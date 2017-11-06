Агитпроп - 04.11.2017 Сегодня, 10:49 Без социальных сетей миллиардер мог бы и не стать президентом, поэтому теперь никакая сила не может вышибить смартфон из его ладони. 0 Агитпроп - 09.09.2017 Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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