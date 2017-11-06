11:06 06 ноября

Россия за неделю: Ратник-2, космос, самолёты

Обещанная 5 ноября революция не случилась. Вместо неё в России произошло множество хороших и позитивных событий. Некоторые из них – как всегда в нашем недельном обзоре.




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