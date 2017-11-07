09:59 07 ноября

Почему «Пэтриоты» не смогли сбить «устаревшие» йеменские «Скады»



4 ноября вечером в районе международного аэропорта Король Халид ЗРК «Пэтриот» выпустили одну за одной пять ракет. Следом в районе одного из терминалов раздался взрыв и были видны вспышки более мелких взрывов, что сразу же вызвало панику среди населения.

«В аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда вечером в субботу, 4 ноября, произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera. Отмечается, что взрыв прогремел в одном из терминалов международного аэропорта имени короля Халида в 35 км от Эр-Рияда. По неподтвержденным данным от местных СМИ, взрыв стал следствием перехвата ПВО Саудовской Аравии ракеты, выпущенной из Йемена».
Al Jazeera.


Интересные следствия «перехвата», не так ли?

Чуть позже саудиты предоставили и обломок якобы сбитой ими БЧ, который, тем не менее, не развеял сомнений скептиков.

Почему «Пэтриоты» не смогли сбить «устаревшие» йеменские «Скады»


Дело в том, что сегодня, в период ведения широкомасштабных информационных войн, верить на слово заинтересованной стороне не стоит. А заинтересованность нынешней саудовской власти скрыть последствие катастрофы (а это реальная катастрофа для их системы ПВО) самая прямая.

Вооруженными силами королевства руководит наследный принц Мухаммад бин Салман, которому вопреки традиции его отец завещал власть (и, вероятно, очень скоро ее передаст). Провал армейцев бьет в первую очередь по имиджу наследника престола, начавшего как раз 5 ноября массовые зачистки недовольных новым порядком принцев (которых за сутки арестовали аж 11 штук вместе с еще 25 очень влиятельными лицами королевства).

В том числе был арестован и командующий Нацгвардией королевства принц Митеб. Что сразу сделало наследника престола единственным обладателем реальной вооруженной силы.

В общем, оснований скрыть свой провал у принца Махаммада было очень много. Да и факты — вещь упрямая. А потому давайте разбираться.

Три — это уже не случайность

Говорить о случайном проколе саудовской системы ПВО не приходится. Это был уже третий удачный обстрел территории Саудовской Аравии с сентября 2016 года.

Йеменцы начали обстреливать баллистическими ракетами территорию Саудовской Аравии еще в 2015 году. Причем получалось это у них вначале очень неудачно. В июне система ПВО КСА перехватила первый, запущенный по ее территории «Скад», затем, 26 августа, — второй. Но с третьей попытки йеменцам повезло. БЧ ракеты поразила саудовскую авиабазу, расположенную на юго-западе страны недалеко от г. Хамис-Мушайт.

А затем обстрелы неожиданно прекратились.



Гром среди ясного неба разразился в сентябре 2016 года, когда йеменцы баллистической ракетой поразили военную часть в районе города Таиф (1). Дело в том, что ранее все йеменские ракеты били на дальность до 500 км, а расстояние до атакованной саудовской военной базы от точки пуска составляло не менее 700 км.

Стало понятно, что у йеменских повстанцев на вооружении появился новый тип баллистических ракет.

Завеса «тайны» приоткрылась 6 февраля, когда хуситы нанесли очередной удар по Саудовской Аравии (по военной базе Мазахимия (2), находящейся в 20 км на запад от Эр-Рияда) и выложили видео в сети.



На фото мы видим очень специфическую БЧ ракеты («бутылочное горлышко»), которая не похожа на стандартную коническую форму боевой части ранее применяемых «сирийских» «Скадов».

Очевидно, что раздираемая уже не первое десятилетие гражданской войной страна не может производить такие высокотехнологические изделия. Им кто-то явно помог. И таких «помощников» могло быть только два: КНДР и Иран. Причем, вероятнее всего, это был именно Тегеран, и вот почему.

Саудовская Аравия — полигон для Тегерана

В Иране Йемен уже давно рассматривают как второй фронт и в борьбе с Саудовской Аравией. Именно Тегеран произвел переворот в Сане в 2014 году, что заставило Саудовскую Аравию ввести в многострадальную страну свои войска. Именно Иран с первого дня и до сих пор помогает повстанцам инструкторами, вооружением и добровольцами. Это помогло хуситам выдерживать натиск саудовской армии на протяжении двух лет. И, скорее всего, именно Иран и поставил Сане новые баллистические ракеты, которые затем были запущены по военным объектам саудитов.

