07:25 06 ноября

26 человек погибли в Техасе от рук бывшего военнослужащего ВВС США

По последним данным, число жертв в результате стрельбы в штате Техас выросло до 26 человек. Ещё свыше 20 человек получили ранения. Стрельбу открыл Девин Патрик Келли, который, как сообщает американская пресса, ранее проходил службу в ВВС США (с 2010 по 2014 гг.).

Келли открыл огонь по прихожанам и пасторскому составу баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс. Губернатор штата Техас Грэг Эббот заявил о том, что это «самый кровопролитный инцидент в штате за всю его новейшую историю».

В сообщениях телеканала CBS говорится о том, что стрелявший Келли был уволен с военной службы и попал под суд. На данный момент не известно, по какой причине в отношении этого человека возбуждалось уголовное дело. При этом известно, что Келли был лишён воинского звания и наград.


Очевидец:
Он начал стрелять ещё на подходе к церкви. Он был молод. Ему до 30 лет.


Другой очевидец случившегося:
В него один из местных жителей открыл ответный огонь. Мужчина вбежал в церковь и стал стрелять уже внутри.


26 человек погибли в Техасе от рук бывшего военнослужащего ВВС США


Сообщается, что после стрельбы он выбежал на улицу сел в машину и попытался уехать, но был в итоге убит. По другим данным, Келли застрелился сам.

Дональд Трамп, совершающий восточноазиатское турне, выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что «следит за ситуацией».

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 29

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  1. Primoos Сегодня, 05:49
    Сектантов пострелял. Жалко Турчинова там не было. Похоже парень переел религиозного опиума, или баптисты его на бабосы надули, что они делать умеют виртуозно.
    Primoos
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 06:58
      Цитата: Primoos
      Сектантов пострелял. Жалко Турчинова там не было. Похоже парень переел религиозного опиума, или баптисты его на бабосы надули, что они делать умеют виртуозно.


      не достойные слова.

      людей растреляли в церви.
      Маки Авелльевич
    2. Moskovit Сегодня, 07:21
      Вы видно озверина переели, раз так радуетесь расстрелу невинных людей. Еще и турчанинова сюда приплели. У вас такая же людоедская логика как и у этого украинского безумца - раз они думают и молятся по-другому, значит они уже не люди и жизни не достойны.
      Moskovit
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:03
    В США бывшие военнослужащие довольно часто расстреливают гражданских используя навыки полученные в армии США...как мы видим расстрельщики выбирают места (церкви,школы,концерты и т.д.) где у гражданских нет с собой оружия и они не могут дасть отпор нападающим...то есть безоруженный человек лакомая добыча для таких отморозков...полиция как всегда приезжает подсчитать количество трупов.
    Тот же ЛЕХА
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 06:07
      В статье говорится, что один из местных открыл ответный огонь.. Без него жертв было бы еще больше..
      Ща начнется - кто за огнестрел, кто против..
      Razvedka_Boem
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:17
        Ща начнется - кто за огнестрел, кто против..

        А что в этом такого...расстреляны десятки людей ...где была власть в США???
        Как искать русский след хакеров якобы влезающих в выборы США так они там все носом роют...а тут какого то психа закрыть вовремя не смогли...прокол.


        Почему в ИЗРАИЛЕ например при таких эксцессах нападающий на гражданских живет всего несколько секунд до ответного огня(хотя и там и там оружия на руках гражданских полно)...стало быть дело в государственной системе разрешения владения и применения оружия....
        Тот же ЛЕХА
        1. п-к Опарышев Сегодня, 06:52
          У нас нельзя внедрять короткоствол.В народе властвует Матриархат и появление пистолета у зятя,в корне меняет расклад сил.А это чревато революцией.
          п-к Опарышев
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:57
            У нас нельзя внедрять короткоствол.В народе властвует Матриархат и появление пистолета у зятя,в корне меняет расклад сил.А это чревато революцией.


