Яков Кедми: Спецслужбы США выпустили «джина из бутылки» Сегодня, 10:47 После разгрома ИГИЛа в Сирии и Ираке тысячи террористов ринутся в Европу, Россию и США. Как бороться со страшной угрозой? 0 Яков Кедми: Российские ракеты "Искандер" контролируют всю Европу Яков Кедми: Трамп не видит в России врага Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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