Судя по очень редким запускам, главной целью Ирана является не нанесение материального ущерба противнику. Психологический фактор здесь не менее важен. А еще очень может быть, что Тегеран превратил Йемен в собственный боевой полигон (как Россия Сирию), где он может спокойно испытывать свои новые разработки в реальной боевой обстановке.

В этом есть своя логика, и на месте иранских инженеров и военных грех было не воспользоваться таким удобным случаем.

Почему «Пэтриоты» не сбили иранские «Скады»

А теперь давайте попробуем разобраться, почему те самые «Пэтриоты», которые довольно успешно отбивали атаки йеменских баллистических ракет в 2015 году, не могут так же эффективно справляться с новыми иранскими ракетами сегодня.



Здесь следует вспомнить, что несколько лет назад в Иране была испытана разделяющаяся головная часть для баллистической ракеты «Шахаб-3D». По данным СМИ, новая начинка иранских баллистических ракет состоит из пяти боевых блоков, каждый весом по 220-230 кг. Резко уменьшившуюся поражающую мощность удалось компенсировать резко выросшей точностью.

Иранские источники утверждают, что до 30 метров, хотя, скорее всего, привирают. Для востока это нормально.

И если предположить, что один из таких блоков был поставлен на ракету вместо 750-кг боевой части "сирийского" «Скада» (либо другая, но тоже легкая), то вот вам сразу и ответ на все загадки. Конечно, новая ракета с облегченной БЧ полетит дальше и соответственно быстрее. Что уже уменьшит вероятность ее перехвата. Но самым важным моментом при физическом перехвате БЧ являются ее размеры. Чем меньше цель, тем труднее на нее навести противоракету и тем сложнее ее поразить.

Ещё во время "Бури в пустыне" (в 1991 году) выяснилось, что ракеты ЗРК «Пэтриот» в большинстве случаев были не в состоянии уничтожить боеголовку «Скада». Поэтому во время модернизации вес поражающих частей осколочно-фугасной боеголовки был увеличен с 2 до 45 граммов, что резко уменьшило их численность. При этом третья модернизация комплекса до уровня «PAC-3» (а именно такие «изделия» стоят на вооружении Саудовской Аравии) позволила увеличить его точность, что позволило удержать заданные параметры вероятности поражения цели в пределах 0,4-0,6 для ракет класса «Скад».

Во время одних из испытаний в 1999 году удалось даже сбить штатную учебную цель «средней дальности» на базе второй и третей ступени МБР «Минитмен».

Но, судя по сегодняшним событиям, это все же было больше случайностью, чем закономерностью. Выпустить пять ракет по баллистической ракете с дальностью стрельбы 1000 км и получить взрыв в прикрываемом аэропорту — это однозначно провал для королевских ПВО и большое достижение для иранских ракетчиков, с чем их можно и поздравить.
Автор: Юрий Подоляка


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Комментарии 14

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:54
    это однозначно провал для королевских ПВО

    И очередная анти реклама американского оружия, которое по словам Трампа " перехватывает ракеты в воздухе, что говорит о высоких технологиях не доступных другим странам", что уже попахивает непросветной глупостью президента. Японцев успел развести на бабки за устаревшие средства ПВО.
    rotmistr60
  2. Titsen Сегодня, 06:59
    Успех успехом, но когда же все это закончится?

    КНДР, Сирия, Иран, Ирак...

    Когда же эти полосатые доиграются?

    Достали уже по полной весь Мир!

