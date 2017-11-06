14:14 06 ноября

Железный крест: к 25-летию ВМСУ учредили новую награду

Как сообщил одесский веб-ресурс Думская.net , командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) вице-адмирал Игорь Воронченко недавно учредил новую награду — Железный крест. Она приурочена к 25-летию создания ВМСУ.

Железный крест: к 25-летию ВМСУ учредили новую награду


Как говорится в сообщении, "награда интересна тем, что отлита из вражеского оружия, которое использовалось врагами в боях против наших моряков. Железным крестом командующий уже наградил несколько ветеранов военно-морских сил".


Интернет-портал bmpd прокомментировал данное "изделие":
Видимо, этот крест будет отливаться из железа "човнов", оставленных "героями" ВМСУ в Крыму.

Использованы фотографии: (с) Юрий Фисан / dumskaya.net
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
    Всё ясно - на ВМСУ поставили крест . lol
    bouncyhunter
    1. Anarchist Сегодня, 11:25
      Флот на Украине похоронили давно! А крест на могилку поставить забыли...
      Anarchist
      1. oleg-gr Сегодня, 11:32
        Пример берут с нацистов. Думают, что с такими наградами поднимут патриотический дух до небес и ринутся "осваивать" пространства РФ? Так на могилы тоже кресты ставят. Можно и такие, железные.
        oleg-gr
        1. Тралл Сегодня, 12:05
          К этому кресту ещё и деревянный прилагается полноразмерный smile
          Тралл
          1. Чёрный Сегодня, 12:24
            И чё было вымудрять, по мячику бы дарили и ладно... laughing
            Чёрный
        2. verner1967 Сегодня, 12:46
          Цитата: oleg-gr
          Пример берут с нацистов.

          это уже давно понятно, интересно чего они потопили уже? и каков тоннаж потопленных, если на несколько крестов хватило? Дурэнь думкой богатие....
          verner1967
          1. vovanpain Сегодня, 12:57
            Цитата: verner1967
            это уже давно понятно, интересно чего они потопили уже? и каков тоннаж потопленных, если на несколько крестов хватило?

            Подводную лодку "Запорожье" умудрились потопить за 25 лет правления. request И то Россия что бы не утонула окончательно,приварили к пирсу. laughing Флота нет,зато куча адмиралов и кресты из потопленных кораблей. laughing Воистину
            Цитата: verner1967
            Дурэнь думкой богатие...

            hi
            vovanpain
    2. Смог Сегодня, 11:25
      У фашистов помню был с дубовыми листьями. А в укрии с чем будет ? С желудями?
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
        С салом и самогонкой . wink
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 11:28
          Цитата: bouncyhunter
          С салом и самогонкой .

          Выжрут и сожрут. Хотя, в шинок не бегай,. что бы "награду" обмыть
          Смог
        2. 210окв Сегодня, 11:31
          Павел hi Неужели наши вернули им "Запорожье"?Из чего то кресты то надо делать.
          Цитата: bouncyhunter
          С салом и самогонкой . wink
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:33
            Привет , Дима ! hi
            Цитата: 210окв
            Неужели наши вернули им "Запорожье"?Из чего то кресты то надо делать.

            Ты ещё веришь на слово укрохунтятам ? lol
            bouncyhunter
      2. trahterist Сегодня, 12:04
        У фрицев, что ни говори, куда красивШе был
        trahterist
      3. LSA57 Сегодня, 12:07
        Цитата: Смог
        С желудями?

        м портретом верховного шоколадника.
        LSA57
      4. LSA57 Сегодня, 12:22
        Цитата: Смог
        А в укрии с чем будет ?

        вспомнил laughing с печенюшками нуланд laughing
        LSA57
      5. weksha50 Сегодня, 13:07
        Цитата: Смог
        У фашистов помню был с дубовыми листьями. А в укрии с чем будет ? С желудями?


        С пальмовыми...
        weksha50
      6. Елена Захарова Сегодня, 13:11
        Цитата: Смог
        А в укрии с чем будет ?

        С соломой.
        Елена Захарова
    3. LSA57 Сегодня, 12:06
      Цитата: bouncyhunter
      Всё ясно - на ВМСУ поставили крест .

      рано поставили. они модернизируются
      LSA57
      1. Serg Koma Сегодня, 13:08
        Цитата: LSA57
        они модернизируются

        Serg Koma
    4. weksha50 Сегодня, 13:06
      Цитата: bouncyhunter
      Всё ясно - на ВМСУ поставили крест .



