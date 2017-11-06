Эр-Рияд закрыл йеменские порты. Готовится новая операция
Так называемая арабская коалиция объявила о закрытии всех йеменских портов в связи с ракетным ударом, нанесённым по Эр-Рияду ранее. В сообщениях арабоязычных СМИ говорится о том, что ракетный обстрел был осуществлён группировками, не контролируемыми официальными властями Йемена. Это если считать, что в нынешнем Йемене вообще существуют официальные власти.
Из сообщения Saudi Press Agency:
В Эр-Рияде заявили, что рассматривают попытку обстрела территории Саудовской Аравии как «объявление войны со стороны неподконтрольных йеменским властям группировок».
Это весьма странное заявление, хотя бы при учёте того, что Саудовская Аравия вместе с другими членами коалиции сама давно объявила войну тем самым группировкам. Речь идёт о вооружённых группах хуситов, которые и ранее осуществляли обстрелы территории Саудовского королевства после вторжения коалиционных войск в Йемен.
В сообщении саудовских СМИ заявлено, что власти государства призвали международные гуманитарные организации избегать деятельность в тех йеменских районах, которые не контролируются властями Йемена.
Напомним, что ракетный пуск хуситы осуществили 2 ноября с использованием ракеты Burkan-2. Ракета была перехвачена системами ПВО-ПРО.
Фото ИА SABA:
Запуск ракеты дал повод Эр-Рияду говорить о том, что имел место акт агрессии со стороны Ирана, «вооружающего хуситские группировки». В качестве продолжения темы об "объявлении войны" официальный Эр-Рияд заявил о том, что, возможно, и действия Ирана рассмотрит как "акт агрессии против Саудовской Аравии".
Из сообщения Saudi Press Agency:
Коалиционное командование приняло решение о временном закрытии всех йеменских транспортных узлов, включая морские порты и воздушные гавани.
В Эр-Рияде заявили, что рассматривают попытку обстрела территории Саудовской Аравии как «объявление войны со стороны неподконтрольных йеменским властям группировок».
Это весьма странное заявление, хотя бы при учёте того, что Саудовская Аравия вместе с другими членами коалиции сама давно объявила войну тем самым группировкам. Речь идёт о вооружённых группах хуситов, которые и ранее осуществляли обстрелы территории Саудовского королевства после вторжения коалиционных войск в Йемен.
В сообщении саудовских СМИ заявлено, что власти государства призвали международные гуманитарные организации избегать деятельность в тех йеменских районах, которые не контролируются властями Йемена.
Напомним, что ракетный пуск хуситы осуществили 2 ноября с использованием ракеты Burkan-2. Ракета была перехвачена системами ПВО-ПРО.
Фото ИА SABA:
Запуск ракеты дал повод Эр-Рияду говорить о том, что имел место акт агрессии со стороны Ирана, «вооружающего хуситские группировки». В качестве продолжения темы об "объявлении войны" официальный Эр-Рияд заявил о том, что, возможно, и действия Ирана рассмотрит как "акт агрессии против Саудовской Аравии".
Использованы фотографии: saba.ye
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти