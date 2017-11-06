11:04 06 ноября

Зачем Собчак, Поклонская и Кадыров хотят похоронить Ленина

Зачем Собчак, Поклонская и Кадыров хотят похоронить Ленина

К. Собчак, Н. Поклонская и Р. Кадыров выступили против Владимира Ленина, предлагая убрать вождя мировой и русской революции с Красной площади. Очевидно, что это связано с двумя факторами. Во-первых, общественность снова нужно взорвать, отвлечь от более насущных, серьёзных проблем, которые корежат всё человечество и Россию.

Во-вторых, после контрреволюции 1985 – 1993 гг. в России, созрели и оформились «новые дворяне» - хозяева страны, захватившие народную собственность и власть. И они желают убрать ещё в изобилии оставшиеся в РФ символы советской цивилизации, включая Мавзолей. Они считают, что взяли реванш. Первая волна десоветизации, под прикрытием десталинизации, а по сути, дерусификации и русофобии, прошла ещё в 1990 – 2000-е годы. Схожую, но ещё более страшную картину мы видели в Прибалтике, где родились карликовые нацистские режимы, на Украине, где дело дошло до гражданской войны, в Грузии, в республиках Средней Азии. Стараясь избавиться от «проклятого советского прошлого», в республиках бывшего Советского Союза (по сути, Великой России, Российской империи), где-то крайне жестко, как в Грузии, Прибалтике и Украине, где-то мягко, исподволь, фактически поощряют ненависть ко всему русскому – народу, истории, языку и культуре.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила: «Смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере негуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства? Если решение о захоронении будет принято — значит, наступит новый этап развития нашей Родины, с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории».


Её поддержал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров: «Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить — это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга».

С одной стороны, это отвлечение общественности от реальных, коренных проблем, которые снова стоят перед Россией и русским народом. В схожей ситуации Россия уже оказывалась 100 лет назад. На планете уже идет страшная и кровавая мировая война. В ней уже погибли сотни тысяч людей, миллионы людей ранены и стали беженцами. Разрушены целые государства – Ливия, Ирак, Сирия, Йемен, Афганистан. На очереди новые государства. Хозяева Запада снова, как в 1914 и 1941 гг. развязали глобальную бойню, чтобы скрыть свои управленческие ошибки, стравить между собой религии, цивилизации, страны, народы и культуры, уйти в тень, а затем на обломках старого мира получить весь гешефт.

Россия уже участник этой войны. Мы воюем в Сирии. Расстреливают русские города в Малороссии-Украине. В древней русской столице Киеве утвердился кровавый, бандитско-олигархический режим, развязавший гражданскую войну, русских стравили с русскими, которым внушили, что они «украинцы». Этот режим служит хозяевам Запада, выполняя роль «тарана», который должен втянуть в бесконечную, изматывающую бойню остальную часть русской цивилизации. А в это время США, НАТО, Запад готовят военные плацдармы в Прибалтике, Скандинавии, в Польше и Румынии, уже и на Украине для броска в оставшуюся Россию. Сигналом должен послужить «русский майдан», попытка олигархии и западников «договориться» с Западом путем сдачи Крыма, Калининграда, Курил, ядерного арсенала.

При этом в самой России, как и в начале XX назрели и перезрели коренные вопросы. Их сущность - Быть или не быть. Русской цивилизации, русскому суперэтносу нужна цель бытия. Мы не может просто существовать, скатиться к пустому потреблению, ведущему к полному вырождению человеческой сущности, как западные общества. Если в России возобладает материализм и общество потребления, гедонизм (по сути, общество истребления и самоистребления), России-Руси и суперэтноса русов не будет. В генетическом коде, программе-матрице русского суперэтноса заложены социальная справедливость, правда и этика совести (сопричастности к высшей правде и справедливости). Отсюда и все остальные вопросы и проблемы – последовательное разрушение системы образования и здравоохранения, демография, физическая и психическая деградация нации, вопрос собственности (справедливости), необходимость новой индустриализации, рывка в будущее с новой титанической программой освоения космоса, вопрос об отношениях с Западом – мы «младший партнер» на побегушках, полуколония-резервация, с угасающим великим народом или самостоятельная цивилизация и сверхдержава и т. д.