            Тогда как защитить беззащитных граждан РОССИИ от отморозков и психов?

            В местный магазин посёлка Кедровка ворвался вооружённый ножом мужчина. Она множественными ударами зарезал 57-летнюю продавщицу, а также аналогичным способом невольную 54-летнюю свидетельницу произошедшего, рассказал начальник полицейского главка Валерий Горелых.


            Полиция конечно получила награды за задержание психа...но женщин уже не вернешь what
            Тот же ЛЕХА
            1. п-к Опарышев Сегодня, 07:13
              У нашего народа маргинальный быт.Никто не учится себя зашищать.Страна не пуганных.одним словом.У продавщицы,разве не было топора под рукой или ножа?Всё было,но они овцы и всегда готовы подлечь под нож.
              п-к Опарышев
              1. Комментарий был удален.
              2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:21
                Интересное дело...а вы пробовали защититься от психа не чувствующего боли...его бьешь а он прет быком...
                вот видео... больно смотреть на местную полицию...
                Тот же ЛЕХА
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 06:04
    Вот таких великих американских войнов прославлял верещал Трамп с высоких трибун.
    Ну, кто бы сомневался!
    Ретвизан 8
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:00
      Цитата: Ретвизан 8
      Вот таких великих американских войнов прославлял верещал Трамп с высоких трибун.
      Ну, кто бы сомневался!


      как он стакой лицой вообще в армию попал? в место психиатрического отделения взяли в пехоту.
      Маки Авелльевич
      1. Подрезчик Сегодня, 07:24
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: Ретвизан 8
        Вот таких великих американских войнов прославлял верещал Трамп с высоких трибун.
        Ну, кто бы сомневался!


        как он стакой лицой вообще в армию попал? в место психиатрического отделения взяли в пехоту.

        Этого ничего! У них и с лицом намного дебильнее в сенаторы берут...
        Подрезчик
  4. Горменгаст Сегодня, 06:32
    Государственная идеология США (исключительность, рынок, гомократия и т.д.) культивирует сатанизм. Стрелял сатанист. А людей жалко.
    Горменгаст
  5. Molot1979 Сегодня, 06:38
    Свободная продажа оружия подразумевает. Как правильно заметили по поводу предыдущего стрелка, из Лас-Вегаса, пушки приобретаются не затем, чтобы на стену вешать, а чтобы стрелять в людей. Иной цели и быть не может. Сторонникам легализации стволов на заметку: в данном случае некто таки применил пистоль для самообороны. Но не попал. И почти 30 трупов никак не отменил. Убийца шел убивать и был готов , самооборонщик шел молиться и к бою готов не был. Результат налицо: преступник всегда находится с боле выигрышном положении, чем жертва. И наличие у жертвы своего ствола ничего не меняет.
    Molot1979
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:45
      Сторонникам легализации стволов на заметку: в данном случае некто таки применил пистоль для самообороны. Но не попал. И почти 30 трупов никак не отменил. Убийца шел убивать и был готов , самооборонщик шел молиться и к бою готов не был.


      Сторонникам запрета оружия для гражданских для заметки...26 трупов на совести властей штата ТЕХАС не обеспечивших защиту гражданских должным образом...то есть государства...
      и пока государство не в состоянии защитить жизнь и здоровье законопослушных граждан эти граждане должны иметь законное право на оружие и самозащиту от отморозков.
      Тот же ЛЕХА
      1. Чёрный Сегодня, 06:53
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        и пока государство не в состоянии защитить жизнь и здоровье законопослушных граждан эти граждане должны иметь законное право на оружие и самозащиту от отморозков.

        ....да но тогда можно и так сказать..
        дело в государственной системе разрешения владения и применения оружия....
        .....вот пока не будет 100% уверенности , что коррумпированные чиновники не выдадут разрешение психопату, ни о какой свободной продажи короткоствола речи быть не может....
        Чёрный
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:10
          ни о какой свободной продажи короткоствола речи быть не может....

