11:05 06 ноября

США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения

США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения в водах у южнокорейского острова Чеджудо в преддверии визита американского президента Дональда Трампа в Сеул. Об этом объявило командование южнокорейских военно-морских сил.

США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения


По полученным данным, учения продлятся два дня. В них задействованы четыре корабля — южнокорейский эскадренный миноносец "Седжон" (Sejong) с управляемыми ракетами на борту и системой раннего предупреждения "Иджис" (Aegis), американский миноносец Chafee, а также австралийские фрегаты "Мельбурн" и "Парраматта". Ожидается, что участие в учениях также примут береговые патрульные самолёты P-3 и вертолеты MH-60.


Нынешние учения направлены на пресечение объединенными военно-морскими силами союзнических государств ввоза и вывоза северокорейского ядерного оружия и другого оружия массового поражения, на выполнение резолюций СБ ООН в отношении противоправных провокационных действий Северной Кореи
— заявляет командование ВМС Южной Кореи.

Учения проходят на фоне большой поездки Трампа по странам Азии. В настоящее время он находится в Японии, а во вторник прилетает в Южную Корею. Тема ядерного оружия КНДР, которое Пхеньян разрабатывает под предлогом угрозы со стороны Америки, стала одной из центральных в поездке Трампа, передает РИА Новости

Использованы фотографии: South Korean Navy/Reuters
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Банщик-М Сегодня, 08:14
    России бы тоже нужно совместные учения замутить с КНДР...Эффект бы был мощный!
    Банщик-М
  2. Идущий Сегодня, 08:25
    США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения


    Все дразнят Ына , а он не поведется .
    Идущий
    1. Банщик-М Сегодня, 08:44
      Цитата: Идущий
      Все дразнят Ына , а он не поведется .

      Наоборот политический вес КНДР вырос в разы! Сам президент США приедит успокаивать страны вассалы ...Они в панике! Угрозы на Ына не действуют господа, пора бы договариваться начать и спесь свою поубавить..
      Банщик-М
      1. Идущий Сегодня, 08:49
        Это точно , США в тупике и сейчас только машут дубиной , а что делать не знают.
        Идущий
        1. Банщик-М Сегодня, 09:09
          Цитата: Идущий
          Это точно , США в тупике и сейчас только машут дубиной

          И машут на всякий случай подальше от границ КНДР..хе хе
          Это мы в России все с ними пытаемся дипломатическим языком разговаривать..А они уже наши посольства в США громят в наглую ,ехидно лыбясь и посла нашего вообще игнорируют, танковые дивизии подогнали к границам России и т.д.
          Ну ничего , это все временно..
          Мы наш ,мы новый мир построим! soldier
          Банщик-М
          1. Идущий Сегодня, 09:18
            Многое не понятно в действиях наших власть имущих , но будем надеяться , что построим.
            Идущий
  3. изя топ Сегодня, 08:39
    США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения в водах у южнокорейского острова Чеджудо
    а почему не у берегов северной америки?а потов вопят,что ын разжигает
    изя топ
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:44
      hi А у матрасов всегда во всём виноват кто угодно , но только не они сами . yes
      bouncyhunter
    2. NIKNN Сегодня, 10:37
      Цитата: изя топ
      а почему не у берегов северной америки?

      Или Австралии, кстати не пойму, за каким эти то полезли? Ну так то объясняется визитом Трампа в сеул, типа охрана и эскорт...
      NIKNN
  4. iliitchitch Сегодня, 08:39
    Пожиратели кенгуру там чего-то забыли . Учения приурочены к визиту ... Решала припрётся . Надувают щёки , что те жабы в болоте . Страшно до усрачки напасть потому что . Не сольют Ыню , не ждите . Хоть пробиркой с электромагнитным импульсом в оон трясите .
    iliitchitch
  5. Геркулесыч Сегодня, 09:08
    Янки у нас переняли традицию -все важные события идут в предверии некоего праздника, или визита большого начальника в колонию -во времена СССР это было в порядке вещей! !!
    Геркулесыч
  6. perepilka Сегодня, 09:09
    Нынешние учения направлены на пресечение объединенными военно-морскими силами союзнических государств ввоза и вывоза северокорейского ядерного оружия и другого оружия массового поражения
    Какую отмазку придумали wassat
    Учиться будут, или сразу пресекать lol
    perepilka
    1. Идущий Сегодня, 09:19
      Для этого Австралию и позвали - вывозить туда будут. lol
      Идущий
  7. штольц Сегодня, 09:25
    Цитата: Идущий
    США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения


    Все дразнят Ына , а он не поведется .

    Это понятно, но Австралия причём, что ей от тов. Ким Чен Ына надо?
    штольц
  8. ul_vitalii Сегодня, 09:51
    Попутного ветра им в зад, а может и ещё чего.
    ul_vitalii
  9. assa67 Сегодня, 10:00
    австралия! целый континент....и даже два кораБЛЯ....что на кенгуру не поскакали?
    assa67
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:40
    ...и Австралия...

    Еще одна "могучая" страна решила помочь американцам разобраться с КНДР. Как хорошо быть на отшибе от континентов - можно кому-то погрозить, можно покричать из-за океана предполагая, что тебе (твоей стране) реально ни кто не угрожает, да и дотянуться трудновато. Но это вид с австралийской колокольни.
    rotmistr60
Картина дня