С другой стороны, мы видим волю трех представителей «нового дворянства» России. Ксения Собчак – это типичный представитель ультралиберального крыла российских западников-либералов и новой буржуазии. Им принадлежала вся полнота власти в 1990-2000-е годы. Собчаки, гайдары, чубайсы, ельцины разграбили (приватизировали) страну, власть и народные богатства. Сдали почти все позиции на внешнеполитических рубежах. Вывезли огромные богатства – на них можно было бы провести не одну ударную пятилетку, сделать Россию одной из самых процветающих стран в мире. Разрушили лучшее в мире образование. Под их правлением вымерли миллионы русских людей, не родилось ещё больше (т. н. депопуляция, на деле – вымирание суперэтноса). Народное хозяйство превратили в «экономику трубы». Подавляющую часть народа поставили на грань выживания. Величайшую культуру в мире с успехом сваливают выгребную яму. Перечислять можно очень долго. Это тема для новейшей истории России – тома безнаказанных преступлений и предательства великого народа и державы.

Теперь этот отряд «нового дворянства», на фоне мировой войны и нежелания «силового крыла» российской верхушки окончательно прогибаться перед хозяевами Запада, хочет запустить новую волну десоветизации (одновременно дерусификации, ведь русские – это «генетическое отребье»). То есть вызвать резкий раскол российского общества на фоне начавшейся мировой войны. Стоит помнить, что в основе наш народ рабоче-крестьянский, и после тотального оболванивания народа в 1990-2000-е годы ныне происходит откат. Всё больше людей начинают понимать и ценить достижения Октября, советской цивилизации и могучего Советского Союза. Вспоминать, что тогда строили общество справедливости для всех, а не только узкого круга «избранных», общество служения и созидания, где нет места паразитированию узкой социальной прослойки над народными массами. Что тогда мы были сверхдержавой, имели лучшие вооруженные силы в мире, лучшее в мире образование, были самой читающей нацией в мире. Люди, хлебнув «прелестей» капитализма, общества потребления и гонки за удовольствиями с постепенным отказом от человечности, увидев постепенное внедрение «денежных отношений» в детских садах, школах, вузах, учреждениях медицинского облуживания, начинают понимать, что в СССР человека действительно защищали.

Другой отряд нынешнего «нового дворянства» - это новые монархисты, фан-клуб Николая Второго, вроде Н. Поклонской. Они погружены в миф «о хрусте французской булки». Якобы Российская империя была самой процветающей и духовной державой в мире. Но пришли злые красные комиссары (подкупленные кайзером или американскими банкирами) и сокрушили великую империю. Перебили лучшую часть общества – аристократов, дворян, офицеров, духовенство, интеллигенцию, юнкеров, гимназисток и т. д. Осталось только «генетическое отребье». Большевики построили «тюрьму народов» и там сгноили и уничтожили оставшуюся часть лучших людей России, оставшуюся часть народа превратили в «потомственных рабов». В целом миф на мифе.

Эти господа люто ненавидят советское прошлое, в этом схожи с либералами-западниками. Они хотят уничтожить все следы советской цивилизации, по сути, уничтожить самые высокие достижения русского народа. К чему ведёт этот путь, мы прекрасно видим в Малороссии-Украине. Неонацисты-бандеровцы – это следующий уровень неомонархистов. В своей лютой ненависти ко всему советскому, они уничтожат и всё лучшее русское. Останется «экономика трубы» - при царе гнали сельскохозяйственное сырье, теперь – углеводороды, металлы, лес, снова зерно, алмазы. Народ постараются загнать в церкви и мечети, при тотальном падении духовности общества – на фоне стрип-клубов, армии проституток, наркоманов, организованной преступности, мерзости, процветающей на ТВ и т. д. Восстановить монархию, претенденты уже готовы. Часть российской верхушки вовсю получает дворянские титулы, различные награды. Ведёт подготовку к ренессансу, где у «дворян» свои отдельные, элитарные кварталы, поселки, школы для детей и пр.

