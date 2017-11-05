В Варшаве назвали недопустимым заявление Минобороны ФРГ о «демократическом сопротивлении»

Прозвучавшие слова недопустимы. Я не могу себе представить, чтобы какой-то политик из польского правительства, по сути, вмешивался в дела другой страны, призывая какую-то социальную группу или политическую партию к борьбе с собственным правительством,

Заявление главы МО ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о необходимости поддерживать демократическое сопротивление молодежи в восточноевропейских странах недопустимо, приводит ТАСС мнение заместителя министра обороны Польши Михала Дворчика.В четверг Урсула фон дер Ляйен заявила о желании «заступиться за страны Восточной Европы». Она призвала к поддержке «здорового демократического сопротивления молодого поколения в Польше». По мнению министра, поддержка молодежи является делом ЕС, который не должен торопиться «складывать оружие». «Борьба за общие ценности, которую имеет право вести каждый, и даже те, кто не разделяет мнение правительства своей страны, бесценна», – подчеркнула она.сказал Дворчик, отметив, что «на такие ситуации необходимо реагировать».Ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич уже поручил своим подчиненным вызвать военного атташе ФРГ в Варшаве для обсуждения сложившейся ситуации. О намерении предпринять дипломатические шаги заявил также и МИД республики.Польская оппозиция тем временем считает реакцию властей чрезмерной. По словам депутата Роберта Тышкевича из крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа», вызов атташе – «это слишком высокий уровень дипломатической реакции, после которого уже можно замораживать отношения».Политик полагает, что польское военное руководство неверно поняло слова министра обороны ФРГ, «развязав истерику о якобы вмешательстве немецкой стороны в наши внутренние дела». Действия Варшавы Тышкевич назвал «намеренным обострением польско-немецких отношений».