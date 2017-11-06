11:10 06 ноября

Масштабные учения Вооружённых сил Южной Кореи

Вооружённые силы Южной Кореи провели масштабные учения, в которых задействовали все виды военной техники на земле и в воздухе.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. п-к Опарышев Сегодня, 10:20
    Ежедневно делаются шаги к Всемирной Войне.Когда количество станет критическим,то сами понимаете.что будет.
    п-к Опарышев
Картина дня