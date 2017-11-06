14:20 06 ноября

В Сирии прокомментировали готовность Израиля ввести войска в САР

В Сирии прокомментировали готовность Израиля ввести войска в САР


Международные СМИ продолжают активное обсуждение заявления главы пресс-службы главного военного ведомства Израиля о том, что израильская армия может получить приказ о пересечении границы с Сирией. Напомним, что пресс-секретарь ЦАХАЛ Ронен Манлис заявил, что на такой шаг руководство Израиля может пойти «для защиты общины друзов», проживающих в районе Голанских высот.

Намерения подтвердилось и на уровне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам главы израильского кабмина, в отношении общины друзов возрастает террористическая опасность. Такого рода опасность для друзов израильские власти видят в активности «Хизбаллы», которую в Израиле считают террористической группировкой.


Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб задаётся вопросом, для чего Израилю могли понадобиться такого рода заявления, ведь вторжение на сирийскую территорию израильских войск приведёт к явному ухудшению обстановки у границ самого Израиля.

Из материала сирийского журналиста:
Причина кроется в отсутствии мирного договора Израиля и Сирии и финансовых вопросах. Страны находятся в состоянии войны еще с 1948 года. Ситуацию усугубляет и территориальный спор: в 1967 году Израиль оккупировал Голанские высоты на юге Сирии, а затем аннексировал эти земли. Играет свою роль и многовековое межнациональное и межрелигиозное противостояние евреев с арабами. Однако сегодняшняя политика израильского руководства, на наш взгляд, объясняется гораздо проще. И главную роль, как это часто бывает, здесь играет финансовый вопрос. На протяжении всего многолетнего конфликта в Сирии вдоль иорданской границы в Израиль с нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор через подконтрольные боевикам земли шли колонны с дешевой нефтью. Это сотрудничество было выгодно практически всем сторонам, кроме простого сирийского народа. Террористы продавали «чёрное золото», получая за это оружие и боеприпасы, за транзит неплохие деньги доставались иорданцам, а Израиль приобретал дешёвые природные ископаемые.

Отмечено, что в Израиле сильно военное лобби, которое собирается «выбить» дополнительное финансирование на армию страны.

Рияд Фарид Хиджаб отмечает, что если вторжение Израиля всё же состоится, то это приведёт в новому витку конфликта на всём Ближнем Востоке.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)


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Комментарии 76

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:22
    У Израиля крышу сносит? Чего хотят творить "богоизбранные".
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:25
      ВЕРЕСК drinks hi -госдеп даст команду, ломанутся как миленькие, им не нужны целые или мирные соседние государства! !! fool
      Геркулесыч
      1. Anarchist Сегодня, 12:27
        Нашли таки предлог! Интересно, хитро богоизбранные сами придумали или хитро полосатые подсказали?
        Из кожи вон лезут, дабы мира избежать! А с ними и ан-нусра подтянется...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 12:41
          Да , похоже мир там будет не скоро.
          Идущий
        2. Krasnodar Сегодня, 13:44
          Цитата: Anarchist
          Нашли таки предлог! Интересно, хитро богоизбранные сами придумали или хитро полосатые подсказали?
          Из кожи вон лезут, дабы мира избежать! А с ними и ан-нусра подтянется...

          :)))
          Глава друзской общины Израиля попросил взять под охрану деревню друзов на территории Сирии, так как пару дней назад Ан-Нусра грохнула там 18 человек, обстреливая деревню с соседних холмов. Асад защитить их не может, а израильские друзы, служащие в еврейской армии десятки лет, просят помощи у государства в защите своих соплеменников. Войска, скорее всего, не введут, максимум зайдут и люлей дадут Ан Нусре. Если Асад хочет этого избежать - хай отправит туда Тигров, Леопардов или кто у него там под рукой и возьмёт деревню под свою защиту.
          Krasnodar
          1. Anarchist Сегодня, 14:05
            Не забывайте, кто поддерживает ан-нус ру? Они сами создают предлог... Не они, так вооруженная оппозиция...
            Anarchist
        3. Scoun Сегодня, 13:51
          Цитата: Anarchist
          Нашли таки предлог! Интересно, хитро богоизбранные сами придумали или хитро полосатые подсказали?

