11:01 06 ноября

Агитпроп - 04.11.2017

Без социальных сетей миллиардер мог бы и не стать президентом, поэтому теперь никакая сила не может вышибить смартфон из его ладони.




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