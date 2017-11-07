Тройная диверсия в Крыму и 200 «Градов» по Донецку — это только начало! Когда «выражение озабоченности» уже не действует

Оперативно-тактическая ситуация на подступах к Абу-Кемалю

Нелинейный портативный радиолокатор обнаружения взрывных устройств «Нева-МЛ»

Так выглядит тактическая карта воскресной работы артиллерии украинских боевиков по жилым кварталам Донецка. В сильнейшем за последние 9 месяцев артиллерийском ударе задействовано огромное число огневых точек ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, размещённых как в районе Опытного и Авдеевки («Грады», «Акации», и Д-30), так в окрестностях Ласточкино («Гиацинты», «Мста-Б» и т.д.). Примечательно, что новый «вступительный» этап эскалации начался непосредственно после недавнего обращения к ракетно-артиллерийским формированиям хунты

Источники информации:

https://nahnews.org/998152-doneck-v-ogne-ukrokarateli-vedut-massirovannyi-obstrel-kievskogo-raion-pogibli-deti

http://www.ntv.ru/novosti/1947046/

https://newss.mirtesen.ru/blog/43247608403/Rossiyskih-pogranichnikov-atakovali-boeviki-s-territorii-Ukrayin

http://www.ntv.ru/novosti/1947755/

Именно этой осенью стало подтверждаться большинство прогнозов многочисленных военных экспертов и политологов, сделанных относительно многократного осложнения глобальной военно-политической обстановки к концу 2017 года. Ближний Восток не стал исключением. Юго-восточные территории сирийского театра военных действий в конце октября были полностью охвачены активной фазой противостояния за скорейший выход на рубежи важнейшего стратегического центра в русле Евфрата — города Абу-Кемаль, на пути к которому коалиция в составе «Сирийских демократических сил» (SDF), Сил специальных операций и Корпуса морской пехоты США ведёт весьма успешные наступательные действия благодаря подкупу главарей ИГИЛ, а подразделения Сирийской Арабской Армии под командованием генерала Аль-Хасана Сухейла (при поддержке ВКС РФ и иракских ополченцев «Хашид аш-Шааби») вынуждены использовать сложнейшие тактические наработки и вообще действовать на пределе возможностей.Будем надеяться, что использование высокоточного оружия, запускаемого с ДЭПЛ и тактической авиации ВКС РФ поможет сирийской армии быстрее приступить к штурму последнего оставшегося плацдарма псевдохалифата, ведь на нашей стороне главное оперативно-стратегическое преимущество — расположение Абу-Кемаля на западном берегу Евфрата, что даёт возможность перебросить тяжёлые вооружения, включая основные боевые танки, самоходные артиллерийские и БРЭМ без необходимости преодоления Евфрата. У Штатов и курдов ситуация здесь куда более сложная: для входа в город необходимо штурмовать Евфрат, на что уйдут дополнительные часы драгоценного времени. Мы же сегодня вернёмся к рассмотрению не менее важной ситуации, приобретающей угрожающий характер для безопасности нашего государства.Речь идёт о нескольких диверсионно-террористических актах, совершённых против российских пограничников в районе КПП «Армянск» в августе 2016 года, а также против узлов электро- и газоснабжения посёлков, расположенных на южном побережье Республики Крым в окрестностях Алушты и Виноградного 31 октября 2017 года. В первом случае, в ночь на 7 августа 2016 года, в ходе кратковременной операции по задержанию прорывающегося на территорию Крыма украинского диверсионно-разведывательного формирования, в результате огневого контакта погибли офицер пограничной службы ФСБ России Роман Каменев и военнослужащий-контрактник ВДВ Семён Сычев. Более того, немного позднее, в ночь на понедельник, на полуостров предприняла попытку проникновения ещё одна украинская ДРГ. На этот раз её огневая поддержка осуществлялась с помощью автоматических пушек (АП) и крупнокалиберных пулемётов бронемашин пограничных формирований ВСУ, расположенных на территории Херсонской области. Это ли не военная агрессия, которую необходимо было пресечь силовым путём? Ещё тогда была возможность осуществления асимметричного ответа с применением самоходных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С», передачей которых крымским противотанкистам так кичились наши СМИ в 2014 году. Почему комплексы не находились близ границы в такой нестабильной оперативно-тактической обстановке? Ведь в итоге это могло привести другим трагическим последствиям. Тем не менее, мы снова «утёрлись», позиционируя себя глашатаями мирных методов урегулирования конфликтов.