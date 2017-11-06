О юбилее Октябрьской революции без фанатизма

В субботу, когда Россия праздновала День народного единства, Интерфакс распространил обращение Главы Российского императорского дома Великой княгини Марии Владимировны к соотечественникам в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года. В нём попытка осмыслить это историческое событие приводит Великую княгиню к вполне определённому выводу: «В первую очередь мы все, независимо от существующих различий во взглядах, должны признать, что Революция – это общая беда», – убеждает россиян Глава Дома Романовых.О существовании Великой княгини Марии Владимировны Романовой и Российского императорского дома россияне в массе своей узнали только в постсоветское время. До этого все их познания о послереволюционном престолонаследии ограничивались лубочными сценами из популярного приключенческого фильма «Корона Российской Империи».С окончанием коммунистической гегемонии в российскую столицу зачастили люди, чью судьбу переполосовала социалистическая революция и вынудила долгие годы жить в эмиграции. Власти охотно принимали бывших соотечественников, поощряли их внимание к России и даже решились объявить примирение участников гражданской войны.Это примирение оказалось несколько странным. Замирившиеся наследники участников белого движения возвращаться в Россию не торопились, зато настаивали на реабилитации своих предков, возвращении им доброго имени. Процесс пошёл. Доброе имя вернули, например, адмиралу Колчаку.Зверства его воинства до сих пор помнят по всей Сибири. В новой России адмирал предстал патриотом и человеком чести. О нём написали книги, сняли фильмы (документальные и художественный). Со временем получилось так, что, оказывается, этого достойного человека расстреляли по постановлению мерзавцев из Иркутского военно-революционного комитета.Круг замкнулся. Вместо примирения просто сменили знаки. Белых сделали ещё белее и даже пушистыми, красных – чёрным исчадием ада. Удовлетворённые таким благоприятным оборотом наследники участников гражданской войны вернулись в свои европейские дома. В России после них осталось чувство глубокой вины за революцию, так безжалостно распорядившуюся судьбами соотечественников.Великая княгиня Мария Владимировна тоже была принята самыми высокими персонами российской власти. Воспользовавшись этим, Российский императорский дом попытался получить официальный государственный статус. Однако скоро выяснилось, что, как в упомянутом приключенческом фильме, Домов таких, как минимум два, и они, мягко говоря, между собой очень не дружат.Российские власти стали более сдержанными в отношениях с Великой княгиней, хотя и не препятствовали разным её инициативам. Например, в 2008 году Глава российского императорского дома приняла под своё покровительство Российский государственный торгово-экономический университет.В 2012 году Великая княгиня Мария Владимировна взяла шефство над новейшим в то время (вступил в строй в 2009 году) сторожевым кораблём Балтийского флота «Ярослав Мудрый». Шефство над военными кораблями – давняя российская и советская традиция. Трудовые коллективы и даже целые города берут на себя обязательства оказывать экипажам посильную культурную и материальную помощь.Вот и Великая княгиня взяла под свою опеку балтийский сторожевик. Правда, с оговорками. Советник по взаимодействию с общественными организациями и органами государственной власти РФ Российского императорского дома Кирилл Немирович-Данченко сразу предупредил моряков: «Императорский дом ценен не материальными благами, а, в первую очередь, авторитетом». На том и сговорились.Общение с современной Россией не растопило сердце Великой княгини. После всех наших примирений и покаяний революция, так радикально перестроившая российское общество, осталась для неё бедой, которую она ещё с франкистских времён тихо переживает в испанском Мадриде.В отличие от Великой княгини лидер Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов выступил по случаю 100-летия Октябрьской революции не с обращением, а с поздравлением соотечественников. Как мы уже привыкли, лидер КПРФ подробно перечислил лозунги, под которыми шла социалистическая революция. Отметил её очевидные достижения и значение для мирового сообщества.«Октябрь положил начало новой эпохе, – написал в своём поздравлении Геннадий Зюганов.– Её главными заповедями стали труд и солидарность, равенство, братство и коллективизм. Ход событий приобрел качественно новое направление. На мировой карте появилась страна, где власть в свои руки взял человек труда. Результаты поразили всю планету. «Советское чудо» – это тысячи лучших заводов и фабрик. Это ликвидация неграмотности и передовая наука, выход в космос и мощный оборонный щит. Это уникальные гарантии в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. Появление нового человека – человека-созидателя, опередившего время».Чего не оказалось в поздравлении Зюганова, так это сострадания в память о жертвах, которые принёс Великий Октябрь. Объективные исследователи соглашаются, что «революцию не делают в белых перчатках», и что «тектонические социальные преобразования не возможны без борьбы и крови».Они признают: рождение нового социального строя, как появление человека на свет, происходит через боль, кровь и слёзы. Однако всего этого, по оценкам современных официальных историков, в Октябрьской революции было чрезмерно. Ожидаемый вывод принёс с собой не только сострадание о погубленных в лихолетье людях, но и некую стыдливость за то, что на нашей земле свершилась полная драм революция.Так в общественном дискурсе проявились не пересекающихся между собой крайности. Глава Российского императорского дома видит в событиях Октября революцию-беду. Геннадий Зюганов – великий прорыв. У официальных властей единой позиции нет. Президент России Владимир Путин осторожничает. По его мнению, Октябрьская революция всё ещё «требует глубокой объективной профессиональной оценки».Прямолинейный премьер-министр Дмитрий Медведев в больших сомнениях не заморачивается. Три года назад на открытии совета по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря он вспомнил, что день «октябрьского переворота» во времена СССР отмечали как главный государственный праздник. «Сегодня большинство наших граждан понимает, что это день трагедии, который в значительной мере определил дальнейшую историю страны и гражданскую войну», – подвёл черту сомнениям Медведев и больше свою позицию не корректировал.