Ещё один отряд – в лице главы Чечни Р. Кадырова – это этнократия. Она процветает при каждом ослаблении империи. Для этнократии – социальная справедливость, советский проект – это смерть. Её путь – это архаика, попытка загнать человека в дремучее прошлое, в неофеодализм и даже глубже, в первобытность. Наиболее яркие примеры мы снова можем увидеть на обломках СССР. Почти во всех республиках СССР, которые получили независимость в 1991 году, расцвел национализм, вплоть до самых пещерных форм. В Прибалтике – это нацистские режимы, в Туркестане – исламизация, десоветизация, дерусификация, с властью новых ханов и баев. И ненависть к русским (советским) «оккупантам», которые вели эти окраины от родоплеменных и феодальных отношений к общему процветанию, в рамках единой многонациональной русской цивилизации. Ненависть к общему проекту развития, рассчитанному на всех людей, не исключая их расовому, национальному, родоплеменному, религиозному или социально-экономическому признаку. Все проблемы самостийных бантустанов сваливают на русских и советских. Мол, разграбили, оккупировали, разрушили, заставили отказаться от национальной и религиозной идентичности.

В целом политика этнократии ведёт к новому развалу русской цивилизации на «независимые» бантустаны». Отсюда и проблема русского языка в Татарстане и т. д. Врагам русского народа «необходимо раскачать лодку», столкнуть русских с татарами, другими этносами. Всё это мы уже проходили, достаточно почитать историю Гражданской войны. Национальный вопрос – это одна из дверей в инферно, к тьме и морю крови.

Новое советское общество служения и созидания, социальной справедливости уничтожало архаику, стремление стать кастой «избранных», «новых дворян» правящих «генетическим отребьем». Отсюда и ненависть нынешних «избранных» к Ленину, Сталину, советскому проекту в целом и стремление похоронить их раз и навсегда.
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 26

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  1. mavrus Сегодня, 09:51
    Ну вот и Поклонская с Кадыровым в одной связке с Собчачками и майдаунами оказались... Интересно, а кто ещё хочет...
    mavrus
    1. badens1111 Сегодня, 09:53
      Ответ дан в статье,почему л\они воюют с Лениным.
      "Русской цивилизации, русскому суперэтносу нужна цель бытия. Мы не может просто существовать, скатиться к пустому потреблению, ведущему к полному вырождению человеческой сущности, как западные общества. Если в России возобладает материализм и общество потребления, гедонизм (по сути, общество истребления и самоистребления), России-Руси и суперэтноса русов не будет. В генетическом коде, программе-матрице русского суперэтноса заложены социальная справедливость, правда и этика совести (сопричастности к высшей правде и справедливости). "
      Цитата:
      Новое советское общество служения и созидания, социальной справедливости уничтожало архаику, стремление стать кастой «избранных», «новых дворян» правящих «генетическим отребьем». Отсюда и ненависть нынешних «избранных» к Ленину, Сталину, советскому проекту в целом и стремление похоронить их раз и навсегда.
      badens1111
      1. Zibelew Сегодня, 10:20
        У невменяши царизм головного мозга. Астральная любовница Николая Кровавого и Собчак, папенька который ободрал Россию как липку, видимо хотят разбудить русского медведя. Но лучше бы они этого не делали. Обделаются ведь.
        Zibelew
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:54
    Ясно, что драка будет страшной. Противник не хочет отдавать России будущее. А мы и не собираемся его спрашивать об этом. И уж тем более Поклонскую и Собчак. Да и Рамзана...
    Горный стрелок
    1. Гардамир Сегодня, 10:07
      А мы и не собираемся его спрашивать об этом. И уж тем более Поклонскую и Собчак. Да и Рамзана...
      Это пехота. Во главе этого воинства совсем другие.
      Гардамир
  3. Captain Nemo Сегодня, 09:57
    Чота у ВО совем плохо с авторами стало, что подобное публикуется.... Под давно назревший вопрос захоронения выпотрошенной мумии сифилитичного палача подвели теорию восстановления монархии и зарождение нового дворянства. Редкий бред
    Captain Nemo
    1. vlad_vlad Сегодня, 10:45
      Редкий бред

      нет, етот бред не редкий. Обычно тут еше всякое про "суперетнос" , "особую роль и предназначение" и т.д.

      и не надо смеяться потом над украинцами по-поводу их идиотизмов с древними украми - может ето заразительно?
      vlad_vlad
  4. Гардамир Сегодня, 09:58
    А кто знает, что в центре страны, в центре Москвы, в Кремле, до сих пор лежат трупы царей? Архангельский Собор, Некрополь Архангельского Собора.
    Гардамир
    1. SERGUS Сегодня, 10:28
      Цитата: Гардамир
      А кто знает, что в центре страны, в центре Москвы, в Кремле, до сих пор лежат трупы царей?