Несмотря на то, что нападение осуществлялось не силами обыкновенных боевиков-националистов «Азова» или «Правого сектора», находящихся в состоянии наркотического опьянения, а мотивированными боевиками, подготовленными Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, единственное, что было предпринято в качестве ответной меры — увеличение подразделений Пограничной службы ФСБ России, а также весьма мягкое заявление президента Владимира Путина о том, что «на первый взгляд, это глупая преступная акция, которая не способна положительно повлиять на крымчан, а также может привести к гибели людей, а также является очень опасной игрой». Заявление очень выверенное и продуманное, но ведь, во-первых, чреда трагических с гибелью российских военнослужащих от рук украинских боевиков уже имеет место быть, да и ответственность за нападение понесли далеко не все участники преступной акции.В частности, задержали лишь пособников украинской ДРГ — Евгений Панова и Андрея Захтея, в то время как нанёсшие смертельное огнестрельное ранение Роману Камененву боевики были ликвидированы на месте, а группа украинских силовиков, лишившая жизни нашего десантника Семёна Сычёва, смогла безнаказанно удалиться на территорию Херсонской области. И все эти трагические события так и не стали поводом к жёстким ответным действия: была выражена лишь слепая «озабоченность». И заметьте, наши украинские «друзья» прорывались в Республику Крым далеко не с пустыми руками. В их рюкзаках были найдены магнитные и контактные мины, взрыватели, тротил и гранаты, цель использования которых мы и наблюдаем сегодня. Мы же даже процедуру пересечения границы украинцам не удосужились усложнить: для поезки в Россию достаточно просто предъявить внутренний документ, в то время как наши граждане должны в обязательном порядке предъявлять заграничный паспорт. Это ли не абсурд?Также стоит отметь, что российско-украинская граница в Республике Крым так и не оснащена специализированными оптико-электронными комплексами, позволяющими своевременно оповестить пограничные подразделения ФСБ о проникновении неизвестных лиц с украинской территории. Зато сотрудники СБУ смогли в ноябре 2016 года налегке задержать двух военнослужащих российской армии (Максима Одинцова и Александра Баранова) на территории Крыма близ КПП «Джанкой». Никаких серьёзных действий с российской стороны и после этого не последовало, из-за чего украинских нацистов ещё больше потянуло «на подвиги», причём уже не в приграничной зоне полуострова, а в его глуби. Вспомнив историю с подрывом опор ЛЭП в Херсонской области ночью, 22 ноября 2015 года, неизвестные украинские формирования вполне успешно провели аналогичную диверсионную операцию 31 октября этого года, но уже на южном побережье Республики Крым. Так, в результате подрыва газопровода в Запрудном, газораспределительной станции в Виноградном и опоры ЛЭП в 100 кВт близ памятника Крымским партизанам без газо- и электроснабжения остались более 3 тыс. человек в Виноградном, Малом Маяке, Утёсе и Пушкино. Ещё один подрыв ЛЭП был произведён близ Ангарского перевала, — без электроснабжения осталась Добровская долина в Симферопольском районе. Ничего кроме «украинского следа» подразделениям антитеррора ФСБ, пограничной службы ФСБ РФ и Росгвардии на сегодняшний день выявить пока не удалось, несмотря на то, что подрывы были осуществлены поочерёдно, в короткий промежуток времени, и в радиусе всего 15 км от Алушты.Очевидно, что во всех случаях применялись современные взрывные устройства, оснащённые электронными временными замедлителями с литий-ионными аккумуляторами. Подобные устройства относятся к наиболее малоинтенсивным радиоизлучающим источникам, а поэтому их поиск осуществляется исключительно с помощью таких средств, как: беспилотный комплекс дистанционного обнаружения взрывных устройств «Стрекоза» (на базе среднего октакоптера) с нелинейным поисковым РЛО, обнаружитель взрывных устройств с электронной «начинкой» «Нева-МЛ», оснащённый параболическим радиолокационным обнаружителем S/H/X-диапазонов, а также ручной комплекс пеленгации временных замедлителей «Анкер-4Е».Для поиска взрывных устройств с различными типами часовых замедлителей посредством вышеуказанных устройств необходимо затратить от нескольких часов, до нескольких недель, в зависимости от сложности рельефа и площади сканируемой территории. Вероятность же использования в условиях Крыма радиоуправляемых взрывных устройств незначительна, поскольку имеющиеся в распоряжении наших спецподразделений мобильные комплексы радиоэлектронной разведки могли бы без затруднений обнаружить пеленг на командный блок управления взрывным устройством, находящийся в руках у диверсантов. Уже сейчас видно, что эра нападения безголовых боевиков-наркоманов из украинских добробатов прошла, и мы имеем дело с отлично подкованными диверсантами спецслужб «незалежной», регулярно обновляющими опыт у наших заокеанских «коллег». Как видите, чрезмерно мягкотелая позиция нашего государства в отношении украинских террористических выходок (это касается как невнятной внешнеполитической риторики, так и непосредственно отсутствия должных ответных действий на оперативно-тактическом уровне) вполне способна привести к продолжению подрывных действий в Республике Крым. При этом, Киев на достигнутом останавливаться вовсе не собирается.