнили? впустили - теперь у них те же права на жилпощадь, можно конечно с допуском к плите и сортиру поиграться, но это момент скользкий
      poquello
      1. APASUS Сегодня, 20:49
        Цитата: poquello
        что значит возомнили? впустили - теперь у них те же права на жилпощадь, можно конечно с допуском к плите и сортиру поиграться, но это момент скользкий

        А это и значит,что если ты вступил в ЕС , декларируешь общие ценности и принимаешь правила игры,это тебе ничего не гарантирует.
        Раньше у Запада были колонии ,сейчас есть восточноевропейцы ,а суть в сущности не изменилась
        APASUS
        1. poquello Сегодня, 21:16
          Цитата: APASUS
          Цитата: poquello
          что значит возомнили? впустили - теперь у них те же права на жилпощадь, можно конечно с допуском к плите и сортиру поиграться, но это момент скользкий

          А это и значит,что если ты вступил в ЕС , декларируешь общие ценности и принимаешь правила игры,это тебе ничего не гарантирует.
          Раньше у Запада были колонии ,сейчас есть восточноевропейцы ,а суть в сущности не изменилась

          тогда термин "Запад" стоит уточнить, у ВСЕХ евробаранов один пастух -США, ибо в рамках ЕС Польше борзеть никто не мешает
          poquello
  5. SCHMEL Сегодня, 19:49
    Заявление главы МО ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о необходимости поддерживать демократическое сопротивление молодежи в восточноевропейских странах
    Ох уж эти имперские амбиции, покоя немкам не дают winked
    SCHMEL
    1. XXXIII Сегодня, 20:30
      Цитата: SCHMEL
      Ох уж эти имперские амбиции, покоя немкам не дают
      грубой силы хотят фрау. а то одни геи и трансы.... laughing
      XXXIII
      1. SCHMEL Сегодня, 21:14
        грубой силы хотят фрау. а то одни геи и трансы.... laughing

        ещё и "заокеанским мартышкам" охота нагреться на новой "войнушке" в Европе, уж стараются изо-всех сил её разжечь, а пока не выходит, но они не отчаиваются... belay am
        SCHMEL
  6. Горменгаст Сегодня, 19:55
    Когда гинеколог возглавляет МО - часто случаются подобные казусы. laughing
    Горменгаст
  7. Геркулесыч Сегодня, 19:56
    Усруле нужно за такие слова польскому министру обороны дать в дыню lol , и силой накормить его яблоками wassat
    Геркулесыч
  8. Anchonsha Сегодня, 20:09
    Гы-гы. Пшеки, пшеки вы второй сорт, запомните. Хотя сами пшеки очень вмешиваются во все дела Украины и
    настоящие холуи янки
    Anchonsha
  9. Идущий Сегодня, 20:23
    Что Польша проявляет непокорность? , так США этого и не скрывает.
    Идущий
  10. bmv04636 Сегодня, 21:15
    как понимаю германия хочет вернуть Силезию, Восточную Пруссию, Померанию.
    bmv04636
  11. MOSKVITYANIN Сегодня, 21:17
    Польская оппозиция тем временем считает реакцию властей чрезмерной. По словам депутата Роберта Тышкевича из крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа», вызов атташе – «это слишком высокий уровень дипломатической реакции, после которого уже можно замораживать отношения».

    Надо было написать польская либеральная оппозиция...она во всех странах одинаковая, т.к. з/п она из одной кассы получает...
    MOSKVITYANIN
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