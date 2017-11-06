11:07 06 ноября

Норвегия получила первые истребители F -35

Норвежские ВВС получили первые истребители F-35. Пресс-служба норвежских ВВС опубликовала на своей официальной странице Luftforsvaret в Facebook снимки первых самолётов F-35, прибывших на авиабазу Эрланн.

Норвегия является одной из стран, принимающих участие в разработке истребителя F-35. На сегодняшний день Минобороны Норвегии заказало сборку 52 самолётов, часть из которых может быть оснащена тормозным парашютом. При этом первые истребители, прибывшие в Норвегию, не имеют капсул для парашютов.

Норвегия получила первые истребители F -35

Истребители F-35 на авиабазе Эрланн.



Первая тройка истребителей F-35A для ВВС Норвегии прибыла с авиабазы Форт-Уэрт (штат Техас) своим ходом. Самолёты взлетели в 6:35 по норвежскому времени и прибыли на авиабазу Эрланн примерно в 15:30. Три самолёта, получившие бортовые номера АМ-8, АМ-9 и АМ-10, вскоре войдут в состав 338-й эскадрильи 138-го авиакрыла ВВС Норвегии, в настоящее время укомплектованной истребителями F-16.
На 10 ноября ВВС Норвегии запланировали официальную церемонию приёма новых истребителей в свой состав. При этом полное укомплектование эскадрильи самолётами F-35 и её выход на боевое дежурство запланированы на 2019 год.

Lockheed Martin F-35 Lightning II – семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. В рамках программы F-35 планируется собрать порядка 3000 истребителей-бомбардировщиков, из них более 2000 закупит Минобороны США, ещё около тысячи единиц будут проданы в страны, принимающие участие в разработке самолёта (Австралию, Великобританию, Данию, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию и Турцию), а также страны, которые присоединились к программе закупок позднее (Израиль и Японию), передает "Warspot"

Использованы фотографии: facebook.com/Luftforsvaret
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Комментарии 45

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:37
    3000 самолетов...большая партия и прибыль для ВПК США...но сырой еще самолет наплачутся с ним еще не мало покупатели.
    Тот же ЛЕХА
    1. oleg-gr Сегодня, 08:44
      Богатые тоже плачут. Даже сериальчик по этому поводу есть.
      oleg-gr
    2. xetai9977 Сегодня, 09:29
      F-35 обещает повторить успех F- 16. и чем больше серия, тем дешевле. Пока другие злопыхают от зависти , авиастроители США методично делают своё дело. Так и нужно поступать. Молодцы, ничего не скажешь!
      xetai9977
      1. Владимир16 Сегодня, 09:42
        Цитата: xetai9977
        Молодцы, ничего не скажешь!

        Это когда сказать не можешь.
        "Успех" ф-16 такой же как успех женских прокладок - высокий и стабильный доход от продаж и место применения подобное.
        Успех военного самолета проявляется во время боевых действий. ф-16 в таковых не участвовал. Я говорю о реальных боевых действиях против сильного, как минимум равного, противника.
        Можно говорить об успехах техники во время Великой Отечественной войны - срок 4 года, соперники равные.
        После нее матрасы воевали по сути с папуасами, которые иногда на помощь звали русских. Голой жо.пой против ежа долго не повоюешь. Там где появлялись русские матрасы сдувались в месте со своей техникой.
        Владимир16
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:28
          Цитата: Владимир16
          Можно говорить об успехах техники во время Великой Отечественной войны - срок 4 года, соперники равные.

          СССР наголову превосходила Фашистскую Германию.
          Цитата: Владимир16
          После нее матрасы воевали по сути с папуасами, которые иногда на помощь звали русских. Голой жо.пой против ежа долго не повоюешь. Там где появлялись русские матрасы сдувались в месте со своей техникой.

          Например? Вьетнам то ладно. Югославия? Что то присутствие русских солдат не сдуло американцев которые уничтожили Югославию. Ливан? Египет? Сейчас неизвестно что будет в Сирии после разгрома игила, одна из сторон должна уступить или конфликт продолжит гореть пока не истощится одна из сторон.
          Viktor.12.71
        2. voyaka uh Сегодня, 10:40
          "ф-16 в таковых не участвовал. Я говорю о реальных боевых действиях против сильного,
          как минимум равного, противника"////

          А Миг-29 или Су-27 участвовали? Мочили друг друга в Африке: Эфиопия против Эритреи.
          У нас Ф-16 сбили немали сирийских МиГ-23 и МиГ-21 , но, тут Вы правы, равным противником их не назовешь. Прошлое поколение.
          voyaka uh
    3. Каштан Сегодня, 10:57
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      3000 самолетов...большая партия и прибыль для ВПК США...но сырой еще самолет наплачутся с ним еще не мало покупатели.