      А сколько мощей в храмах, это всё тоже по логике Собчак и Ко надо закопать ?
      SERGUS
      1. Гардамир Сегодня, 10:31
        [quote][ это всё тоже по логике Собчак и Ко надо закопать ?/quote]Либо копать ВСЁ, никто же не согласится. Тогда не трогайте, у всех свои святые.При Николае 2 людей погибло не меньше, чем при Сталине, однако для этих святой...
        Гардамир
  5. Евродав Сегодня, 09:58
    Автору следовало бы не мешать в одну кучу Ленина-Бланка и Сталина, он сам задал тему- Захоронение именно Ленина... Так что оставь в покое И.В.Сталина и говори только о мумии Ленина! А если всех тех, кто поддерживает поклонение мумии в православной стране спросить теми же словами, которые привёл автор: "..Смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере негуманно и не по-человечески...", "..Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком..." - они что не правду сказали? Или мы- идолопоклонники? В чем криминал, в захоронении по-христиански? Ведь иудей Бланк крестился и венчался, так что с этим все в порядке! Визжать о каком то расколе в связи с захоронением- поддерживать сионизм, который своего соплеменника положил на Красной площади и бережно охраняет! Что то те моральные лишенцы, которые кричат, что РФ тратит слишком много денег на Армию и лучше бы отдать их пенсионерам, бюджетникам и т.п. и т.д. лицемерно помалкивают, о тех средствах( немалых,кстати, которые уже много десятков лет выделяются на этот сионистский ритуал! Ну что ж, тем кто не понимает этого, хочу пожелать - сидите дальше, смирненько с лапшой на ушах!
    Евродав
    1. Стропорез Сегодня, 10:42
      Цитата: Евродав
      Автору следовало бы не мешать в одну кучу Ленина-Бланка и Сталина,

      Не показывайте своё невежество, будете выглядеть смешным.
      А для себя навсегла запомните, что Ленин и Сталин вышли из одной партии и Сталин до самой своей смерти был Марксистом -Ленинцем!
      А ваша яколевско-эльцинская методичка уже совсем не катит! stop
      Стропорез
  6. Molot1979 Сегодня, 09:58
    Поклонская и Собчак просто пытаются переиграть войну, проигранную сто лет назад. Зачем это Кадырову - да кто его знает. Он вообще парень непредсказуемый.
    А хоронить глупо. Даже не кааяс того, что значительная часть страны этого не хочет, мумия Ленина приносит неплохой доход. Те же китайские коммунисты с удовольствием ездят поклониться праху Владимира Ильича. Попутно оставляя юани в российской казне. Так зачем лишать их повода лишний раз потратиться на территории России? Деньги надо извлекать из таких вещей, а не уподобляться глупым хохлам и американцам. которые у себя все памятники истории сносят только потому, что какой-то негр чувствует себя оскорбленным.
    Molot1979
    1. Гардамир Сегодня, 10:10
      Зачем это Кадырову
      пехотинец верно служит
      Гардамир
    2. SERGUS Сегодня, 10:32
      Цитата: Molot1979
      Зачем это Кадырову

      А ему заняться не чем, его бедный несчастный регион на дотациях сидит, проблем у него нет, вот от скуки и выдает нам свои "гениальные" помыслы !
      SERGUS
    3. ranger Сегодня, 10:39
      Цитата: Molot1979
      Те же китайские коммунисты с удовольствием ездят поклониться праху Владимира Ильича. Попутно оставляя юани в российской казне. Так зачем лишать их повода лишний раз потратиться на территории России? Деньги надо извлекать из таких вещей, а не уподобляться глупым хохлам и американцам.