          Вы думаете им подсказки нужны?)))
          Думаю что хезболла, ксир и сирицы, сделают очень не популярной в Израиле, эту агрессию.
          Scoun
    2. Банщик-М Сегодня, 12:26
      Цитата: ВЕРЕСК
      У Израиля крышу сносит? Чего хотят творить "богоизбранные".

      Просто новость для России , под праздник 7 ноября...! bully
      Ну сейчас поговорим за жизнь..
      что на такой шаг руководство Израиля может пойти «для защиты общины друзов», проживающих в районе Голанских высот.


      Трудно евреям будет ... negative
      Банщик-М
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:28
        Ну сейчас поговорим за жизнь.. Здорова,Отдел! hi
        ВЕРЕСК
      2. poquello Сегодня, 12:45
        Цитата: Банщик-М
        Просто новость для России , под праздник 7 ноября..

        уж неделю как гуляет Ваша "под 7 ноября"
        Цитата: Банщик-М

        Трудно евреям будет ... negative

        согласен, палестинцы с мешком оружия это не палестинцы с камнями
        poquello
    3. ЮБОРГ Сегодня, 12:52
      Еврейское государство как саранча. Пора ликвидировать это образование. Пересилить всех евреев на Антарктиду, так они и там врагов найдут. laughing
      Израиль, это источник дестабилизации в регионе.
      ЮБОРГ
    4. Ныробский Сегодня, 13:00
      Цитата: ВЕРЕСК
      У Израиля крышу сносит? Чего хотят творить "богоизбранные".

      Хотят максимально долго продлить состояние войны в Сирии, т.к. после установления мира их роль в тандеме с саудитами в регионе заметно ослабнут из за того, что значительно возрастают позиции ТУРЦИИ, ИРАНА, ИРАКА и РОССИИ. Они и матрасами не оставляют попыток раздела Сирии с контролем над нефтеносной территорией и границей Иордании силами проамериканских "демократических" сил, для получения дешёвых углеводородов.
      Ныробский
    5. Deadушка Сегодня, 13:15
      Цитата: ВЕРЕСК
      У Израиля крышу сносит? Чего хотят творить "богоизбранные".

      Приветствую hi
      Они хотят, что бы к ним опять пришли... только теперь, что бы помочь страдающим на их территории арабам.
      Deadушка
    6. Piramidon Сегодня, 13:48
      Цитата: ВЕРЕСК
      У Израиля крышу сносит? Чего хотят творить "богоизбранные".

      Принцип "divide et impera - разделяй и влавствуй" работает со времен Римской Империи. Свежий пример - разделение СССР.
      Piramidon
    7. garnik Сегодня, 14:06
      Им нужна территория,они понимают что без расширения границ им не выжить среди недругов.Думаю они розыграют постановку с друзами и войдут на территорию Сирии в целях оказании "помощи" друзам.Ну а сначала должна пролиться кровь друзов.
      garnik
    8. g1v2 Сегодня, 14:18
      Сирия освобождает все больше своей территории . Основную часть ИГИЛ добьют скорее всего до весны, если не до НГ. Освободившиеся войска частично пойдут и на южный фронт, где воюют , поддерживаемые Израилем боевики. Тч Израиль хочет повторить то, что сделала Турция - создать подконтрольный себе зеленый анклав у границ. Вот только Турция это сделала с разрешения Ирана, РФ и самой Сирии, а Израиль хочет сделать это по нахалке.
      На мой взгляд надо перебрасывать часть сил на южный фронт с восточного фронта против ИГИЛ. Игилоиды никуда не денутся - их силы на исходе, а вот если потерять часть территории у границы Израиля сейчас , то возвращать ее сирийцы могут годами. request
      g1v2
  2. pvv113 Сегодня, 12:23
    Мне казалось, что власти Израиля все же дружат с головой и на открытое военное вторжение не пойдут
    pvv113
    1. Чёрный Сегодня, 12:27
      Цитата: pvv113
      Мне казалось, что власти Израиля все же дружат с головой