      Хм... На братских могилах не ставят крестов... no (В.Высоцкий)...
      weksha50
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:09
        А разве в Укрорейхе творчество Владимира Семёновича не под запретом ? what
        bouncyhunter
  2. Captain Nemo Сегодня, 11:25
    Где можно достать то, что они курят? Хоть немножко
    Captain Nemo
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:29
      Это нереально, ибо они мозги свои выкуривают! !! wassat
      Геркулесыч
    2. 210окв Сегодня, 11:33
      Зачем Вам это?Хотите стать зомби?
      Цитата: Captain Nemo
      Где можно достать то, что они курят? Хоть немножко
      210окв
      1. БМП-2 Сегодня, 11:42
        Как это зачем? Бить врага его же куревом! laughingТак сказать, стрелять врагов тем, что они стреляют! lol
        БМП-2
    3. Krasnodar Сегодня, 12:04
      Цитата: Captain Nemo
      Где можно достать то, что они курят? Хоть немножко

      Не советую. Все бодяжное. По девкам це не Европа, це Рио де Жанейро плюс, а вот по дури це Крыжополь ...
      Krasnodar
    4. LSA57 Сегодня, 12:10
      Цитата: Captain Nemo
      Где можно достать то, что они курят? Хоть немножко

      не курят, кушают
      LSA57
      1. Подрезчик Сегодня, 12:18
        Удивительные люди, тушенка на передовой с рабочими перчатками, в армии воровство и откровенный рэкет командования, склады с боеприпасами взрываются, офицеры и солдаты бухают как невменяемые, ФЛОТА НЕТ...а они медальки "25 лет ВМСУ" ...которых нет! belay fool
        Где голова?.... request
        Подрезчик
        1. LSA57 Сегодня, 12:28
          Цитата: Подрезчик
          в армии воровство и откровенный рэкет командования, склады с боеприпасами взрываются, офицеры и солдаты бухают как невменяемые,

          Цитата: Подрезчик
          Удивительные люди, тушенка на передовой с рабочими перчатками, в армии воровство и откровенный рэкет командования, склады с боеприпасами взрываются, офицеры и солдаты бухают как невменяемые, ФЛОТА НЕТ...а они медальки "25 лет ВМСУ" ...которых нет! belay fool
          Где голова?.... request

          нет её и не будет
          Со времен Советского союза в украинской армии не изменилось ничего, кроме тризуба на фуражках. Таким мнением поделился известный журналист Руслан Коцаба в эфире одного из местных телеканалов.

          Он отметил, что те проблемы, которые наблюдались в Советской Армии до сих пор не покинули Вооруженные силы Украины. Кроме того, к ним прибавились откровенное разгильдяйство, наплевательское отношение к своему делу и «пьянство по-черному».

          Коцаба отметил, что государство кормило армию, которая никогда не участвовала в реальной войне, а, по сути, просто поменяла фуражки.

          «То были красные звезды на фуражках, а тут им вдруг сказали — у вас теперь будет тризубец, все, поменяли и уже другая армия», — отметил украинский журналист....
          Источник: https://newinform.com/89573-pyanstvo-po-chernomu-
          na-ukraine-razvenchali-mif-o-novoi-nepobedimoi-ar
          mii
          LSA57
    5. Fitter65 Сегодня, 12:20
      Цитата: Captain Nemo
      Где можно достать то, что они курят? Хоть немножко

      Не рекомендувал бы,во-первых очень тяжёлая вещь,для всякое видившивших но всё же сентементальных россиян,а во-вторых упрёт куда не следует на ночь глядя,а потом по утру ищи тропу до Родины... hi
      Fitter65
  3. pvv113 Сегодня, 11:26
    Что-то не могу вспомнить ни одного исторического случая, когда ВМСУ одержали победу на море
    pvv113
    1. Anarchist Сегодня, 11:30
      Ну браконьеров то они уже точно побеждали lol из их лодок кресты и отлиты!
      Может быть даже травмат у кого отобрали...
      Anarchist
      1. pvv113 Сегодня, 11:35
        В статье написано
        награда интересна тем, что отлита из вражеского оружия

        Похоже отливали из крючков и блесен
        pvv113
      2. LSA57 Сегодня, 12:13
        Цитата: Anarchist
        из их лодок кресты и отлиты!

        и тут дурят своих. лодки были деревянные. laughing
        LSA57
        1. Anarchist Сегодня, 12:38
          Тогда деревянными крестами и награда! Посмертно...
          Anarchist
    2. БМП-2 Сегодня, 11:36
      Все победы ВМСУ настолько эпичны и секретны, что про них даже сказки ещё не выдуманы! lol
      БМП-2
      1. pvv113 Сегодня, 11:38
        Будем ждать, когда рассекретят. Вон про то, что Черное море выкопали украинцы, рассекретили только через несколько тысячелетий wink
        pvv113
    3. LSA57 Сегодня, 12:11
      Цитата: pvv113
      Что-то не могу вспомнить ни одного исторического случая, когда ВМСУ одержали победу на море