    Пора всем пострадавшим от Матрассии уже об'единиться и дать отпор на долларовом фронте!
    Titsen
  3. Просто человек Сегодня, 07:36
    Да нет , не может быть, это бред. Как лучшая система пво мира, самая кошерная, не совковая какая то, имеющая самую современную и высокотехнологичную многофункциональную РЛС с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-65, и самую лучшую ракету в варианте комплекса PAC-3, которая не даёт не малейшего шанса даже нашему искандеру, сбивая его на расстоянии 80 км, как эта пво не смогла 5 ракетами сбить летающие корыто.? Нет , это наговор. Смущает правда, что комплекс сбил эту йеменскую ракету прямо в аэропорту, так сказать прямо в точке прицеливания, так это наверно выдумки , так как минимальное расстояние для уничтожения цели у пво патриот - 3 км. Вот так, начинают злые языки обсуждать супер оружие американское, а потом у некоторых злыдней начинаются разные нехорошие сомнения, типа не верят что F-35 на 5, нет на 10 голов лучше российских самолётов или что не могут 2 аиста на высоте более 7 километров помять своими клювами f 35, так что в ближайшие полгода он будет находиться на ремонте. Доколе?
    Просто человек
  4. vlad007 Сегодня, 07:51
    Бестолковая заметка. С какой стати йеменцам надо стрелять по международному аэропорту? Зачем? Других целей , например аэродрома ПВО, с самолетами, нет что ли?
    Из статьи непонятно, что же все таки произошло. Похоже, что ракету обнаружили до разделения БЧ на несколько, а сбить не смогли, т.к. к моменту встречи с противоракетой она уже разделилась на несколько. Так это нормально. А как сбивать ракеты с разделяющейся БЧ? Автор не отметил, что разделение БЧ на несколько уменьшает поражающую способность каждой боеголовки - было 750 кг, а стало 5 по 250 кг, почувствуйте разницу. С учетом точности и т.д. не факт , что стало лучше чем было до разделения. Это зависит от цели и пр.
    vlad007
    1. Yurasumy Сегодня, 08:37
      Чего? Какое разделение? Вы о чем? Вы вообще-то представляете себе "Скад"? Там никто и никогда не ставил РГЧ. ДА и судя по комментарию вы статью читали оооооочень невнимательно. С какого рожна вы туда прицепили 5- БЧ по 250 кг? Это на Иранских БР СД такие стоят.
      Yurasumy
    2. Алексей 2016 Сегодня, 08:46
      5х250=1250, так, для сведения)
      Алексей 2016
    3. Монархист Сегодня, 09:05
      Vlad,Вы внимательно читали:"главной целью Ирана является не нанесение материального ущерба противнику. Психологический фактор здесь не менее важен". Возможно,что они хотели показать саудитам: мы вас достанем,где хотим. Они лучше нас знают как впечатление на саудитов приведет ,что их будущий король не может защитить своих подданных.
      Фиг их знает,а может следующую ракету направят в сторону дворца. Этим покажут,что короля достанут и в койке и в нужнике. Пускай ракета на 800 метров в сторону уйдет- не имеет значения
      Монархист
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:04
    Важно, что выпустили пять ракет, а результата или нет, или он не очевиден. А наши С-400 к Саудитам попадут не скоро... Вот ведь незадача какая!
    Горный стрелок
    1. ButchCassidy Сегодня, 08:28
      Понятно, что Пэтриоты - это ерунда на постном масле, иначе бы Израиль не стал разрабатывать и внедрять свою ПРО.

      Но самое ценное в этой заметке другое: саудиты тоже используют плитку-катушку! ;)
      ButchCassidy
  6. faiver Сегодня, 08:26
    тут еще вопрос в подготовке саудовских вояк - я так понимаю там больше понтов чем профессионализма...
    faiver
    1. Yurasumy Сегодня, 08:38
      Ну как бы есть такой момент. Стрелять пятью ракетами по такой цели тупо бессмысленно.
      Yurasumy
      1. andj61 Сегодня, 09:51
        Цитата: Yurasumy
        Ну как бы есть такой момент. Стрелять пятью ракетами по такой цели тупо бессмысленно.

        Почему бессмысленно? Если не смогли попасть первыми двумя -тремя, то и больше могли выпустить... Во Вьетнаме средний расход ракет на Б-52 был даже больше пяти - и это считалось отличным результатом.
        Тут вообще много вопросов: Сколько ракет запустили хуситы? Были ли ракеты с РГЧ и сколько на них было боеголовок? Были попадания в боеголовки или нет? Взрыв в районе аэропорта был наземным (то есть это взрыв боеголовки) или воздушный (от противоракеты)?
        А так - слишком много домыслов по очень незначительной и недостаточной информации. hi
        andj61
  7. Монархист Сегодня, 09:10
    Цитата: faiver
    тут еще вопрос в подготовке саудовских вояк - я так понимаю там больше понтов чем профессионализма...

    Тоже верное замечание: понтовые ещё не значит,что они профессионалы. Вообще-то все арабы больше понтовать могут,а потом уже воевать
    Монархист
  8. svp67 Сегодня, 09:38
    И таких «помощников» могло быть только два: КНДР и Иран. Причем, вероятнее всего, это был именно Тегеран, и вот почему.
    А вариант когда обе эти страны работают в связке, используя Йемен как полигон. Иначе такой прорыв в ракетных технологиях КНДР трудно объяснить...
    Почему «Пэтриоты» не смогли сбить «устаревшие» йеменские «Скады»
    Ну не шмогли они, НЕ ШМОГЛИ. Хотя очень старались.
    svp67
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