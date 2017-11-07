Пистолет-телефон и пистолет в виде пластиковой карты

Несмотря на огромное количество ручного огнестрельного оружия, почти всегда можно безошибочно определить к какому классу принадлежит тот или иной экземпляр. Даже только по силуэту большинство людей отличит револьвер от пистолета, а автомат от противотанкового ружья. Но, как и везде, есть и исключения, которые своим внешним видом не вписываются в привычные рамки.Причины по которым создаются подобные образцы вооружения не всегда понятны, но если в общем, то это либо нечастое “я художник, я так вижу”, либо особенности конструкции не позволяют привести оружие к привычному внешнему виду без существенного увеличения габаритов.Есть и самая редкая третья причина – необычный внешний вид оружия изначально был заложен еще на этапе проектирования с целью добиться схожести с бытовым предметом, или же для сокращения габаритов оружия при хранении и ношении. История помнит массу образцов ручного огнестрельного оружия, которое было замаскировано и под портсигары и ручки, трости и даже перстни. Есть и серьезные образцы, ничем не уступающие по своим характеристикам полноценному оружию, разве что удобство применения страдает.Такое оружие чаще всего недоступно гражданскому населению даже в тех странах, где закон об оружии очень лояльный, но отдельные производители находят лазейки в законах, чтобы каждый мог почувствовать себя секретным агентом. Попробуем познакомиться с двумя современными пистолетами, один из которых производитель сравнивает с пластиковой карточкой, а другой с мобильным телефоном, причем первый уже имеется в продаже, с него и начнем.Данный пистолет по всем своим габаритам, кроме толщины, соответствует размерам пластиковой банковской карточке. Позиционируется он как средство самообороны, которое всегда можно носить с собой, не испытывая при этом дискомфорта из-за его габаритов или веса.Пистолет действительно очень компактный и легкий в сложенном состоянии, он легко поместится не только в карман, но даже в большой или пустой кошелек. На данный момент стоимость LifeCard крутиться около 500 долларов США, что определенно завышенная стоимость.Если более точно говорить о массе и габаритах оружия, то они следующие. Вес пистолета, несмотря на его скромные габариты, составляет 200 грамм. Так как ствол оружия представлен достаточно толстостенной деталью, то в этом нет ничего удивительного. Детали корпуса, кстати, выполнены не из пластика, а из легкого алюминиевого сплава.В сложенном положении пистолет имеет длину 85,7 миллиметров, высоту 54 и толщину 12,7 миллиметров. Длина ствола оружия чуть менее 60 миллиметров.Если рассматривать пистолет LifeCard в контексте именно самообороны, то к производителю появляется масса вопросов. И дело даже не в боеприпасе, который используется в данном оружии, о нем поговорим чуть позже.В понимании большинства здравомыслящих людей, хорошим средством самообороны может считаться то оружие, которое готово к применению сразу же после того как было извлечено из кобуры, кармана, сумки. Любое промедление для приведения оружия в боеготовность грозит тем, что нападающий перехватит инициативу и преимущество, в виде наличия огнестрельного оружия, обернется против обороняющегося.Есть и другая сторона медали. Огнестрельное оружие, которое используют для самообороны, как и любое другое оружие, большую часть своего времени переносится владельцем или лежит в сейфе. И в это время от оружия требуется только одно - полная безопасность. Не должен пистолет, револьвер или любое другое огнестрельное оружие стрелять из-за падения или из-за того что какие-то посторонние предметы взаимодействуют с элементами управления. Балансируя между минимальным временем для приведения в боевую готовность и максимальной безопасностью, конструкторам удалось достичь действительно хороших результатов, но не в пистолете LifeCard.Сам пистолет состоит из трех основных частей: двух раскладывающихся половинок корпуса и ствола. Выстрелить из оружия в сложенном положении нельзя, так как спусковой крючок скрыт. Значит для того чтобы воспользоваться оружием его нужно разложить, что не занимало бы много времени, если бы не механизм фиксации, который управляется очень мелким, утопленным в корпус ползунком. Найти данный элемент управления в полной темноте и стрессовой ситуации не то чтобы сложно, а скорее маловероятно. Усложняется все еще и тем, что чуть выше расположен точно такой же ползунок, который открывает ствол пистолета для перезарядки.