      на днях расскажут. у них ведь такие историки-сказочники, обзавидоваться можно
      LSA57
      1. pvv113 Сегодня, 12:14
        Действительно, братья Гримм в гробах не один оборот от зависти сделали wink
        pvv113
    4. Fitter65 Сегодня, 12:26
      Цитата: pvv113
      Что-то не могу вспомнить ни одного исторического случая, когда ВМСУ одержали победу на море

      Ну вот нате вам из под кровати,а вот сами вспомните когда они ОГО-ГО,тогда вот,там говорят ещё в самый разгар битвы российские погранцы из автомата три предупредительных в воздух стрельнуги.Потом говорят ещё и их самолёт услыхав как российские пограничники в воздух стрельнули,резко уеб..вираж заложили,они лётчики этого самолёта привезли ещё что-то ,толи в штанах ,толи в крыле -вот из ЭТОГО материалла и будут лить награду.
      Fitter65
      1. pvv113 Сегодня, 14:06
        Цитата: Fitter65
        из ЭТОГО материалла и будут лить награду.

        Награда с характерным ароматом? wink
        pvv113
  4. dedBoroded Сегодня, 11:27
    Жалкая пародия на Крест Виктории, а по факту "за мороженое мясо"или отбитые в скачках мозги
    dedBoroded
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    новую награду — Железный крест

    Декоммунизация прошла успешно, пришло время копирования с фашистской Германии.
    отлита из вражеского оружия, которое использовалось врагами в боях против наших моряков

    Долго ныряли? Или пришлось выколупывать из своих глупых голов. Вообще-то интересно, а в каких боях побывали современные украинские моряки?
    rotmistr60
    1. NIKNN Сегодня, 11:50
      Цитата: rotmistr60
      Вообще-то интересно, а в каких боях побывали современные украинские моряки?

      В боях за микрофон на трибуне рады..., там те еще баталии происходят.
      NIKNN
    2. LSA57 Сегодня, 12:15
      Цитата: rotmistr60
      Вообще-то интересно, а в каких боях побывали современные украинские моряки?

      под Илловайском laughing
      LSA57
  6. Sergey53 Сегодня, 11:28
    В КАКИХ ЭТО ТАКИХ БОЯХ УЧАСТВОВАЛИ ЭТИ ГЕРОЙСКИЕ ПАНОВЕ? Ни на слуху ни на памяти что-то не припоминается.
    Sergey53
    1. LSA57 Сегодня, 12:16
      Цитата: Sergey53
      Ни на слуху ни на памяти что-то не припоминается.

      это было так давно.... когда письменности ещё небыло...
      LSA57
  7. БМП-2 Сегодня, 11:28
    Самогон - главный их враг. Видимо, из него и отлито! lol
    БМП-2
  8. HAM Сегодня, 11:31
    "Тринадцать адмиралов на сундук мертвеца - йо- хо- хо!И бутылка горилки!"
    А отлиты кресты будут из крейсера "Украина",только его и победили в "бою".
    HAM
    1. LSA57 Сегодня, 12:18
      Цитата: HAM
      А отлиты кресты будут из крейсера "Украина",

      они из него авианосец уже построили
      LSA57
  9. Горный стрелок Сегодня, 11:32
    Символично! Неужто не чувствуют подвоха в такой награде?
    Горный стрелок
  10. prior Сегодня, 11:32
    Какая разница из какого материала предателям крест?! из меди, железа или алюминия...
    Предали СССР, предали Россию, предали и Украину ради заморских печенек.
    А лучше бы из труб, дерева или камня....
    prior
    1. LSA57 Сегодня, 12:21
      Цитата: prior
      А лучше бы из труб

      такой? символично... laughing
      LSA57
  11. Геркулесыч Сегодня, 11:32
    Железный крест, а что к нему идет, ибо у немцев на кресте были еще меч и дубовые листья, но тут дуба довать дубам бессмысленно lol вариант, железный крест и шмат сала, крест и ошейник, крест и надгробие на могилу wassat -выбор огромен! !!
    Геркулесыч
  12. mejik Сегодня, 11:35
    Готувайтэ дыроську на камзоле

    mejik
    1. HAM Сегодня, 11:42
      Какие то они алюминиевые,не находите!?
      HAM
      1. Александр 3 Сегодня, 11:50
        Во какие важные пукалки,на огород их ворон отпугивать.И где только умудрились столько накупить себе брякалок.
        Александр 3
    2. хрыч Сегодня, 11:51
      Ушат-паша и Синявин от слова синькаwassat
      хрыч
    3. LSA57 Сегодня, 12:38
      Цитата: mejik
      Готувайтэ дыроську на камзоле

      какие они боевые laughing интересно, им самим не стыдно это прицеплять?
      LSA57
    4. weksha50 Сегодня, 13:16
      Цитата: mejik
      Готувайтэ дыроську на камзоле


      И ведь гордятся, недоумки, своими висюльками... bully
      weksha50
  13. Yoshi Сегодня, 11:35
    Знающая одесситка (тётя Бэла, которую немцы спасли от воспаления лёгких) поговаривает, что морально-политическое состояние военнослужащих ВМСУ такое, что "приходи и нанимай на работу"...