Хорошо известно, к 17 ноября 2017 года, во втором чтении, на рассмотрение Верховной Рады Украины будет повторно внесён доработанный законопроект №7163 «О реинтеграции Донбасса», включающий приличное количество поправок, одними из которых является признание России «страной-агрессором», а также создание и реализация механизмов так называемого «восстановления государственного суверенитета над Крымом». Все мы уже давно привыкли к маразматическим и провокационным действиям нового нелегитимного руководства «незалежной», геройски и одновременно по-идиотски терпим вполне себе серьёзные пограничные огневые контакты, заканчивающиеся для наших граждан трагически, соблюдаем «минский формат», из-за которого в лапах киевского режима продолжил оставаться Мариуполь, а в буссолях украинских артиллеристов — Донцко-Макеевская агломерация, но в этот раз нас могут серьёзно встряхнуть. И поверьте, будет далеко не до «выражения озабоченности»! «Отбиваться» придётся всеми возможными методами.Оперативно-стратегическую картину на Донбасском театре военных действий и у крымской границы Киев, совместно со спецами из Пентагона, «нарисовал» ещё около полутора лет назад. Количество единиц ствольной и реактивной артиллерии (гаубиц Д-20, Д-30, 2А65 «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и «Акация», РСЗО 9К51 «Град», 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч») достигает более чем 250 — 350 ед., что немного напоминает ситуацию с артиллерией КНДР, и находящимся в её радиусе действия Сеулом. Можно услышать множество утверждений о том, что Киев не под каким предлогом не начнёт военную агрессию против Республики Крым, поскольку это закончится полным разгромом украинских войсковых формирований и нацбатов (включая все опорные пункты внутри и оставшиеся склады вооружения в «незалежной») и освобождением всех южных и восточных областей от контроля со стороны незаконной украинской власти.С оперативно-тактической и технической точки зрения ударная и армейская авиация ВКС (Су-30СМ/М2, Су-34, Су-27СМ и Ка-52), развёрнутая на авиабазах Южного военного округа, при целеуказании со стороны самолёта стратегической оптико-электронной и радиотехнической разведки Ту-214Р, действительно всего за несколько суток способна полностью уничтожить большинство активных артиллерийских позиций ВСУ. Жирную точку здесь поставят дивизионы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и «Калибры», успешно применяющиеся сегодня против ИГ в Сирии. Также, с помощью оперативно-тактических баллистических ракет 9М723 и крылатых 9М728 комплексов «Искандер-М», а также противорадиолокационных ракет Х-58 будет в кратчайшие сроки «взломана» весьма внушительная противовоздушная оборона «незалежной», основанная на более чем 15 действующих дивизионах ЗРК С-300ПС, что позволит задействовать штурмовую авиацию для борьбы сухопутными формированиями ВСУ и националистическими батальонами на подступах к Крыму и Донбассу.Несмотря на то, что вышеописанный исход осознаёт как начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, регулярно озвучивающий предполагаемые потери украинских формирований, исчисляющиеся десятками тысяч человек ЛС, так Порошенко с Турчиновым, их «заокеанские хозяева» уже окончательно определились с последним предназначением Украины на Восточноевропейском театре военных действий в качестве плацдарма для поддержания долговременной эскалационной обстановки у наших западных границ. Все мы прекрасно видим, что экономические санкции Запада против нашего государства оказались крайне неэффективными. Сакцентировала внимание на этом и спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири, которая отметила об успешной реструктуризации экономической системы РФ под все санкционные издержки с целью адаптации к сложившейся ситуации. Неплохо работает и система импортозамещения, которая, при достойном научно-техническом потенциале страны, уже сегодня отлично работает далеко не в пользу западноевропейских компаний.