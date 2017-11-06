В Сирии прокомментировали готовность Израиля ввести войска в САР

Международные СМИ продолжают активное обсуждение заявления главы пресс-службы главного военного ведомства Израиля о том, что израильская армия может получить приказ о пересечении границы с Сирией. Напомним, что пресс-секретарь ЦАХАЛ Ронен Манлис заявил, что на такой шаг руководство Израиля может пойти «для защиты общины друзов», проживающих в районе Голанских высот.Намерения подтвердилось и на уровне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам главы израильского кабмина, в отношении общины друзов возрастает террористическая опасность. Такого рода опасность для друзов израильские власти видят в активности «Хизбаллы», которую в Израиле считают террористической группировкой.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб задаётся вопросом, для чего Израилю могли понадобиться такого рода заявления, ведь вторжение на сирийскую территорию израильских войск приведёт к явному ухудшению обстановки у границ самого Израиля.Из материала сирийского журналиста:Отмечено, что в Израиле сильно военное лобби, которое собирается «выбить» дополнительное финансирование на армию страны.Рияд Фарид Хиджаб отмечает, что если вторжение Израиля всё же состоится, то это приведёт в новому витку конфликта на всём Ближнем Востоке.