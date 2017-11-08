Пистолет Heckler und Koch P7

Для тех кто интересуется ручным огнестрельным оружием, да и вообще оружием в целом, не является открытием, что самые интересные, с технической точки зрения, образцы очень редко производятся серийно и еще реже поступают на вооружение. Причин тому может быть масса, но чаще всего это проблемы с развертыванием масштабного производства относительно сложных устройств.Не самым благоприятным образом сказывается и то, что требования к новому оружию обычно завышены, а иногда даже несовместимы с законами физики. Утрируя, обычно военные хотят чтобы новый автомат сам бегал, стрелял в противника и при этот еще не был сложнее по устройству старого оружия, а в производстве обходился дешевле.А если добавить к этому всему еще затраты на полное перевооружение, переобучение, доработку конструкции при начале массового производства, да еще и, не дай бог, переход на новый боеприпас, то становится совершенно непонятно, каким чудом оружие с новой конструкцией вообще попадает в армию или правоохранительные органы.Другими словами, если искать интересные конструкторские решения в огнестрельном оружии, то искать их нужно в экспериментальных, не производимых серийно образцах. Но бывают и исключения, когда действительно необычный образец попадает не только в серию, но и становится на вооружение.Одним из таких исключений является пистолет немецкой компании Heckler und Koch P7. Данный пистолет выделяется не только своим не совсем обычным внешним видом, но и примененной в ней системой автоматики, а также реализацией безопасности обращения с оружием. Решения, которые применили конструкторы в этом пистолете, не являются чем-то новым, но они очень редко встречаются даже в экспериментальных образцах, так как помимо своих положительных сторон имеют и отрицательные. Тем не менее, пистолет не только производиться серийно, но и до сих пор стоит на вооружении и даже участвовал в конкурсе на новый пистолет для армии США, проиграв Беретте.Но обо всем по порядку.Главной причиной появления пистолета Р7 стала острая необходимость в замене оружия правоохранительных органов ФРГ, на вооружении которых стояли устаревшие Walther P38. Главным требованием для нового оружия была возможность максимально быстро привести пистолет в боевую готовность, при этом сохранив ему безопасность в обращении и удобство эксплуатации. Конструкторы компании Walther начали работать над оружие с распространенной системой автоматики и ударно-спусковым механизмом, в результате получив достаточно неплохой пистолет, который по своим характеристикам был идентичен современным образцам того времени. Конструкторы Heckler und Koch выбрали более сложный путь, реализовав в своем пистолете решения, которые ранее не были распространены, но были весьма перспективны.За основу нового оружия была взята схема автоматики с запиранием канала ствола пороховыми газами через поршень. Такое решение, позволило значительно увеличить ресурс нового оружия. Безопасность же обращения с пистолетом обеспечивалась самым надежным из всех известных способом - взвод ударника осуществлялся отдельно, при этом ударно-спусковой механизм пистолета был одинарного действия, то есть усилие при нажатии на спуск было минимальным, что в сумме с удобной рукоятью делало пистолет достаточно точным. Чуть ниже на работе обоих узлов остановимся более подробно.Нельзя обойти и тот факт, что в производстве новый пистолет обходился не намного дороже других современных представителей данного класса этого оружия, так как, в то время как один узел усложнялся другой упрощался.Совокупность характеристик и готовность конструкции оружия к массовому производству привели к тому, что именно пистолет компании Heckler und Koch стал новым основным оружием полиции ФРГ в 1979 году, тогда же пистолет и стал обозначаться как Р7, ранее его называли PSP.Удачное сочетание характеристик нового оружия и уже налаженное производство, позволили немецкой компании вывести пистолет на мировой рынок, правда попал он туда уже в несколько измененном варианте.В 1981 году пистолет незначительно модернизировали, заменив защелку магазина внизу рукояти пистолета, на кнопку у предохранительной скобы, что повысило скорость замены магазина. Для удобства эксплуатации оружия в перчатках была увеличена предохранительная скоба, а также была добавлена вставка, защищающая указательный палец стрелка при перегреве оружия от длительной и частой стрельбы. Обновленный пистолет получил обозначение Р7М8, именно в таком виде пистолет производится и по сей день.