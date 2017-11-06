07:27 06 ноября

Эр-Рияд закрыл йеменские порты. Готовится новая операция

Так называемая арабская коалиция объявила о закрытии всех йеменских портов в связи с ракетным ударом, нанесённым по Эр-Рияду ранее. В сообщениях арабоязычных СМИ говорится о том, что ракетный обстрел был осуществлён группировками, не контролируемыми официальными властями Йемена. Это если считать, что в нынешнем Йемене вообще существуют официальные власти.

Из сообщения Saudi Press Agency:
Коалиционное командование приняло решение о временном закрытии всех йеменских транспортных узлов, включая морские порты и воздушные гавани.


В Эр-Рияде заявили, что рассматривают попытку обстрела территории Саудовской Аравии как «объявление войны со стороны неподконтрольных йеменским властям группировок».


Это весьма странное заявление, хотя бы при учёте того, что Саудовская Аравия вместе с другими членами коалиции сама давно объявила войну тем самым группировкам. Речь идёт о вооружённых группах хуситов, которые и ранее осуществляли обстрелы территории Саудовского королевства после вторжения коалиционных войск в Йемен.

В сообщении саудовских СМИ заявлено, что власти государства призвали международные гуманитарные организации избегать деятельность в тех йеменских районах, которые не контролируются властями Йемена.

Напомним, что ракетный пуск хуситы осуществили 2 ноября с использованием ракеты Burkan-2. Ракета была перехвачена системами ПВО-ПРО.

Фото ИА SABA:
Эр-Рияд закрыл йеменские порты. Готовится новая операция


Запуск ракеты дал повод Эр-Рияду говорить о том, что имел место акт агрессии со стороны Ирана, «вооружающего хуситские группировки». В качестве продолжения темы об "объявлении войны" официальный Эр-Рияд заявил о том, что, возможно, и действия Ирана рассмотрит как "акт агрессии против Саудовской Аравии".

Использованы фотографии: saba.ye
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Комментарии 13

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:34
    закипает саудовская кастрюля, внутри "кипиш",снаружи-бедлам... не спроста в Россию бегают округлив глаза.
    Дедкастарый
    1. Идущий Сегодня, 07:25
      В качестве продолжения темы об "объявлении войны" официальный Эр-Рияд заявил о том, что, возможно, и действия Ирана рассмотрит как "акт агрессии против Саудовской Аравии".


      Идет нагнетание обстановки , для разжигания новой войны на Б.В. , с бармалеями не получилось , США будет разыгрывать другую карту.
      Идущий
  2. 210окв Сегодня, 06:36
    А не сам ли Эр Рияд об'явил войну своим соседям в первую очередь?Чего они ждали?[b][/b]
    210окв
  3. andrewkor Сегодня, 06:36
    Обломки ракеты "в студию",а то не поверю в эту х.р..ю!И ещё из нетленного:"Какие уаши дакзателства?"
    andrewkor
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:55
      Посмотрите за дверью в ваш дом или квартиру wassat там боеголока целая лежит wassat
      Геркулесыч
  4. Горменгаст Сегодня, 06:36
    Саудитам мало Йемена; они еще и с Ираном повоевать собираются?

    В ковбоеграде засорилась канализация - виноват Путин.
    У наследного принца демократической Саудии воспалился ноготь - виноват Иран. laughing
    Горменгаст
  5. Teberii Сегодня, 06:37
    Американцы сами воевать нехотят,вот и науськивают других.Теперь и Иран саудитам помешал.
    Teberii
  6. shans2 Сегодня, 06:39
    Просто иудеи готовятся на Ливан напасть, обвиняют Иран во всех грехах, в попытке замочить Харири и тд, но обломаются, Европа хочет торговать с Ираном, а не хотелки Израиля и их подконтрольных корешей саудитов исполнять). Сирия будет зачищена от сионистского проекта ИГИЛ, пусть хоть порвутся все там в Тель-авиве). А Потом приходит черед саудитов, далее Израилю походу ликвидация тоже... надоели всем, надо убирать, иначе мира не будет. в Общем задача простая, сионистов надо убрать из Израиля, США, , главные реперные точки их приложения. Без США, впрочем, они нули, будут морковку выращивать в кибуцах)

    shans2
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 07:25
      Израильское лобби очень сильное в Европе, если Израиль не хочет что бы Европа торговала с Ираном, так оно и будет. Вооружать и обогащать фанатиков любого вероисповедания дело опасное и неблагодарное.
      Viktor.12.71
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:49
    имел место акт агрессии со стороны Ирана

    Не успел Трамп обвинить Иран, а саудиты тут же подхватили инициативу. А кто долбит Йемен с воздуха? Хуситы сами отлично понимают кто им враг даже без подсказки Ирана. Иран стал вторым после России виновником всех бед.
    rotmistr60
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:58
      Геннадий hi drinks мы и здесь первые, мы во всех бедах априори во всем мире первые belay это даже и не обсуждается recourse
      Геркулесыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:07
        hi Вот только те кто обвиняет России и желает "пройтись" по ее территории всегда почему-то оказываются в роли побежденных, а их сателлиты хлебом и солью встречают русских.
        rotmistr60
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:57
    По фотке -это же где так ракеты хранят, как бракованные автозапчасти, сваленные в кучу? ?? fool
    Геркулесыч
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