Следовательно, Запад постарается «продвинуть» военно-политическую дестабилизацию одновременно во всех спорных, с их точки зрения, регионах близ наших границ. Как известно, входят сюда и Приднестровье, и Крым с Донбассом, и даже Южная Осетия с Абхазией. Но если, к примеру, в Грузии оперативно-стратегическая почва к повторному «поджогу» конфликта находится лишь на этапе подготовки, то у границ Крыма и у линии соприкосновения на ЛДНР всё готово к активным боевым действиям. И далеко не последнюю роль здесь играет деятельность главного американского «миротворца-договорщика» — спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, являющегося автором многочисленных русофобских высказываний, а также директором Института Маккейна в штате Аризона. В последнее время он зачастил с визитами в Киев, а также обращается к украинской стороне с крайне несвойственными призывами.В частности, 27 октября 2017 года, в Киев с незапланированным визитом прибыл Курт Волкер. По официальной версии, высокопоставленный чиновник американского госдепартамента «нарисовался» в столице «незалежной» для оценки внутренней ситуации на фоне волнений на ул. Грушевского. Но есть ли в этом реальная целесообразность? Неужели в Киеве, под завязку заполненном сотрудниками американских спецслужб (включая размещение филиала ЦРУ в главном корпусе СБУ) нет проверенных и подкованных информаторов, которые со 100%-й достоверностью способны передавать информацию в Вашингтон. Безусловно, такие лица имеются; а это значит, что внеплановый визит Волкера носил чисто побудительный антироссийский характер, особенно учитывая, что осуществлён он был вскоре после заявлений по ситуации на Донбассе, сделанных Владимиром Путиным на полях форума «Валдай», где российский лидер наконец высказал твёрдую позицию о недопустимости «прорыва» на территорию ЛДНР националистических войсковых группировок и реализации «хорватского сценария». Диаметрально противоположное заявления ученика Маккейна (на протяжении 97-го года Волкер занимал должность юриста в команде Дж. Маккейна) об «успехах Украины в плане становления мощной антироссийской позиции» превратили данный визит в своеобразный дипломатический противовес заявлениям Владимира Путина.Это только один из планов штатовской многоходовки по расшатыванию ситуации на линии соприкосновения, основная цель которого — демонстрация поддержки украинской стороны в противостоянии с ЛДНР, а возможно и Российской Федерацией. На этом фоне не будем забывать, что военная помощь для Киева уже поставлена на поток: сегодня это крупнокалиберные винтовки Barret M82A3 и контрбатарейные РЛС артиллерийской разведки AN/TPQ-36 «Firefinder», завтра — любой тип летального вооружения на сумму в 47 млн. долларов. Именно к последней конфигурации пакета военно-технической помощи для Киева склоняются сегодня Министерство обороны и Госдепартамент США, о чём сообщило 4 ноября издание «ABC News» со ссылкой окружение советника по национальной безопасности США Герберта Макмастера.Как вы уже поняли, приобрести на 47 млн. долларов можно весьма внушительное количество современного высокоточного оружия: от 280 до 320 противотанковых управляемых ракет FGM-148 «Javelin» (в зависимости от условий контракта и стоимости), несколько десятков не менее опасных противотанковых ракетных комплексов FOGM, оснащённых ракетами MGM-157 с оптиковолоконной системой управления и телевизионной ГСН в количестве нескольких сотен ракет, а также несколько тысяч миномётных и артиллерийских корректируемых снарядов калибром 120 мм (корректируемая мина PERM) и 155 мм (XM-982 «Excalibur»). Для использования последних может быть закуплено несколько САУ «Паладин» или «Krab». Напомним, что разработано три варианта предоставления Киеву военной помощи, два из которых пока не разглашаются.Последнее слово в реализации уже готового «пакета помощи», естественно, остаётся за подписью Дональда Трампа, надавить на которого у русофобских «ястребов» не составит большого труда, используя инструменты СМИ. Всем известно, что положение американского президента сегодня крайне шаткое, и станет ещё более шатким в случае взятия под контроль Абу-Кемаля силами Сирийской Арабской Армии. В этом случае вопрос необходимости успешного силового решения конфликта на Донбассе встанет для администрации Трампа ещё более остро, в ином случае американскому лидеру светит грандиозный политический провал с вероятной потерей «руля».Непосредственно перед обнародованием информации о готовности предоставления Киеву 45-миллионного пакета военной помощи, Пентагон, используя главное действующее лицо «украинской многоходовки» — Курта Волкера, пытается прибегнуть к тактике усыпления бдительности Москвы, Донецка и Луганска. Из уст Волкера внезапно стали вырываться просто невероятные призывы. Так, 3 ноября 2017 года, Волкер предложил Украине не вносить на рассмотрение ООН конкурирующий проект резолюции по конфигурации миротворческой миссии на Донбассе, а попытаться выработать ещё более «эффективную» концепцию миротворческой миссии в рамках российской резолюции, после чего попытаться согласовать её с Москвой. Звучит крайне странно и неожиданно, а также крайне нелогично для русофобской политики Вашингтона, особенно на фоне предстоящих поставок «незалежной» летального вооружения в преддверии широкомасштабной эскалации на Донбасском ТВД. Очевидно, что за всем этим, помимо усыпления бдительности, таится какой-то очень неприятный подвох, о котором мы узнаем в ближайшее время.