      Вам только казалось.... smile ....власти Израиля дружат с террористами, за помощь которым они решили себя вознаградить очередным оккупированием территории
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:40
        Привет , Слава ! hi Оно-то , конечно , всё так . Но сильно подозреваю что без просьбы от залужных дело не обошлось . yes
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 12:50
          hi ...ну куда же без них... smile
          Чёрный
      2. pvv113 Сегодня, 14:03
        Тут не спорю - дружбу с ИГИЛ никто не отрицает. Но военный конфликт - это дело опасное
        pvv113
  3. Teberii Сегодня, 12:23
    Пугают -на это они непойдут,если конечно собираются соединить шиитов,суннитов и хуситов против себя.Раздробленный мусульманский мир скажет им только спасибо.
    Teberii
    1. Krasnodar Сегодня, 13:46
      Цитата: Teberii
      Пугают -на это они непойдут,если конечно собираются соединить шиитов,суннитов и хуситов против себя.Раздробленный мусульманский мир скажет им только спасибо.

      Хуситов с Йемена привезут?
      Krasnodar
    2. japs Сегодня, 14:11
      Зачетный способ проредить поголовье гоев в своей стране. Практика, отработанная во время Второй мировой войны.
      japs
  4. штольц Сегодня, 12:25
    Ой, вей! " Броня крепка, танки наши быстры и рвутся в бой еврейские танкисты"... ?
    штольц
  5. voyaka uh Сегодня, 12:28
    Рияд из Алеппо... как-всегда много и ни о чем по сути...

    На Голанах живут друзы. У них есть городки как с израильской,
    так и с сирийской стороны. Пару дней назад Нусра попыталась
    захватить друзский гродок с сирийской стороны. Взорвали машину
    со смертником. Погибли друзы. Израильские друзы начали требовать, чтобы ЦАХАЛ
    вмешался и помог друзам. Чтобы их успокоить командование армии
    сделало заявление о наземной операции. Нусра испугалась и отошла.
    Все.
    voyaka uh
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:31
      Вояка hi -Алексей, вот и объясните, пойдете ли еще и вы в Сирию, и если да, за каким псом? ?? sad
      Геркулесыч
      1. Арон Заави Сегодня, 14:01
        Цитата: Геркулесыч
        Вояка hi -Алексей, вот и объясните, пойдете ли еще и вы в Сирию, и если да, за каким псом? ?? sad

        Нет конечно если нынешнее правительство хочет похоронить себя , а политики сидящие в нем исчезнуть из политической жизни, то.они могут пойти на озвученную авантюру. Но поскольку в нынешнем кабмине сидят люди крайне осторожные, то лично я не верю, что в САР войдет даже рота АОИ.
        Арон Заави
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:31
      Рияд из Алеппо Кипиш у вас начинается.Только,чтоб политики глупость не сморозили.Иначе всем прилетит.
      ВЕРЕСК
    3. ватник Сегодня, 12:32
      Цитата: voyaka uh
      Израильские друзы начали требовать, чтобы ЦАХАЛ
      вмешался и помог друзам. Чтобы их успокоить командование армии
      сделало заявление о наземной операции

      Ага а ещё ЦАХАЛ не пропустил друзов проживающих в Израиле на помощь своим братьям в Сирию.
      По всей видимости крайне агрессивный израильский режим только ищет повод чтобы начать агрессию против Сирии и помочь гибнущим под ударами наших ВКС и армии Сирии террористам.
      ватник
      1. bobba94 Сегодня, 13:05
        В Сирии воюет 11 крупных группировок, а всего там более 200 группировок. Сегодня какая-нибудь группировка сражается с игиловцами, а завтра она же ведет артиллерийский обстрел северных территорий Израиля. Там сам черт ногу сломает, вот и приходится Израилю крутиться, кого-то бомбить, с кем-то договариваться, а кому-то помогать. За последние 2 года авиация Израиля нанесла более 50 ракетных ударов на территории Сирии. Я не слышал ни в СМИ, ни в инете, ни по ТВ выступлений генерала Конашенкова или другого представителя ген. штаба МО РФ с осуждением этих ударов - таких выступлений просто нет. У тебя, ватник, хороший ник, наш ник, так вот думай сначала, а потом пиши и не позорь ник.
        bobba94
        1. voyaka uh Сегодня, 13:27
          Вы еще новый на сайте и можете не знать, что у юзера "ватник" русский ник, но сам он
          1) не русский по национальности и
          2) "работает" от иранского посольства в России (там выделяют небольшие деньги
          на группу в интернете таких русскоязычных пропагандистов интересов Исламской Республики Иран в России и на Ближнем востоке)
          voyaka uh
          1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 13:49
            Цитата: voyaka uh
            Вы еще новый на сайте и можете не знать, что у юзера "ватник" русский ник