      Зря зубоскалите, Америка не Россия, у них проблемы решаются быстро.
      Другой вопрос,когда Россия родит т5о и сколько лет будет исправлять недостатки, и за какой срок построит первую сотню, без преувеличения,с такими темпами, в году 2050 будет сотня т50,может даже позже, когда у американцев будет концепт истребителей шестого поколения, с возможностью вести войны в космосе.

      Ну что поделать, закупим шестое поколение в Китае.
      Каштан
  2. Knizhnik Сегодня, 08:37
    Норвегия - F-35? Да Вы что? Норвежцы любят экономить деньги, и вдруг такая покупка. Подозрительно.
    Knizhnik
    1. iliitchitch Сегодня, 08:53
      Цитата: Knizhnik
      Норвегия - F-35? Да Вы что? Норвежцы любят экономить деньги, и вдруг такая покупка. Подозрительно.

      Рыночная экономика - это не когда покупают то , что надо , а когда лузерам всякую фигню впаривают . Нагнули бывших викингов .
      iliitchitch
      1. Идущий Сегодня, 09:01
        Они вроде ещё и участники данного проекта:

        Норвегия является одной из стран, принимающих участие в разработке истребителя F-35.
        Идущий
        1. Владыка Ситх Сегодня, 10:56
          "Участники" в кавычках по вливанию бабла.
          Владыка Ситх
    2. voyaka uh Сегодня, 10:42
      "Норвежцы любят экономить деньги"////

      Это и есть экономия. Когда покупаешь новейшую модель - платишь
      один раз. Когда устаревшую - платишь раз, и еще раз на ее скорую замену.
      voyaka uh
  3. Банщик-М Сегодня, 08:37
    Пусть вешаются...! wassat
    Банщик-М
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:41
      Привет , Виталя ! hi Надеюсь , эти три летака не из ржавой партии ? lol
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 08:50
        Ну дык, своим ходом добрались........
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:03
          Костя , это ещё не показатель . Ржавые машины тоже частенько добираются до пункта приёма металлолома своим ходом . lol
          bouncyhunter
          1. analgin Сегодня, 09:09
            Цитата: bouncyhunter
            Костя , это ещё не показатель . Ржавые машины тоже частенько добираются до пункта приёма металлолома своим ходом . lol

            Начинайте хвалиться теперь белорусскими достижениями. Только поскольку я лично сталкивался с этими "достижениями" в виде МАЗов и "Белоруссей", то хвалитесь осторожно. feel
            analgin
          2. Anarchist Сегодня, 09:13
            Приветствую, товарищъ!
            Я считаю, Что покупать рухлядь, дело исключительно хозяйское! Может нравится им вещи под антиквариат... Мода такая!
            Anarchist
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
              И тебе не хворать ! hi Тут , видимо , как в поговорке : "Колхоз - дело добровольное . Хочешь - идёшь , не хочешь - всё равно идёшь ." . lol
              bouncyhunter
              1. Anarchist Сегодня, 09:22
                Насчёт колхоза Это точно! Некоторые даже защищают ржавых Ястребов... Их наверное БелАЗ переехал, раз белорусов так не любят... Кстати, хороший пример белорусской техники...
                Anarchist
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
                  Я такие коменты игнорирую . Пусть защищают что хотят , хоть ржавые вёдра с болтами . yes
                  bouncyhunter
                  1. analgin Сегодня, 09:46
                    Цитата: bouncyhunter
                    Я такие коменты игнорирую . Пусть защищают что хотят , хоть ржавые вёдра с болтами . yes

                    Да вы пишите проще: Я игнорирую все комменты, где я "плаваю" в предметном разговоре. Я могу только писать незамысловатые посты в две строчки типа "Там всё г@вно, и мы их всех закидаем шапками"!!!
                    P.S.: Я где-то что-то защищал? bully
                    analgin
          3. NIKNN Сегодня, 10:33
            Цитата: bouncyhunter
            Ржавые машины тоже частенько добираются до пункта приёма металлолома своим ходом .

            Ассоциации нахлынули. Типа пункт приема металолома Норвегия.., а пункт утилизации наверное Россия? Ближе от Норвегии вроде нету. smile
            NIKNN
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
              Привет , Коля ! hi
              Цитата: NIKNN
              а пункт утилизации наверное Россия?

              Стопудово ! yes
              bouncyhunter
              1. NIKNN Сегодня, 10:40
                Привет Паша! hi
                Только вот им заявки на утилизацию на до бы заранее подавать, а то долго в очереди простоят..., клиентов хватает... wink
                NIKNN
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
                  Вот именно . Как там Полиграф Полиграфыч говорил : "В очередь , собакины дети !" . lol
                  bouncyhunter
                  1. NIKNN Сегодня, 10:44
                    Цитата: bouncyhunter
                    "В очередь , собакины дети !"