          Свободно оружие продается только на афганских базарах smile в США все таки оно регистрируется ...

          Пистолеты обычно можно приобретать только людям старше 21 года, ружья - по достижении 18-ти лет. При покупке оружия в магазине покупатель заполняет специальную анкету, куда заносится его домашний адрес, место работы и пр., подписывает ряд документов (таким образом декларируется, что вся приведенная им информация точна) и в некоторых штатах оставляет отпечаток большого пальца правой руки. Покупатель также обязан предъявить свои документы продавцу, в некоторых штатах перед покупкой оружия необходимо пройти специальный курс обучения.

          Федеральный закон устанавливает, что продаваемое оружие должно обладать определенными характеристиками. С 1986 года в США запрещено продавать полностью автоматическое оружие (однако, автоматы, пулеметы и пр., выпущенные до 1986 года, могут оставаться во владении людей и продаваться ими частным порядком). В 1994 году было введено еще одно ограничение - магазины скорострельных винтовок не должны вмещать более 10-ти патронов (соответственно, разрешается владеть и перепродавать частным образом магазины, приобретенные до 1994 года).

          Конечно должен быть контроль за оборотом оружия государством на всем протяжении его жизни до переплавки в мартеновской печи.

          Но не это главное ...опять же если государство не может защитить жизнь граждан оно не имеет никакого морального права запрещать гражданам спасать свою жизнь всеми доступными способами.
          Тот же ЛЕХА
          1. Чёрный Сегодня, 07:17
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Но не это главное ...опять же если государство не может защитить жизнь граждан оно не имеет никакого морального права запрещать гражданам спасать свою жизнь всеми доступными способами.

            Ну вот американское гос-во и не запрещает иметь оружие...помогло это как то этим 50 чел...или тем 80-ти в Вегасе?
            Чёрный
    2. Комментарий был удален.
    3. п-к Опарышев Сегодня, 07:15
      Лас-Вегас то же политика, но там стреляли как минимум двое.
      п-к Опарышев
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:39
    Ща начнется - кто за огнестрел, кто против..

    Владение огнестрельным оружием - практически неотъемлемое право американцев, тем более в этом штате. Слишком часто за последний год в Сша стали пользоваться этим "правом" для массовых расстрелов. И.диотов конечно хватает везде, но когда он вооружен это чревато трагическими последствиями. Информация к размышлению. Семьям погибших соболезнования.
    rotmistr60
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:48
    Ребенка погибшего жалко! А происшедшее, это начало возврата в сша того зла, что они по всему миру распростроняют, что заслужили, то и получили.
    Геркулесыч
  8. п-к Опарышев Сегодня, 06:55
    Это политика.И чей удар и по ком узнаем скоро.Тут либо глобальщики по страновикам,либо наоборот.
    п-к Опарышев
  9. andrewkor Сегодня, 06:56
    Несчастный узбек террорист-самоучка на этом фоне просто дилетант.Из-за него теперь племяш Гринкарту не получит!Санкции против USF ,срочно!
    andrewkor
  10. Горный стрелок Сегодня, 06:57
    Однако. С моей точки зрения, напряжение в американском обществе нарастает. А психи - это такие индикаторы. Одни хватаются за стволы, другие - за руль грузовика... Просто легкая доступность оружия психов ПРОВОЦИРУЕТ. Ну его там просто МНОГО.
    Его и у нас добыть можно, но для этого надо существенно "напрячь извилины", да и материальных затрат потребуется не мало... Совсом психам - это будет сложно
    Горный стрелок
    1. п-к Опарышев Сегодня, 07:16
      Идёт борьба глобалистов со страновиками,а психи лишь инструмент этой войны.
      п-к Опарышев
  11. Летучая Мышь Сегодня, 07:16
    .....а на левой груди профиль Путина,а на правой сам Ленин в анфас. Рука Москвы. Однозначно
    Летучая Мышь
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