Вполне понятно, что при таком отношении к истории Октября власти не прореагировали должным образом на многочисленные просьбы лидера коммунистов Геннадия Зюганова «отметить 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, как государственный праздник».В прошлом декабре президент Владимир Путин всё-таки издал указ о мероприятиях к 100-летию революции 1917 года. Документ получился необычным. Президент своим указом поручил ассоциации «Российское историческое общество» образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилею революции. Власть окончательно дистанцировалась от исторического юбилея, возложив его проведение на общественную организацию.Она свою функцию выполнила. Организовала при содействии министерства культуры несколько незамеченных прессой научных конференций и семинаров, посвященных анализу событий Октябрьской революции, и три тематические выставки в московских музеях, приуроченные к юбилейной дате. Вот, собственно, и всё.Сдержанное отношение российской власти к юбилею революции проявилось недавно в реакции пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на вопрос журналистов, как Кремль будет отмечать годовщину революции? «А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса», – удивился пресс-секретарь Путина.Меж тем, если внимательно присмотреться, сегодня персоны нынешней российской власти – главные бенефициары Октябрьской революции. Судите сами, мог ли при царском режиме парнишка из простой рабочей питерской семьи подняться до высот главы российского государства? Ответ очевиден – нет. Его можно отнести практически ко всем нынешним обитателям Кремля, включая «непонятливого» пресс-секретаря и категоричного премьера.Так почему же эти люди так «тихо спустили» 100-летний юбилей революции? Историк Никита Соколов предлагает своё объяснение. По его мнению, «неудобной для обсуждения, например, является идея гражданского равенства, социальной справедливости, под лозунгом которой начиналась революция. А эта тема несвоевременна в стране с высоким коэффициентом социального неравенства».Политолог Аббас Галлямов делает совсем уж экстравагантный вывод: «Мысль о том, что свергать власть – правильно, не должна приходить россиянам в голову. Остается один выход– замалчивать тему». С ним можно поспорить, вспомнить, как в прошлогоднем послании к Федеральному собранию Владимир Путин призывал «использовать уроки истории для укрепления гражданского мира и не спекулировать на трагедиях российской истории в собственных политических и других интересах».Однако, скорее всего, власть просто ориентируется на общественное настроение, которое сильно изменилось в постсоветский период. Недавний опрос Института социологии РАН показал, что почти треть россиян (32%) затруднились дать оценку Октябрьской революции 1917 года. Ещё примерно треть (29%) отметили, что от революции «пользы и вреда было примерно в равной мере».Лишь 21% респондентов, как говорят либеральные социологи, «продолжают жить советскими мифами». Эта часть опрошенных полагает, что революция принесла народу «больше пользы». Их оппонентами стали 19% респондентов, убеждённых в том, что от революции было «больше вреда».Похожий расклад – в оценке самого факта захвата власти большевиками. Положительно к нему относятся 30% опрошенных, отрицательно – 35%. Остальные затрудняются ответить. Как отметили социологи, современные оценки исходят не из исторической памяти поколений, а из практических знаний человека, на которые оказали своё влияние не лишённые субъективности школьные преподаватели, средства массовой информации, политики и пр.Пока в России спорят и ссорятся, оценивая Октябрьскую революцию, за рубежом давно признали её значение на развитие мировой цивилизации. Прежде всего, это касается огромного влияния революции в России на социальную политику в странах классического социализма. С меньшим удовольствием на Западе говорят о том, что идеи социалистического равноправия похоронили мировую колониальную систему.Зато любят подчёркивать, что последствием Октябрьской революции стало создание в мире двух антагонистических полюсов, образованных вокруг сверх держав – Советского Союза и Соединённых Штатов. Один из таких полюсов превратился в центр зла, другой – в центр добра. Эту крайнюю позицию боле мягко сформулировала недавно немецкий историк Кристиане Янеке.В прошлый четверг в Берлине в рамках серии ежемесячных мероприятий Центра восточноевропейских и международных исследований Янеке приняла участие в публичной дискуссии, посвящённой оценкам событий 1917 года. Историк сделала вывод, что Октябрьская революция «была ключевым событием ХХ века, поскольку привела к образованию Советского Союза – будущей сверхдержавы, что стало одной из главных причин поляризации мира».Такое упрощение в последнее время становится тенденцией. В нём просматривается давнее стремление Запада ущемить Россию, принизить её значение для мировой цивилизации. На дискуссии в Берлине это прекрасно продемонстрировал другой историк Ян Берендс. Он поспорил с тем, что русская революция стала важнейшим событием ХХ века.«Если посмотреть, какую роль теперь играет в мире Китай, оценить его значение, – отметил Берендс, – то вполне возможно, что китайская революция была все-таки важнее, чем русская в 1917 году». Историк подзабыл об огромной цивилизационной роли СССР в становлении не только коммунистического Китая, но и других стран Азии.В этих когда-то отсталых регионах с помощью Советского Союза поднимались промышленность, здравоохранение, образование, наука. Берендс предпочёл не вспоминать об этом. С подачи немецкого учёного западная историческая мысль теперь получила новый вектор развития, имеющий для неё хорошие политические перспективы – загнать российскую революцию в тень китайской.А что же мы? Сдаётся, в душе мы всё ещё остаёмся по разные стороны гражданского конфликта столетней давности и неспособны оценить его спокойно и беспристрастно, как историческую данность. Например, как петровские реформы, тяжёлые реальности которых уже стёрлись в памяти людской. Осталась обустроенная Великим Петром страна и гордость за дела первого российского Императора, наследники которого так и не смогли понять масштаб и значение Октябрьской революции 1917 года.