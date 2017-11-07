Деградация патриотизма - "Русский марш" в очередях - от Макдональдса до "Айфона"

Ту очередь в 1990 году мне довелось увидеть собственными глазами - и никогда мне не было так стыдно за свою страну. Вскользь читая сегодня о продаже "бандой чеченцев" мест в очереди за "Айфоном" и видя заглавные фотографии худосочных "вьюношей со взором горящим", я невольно сравниваю это "высокоинтеллектуальное" быдло с людьми в той очереди и понимаю, что на самом деле далеко не все так плохо, как кажется.Прежде всего, их реально стало на два порядка меньше:Как-то попался мне курсант из Молдавии. Маленький, черненький, все конспекты вел на молдавском. Видимо весь его интеллектуальный потенциал как раз на перевод с русского и уходил, потому что выучить английский, даже в усеченных рамках необходимого для ОСНАЗа курса, он был не способен в принципе. Мучился я с ним месяца четыре, пока как-то, исчерпав все разумные доводы, не ударился в "высокий штиль": "Ты что, не понимаешь, что на тебе ответственность за предупреждение о нанесении по твоей Родине ядерного удара?" На что получил в ответ: "Я из маленького молдавского села, нас бомбить не будут".В общем ("монтаж, бэбби"), на этом мы расстались. Я отправился на Кубу, а он - канавы копать в стройбат.Помню, я долго переживал. Потом, уже на Кавказе, судьба свела меня с майором Самоилом Дмитриевичем Беженар. Интеллигентнейшим молдаванином, замом по вооружению разведбата "иранской" дивизии. Вернувшим мне веру в жителей Молдавии. А спустя годы я осознал, что тот курсант ведь был один на взвод. Один на три дюжины разных, но все же адекватных молодых людей. Понимавших, где они служат и чем им придется заниматься.Точно так же обстоят дела и с этими "очередниками". Да, ими переполнены Питер и Москва, тот же Екатеринбург. От них очень много шума, потому что они не только активны в соцсетях, они еще и водятся в изобилии в журналистской тусовке. А на телевидении их как бы не большинство. В основной своей массе безыдейные, но ценящие истинно западные ценности - статус и деньги для них превыше всего.А есть еще маргинализированная подрастающая тусовка малолеток, которые мечтают стать такими же - в зеленых штанах, с дредом в ухе и айфоном последней модели. Этих окучивают навальные, обещая за висение на фонарном столбе минуту славы и деньги на все и сразу прямо из ЕСПЧ. Сколько там? 10 тысяч долларов? И скольким выплатили?Плюс наоборот, очень идейные. "Русские националисты" называются. Постоянно выясняют между собой, кто из них "настоящий", а кто так - погулять вышел. Впрочем, сепарировать эту часть после майданов на Украине стало легко - настоящие ушли в "сепаратисты". А часть просто уехала воевать сначала в подвалы Киевской мэрии, а потом и на Донбасс - кто в составе "Азова", кто по другим неонацистским подразделениям киевского режима. Некоторые, само собой, оказались среди идеологов - кто при Саакашвили, кто при Порошенко.Ну а часть, само собой, осталась агитировать на Родине. Кто поумнее. Или трусливее. Этих опознать не сложно. Они ждут "до без пяти минут полночь". И когда "путинский режим зашатается, перехватят власть и возглавят Россию на пути к великому будущему". А пока эта "патиминутка" не настала, рассказывают о "десятках миллионов предателей на Украине" и "тупом быдле" в России, которое поддерживает режим, мешая им его "раскачивать".Вот только именно из-за этих десятков миллионов "там" русофобский режим так и не смог укрепиться. Ну нет у него опоры внутри, нет того "тупого быдла", которое есть в России и которое никаким быдлом не является.А вот они-то как раз, все эти дюжина или больше десятков миллионов, и есть настоящие патриоты России. Они не стоят в очередях за "айфонами" и не ходят на псевдорусские марши - нет у них ни лишних денег, ни лишнего времени.Они работают, чтобы прокормить семьи и воспитать детей. И они чуть ли не каждый день ругают Путина и критикуют власть. За плохие дороги, за воровство чиновников, за вечные бытовые проблемы. Но для них это не самоцель и не профессия. И критикуя власть, они придут и проголосуют за Путина или его преемника, а не за горлопанов.Сегодня (5 ноября), смотрел на сайте Минобороны поздравление военной разведке и случайно попал на проводившиеся министерством опросы.Вот это и есть реальные цифры по стране. Люди видят и 90 с лишним процентов понимают, что горлопаны занимают в эфире, в СМИ, в их жизни, слишком много места. Неоправданно много. И считают, что государство во главе с тем самым президентом России Владимиром Путиным, недостаточно внимания уделяет воспитанию молодежи и патриотизму.Потому что в нашей реальной жизни Россия выживает именно благодаря простым и незаметным людям. Которые изо дня в день строят не просто Крымский мост - они строят мост в будущее. В будущее России. Своими руками.Может это и пафосно, но зато правда.