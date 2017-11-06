11:07 06 ноября

Яков Кедми: Спецслужбы США выпустили «джина из бутылки»

После разгрома ИГИЛа в Сирии и Ираке тысячи террористов ринутся в Европу, Россию и США. Как бороться со страшной угрозой?




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