В Сирии прокомментировали готовность Израиля ввести войска в САР
Международные СМИ продолжают активное обсуждение заявления главы пресс-службы главного военного ведомства Израиля о том, что израильская армия может получить приказ о пересечении границы с Сирией. Напомним, что пресс-секретарь ЦАХАЛ Ронен Манлис заявил, что на такой шаг руководство Израиля может пойти «для защиты общины друзов», проживающих в районе Голанских высот.
Намерения подтвердилось и на уровне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам главы израильского кабмина, в отношении общины друзов возрастает террористическая опасность. Такого рода опасность для друзов израильские власти видят в активности «Хизбаллы», которую в Израиле считают террористической группировкой.
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб задаётся вопросом, для чего Израилю могли понадобиться такого рода заявления, ведь вторжение на сирийскую территорию израильских войск приведёт к явному ухудшению обстановки у границ самого Израиля.
Из материала сирийского журналиста:
Причина кроется в отсутствии мирного договора Израиля и Сирии и финансовых вопросах. Страны находятся в состоянии войны еще с 1948 года. Ситуацию усугубляет и территориальный спор: в 1967 году Израиль оккупировал Голанские высоты на юге Сирии, а затем аннексировал эти земли. Играет свою роль и многовековое межнациональное и межрелигиозное противостояние евреев с арабами. Однако сегодняшняя политика израильского руководства, на наш взгляд, объясняется гораздо проще. И главную роль, как это часто бывает, здесь играет финансовый вопрос. На протяжении всего многолетнего конфликта в Сирии вдоль иорданской границы в Израиль с нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор через подконтрольные боевикам земли шли колонны с дешевой нефтью. Это сотрудничество было выгодно практически всем сторонам, кроме простого сирийского народа. Террористы продавали «чёрное золото», получая за это оружие и боеприпасы, за транзит неплохие деньги доставались иорданцам, а Израиль приобретал дешёвые природные ископаемые.
Отмечено, что в Израиле сильно военное лобби, которое собирается «выбить» дополнительное финансирование на армию страны.
Рияд Фарид Хиджаб отмечает, что если вторжение Израиля всё же состоится, то это приведёт в новому витку конфликта на всём Ближнем Востоке.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)
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