                    laughing
                    NIKNN
  4. Котище Сегодня, 08:38
    Как не порадоксально, по мне есть F35 у Норвегии, нет F35 у Норвегии - не тепло, не холодно! Доброго дня!
    Котище
    1. Геркулесыч Сегодня, 09:16
      Котище hi зато нашим ПВОшникам это не безразлично what новые самолеты с новыми характеристиками, тренировки будут идти непрерывно soldier
      Геркулесыч
  5. Идущий Сегодня, 08:47
    На сегодняшний день Минобороны Норвегии заказало сборку 52 самолётов,


    Почему именно 52 , денег не хватило ? , так вроде у них с деньгами все в порядке или это только мы любим круглые цифры.
    Идущий
    1. iliitchitch Сегодня, 09:07
      Цитата: Идущий
      Почему именно 52

      2 -это ЗИП . По факту , небось , 22 зазипуют .
      iliitchitch
      1. Идущий Сегодня, 09:11
        Ну если только так laughing , тогда "напильник" им в руки.
        Идущий
    2. Геркулесыч Сегодня, 09:24
      Идущий hi -52 борта пл количеству недель в году wassat то есть каждую неделю должен падать один самолет wassat , в потом закажут еще одну партию из 52 бортов -на следующий год! !! good
      Геркулесыч
      1. Идущий Сегодня, 09:32
        Не подумал , а в этом что то есть.
        Идущий
      2. voyaka uh Сегодня, 10:47
        Пока, из 300, что летают (120,000 часов в воздухе суммарно)
        еще ни один не упал. Это - мировой рекорд надежности для новых
        моделей истребителей.
        voyaka uh
    3. Großer Feldherr Сегодня, 09:27
      А сколько их должно быть у страны с 5 млн населения и без врагов вокруг?
      В реальный конфликт с Россией "верят" только евроСМИ, сами военные и чиновники всей Европы свою армию из года в год режут и сокращают.
      Для патрулирования своего неба им 52 самолета вполне хватит.
      Großer Feldherr
  6. assa67 Сегодня, 09:05
    норманы претендуют на наш северо-запад...вот и вооружаются.договор по шпицбергену продлевать не хотят...а предъявы ставят чуть не до таймыра.....прикрылись одеялом полосатым и выёживаются
    assa67
    1. Идущий Сегодня, 09:14
      Ну хотеть не вредно и F-35 им не поможет.
      Идущий
  7. НЕКСУС Сегодня, 09:05
    Одно ясно точно,что Ф-35 где-то встретиться с российскими новыми истребителями,учитывая тот факт,как целенаправленно матрассы втюхивают сие произведение американского авиастроения всем кому только можно.
    НЕКСУС
  8. Геркулесыч Сегодня, 09:13
    Пускай почаще и поближе к нашим границам летают, чтобы мы могли не напрягаясь снять все характеристики самолетов, и заодно проверить байку о том что их эпр чуть ли не на уровне статистической погрешности! И ПВО наше тренировки учебные заодно проведет!
    Геркулесыч
  9. Strashila Сегодня, 09:18
    Чем больше однотипных самолетов... тем проще нашим ПВО и ВКС.
    Strashila
  10. Egorovich Сегодня, 10:23
    Норвегия получила первые F-35, ну с почином, скоро сыпаться начнут. Потом птички клевать их будут, как в Израиле. Хорошего полета!!!
    Egorovich
  11. винторез Сегодня, 11:03
    Очень даже хрошо,что Норвегия получила этот супер-пупер самолёт.Весной,летом будем посмотреть(всем миром) как эти высокотехнологичные изделия просто летать будут.
    винторез
  12. Hariton Laptev Сегодня, 11:05
    Цитата: Viktor.12.71
    Например? Вьетнам то ладно. Югославия? Что то присутствие русских солдат не сдуло американцев которые уничтожили Югославию. Ливан? Египет? Сейчас неизвестно что будет в Сирии после разгрома игила, одна из сторон должна уступить или конфликт продолжит гореть пока не истощится одна из сторон.


    Не удачный пример Югославия которую фактически Ельцинская компания предала.
    А там где наши ребята были амерам только памперсы менять оставалось.
    Hariton Laptev
  13. Dzafdet Сегодня, 11:05
    Цитата: Каштан
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    3000 самолетов...большая партия и прибыль для ВПК США...но сырой еще самолет наплачутся с ним еще не мало покупатели.

    Зря зубоскалите, Америка не Россия, у них проблемы решаются быстро.
    Другой вопрос,когда Россия родит т5о и сколько лет будет исправлять недостатки, и за какой срок построит первую сотню, без преувеличения,с такими темпами, в году 2050 будет сотня т50,может даже позже, когда у американцев будет концепт истребителей шестого поколения, с возможностью вести войны в космосе.

    Ну что поделать, закупим шестое поколение в Китае.

    Самому -то не смешно? Какое 6-е поколение в Матрасии? У них Ф-35 ржавеет, пилоты задыхаются и ПО сырое. При любой серии этот самолёт дешевле 145 миллионов долларов не опустится, плюс расходы на ТО : ливень или град- меняй покрытие.
    Dzafdet
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