            А Вы можете чем-то развеять мои подозрения, что Вы то-же за небольшие выделенные деньги состоите в группе в интернете таких русскоязычных пропагандистов интересов Израиля?
            товарищ ШУХЕР
            1. voyaka uh Сегодня, 14:06
              Я - еврей, живу в Израиле, служил здесь в армии. Израиль люблю.
              Но доказать, что не получаю деньги за посты, не могу.
              Вам придется самостоятельно решить: доверять мне или нет. fellow
              voyaka uh
              1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 14:10
                Цитата: voyaka uh
                Но доказать, что не получаю деньги за посты, не могу.

                А то, что таки деньги получает "Ватник", представить доказательства сможете?
                товарищ ШУХЕР
          2. Krasnodar Сегодня, 13:56
            Цитата: voyaka uh
            Вы еще новый на сайте и можете не знать, что у юзера "ватник" русский ник, но сам он
            1) не русский по национальности и
            2) "работает" от иранского посольства в России (там выделяют небольшие деньги
            на группу в интернете таких русскоязычных пропагандистов интересов Исламской Республики Иран в России и на Ближнем востоке)

            Да какая разница, кто чел по национальности и на кого он работает - главное, чтобы чухню не городил ... все эти взаимоисключающие друг друга вещи, которые он пишет вместе с личными нападками и дешевыми упражнениями в софистике в целях подколоть израильтян наносят имиджу Ирана, стране Омара Хайяма, великих математиков и астрономов больше ущерба, чем пользы.
            Krasnodar
      2. Krasnodar Сегодня, 13:50
        Цитата: ватник
        Цитата: voyaka uh
        Израильские друзы начали требовать, чтобы ЦАХАЛ
        вмешался и помог друзам. Чтобы их успокоить командование армии
        сделало заявление о наземной операции

        Ага а ещё ЦАХАЛ не пропустил друзов проживающих в Израиле на помощь своим братьям в Сирию.
        По всей видимости крайне агрессивный израильский режим только ищет повод чтобы начать агрессию против Сирии и помочь гибнущим под ударами наших ВКС и армии Сирии террористам.

        Вот если бы пропустил их в Сирию, это бы и стало израильской агрессией и интервенцией. Друзы из Израиля это израильтяне, служащие в армии и не очень тепло относящиеся к арабам :)))
        Krasnodar
    4. Лопатов Сегодня, 12:36
      Цитата: voyaka uh
      Нусра испугалась и отошла.
      Все.

      Нет. Всё далеко не всё. Своим очень глупым заявлением Израиль конкретнейше подставил сирийских друзов. Решая какие-то свои проблемы.
      Ну а Нусра... Они же вам почти друзья, сколько вы сирийских военных поубивали, их защищая. Могли бы и договориться.
      Лопатов
      1. gml Сегодня, 13:38
        Своим очень глупым заявлением Израиль
        А ничего что требования пришли от Друзов? Они (погибшие) мол Сирийцы, но всё таки наши братья, не дайте им погибнуть пожалуйста. Ну Израиль и помог своим гражданам.
        gml
        1. Лопатов Сегодня, 13:59
          Цитата: gml
          А ничего что требования пришли от Друзов?

          А если Вас сосед по глупости попросит топором его по шее тюкнуть- Вы с радостью согласитесь?
          Лопатов
      2. Krasnodar Сегодня, 13:59
        Цитата: Лопатов
        Цитата: voyaka uh
        Нусра испугалась и отошла.
        Все.

        Нет. Всё далеко не всё. Своим очень глупым заявлением Израиль конкретнейше подставил сирийских друзов. Решая какие-то свои проблемы.
        Ну а Нусра... Они же вам почти друзья, сколько вы сирийских военных поубивали, их защищая. Могли бы и договориться.

