11:08 06 ноября

Президент предлагает наделить Росгвардию новыми полномочиями

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ; соответствующая мера принимается по решению главы государства.

Поправки предложено внести в действующий федеральный закон "О войсках национальной гвардии РФ". Текст проекта закона размещен в понедельник в базе данных нижней палаты российского парламента.

Президент предлагает наделить Росгвардию новыми полномочиями



Законопроектом устанавливается, что обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ) и иных лиц будет осуществляться в порядке, утверждаемом президентом. При этом обеспечение безопасности глав регионов "предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение", уточняется в сопроводительных материалах.

Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Глава государства назначил замдиректора Росгвардии - главнокомандующего войсками Нацгвардии РФ Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания. В заключении правительства на проект закона отмечается, что кабинет министров поддерживает данную законодательную инициативу. В сопроводительных материалах также уточняется, что ее реализация не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета, передает "Интерфакс-АВН"


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Комментарии 22

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  1. assa67 Сегодня, 10:33
    как то размыто....т.е. функции ФСО передадут росгвардии....а смысл?...структура работала.при чем не плохо,зачем реформировать?прочесали бы верхушку
    assa67
    1. Чёрный Сегодня, 10:36
      Видать полиция скоро будет только бабулек , торгующих семечками штрафовать да семейными скандалами заниматься bully
      .т.е. функции ФСО передадут росгвардии....а смысл?
      А разве ФСО охраняло высших должностых лиц СУБЪЕКТОВ РФ?
      Чёрный
      1. NIKNN Сегодня, 10:52
        Цитата: Чёрный
        Видать полиция скоро будет только бабулек , торгующих семечками штрафовать да семейными скандалами заниматься

        Ответ в статье.
        и иных лиц будет осуществляться в порядке, утверждаемом президентом. При этом обеспечение безопасности глав регионов "предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе,
        Так что не исключено, что договорная основа может после выборов оказаться и самофинансированием... request laughing
        PS: Извиняюсь, не заметил, что вы про полицию, а я про Росгвардию. hi
        NIKNN
    2. Банщик-М Сегодня, 10:44
      Цитата: assa67
      как то размыто....т.е. функции ФСО передадут росгвардии....а смысл?.

      Это все под "семью печатями"..А смысл в том , что есть угроза государственного переворота , давно разработанного западными спецслужбами ..
      Денег у них много и не жалеют на подкуп всех и вся в России! Нам нужны уже полувоенные подразделения , готовые в любой момент встать на защиты государственности и порядка в России!
      Санкции не сработали..хе хе Если что, Урал подымется с ломами и кирками..90-е нам не нужны!
      Банщик-М
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:51
        Цитата: Банщик-М
        Это все под "семью печатями"..А смысл в том , что есть угроза государственного переворота , давно разработанного западными спецслужбами ..

        Угроза госпереворота западными спецслужбами приурочена скорее всего к выборам президента. А закон вступит в силу лишь спустя 180 дней после публикации - т.е. уже после выборов. Тут что-то другое, скорее всего Путин на новом сроке задумал что-то серьёзное.
        СРЦ П-15
    3. Piramidon Сегодня, 11:01
      Цитата: assa67
      как то размыто....т.е. функции ФСО передадут росгвардии....а смысл?...структура работала.при чем не плохо,зачем реформировать?прочесали бы верхушку

      А что в ФСО с верхушкой не так?
      Piramidon
  2. Гардамир Сегодня, 10:33
    А что грядут народные волнения?
    Гардамир
    1. vovanpain Сегодня, 10:49
      Цитата: Гардамир
      А что грядут народные волнения?

      Читаем внимательно
      согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ

      А что волнения высших должностных лиц грядут? laughing
      vovanpain
    2. Банщик-М Сегодня, 10:50
      Цитата: Гардамир
      А что грядут народные волнения?

      Уже давно пытаются..хе хе

      Дело рыжего живея всех живых..

      Опять передел собственности кровавый хотят затеять падлы..
      Банщик-М
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:43
    А как-же ФСО? belay Охранять понятно нужно высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ) и иных лиц. Я так понимаю что это реформа ФСО. Что можно сказать .Следите тщательней за руководством Росгвардии.Чтобы небыло как крышующих фсошников.Аресты последнии годы руководства в ФСО тому подтверждение.Видать бороться устали и решили заменить на Росгвардию .Посмотрим как последнии справятся с соблазном на местах.
    Наблюдатель2014
  4. anton.appukhami2016 Сегодня, 10:44
    Власть народа своего боиться hi
    anton.appukhami2016
    1. Invoker39rus Сегодня, 10:49
      В Ливии,Ираке,Югославии,Грузии,Украине тоже не "боялись" своего народа.
      Invoker39rus
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:50
      anton.appukhami2016
      Власть народа своего боиться
      Да ладно вам утрировать.Охранять нужно при любой власти. Тут главное чтобы охрана себя властью не чувствовала .Вот основная задача.
      Наблюдатель2014
      1. anton.appukhami2016 Сегодня, 10:52
        В чём -то есть доля правды (насчёт охраны ) .
        anton.appukhami2016
    3. Чёрный Сегодня, 10:51
      Цитата: anton.appukhami2016
      Власть народа своего боиться

      А шо по вашему, эти ребята до сего дня без охраны ездили? smile ....забрали функцию у полиции - передали Росгвардии (ОВО). Вот и все дела. Просто раньше это бесплатно делалось, а теперь платить придётся smile
      Чёрный
  5. Геркулесыч Сегодня, 10:47
    Предлогаю сделать все проще -в структуру Роснацгвардии ввести все службы типа пожарной, скорой помощи, та-же жэки, дворников, грузчиков со всех складов, магазины , детские сады, больницы, школы -короче, всю страну! !!! fool Слепили невесть что и хотят от этого неизвестно чего!!!! fool
    Геркулесыч
  6. atos_kin Сегодня, 10:49
    Правильно! Кто же ещё защитит народ от высших должностных лиц. Хотя, безопаснее народ сразу в лагеря разместить.
    atos_kin
  7. штольц Сегодня, 10:53
    При этом обеспечение безопасности глав регионов "предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение"

    Ключевые слова здесь "договорная основа", они ещё и бабло будут стричь за свою службу - вот он зверинный оскал капитализма.
    штольц
  8. Nehist Сегодня, 10:55
    Странно все это... Стягивать в одно управление разно профильные подразделения на мой взгляд абсурдна. Специфика ФСО вообще в корне отлична от того же СОБРА и ОМОНА что ныне в росгвардии. Это что же за неуклюжий монстр будет то?
    Nehist
    1. Piramidon Сегодня, 11:08
      А что если это очередной "хитрый ход"? Приставить к каждому чиновнику росгвардейца, чтобы присматривал . Может быть так нагло воровать и взятки брать побоятся.
      Piramidon
  9. Евродав Сегодня, 11:02
    Цитата: anton.appukhami2016
    Власть народа своего боиться hi

    Таких как ты? Чего бояться то вас? Раз такое ляпнул, значит ярый оппозиционер?
    Евродав
  10. Евродав Сегодня, 11:04
    Цитата: Чёрный
    Цитата: anton.appukhami2016
    Власть народа своего боиться

    А шо по вашему, эти ребята до сего дня без охраны ездили? smile ....забрали функцию у полиции - передали Росгвардии (ОВО). Вот и все дела. Просто раньше это бесплатно делалось, а теперь платить придётся smile

    Ну значит уже прогресс!
    Евродав
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