      Приплыли...Да уж, куда американцам и хохлам до Molota1979 -даже они еще до такого не додумались, у них с фантазией плохо потому что они глупые, а Molot1979 "умный".А зачем останавливаться на полпути, может чтобы еще срубить побольше деньжат следует превратить мавзолей в аттракцион в парке развлечений?
      Действительно, глупость - это не отсутствие ума, это такой ум и речь в данном случае не об американцах и хохлах... fool
      ranger
  7. Сергей-svs Сегодня, 10:02
    Оставьте уже Ленина в покое! am Для большинства, Ленин — это человек, который попытался построить процветающее и справедливое общество и делал он это не только для себя. А все причитания о христианских обычаях - это лицемерие, у нас страна многоконфессиональная, есть и мусульмане, и иудеи, и буддисты, а также много атеистов. Цель всей этой поднятой шумихи предельно проста: - Отвлечь народ от действительных проблем. yes
    Сергей-svs
    1. SERGUS Сегодня, 10:55
      Цитата: Сергей-svs
      Для большинства, Ленин — это человек, который попытался построить процветающее и справедливое общество и делал он это не только для себя.

      Попытался ? Пытаются сейчас министры финансов ! А он взял и сделал ! Этот человек действительно гений ! Жаль что не все его последователи и ученики были добросовестны и верны его идеям... В итоге сейчас мы имеем то что имеем sad
      SERGUS
  8. Стирбьорн Сегодня, 10:04
    Непонятно только, что делать...автор, в статье, ничего не сказал
    Стирбьорн
  9. п-к Опарышев Сегодня, 10:16
    Откровенно пусть каждый себе скажет:несёт ли Мавзолей с ВИ Лениным,животворящую положительную энергию?Или же нет не несёт.Если не несёт,захоронить,как и положено телу,что бы душа успокоилась.Нужно же не только о своей памяти думать,нужно ещё думать о Душе Ленина.Как ей лучше.Сам считаю нужно поступить по человечески,а СССР прославлять более гуманными способами.
    п-к Опарышев
  10. Житель Урала Сегодня, 10:23
    Ленина надо хоронить только если подавляющее большинство населения выступит за. при этом мавзолей в любом случае надо оставить - это уже история и часть кремля.
    А так - да - преждевременный спор о теле Ленина кроме раскола в обществе ничего не вызовет. Лично мне все-равно - будет он там лежать или нет. Я хоть явно не отношусь к "ярым ленинистам" но лучше все пока оставить так как есть. Это наша история.
    Если следовать логике таких заявлений - тогда и Египту надо пирамиды снести.
    Житель Урала
  11. свободный Сегодня, 10:40
    С автором согласен!
    свободный
  12. БастаКарапузикИ Сегодня, 10:47
    Эти господа люто ненавидят советское прошлое, в этом схожи с либералами-западниками. Они хотят уничтожить все следы советской цивилизации, по сути, уничтожить самые высокие достижения русского народа.

    Ну а ненавидеть всё что было до октября 1917-го? Разве это достойное строительство государства?
    К сожалению, в этом схожи упоротые либералы и такие же коммунисты и монархисты. Надеюсь, что таковые в меньшинстве.
    Надо признавать и сильные и слабые стороны эпохи. Это не значит мириться с недостатками.
    Советская цивилизация возникла не на пустом месте. Стремление к справедливости это не генетическое качество (что это вообще за нацизм такой? Ну не уподобляйтесь же, господа, А. Гитлеру с его бреднями!) То есть, это стремление было заложено, если хотите, привито в прошлых поколениях и является продуктом воспитания, духовного роста наших предков. Это качество не получает человек по праву рождения, а впитывает с "молоком матери". И его, увы, очень легко потерять!
    Именно по этому, крайне важно. не не разорвать, не потерять эту связь многих поколений!
    Особенно опасно отпасть от источника! Подруби дереву корень и оно погибнет!
    PS. Всех с прошедшим праздником!
    БастаКарапузикИ
  13. ochakow703 Сегодня, 10:52
    Опа, троица видных деятелей образовалась, один даже расходы на содержание Мавзолея посчитал, а на самого целая страна пашет. Про двух остальных... вообще кирдык. Молчали и не отсвечивали б, может и за умных сошли. Хотя, такие уже не лечатся.
    ochakow703
  14. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Т.н. "новые дворяне" и "новые монархисты" действительно сильно раздражают попыткой построить всех и вся под себя. Одни поют оды Гайдару и ЕБН, другие "Боже царя храни", но на новый лад. Рановато говорить о примерении тем более с такой публикой, которая, дай им власть, будет с троекратным усердием вешать инакомыслящих и палкой вбивать в головы идеи либерализма и монархии.
    rotmistr60
  15. 23рус Сегодня, 11:03
    Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить! Пока люди верят в светлое будущее и надеятся на справедливость.
    23рус
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