        Нусра отличается от ИГ следующим - они не хотят, как Даиш, сначала разобраться с режимами в арабских странах - Ираке, Ливане и Сирии. После победы над Асадом Нусра хочет атаковать Израиль. Большииие друзья евреев.
        Krasnodar
    5. XXXIII Сегодня, 12:44
      Цитата: voyaka uh
      Погибли друзы.
      Читал что родственники депутата кнессета погибли при теракте....мочите их за такое дело сволочей.....соболезную родственникам погибших....
      XXXIII
      1. gml Сегодня, 13:12
        Читал что родственники депутата кнессета погибли при теракте
        Погибли, да, четверо, но они солдаты Сирийской армии, почему бы Ассаду за них не мстить?
        gml
        1. Krasnodar Сегодня, 14:03
          Цитата: gml
          Читал что родственники депутата кнессета погибли при теракте
          Погибли, да, четверо, но они солдаты Сирийской армии, почему бы Ассаду за них не мстить?

          Асад недееспособен. Пару боеспособных лояльных ему соединений, Хизбалла, немного КСИРА и ВКС с русскими спецами+шииты ополченцы - все, что есть у Башара. Какой мстить, ему бы задницу свою удержать на троне...
          Krasnodar
    6. ЮБОРГ Сегодня, 12:58
      Россию украинцы то же просят, ну что перейдём границу? Или это нарушение международных договорённостей и права? Или Израиль возомнил себя мессией, как некогда Гитлер?
      ЮБОРГ
      1. XXXIII Сегодня, 13:11
        Цитата: ЮБОРГ
        Россию украинцы то же просят, ну что перейдём границу?
        Мы уже давно там нам и переходить не надо....
        Или это нарушение международных договорённостей и права?
        Тут такое дело пошло(жизнь или смерть) что закон перестает работать(война мать её)......
        Или Израиль возомнил себя мессией, как некогда Гитлер?
        Какой выбор вы предлагаете ? Смотреть Израилю на то как там будут убивать мирных рядом с их домом....Пусть лучше трое судят, чем четверо понесут! yes
        XXXIII
    7. Deadушка Сегодня, 13:18
      Цитата: voyaka uh
      Израильские друзы начали требовать, чтобы ЦАХАЛ
      вмешался и помог друзам.

      Угу, а типа раньше у них все было в шоколаде.
      Особенно когда везде(по все Сирии) террористы были. wassat
      Deadушка
    8. gml Сегодня, 13:24
      Нусра попыталась захватить друзский гродок с сирийской стороны
      Вам конечно ближе, но не было у Нусры ни на минуты желания взять Хадер. Они получили предупреждение пару лет назад, и блюдят не влезать в Хадер. А пытаются расширить коридор между двумя своими анклавами. Угадываем кого сирийская армия выставила в качестве живого щита у Нусры по дороге? Правильно, Друзов из Хадер. Ну а против них уже взрывшаида и применили. Кстати, коридор расширен, Друзы побежали за помощью в Израиль, Израиль поиграл ммм дулами танков, Нусра сказалы, "чо мы? Да сдался нам тот Хадер", что конечно враньё, они о нём и во сне мечтают, а здешним антисемитам дали ещё одну причину высказаться.
      gml
    9. Krasnodar Сегодня, 13:47
      Цитата: voyaka uh
      Рияд из Алеппо... как-всегда много и ни о чем по сути...

      На Голанах живут друзы. У них есть городки как с израильской,
      так и с сирийской стороны. Пару дней назад Нусра попыталась
      захватить друзский гродок с сирийской стороны. Взорвали машину
      со смертником. Погибли друзы. Израильские друзы начали требовать, чтобы ЦАХАЛ
      вмешался и помог друзам. Чтобы их успокоить командование армии
      сделало заявление о наземной операции. Нусра испугалась и отошла.
      Все.

      После теракта с холмов стреляли из миномётоа и пулеметов
      Krasnodar
    10. товарищ ШУХЕР Сегодня, 13:56
      Цитата: voyaka uh
      Взорвали машину
      со смертником. Погибли друзы. Израильские друзы начали требовать, чтобы ЦАХАЛ
      вмешался и помог друзам.