В частности, с огромной долей вероятности можно утверждать, что Донбасс находится всего в шаге от крупной военной провокации, которую Вашингтон и Брюссель смоделируют для обвинения Москвы в обострении на линии соприкосновения и единогласном блокировании российского проекта резолюции в рамках СБ ООН. И, как вы уже успели догадаться, данная провокация должна быть проведена в безотлагательном порядке, поскольку максимальные обороты эскалационная «крыльчатка» на Донбасском театре военных должна набрать как раз к марту 2018 года, когда свои головы начнут поднимать все внутренние и внешние враги России с целью полного изматывания и дальнейшего «размягчения» силовых структур и идеологического базиса «Русского мира».Главным результатом, в планах штатовских и европейских антироссийских «ястребов», является доведение Москвы до неспособности эффективно реагировать на внешние оперативно-стратегические угрозы на фоне всеобщего хаоса внутри государства и в его ближайших окрестностях. Здесь и Крым и ПМР «по цепочке потянуться». «Выражение озабоченности» при отсутствии безотлагательных мер противодействия в данном случае уже не пройдёт. Теперь давайте взглянём на очень важные детали подготовки Киева к новому этапу конфликта на Донбассе с предшествующей провокацией. Данные детали хронологически и концептуально прекрасно сочетаются с готовящимся к принятию во втором чтении обновлённым преступным законопроектом «О реинтеграции Донбасса», а также с вышеописанной передачей хунте летального вооружения.Так, в последнее время в аккаунтах многочисленных провластных украинских политиков можно встретить информацию о якобы прибывающих на территорию Луганской и Донецкой народных республик бронетанковых и артиллерийских подразделениях Сухопутных войск России, готовящихся с широкомасштабной наступательной операции. Подобную фейковую информацию вслух озвучивает и председатель оккупационной шарашки-администрации бывшей «Донецкой области» Павел Жебривский, утверждающий, что «в Донецке и Снежном развёрнуты 2 батальонно-тактические группы СВ России». На сегодняшний день это абсолютно не соответствует действительности, но при сохранении нынешней динамики обострения именно так и произойдёт, ведь тот самый трагический и кровопролитный «хорватский сценарий» уже близок как никогда.По последней информации, приходящей воскресным вечером 5 ноября с донецкого операционного направления ДНР (Северо-западный фронт Новороссии в нынешних её территориях), Донецко-Макеевская агломерация была подвергнута мощнейшему массированному артиллерийскому удару со стороны украинских РСЗО 9К51 «Град», состоящих на вооружении батальонно-тактических групп (ОТГр) 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. В общей сложности было выпущено 120 НУРСов: 80 неуправляемых ракет (2 пусковые установки) по населённому пункту Яковлевка и 40 (одна БМ) — по ДАП. В дальнейшем интенсивность обстрела продолжила увеличиваться, а дончане, ссылаясь на данные МО ДНР, сообщили о прилётах снарядов САУ «Гиацинт» в район Путиловки. Между тем, контрбатарейный огонь со стороны артиллерийских батарей Народной милиции ДНР был открыт почти через 40 минут в связи с их отведением от линии соприкосновения. На момент окончания нашей работы обстрелу также подверглись: Макеевка, Жабичево, Весёлое, территория шахты имени А.Ф. Засядько, а также ОАО «Точмаш».Была ли целью этого обстрела разведка позиций артиллеристов НМ ДНР перед более затяжной артиллерийской подготовкой, либо огонь из «Градов» был произведён для провоцирования ополченцев на «ответку», — пока неизвестно. Но снова возникает вопрос: не пора ли заканчивать с «Минсками» и подарить спокойную жизнь всему населению ДНР, побывавшему на референдуме?! Ситуация вновь движется к критической отметке. Принимать решение военному руководству ЛДНР и России необходимо как можно быстрее, ведь недавнее обращение Порошенко к подразделениям Ракетных войск и артиллерии с призывом «быть готовыми выдвинуться к линии соприкосновения и вступить в бой в любую минуту» является недвусмысленным намёком на окончательный провал российской инициативы по мирному урегулированию и переходу к новому «горячему» и беспощадному этапу противостояния.