В 1982 году конструкторы снова модернизировали оружие, но не заменили им предыдущую модель. Новый вариант получил магазин расширенной вместимости в 13 патронов, при этом был модернизирован не только магазин оружия, но и рукоять пистолета, поэтому магазины не взаимозаменяемы. В 1991 году, для рынка США, где популярен патрон .40 S&W был разработал еще один вариант пистолета. Также была попытка создания пистолета под патрон .45АСР, однако пришлось вводить в конструкцию дополнительный узел для компенсации отдачи и обеспечения нормальной работы системы автоматики в виде масляного демпфера. Это не только увеличивало стоимость пистолета, но и снижало его надежность при низких и высоких температурах, потому от серийного производства такого варианта отказались.На данный момент пистолет Р7 стоит на вооружении правоохранительных органов штата Нью Джерси США, а также на вооружении армии и полиции Греции, где он производится по лицензии. Помимо этого, пистолет предлагается и на гражданском рынке оружия, где до сих пор пользуется спросом.Как было отмечено ранее, пистолет компании Heckler und Kock не имеет в своей конструкции новых идей, однако в нем применены смелые и оригинальные решения, которые не были распространены ранее, да и сейчас не нашли широкого применения.Главной особенностью оружия является его система автоматики. Для запирания канала ствола используются пороховые газы. В привычном для нас применении пороховых газов для работы автоматики оружия, пороховые газы из канала ствола наоборот применяются для отпирания, здесь же благодаря высокому давлению в момент сгорания пороха образовавшееся смесь газов блокирует кожух-затвор не давая ему откатиться назад.Реализовано это следующим образом. Часть пороховых газов из канала ствола отводится в цилиндр под стволом в который вставлен поршень, связанный с кожухом затвором. Таким образом, давление в канале ствола с одинаковой силой давит на донце гильзы, стараясь через нее толкнуть кожух-затвор назад и на поршень не давая кожуху-затвору двигаться. После того как пуля покидает ствол, давление пороховых газов падает и кожух затвор-начинает двигаться назад, совершая экстракцию стреляной гильзы.Для того чтобы эта система работала безотказно необходимо учитывать множество факторов, включая даже диаметр отверстия для отвода пороховых газов. То что конструкторам удалось не просто заставить затвор оставаться неподвижным, а в нужный момент, который длится тысячные доли секунды, привести его в движение достойно уважения.Не меньший интерес представляет и ударно-спусковой механизм пистолета. Когда пистолет только проектировался для полиции ФРГ одним из основных требований к данному оружию была возможность сразу же произвести выстрел после извлечения и кобуры. То есть патрон должен был находится уже в патроннике. Это требование накладывало определенный отпечаток на безопасность обращения с оружием. Логичным решением данного вопроса было бы внедрение в конструкцию пистолета ударно-спускового механизма двойного действия, для того чтобы взвод УСМ происходил при первом нажатии на спусковой крючок. Это решение имело один существенный недостаток - усилие нажатия на спусковой крючок было бы достаточно велико, что могло сказаться на точности выстрела. Если ударно-спусковой механизм был бы только двойного действия, то большое усилие нажатия на спуск было бы необходимо перед каждым выстрелом. В случае же если бы ударно-спусковой механизм оставался во взведенном положении после каждого отката кожуха-затвора назад, то пришлось бы решать проблему плавного спуска, а это дополнительные детали в пистолете, а значит и более высокая его стоимость.Решение, которое применили конструкторы пистолета Р7, куда более оригинальное, хотя обратно же и не новое. Ударно-спусковой механизм пистолета одинарного действия, то есть перед выстрелом нужно приводить УСМ в боевое положение. Взвод ударно-спускового механизма осуществляется при помощи большой клавиши в передней части рукояти для удержания.На практике это решение работает следующим образом. В походном положении ударно-спусковой механизм пистолета находиться в не взведенном состоянии. Когда стрелок обхватывает рукоять оружия, он нажимает клавишу на ней. Вдавливание клавиши приводит в движение ударник, который фиксируется во взведенном положении. После нажатия на спусковой крючок происходит срыв ударника и выстрел. Когда кожух-затвор совершает свой цикл перезарядки ударник опять оказывается во взведенном положении и можно произвести следующий выстрел. Если стрелок отпускает рукоять оружия, подпружиненная клавиша отжимается, что приводит к безопасному спуску ударника.Такая конструкция пистолета позволила сделать его не только полностью безопасным в обращении, но и отказаться от предохранителя в привычном понимании этого слова. Справедливости ради стоит отметить, что копии пистолета Р7, которые производят в Мексике, могут похвастаться наличием переключателя предохранителя, хотя зачем он нужен непонятно.Многие владельцы данного оружия отмечают, что при длительной стрельбе рука начинает уставать сильнее в сравнении с другими пистолетами, но тут нужно понимать, что речь идет не о десятке выстрелов. То есть, оружие создает дискомфорт при длительной тренировке, а при боевом применении этот недостаток будет отсутствовать.