Однако, будучи разложенным, пистолет LifeCard еще не готов к применению. Видимо с целью удешевления конструкции пистолет наделили ударно-спусковым механизмом одинарного действия, то есть перед выстрелом нужно еще произвести предварительный взвод, который также выполняется относительно мелкой деталью. И только после всего этого можно произвести выстрел.Примечательной особенностью данного оружия является также и то, что взвести ударно-спусковой механизм и сложить оружие не получится, равно как и совершить взвод УСМ когда пистолет сложен. Значительно сократить время между извлечением оружия и выстрелом можно было бы если бы ударно-спусковой механизм был самовзводным, ну или хотя бы взводился при раскрытии половинок корпуса, но имеем что имеем.Как было отмечено выше, пистолет LifeCard однозарядный. Для того чтобы перезарядить оружие нужно сдвинуть ползунок, аналогичный фиксирующему две половинки оружия в сложенном положении. После этого ствол оружия приподниматься своей казенной частью, стреляную гильзу нужно будет извлечь вручную и вставить новый патрон. По замыслу производителя новый боеприпас необходимо извлечь из той половинки корпуса, которая исполняет роль рукояти для удержания, в ней может размещаться 4 дополнительных боеприпаса. Впрочем, даже если новый патрон будет уже в руке, быстро перезарядить оружие не получится, так что фактически у обороняющегося имеется возможность выстрелить только один раз.Как ни странно, довольно часто главным недостатком данного пистолета отмечают прицельные приспособления, которые представлены V-образным желобом. В данном случае такое прицельное приспособление наоборот нужно отметить как плюс, так как оно номинально вроде бы как присутствует и даже выполняет свои функции на сверхкоротких дистанциях самообороны, при этом не мешает при извлечении, что важно для оружия с подобным назначением.Ну и наконец мы подобрались к боеприпасу, который используется в данном пистолете. Это всем известный патрон .22 LR, отлично зарекомендовавший себя как боеприпас для спортивной и развлекательной стрельбы и охоты на мелкого зверя, но никак не для самообороны. С учетом того, что у обороняющегося имеется возможность выстрелить только один раз, вероятность гарантированного поражения противника очень невелика. Допустим, на человека попадание пули данного патрона оставит неизгладимое впечатление, большинству людей не особо нравится, когда по ним стреляют. Но ведь нападающим может быть не только человек, но и собака, многие из которых не останавливаются даже после попадание пули и полноценного патрона при определенных обстоятельствах.Из всего этого можно сделать вывод, что рассматривать пистолет LifeCard как полноценное средство самообороны не стоит, равно как и рассчитывать на него. Несмотря на это, работа конструкторов, которые сделали действительно компактное, дешевое в производстве и функционирующее оружие заслуживает уважение. А вот работа маркетологов, которые наделили данный пистолет не самой адекватной ценой, явно заслуживает только порицания.Данный пистолет более интересен и более эффективен в сравнении с предыдущим, он также позиционируется как средство самообороны. И хотя данное оружие еще не поступило в продажу, уже можно попытаться сделать о нем некоторые выводы, на основе тех данных, что имеются. Благо конструктор активно делится информацией со всеми желающими.Одной из примечательных особенностей пистолета Ideal Conceal является то, что разрабатывается оружие благодаря добровольным пожертвованиям, собранным через интернет. Подобным образом будут собраны средства и на начало производство данного пистолета. Нужно отметить, что в США данный пистолет стал весьма популярным еще на этапе существования самой идеи, даже без конкретных эскизов оружия и его характеристик.Главная особенность данного оружия - это его габариты, которые сопоставимы с современным смартфоном. Сделано это, обратно же, для облегчения ежедневного ношения оружия, а также для максимально скрытого ношения.Пистолет Ideal Conceal двухзарядный, питается патронами .380ACP, что значительно повышает его эффективность при самообороне в сравнении с пистолетом-пластиковой картой.