      У Израиля возникли "шкурные" интересы на территории Сирии, и очень как-то кстати: - машина, взрыв, смертник, друзы погибли, друзы попросили... и попросили почему-то ЦАХАЛ а не правительственные Сирийские войска... Вам не кажется, что здесь ВСЁ как-то очень кстати?
      товарищ ШУХЕР
  6. Геркулесыч Сегодня, 12:28
    Вот еще и израильтяне желают себе геморрой заиметь? ??Мало там курдов и игила с нусрой так еще и израильтяне лезут не в свои дела? ?? fool Цель то какая -игил спасти от разгрома? ??Хотят явно через Сирию ослабить или разрушить Иран? ?
    Геркулесыч
  7. ukoft Сегодня, 12:28
    а что, турки кусок отхватили, почему бы Израилю свой кусочек не взять?
    ukoft
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:33
      Турки пока еще не охватили, их оттуда и прогнать можно будет! Турки просто курдов вокруг своих границ гоняют, не давая им возможности создания своего государства!
      Геркулесыч
      1. Krasnodar Сегодня, 14:12
        Цитата: Геркулесыч
        Турки пока еще не охватили, их оттуда и прогнать можно будет! Турки просто курдов вокруг своих границ гоняют, не давая им возможности создания своего государства!

        А мы Нусру от друзов отгоняем
        Друзы наравне с евреями являются лояльными гражданами Израиля - забивать на их родню с другой стороны границы это свинство
        Krasnodar
  8. iliitchitch Сегодня, 12:29
    Ну кто бы сомневался . Обломался гешефт , так хоть нагадить . Друзов надо защищать , никак без этого .
    iliitchitch
  9. Egorovich Сегодня, 12:34
    Евреи решили действовать как "опущенный" на БВ Большой Брат, но получится ли, вот в чем вопрос.
    Egorovich
  10. unignm Сегодня, 12:35
    ахаха. у евреев бомбит
    unignm
  11. q75agent Сегодня, 12:48
    ну что ж посмотрим фото и видео остовов меракв всяких laughing с 2006 года не обновлялись материалы good
    q75agent
  12. Ичиго Куросаки Сегодня, 12:50
    Если Израиль и пересечет границу с Сирией, то это изменит,.. ничего...
    Израиль уже не раз бомбил сирийцев, турки вводили свои подразделения, даже американцы! Что то изменилось?
    Просто сирийские солдаты будут сторонкой обходить израильтян, вот и все.
    Да и так же, как было отмечено в статье: "Страны находятся в состоянии войны еще с 1948 года."
    Незавидная судьба у Сирии...
    Ичиго Куросаки
    1. Rusj Сегодня, 12:55
      Прям обходить !? Да ты бредишь ! Незавидное будущие у Израиля в будущем . Вот это точно . И чем больше сдуваются Америкосы тем печальней судьба евреев .
      Rusj
      1. Ичиго Куросаки Сегодня, 13:06
        Прям обходить !? Да ты бредишь !

        А что по Вашему сирийцы смогут сделать? Напомнить как американцы кокнули колонну сирийской армии, когда те на разборки с ними поехали?
        Израиль в случае чего примет такие же меры.

        Незавидное будущие у Израиля в будущем . Вот это точно .

        Блажен тот, кто верует.
        Ичиго Куросаки
        1. Rusj Сегодня, 13:16
          А напомнить тебе как калибром американских и израильских советников кокнули в Алеппо .
          Rusj
          1. Ичиго Куросаки Сегодня, 13:33
            А напомнить тебе как калибром американских и израильских советников кокнули в Алеппо

            Напомните, будьте добры.
            Ичиго Куросаки
            1. Джон Доу Сегодня, 14:17
              Цитата: Ичиго Куросаки
              А напомнить тебе как калибром американских и израильских советников кокнули в Алеппо

              Напомните, будьте добры.

              Боюсь на вашего оппонента альцгеймер напал.
              Джон Доу
          2. Krasnodar Сегодня, 14:18
            Цитата: Rusj
            А напомнить тебе как калибром американских и израильских советников кокнули в Алеппо .

            И с Кука американцы увольнялись прям на палубе ....
            Krasnodar
      2. Krabik Сегодня, 13:14
        Если Израиль воспринимать, как вассала США, то да.

