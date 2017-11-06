07:25 06 ноября

Саудовский принц Мансур бен Мукрин погиб в результате крушения вертолёта

В Саудовской Аравии обнаружили обломки потерпевшего крушение вертолёта, на борту которого находился замгубернатора саудовскойпровинции Асир принц Мансур бен Мукрин. Помимо принца Мансура на борту вертолёта находились по меньшей мере восемь высокопоставленных чиновников королевства. По последним данным, все они погибли.

Вертолёт перестал выходить на связь накануне вечером. Борт с чиновниками возвращался после инспекционной миссии на юго-западе Саудовской Аравии.

Информационная служба Saudi Press Agency выходит с репортажем о том, что в районе обнаружения обломков вертолёта продолжается поисково-спасательная операция.


Из материала:
Сотрудники экстренных служб и военные продолжают поиски выживших в авиакатастрофе.


Кадр с места сбор обломков вертолёта:
Саудовский принц Мансур бен Мукрин погиб в результате крушения вертолёта


Стоп-кадр с последнего видео, на котором запечатлены принц Мансур бен Мукрин и другие чиновники перед посадкой на борт:


Официальные власти Саудовской Аравии происшествие пока не комментируют.

Использованы фотографии: Twitter
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Комментарии 16

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:06
    что сказать...жалко? нет,не очень. радости тоже нет. пусть "гурии" встречают хозяина.
    Дедкастарый
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:07
      Видать король начал охоту на принцев .
      Spartanez300
      1. 210окв Сегодня, 06:25
        Король?Или те,коим последние действия СА как серпом по Фаберже?
        Цитата: Spartanez300
        Видать король начал охоту на принцев .
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 06:59
          Может борьба с коррупцией по- арабски? feel
          Чёрный
  2. Primoos Сегодня, 06:06
    В Саудовской Аравии принцев, как в Бразилии диких обезьян. И не сосчитать! Одним больше, одним меньше, какая нам нахрен разница?
    Primoos
  3. Комментарий был удален.
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:08
      Видать король начал охоту на принцев .


      Вот извращенец... what вот что большие деньги делают с людьми.
      Тот же ЛЕХА
  4. изя топ Сегодня, 06:12
    принцев выпиливают ударными темпами
    изя топ
  5. Кот Маркиз Сегодня, 06:29
    Там этих "принцев" рожденных от жен и наложниц-как собак не резанных и каждый хочет "рулить" деньгами. Тот кто сейчас ими рулит конкурентов не потерпит несмотря на "родство"-потому там и такая смертность повышенная среди королевских "родственников". Прямо султановские страсти из турецкого сериала "Золотой Век".
    Кот Маркиз
  6. svp67 Сегодня, 06:31
    Официальные власти Саудовской Аравии происшествие пока не комментируют.

    Саудовская Аравия официально подтвердила гибель принца Мансура бен Мукрина.

    Мансур бен Мукрин был заместителем губернатора провинции Асир.
    svp67
  7. faiver Сегодня, 06:35
    что то не так в арабском королевстве, то коррупционный скандал и аресты то вертолет с принцем падает....
    faiver
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    Одно к одному - вдруг озаботились коррупцией, авиакатастрофа, осталось еще парочку инфарктов и автокатастрофу и все потечет по старому размеренно и "тихо". И тут наверное не только дележ власти, но и у кого какое отношение к гегемону.
    rotmistr60
  9. andrewkor Сегодня, 06:44
    Вариантов всего два:рука Израиля или рука США!
    andrewkor
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:53
      А "рука Москвы" wassat вами не рассматривалась wassat ???
      Геркулесыч
  10. Геркулесыч Сегодня, 06:52
    Авторы у нас учились слова писать слитно? lol "саудовскойпровинции " -шедеврально! !! wassat А по принцу -там их куча, на одну пару тапок меньше станет, и никто этого не заметит! !! lol
    Геркулесыч
  11. Siberian Сегодня, 07:07
    Борьба с коррупцией с местными особенностями.
    Siberian
  12. Горный стрелок Сегодня, 07:17
    Там принцев на полноценную бригаду. Одним больше, одним меньше... СА нам никогда другом не была. А то, что Король в Россию приезжал - это пока ни о чем.
    Горный стрелок
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