26 человек погибли в Техасе от рук бывшего военнослужащего ВВС США

Он начал стрелять ещё на подходе к церкви. Он был молод. Ему до 30 лет.

В него один из местных жителей открыл ответный огонь. Мужчина вбежал в церковь и стал стрелять уже внутри.

По последним данным, число жертв в результате стрельбы в штате Техас выросло до 26 человек. Ещё свыше 20 человек получили ранения. Стрельбу открыл Девин Патрик Келли, который, как сообщает американская пресса, ранее проходил службу в ВВС США (с 2010 по 2014 гг.).Келли открыл огонь по прихожанам и пасторскому составу баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс. Губернатор штата Техас Грэг Эббот заявил о том, что это «самый кровопролитный инцидент в штате за всю его новейшую историю».В сообщениях телеканала CBS говорится о том, что стрелявший Келли был уволен с военной службы и попал под суд. На данный момент не известно, по какой причине в отношении этого человека возбуждалось уголовное дело. При этом известно, что Келли был лишён воинского звания и наград.Очевидец:Другой очевидец случившегося:Сообщается, что после стрельбы он выбежал на улицу сел в машину и попытался уехать, но был в итоге убит. По другим данным, Келли застрелился сам.Дональд Трамп, совершающий восточноазиатское турне, выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что «следит за ситуацией».