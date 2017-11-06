Президент предлагает наделить Росгвардию новыми полномочиями

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ; соответствующая мера принимается по решению главы государства.Поправки предложено внести в действующий федеральный закон "О войсках национальной гвардии РФ". Текст проекта закона размещен в понедельник в базе данных нижней палаты российского парламента.Законопроектом устанавливается, что обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ) и иных лиц будет осуществляться в порядке, утверждаемом президентом. При этом обеспечение безопасности глав регионов "предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение", уточняется в сопроводительных материалах.Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.Глава государства назначил замдиректора Росгвардии - главнокомандующего войсками Нацгвардии РФ Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания. В заключении правительства на проект закона отмечается, что кабинет министров поддерживает данную законодательную инициативу. В сопроводительных материалах также уточняется, что ее реализация не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета, передает "Интерфакс-АВН"