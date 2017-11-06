Норвегия получила первые истребители F -35
Норвежские ВВС получили первые истребители F-35. Пресс-служба норвежских ВВС опубликовала на своей официальной странице Luftforsvaret в Facebook снимки первых самолётов F-35, прибывших на авиабазу Эрланн.
Норвегия является одной из стран, принимающих участие в разработке истребителя F-35. На сегодняшний день Минобороны Норвегии заказало сборку 52 самолётов, часть из которых может быть оснащена тормозным парашютом. При этом первые истребители, прибывшие в Норвегию, не имеют капсул для парашютов.
Первая тройка истребителей F-35A для ВВС Норвегии прибыла с авиабазы Форт-Уэрт (штат Техас) своим ходом. Самолёты взлетели в 6:35 по норвежскому времени и прибыли на авиабазу Эрланн примерно в 15:30. Три самолёта, получившие бортовые номера АМ-8, АМ-9 и АМ-10, вскоре войдут в состав 338-й эскадрильи 138-го авиакрыла ВВС Норвегии, в настоящее время укомплектованной истребителями F-16.
На 10 ноября ВВС Норвегии запланировали официальную церемонию приёма новых истребителей в свой состав. При этом полное укомплектование эскадрильи самолётами F-35 и её выход на боевое дежурство запланированы на 2019 год.
Lockheed Martin F-35 Lightning II – семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. В рамках программы F-35 планируется собрать порядка 3000 истребителей-бомбардировщиков, из них более 2000 закупит Минобороны США, ещё около тысячи единиц будут проданы в страны, принимающие участие в разработке самолёта (Австралию, Великобританию, Данию, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию и Турцию), а также страны, которые присоединились к программе закупок позднее (Израиль и Японию), передает "Warspot"
Норвегия является одной из стран, принимающих участие в разработке истребителя F-35. На сегодняшний день Минобороны Норвегии заказало сборку 52 самолётов, часть из которых может быть оснащена тормозным парашютом. При этом первые истребители, прибывшие в Норвегию, не имеют капсул для парашютов.
Истребители F-35 на авиабазе Эрланн.
Первая тройка истребителей F-35A для ВВС Норвегии прибыла с авиабазы Форт-Уэрт (штат Техас) своим ходом. Самолёты взлетели в 6:35 по норвежскому времени и прибыли на авиабазу Эрланн примерно в 15:30. Три самолёта, получившие бортовые номера АМ-8, АМ-9 и АМ-10, вскоре войдут в состав 338-й эскадрильи 138-го авиакрыла ВВС Норвегии, в настоящее время укомплектованной истребителями F-16.
На 10 ноября ВВС Норвегии запланировали официальную церемонию приёма новых истребителей в свой состав. При этом полное укомплектование эскадрильи самолётами F-35 и её выход на боевое дежурство запланированы на 2019 год.
Lockheed Martin F-35 Lightning II – семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. В рамках программы F-35 планируется собрать порядка 3000 истребителей-бомбардировщиков, из них более 2000 закупит Минобороны США, ещё около тысячи единиц будут проданы в страны, принимающие участие в разработке самолёта (Австралию, Великобританию, Данию, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию и Турцию), а также страны, которые присоединились к программе закупок позднее (Израиль и Японию), передает "Warspot"
Использованы фотографии: facebook.com/Luftforsvaret
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