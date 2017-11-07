Почему «Пэтриоты» не смогли сбить «устаревшие» йеменские «Скады»

4 ноября вечером в районе международного аэропорта Король Халид ЗРК «Пэтриот» выпустили одну за одной пять ракет. Следом в районе одного из терминалов раздался взрыв и были видны вспышки более мелких взрывов, что сразу же вызвало панику среди населения.Интересные следствия «перехвата», не так ли?Чуть позже саудиты предоставили и обломок якобы сбитой ими БЧ, который, тем не менее, не развеял сомнений скептиков.Дело в том, что сегодня, в период ведения широкомасштабных информационных войн, верить на слово заинтересованной стороне не стоит. А заинтересованность нынешней саудовской власти скрыть последствие катастрофы (а это реальная катастрофа для их системы ПВО) самая прямая.Вооруженными силами королевства руководит наследный принц Мухаммад бин Салман, которому вопреки традиции его отец завещал власть (и, вероятно, очень скоро ее передаст). Провал армейцев бьет в первую очередь по имиджу наследника престола, начавшего как раз 5 ноября массовые зачистки недовольных новым порядком принцев (которых за сутки арестовали аж 11 штук вместе с еще 25 очень влиятельными лицами королевства).В общем, оснований скрыть свой провал у принца Махаммада было очень много. Да и факты — вещь упрямая. А потому давайте разбираться.Говорить о случайном проколе саудовской системы ПВО не приходится. Это был уже третий удачный обстрел территории Саудовской Аравии с сентября 2016 года.Йеменцы начали обстреливать баллистическими ракетами территорию Саудовской Аравии еще в 2015 году. Причем получалось это у них вначале очень неудачно. В июне система ПВО КСА перехватила первый, запущенный по ее территории «Скад», затем, 26 августа, — второй. Но с третьей попытки йеменцам повезло. БЧ ракеты поразила саудовскую авиабазу, расположенную на юго-западе страны недалеко от г. Хамис-Мушайт.А затем обстрелы неожиданно прекратились.Гром среди ясного неба разразился в сентябре 2016 года, когда йеменцы баллистической ракетой поразили военную часть в районе города Таиф (1). Дело в том, что ранее все йеменские ракеты били на дальность до 500 км, а расстояние до атакованной саудовской военной базы от точки пуска составляло не менее 700 км.Стало понятно, что у йеменских повстанцев на вооружении появился новый тип баллистических ракет.Завеса «тайны» приоткрылась 6 февраля, когда хуситы нанесли очередной удар по Саудовской Аравии (по военной базе Мазахимия (2), находящейся в 20 км на запад от Эр-Рияда) и выложили видео в сети.На фото мы видим очень специфическую БЧ ракеты («бутылочное горлышко»), которая не похожа на стандартную коническую форму боевой части ранее применяемых «сирийских» «Скадов».Очевидно, что раздираемая уже не первое десятилетие гражданской войной страна не может производить такие высокотехнологические изделия. Им кто-то явно помог. И таких «помощников» могло быть только два: КНДР и Иран. Причем, вероятнее всего, это был именно Тегеран, и вот почему.В Иране Йемен уже давно рассматривают как второй фронт и в борьбе с Саудовской Аравией. Именно Тегеран произвел переворот в Сане в 2014 году, что заставило Саудовскую Аравию ввести в многострадальную страну свои войска. Именно Иран с первого дня и до сих пор помогает повстанцам инструкторами, вооружением и добровольцами. Это помогло хуситам выдерживать натиск саудовской армии на протяжении двух лет. И, скорее всего, именно Иран и поставил Сане новые баллистические ракеты, которые затем были запущены по военным объектам саудитов.Судя по очень редким запускам, главной целью Ирана является не нанесение материального ущерба противнику. Психологический фактор здесь не менее важен. А еще очень может быть, что Тегеран превратил Йемен в собственный боевой полигон (как Россия Сирию), где он может спокойно испытывать свои новые разработки в реальной боевой обстановке.В этом есть своя логика, и на месте иранских инженеров и военных грех было не воспользоваться таким удобным случаем.А теперь давайте попробуем разобраться, почему те самые «Пэтриоты», которые довольно успешно отбивали атаки йеменских баллистических ракет в 2015 году, не могут так же эффективно справляться с новыми иранскими ракетами сегодня.Здесь следует вспомнить, что несколько лет назад в Иране была испытана разделяющаяся головная часть для баллистической ракеты «Шахаб-3D». По данным СМИ, новая начинка иранских баллистических ракет состоит из пяти боевых блоков, каждый весом по 220-230 кг. Резко уменьшившуюся поражающую мощность удалось компенсировать резко выросшей точностью.И если предположить, что один из таких блоков был поставлен на ракету вместо 750-кг боевой части "сирийского" «Скада» (либо другая, но тоже легкая), то вот вам сразу и ответ на все загадки. Конечно, новая ракета с облегченной БЧ полетит дальше и соответственно быстрее. Что уже уменьшит вероятность ее перехвата. Но самым важным моментом при физическом перехвате БЧ являются ее размеры. Чем меньше цель, тем труднее на нее навести противоракету и тем сложнее ее поразить.Ещё во время "Бури в пустыне" (в 1991 году) выяснилось, что ракеты ЗРК «Пэтриот» в большинстве случаев были не в состоянии уничтожить боеголовку «Скада». Поэтому во время модернизации вес поражающих частей осколочно-фугасной боеголовки был увеличен с 2 до 45 граммов, что резко уменьшило их численность. При этом третья модернизация комплекса до уровня «PAC-3» (а именно такие «изделия» стоят на вооружении Саудовской Аравии) позволила увеличить его точность, что позволило удержать заданные параметры вероятности поражения цели в пределах 0,4-0,6 для ракет класса «Скад».Но, судя по сегодняшним событиям, это все же было больше случайностью, чем закономерностью. Выпустить пять ракет по баллистической ракете с дальностью стрельбы 1000 км и получить взрыв в прикрываемом аэропорту — это однозначно провал для королевских ПВО и большое достижение для иранских ракетчиков, с чем их можно и поздравить.