На этом необычные решения в конструкции пистолета Р7 не закончились. Помимо всего вышеописанного интерес представляет затворная задержка. Сама реализация затворной задержки выполнена достаточно стандартно, но вот расположение клавиши управления вызывает вопросы. Обычно рычаг или кнопка затворной задержки располагает над предохранительной скобой со смещением к стрелку, в пистолете Р7 это место пустует. Зато имеется небольшая кнопка с левой стороны пистолета за рукоятью. Сделано это для ускорения смены магазина оружия. При таком расположении снятие с затворной задержки можно произвести сразу же после того как новый магазин будет вставлен в пистолет, что в принципе можно делать и при классическом расположении данного элемента управления. Тем не менее, кнопка расположена в необычном месте, хотя это, по большому счету, дело привычки и длины пальцев.При использовании системы автоматики с торможением кожуха-затвора пороховыми газами значительно увеличивается время, которое необходимо потратить на чистку и обслуживание оружия. Для того чтобы хотя бы частично сократить это время конструкторы применили в пистолете ствол с полигональной нарезкой. Это решение позволило не только упростить чистку канала ствола, но и повысило точность пистолета с сравнении с оружием с классическими нарезами в стволе при прочих равных. Сам ствол посажен достаточно низко, что, обратно же, сказывается на точности и комфорте стрельбы из пистолета P7.Так как пистолет Р7 существует в трех основных вариантах, приведенные ниже характеристики будут касаться только их. Варианты оружия которые производят в Греции и Мексике не будут принципиально отличаться от оригинальных.Пистолет с обозначением Р7М8 (он же просто Р7) имеет массу 780 грамм без патронов. Его магазин вмещает 8 патронов 9х19. Длина пистолета 171 миллиметр при длине ствола 105 миллиметров.Вариант оружия с магазином увеличенной вместимости на 13 патронов 9х19 весит чуть больше - 850 грамм без патронов. Увеличение толщины рукояти оружия каким-то образом отразилось и на длине пистолета, его длина 175 миллиметров при том же стволе длиной 105 миллиметров.Куда более тяжелый вариант пистолета под патрон .40S&W. Более мощный патрон потребовал не просто замены ствола и магазина оружия, а переработки практически всех узлов пистолета. В результате Р7М10 весит целых 1200 грамм без патронов, что очень много даже с учетом используемого боеприпаса. Длина же оружия равняется 175 миллиметрам при длине ствола 105 миллиметров. Магазин вмещает 10 патронов.Стоит также упомянуть о существовании пистолета под патрон .380АСР , его характеристики аналогичны Р7М8.Главным плюсом данного пистолета является его полная безопасность при постоянной готовности к применению. Высокая точность, отсутствие дополнительных элементов управления, надежность конструкции также явно не минус. Сама конструкция оружия для многих тоже будет бесспорным плюсом данного пистолета, так как он действительно интересный.Минусов у данного оружия тоже хватает и хотя они незначительны они присутствуют. В первую очередь нужно отметить сложность обслуживания оружия и время, которое на это тратится.Часто отмечают одним из основных недостатков нагрев цилиндра запирающего поршня, что создает определенный дискомфорт при длительной стрельбе, даже несмотря на теплоизоляционную вставку. Вроде бы недостаток достаточно значительный, но ведь это пистолет, а не пулемет, и то что люди выстреливают по сотне патронов подряд из него, а потом жалуются на нагрев рамки, ну как-то странно. Другие пистолеты тоже не остаются холодными после такой эксплуатации. Также можно отнестись и к жалобам на усталость в руке при длительной стрельбе.Если сравнивать данный пистолет с современными моделями оружия, то также можно выделить отдельным недостатком малую вместимость магазина, даже у варианта Р7М13.Цена пистолета тоже относится к минусам, для сравнения по стоимости, бывший в употреблении Р7 стоит как два Глок 17, но, тем не менее, Р7 покупают, используют и он до сих пор на службе.Ну и нельзя не упомянуть расположение клавиши затворной задержки, что, на мой взгляд, самый “главный” недостаток данного пистолета.Если давать оценочную характеристику пистолету Р7, то это безусловно интересное и не совсем обычное оружие. По совокупности своих характеристик он превосходит более молодые современные пистолеты, которые, в большинстве своем, похожи друг на друга как две капли воды.Печально то, что производители зациклились на одних и тех же решениях и не идут даже на минимальный риск, боясь отклониться от того, что принято сейчас в оружейном мире. Р7 является ярким примером того, что для создания уникальной и интересной вещи не обязательно искать что-то новое, достаточно взять то, что нельзя было реализовать раньше и довести до идеала.Разумеется Р7 имеет свои недостатки, многие из которых покажутся достаточно существенными, но нет ни одного идеального пистолета в котором нельзя было бы найти какие-то слабые места.