        А если Израиль воспринимать, как форпост христианский Европы у мусульман, то...
        Krabik
        1. Rusj Сегодня, 13:17
          А израиль и есть вассал США .
          Rusj
  13. gregor6549 Сегодня, 12:57
    Народ, мы, увы, не знаем на чем основано это заявление руководителей Израиля.
    Полагаю, что они уже заручились неким "одобрямс" России на создание т.н. "полосы безопасности" вдоль израильско сирийской границы, а детали согласовали во время недавнего визита Шойгу в Израиль. Лезть на рожон без молчаливого согласия России Израиль вряд ли станет. Израильтян можно обзывать по всякому, но только не безмозглыми дураками.
    Судя по всему, такое согласие было дано в свое время и на бомбежки объектов и караванов Хизбаллы в Сирии. Сирия , конечно, не могла не заявить публично о своем "ФЕ", но и она будет все свои стратегические "маневеры" и "декавильки" согласовывать с Россией, понимая, что без России она может очень быстро превратиться в иранскую провинцию под управлением Насралл, как превратился уже Ливан.
    П.С. Декавильки это из стратега Тухачевского. Что это такопе никто до сих пор не знает
    gregor6549
    1. ватник Сегодня, 13:04
      Цитата: gregor6549
      Народ, мы, увы, не знаем на чем основано это заявление руководителей Израиля.

      Как на чём? Конечно на наглости и на безнаказанности режим Тель-Авива понимает только силу и пока не получит по "физиономии" он будет наглеть.
      В принципе мы это уже проходили с нацисткой Германией которая вела себя точно так же.
      ватник
  14. ватник Сегодня, 12:58
    После провала эксперимента США Израиля стран ЕС и монархий ПЗ по выращиванию "ручных" террористов типа ИГИЛ данные страны и прежде всего израильский режим хотят перейти к прямой агрессии против Сирии Ирана а так же Хезболлы чтобы убрать последние препятствия к своему доминированию в странах БВ и распространению там идей терроризма а ведь эти террористы затем науськанные США и Израилем потом пойдут в Среднюю Азию а затем и непосредственно на нашу страну на Кавказ.
    Поэтому сейчас Израиль и хочет нейтрализовать а лучше совсем уничтожить борцов с террором Сирию Иран Хезболлу
    Исраэль Кац: пришло время разоружить Хизбаллу

    Сейчас самое время надавить на Хизбаллу и изолировать эту группировку, то есть сделать все возможное, чтобы ослабить ее и разоружить», — написал Кац 5 ноября
    http://cursorinfo.co.il/israel-kats-prishlo-vremy
    a-razoruzhit-hizballu/
    ватник
  15. профессор Сегодня, 13:11
    На протяжении всего многолетнего конфликта в Сирии вдоль иорданской границы в Израиль с нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор через подконтрольные боевикам земли шли колонны с дешевой нефтью.

    Это стэлс колонны. Новая разработка Рафаэля. Колонны невидимки. Их ни разу никто так и не заметил. Ни один журналист и ни один обыватель не смог из сфотографировать. recourse
    профессор
    1. Rusj Сегодня, 13:14
      О выполз клоун ! Сейчас будет весело .
      Rusj
      1. Приговор Сегодня, 14:18
        Да пусть зубами поскрипит, люблю читать его злобное кривляние, на редкость циничная чушь из него лезет. Чувак реально думает, что он крут... аж до перманентно мокрых штанов... laughing laughing laughing
        Приговор
    2. XXXIII Сегодня, 14:15
      Цитата: профессор
      Ни один журналист и ни один обыватель не смог из сфотографировать.

      Швондерова работа..... laughing
      XXXIII
  16. Zina389 Сегодня, 14:11
    А чего, всем можно Сирию дирбанить, а Израилю нельзя? Вот ПВО России самолетов израильских не замечает, так может и танков не заметят, они ведь меньше самолетов.
    Zina389
  17. Приговор Сегодня, 14:14
    А что, кто-то сильно удивлён? Понятно же было, что тот, кто всё время делал вид, что ничего не происходит и является основным выгодополучателем от многолетней резни в Сирии. Заодно и ворованные земли легализуются... laughing
    Приговор
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