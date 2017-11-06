Саудовский принц Мансур бен Мукрин погиб в результате крушения вертолёта
В Саудовской Аравии обнаружили обломки потерпевшего крушение вертолёта, на борту которого находился замгубернатора саудовскойпровинции Асир принц Мансур бен Мукрин. Помимо принца Мансура на борту вертолёта находились по меньшей мере восемь высокопоставленных чиновников королевства. По последним данным, все они погибли.
Вертолёт перестал выходить на связь накануне вечером. Борт с чиновниками возвращался после инспекционной миссии на юго-западе Саудовской Аравии.
Информационная служба Saudi Press Agency выходит с репортажем о том, что в районе обнаружения обломков вертолёта продолжается поисково-спасательная операция.
Из материала:
Кадр с места сбор обломков вертолёта:
Стоп-кадр с последнего видео, на котором запечатлены принц Мансур бен Мукрин и другие чиновники перед посадкой на борт:
Официальные власти Саудовской Аравии происшествие пока не комментируют.
Вертолёт перестал выходить на связь накануне вечером. Борт с чиновниками возвращался после инспекционной миссии на юго-западе Саудовской Аравии.
Информационная служба Saudi Press Agency выходит с репортажем о том, что в районе обнаружения обломков вертолёта продолжается поисково-спасательная операция.
Из материала:
Сотрудники экстренных служб и военные продолжают поиски выживших в авиакатастрофе.
Кадр с места сбор обломков вертолёта:
Стоп-кадр с последнего видео, на котором запечатлены принц Мансур бен Мукрин и другие чиновники перед посадкой на борт:
Официальные власти Саудовской Аравии происшествие пока не комментируют.
Использованы фотографии: Twitter
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