В сложенном положении пистолет действительно не превышает габариты смартфона, разве что выделяется толщиной. Судя по той информации, в том числе и видеороликам от конструктора оружия, привести пистолет в боеготовность, при должной тренировке, можно действительно очень быстро. Но, как всегда, есть нюансы. Многие современные полноценные пистолеты имеют ударно-спусковые механизмы с довзводом, что позволяет относительно безопасно носить оружие с патроном в патроннике и в случае необходимости произвести выстрел сразу же после извлечения оружия. Даже если пистолет имеет неавтоматический предохранитель, то его можно предварительно отключить еще до извлечения оружия. Другими словами, для того чтобы произвести выстрел из пистолета или револьвера требуется только одна рука. Для того чтобы выстрелить из пистолета Ideal Conceal, как ни крути, нужны две руки - одной рукой пистолет не разложить.Расположение и крепление стволов в оружии аналогично пистолету LifeCard, под стволами планируется разместить лазерный целеуказатель, что для оружия самообороны только плюс.Ударно-спусковой механизм оружия простейший - только двойного действия, тем не менее, в нем есть интересные особенности. При нажатии на спусковую клавишу массивный курок сдвигается назад, сжимая боевую пружину, расположенную почти у самого своего основания. Дойдя до своей крайней точки, курок срывается и ударяет по одному из двух ударников.Так как ствола два, то было необходимо придумать надежную и простую систему для поочередного удара по каждому из ударников с каждым последующим выстрелом. Первые варианты ударно-спускового механизма решали эту проблему при помощи качающегося рычага, но от этого решения отказались в угоду более надежного, по мнению конструктора, механизма. Взаимодействие курка с ударниками происходит за счет двух шестерен, которые имеют прорези в месте соприкосновения ударника с курком. Несмотря на кажущуюся сложность, работает это все достаточно просто. При взводе курка одна из шестерен упирается одним из вырезов в тыльной части на упор, который поворачивает ее на 90 градусов. Прорези на одной из шестеренок становятся напротив одного из ударников, в то время как напротив второго ударника аналогичные прорези на второй шестерне не будут совпадать с выступами ударника и при срыве курок ударит по ударнику.Безопасность ношения пистолета достигается благодаря блокировке курка при сложенной рукояти.Если рассматривать данный пистолет не сравнивая с LifeCard, то становится очевидно, что как средство самообороны он проигрывает пистолетами классического внешнего вида хотя бы даже по количеству боеприпасов, готовых к использованию, и удобству эксплуатации. По габаритам пистолет Ideal Conceal выигрывал только толщиной и массой, по длине и высоте есть более компактные модели пистолетов.Несмотря на всю свою необычность, как во внешнем виде, так и в самой идее, такое оружие для гражданского рынка навряд ли можно считать полезным. Очень сложно оправдать необходимость наличия такого оружия у рядового, никак не связанного ни с криминальным миром, ни с правоохранительными органами, человека.Производители позиционируют подобное оружие как средство самообороны, которое не создает неудобств для своего владельца при ежедневном ношении. Возможно, при ношении такие пистолеты и не будут создавать неудобств, но вот во время применения неудобства явно будут присутствовать. Стоит также обратить внимание и на боеприпасы, которые используются в этих пистолетах. Эти патроны явно нельзя считать удачным выбором, когда дело касается самообороны, особенно с учетом того, что их количество ограничено.Даже если закрыть глаза на не самую высокую эффективность оружия и нюансы его применения, то остается открытым вопрос, как будут реагировать правоохранительные органы на распространение подобных пистолетов. Разобраться, что человек достает из кармана телефон или пистолет становится сложной задачей, а домой с работы хотят вернуться все и желательно без дополнительных отверстий.Вывод из этого можно сделать следующий. Данные пистолеты интересны своей конструкцией, но не более. Они проигрывают оружию в классическом исполнении по всем параметрам кроме удобства скрытого ношения. Можно сколько угодно говорить о том, что средства самообороны могут ни разу не быть применены, даже если человек носит их всю жизнь, потому они должны быть удобны для ношения. Но в случае их применения, они должны быть не менее удобными и эффективными иначе они просто не нужны.Вообще оружие замаскированное под бытовые предметы в первую очередь нужно не для того чтобы его было удобно носить, а для того чтобы его было удобно, беспрепятственно и незаметно проносить туда, где оно запрещено. На мой взгляд, такая необходимость может возникнуть у человека, которому пистолет нужен для чего угодно, но не для самообороны. Понятно, что каждый хочет почувствовать себя Джеймсом Бондом или Джейсоном Борном, только подобное «шпионское» оружие может приблизить человека к этим вымышленным персонажам разве что в фантазиях.