    Не знаю поможет ли "крест..." его изменить. Вот гарантии от хабада, даже в форме "у нас всё будет хорошо" дух им бы подняли...
    Yoshi
    1. Александр 3 Сегодня, 12:16
      Дух они сдают нафтогазу, плохо у них с газом.
      Александр 3
  14. galan Сегодня, 11:38
    Такие награды надо отливать весом не менее пуда, что бы "херои" с таким крестом шли на дно сразу, камнем.
    galan
  15. Roma-1977 Сегодня, 11:39
    "...отлита из вражеского оружия..." Из советского что ли?
    Roma-1977
    1. LSA57 Сегодня, 13:12
      Цитата: Roma-1977
      " Из советского что ли?

      оно уже ржавое
      LSA57
  16. Геркулесыч Сегодня, 11:43
    Вот один такой крест и нужен, чтобы бесовщину от власти гнать, а то креста нету нав укроину, отсюда и нечесть сумела до власти дорваться! !!
    Геркулесыч
  17. Стройбат запаса Сегодня, 11:51
    А где кастрюля? Или это следующая степень "ордена" - железный крест в дюралевой кастрюле?
    Стройбат запаса
  18. Altona Сегодня, 12:09
    Цитата: Смог
    У фашистов помню был с дубовыми листьями. А в укрии с чем будет ? С желудями?

    -------------------------
    Как на фотке видно, что с якорем.В/на Украине всё на якоре, и флот, и сама страна.
    Altona
  19. Altona Сегодня, 12:11
    Цитата: Геркулесыч
    Железный крест, а что к нему идет, ибо у немцев на кресте были еще меч и дубовые листья, но тут дуба довать дубам бессмысленно

    -------------------
    А тут просто айзен марине кройц. Вообще, своей государственной системы ни в чем не было, поэтому идут заимствования то у США, то у Третьего Райха.
    Altona
  20. Altona Сегодня, 12:13
    Цитата: Стройбат запаса
    А где кастрюля? Или это следующая степень "ордена" - железный крест в дюралевой кастрюле?

    ----------------------------------
    Кастрюля, хмм, берите выше- ауфляуф (кастрюля нем.). Или вообще, цухаус хельм(домашний шлем). hi laughing
    Altona
  21. Rusj Сегодня, 12:27
    Башни сорваны — верить некому… Кружевных труселей всё нет!

    Я отдамся первому встречному… За простой ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ.

    Обещали, волки позорные, Новый, светлый, беспечный Мир.

    Мы же ДЕТИ бандеры гордые! Не беда, что страна — сортир.

    Нам сказали, что мы свободные, Нам сказали, что мы не рабы,

    Что трусы кружевные, модные, Это символ нашей борьбы!

    Обманули, трусов не дадено! Все коленки истерты в кровь,

    Два последних бакса украдено. Как поверить теперь в любовь?!
    Rusj
  22. Керенский Сегодня, 12:27
    Она приурочена к 25-летию создания ВМСУ.

    А! Так то юбилейная цацка! Котируется ниже, чем "За ударный наряд по кухне" и "6 недель без венерических заболеваний в полевых условиях".
    Керенский
  23. штольц Сегодня, 12:35
    "Крест деревянный, крест чугунный уже виднеется во мгле. - Не обещайте деве юной любови вечной на земле..."
    штольц
    1. Елена Захарова Сегодня, 13:09
      Цитата: штольц
      "Крест деревянный, крест чугунный

      А где из соломы то?
      Елена Захарова
  24. Злой 55 Сегодня, 12:48
    Материал только подобран неправильно..Его бы из осинки делать да метра полтора длиной, чтобы всем видно было, что херой этот на погост дюже торопится..
    Злой 55
  25. Egorovich Сегодня, 12:50
    Железный крест за развал ВМСУ. Так награждать могут только хохлопитеки хохлопитеков. Браво!!!
    Egorovich
  26. Идущий Сегодня, 12:55
    Как говорится в сообщении, "награда интересна тем, что отлита из вражеского оружия, которое использовалось врагами в боях против наших моряков.


    Ждем когда объявят все свои выигранные сражения , очень любопытно и список трофеев.
    Идущий
  27. Ретвизан 8 Сегодня, 13:00
    Свояли очередной мертворожденный девайс, подвигов нет так-как нет и "военно-морского флота Украины ", по факту получилась обычная юбилейная хрень для любителей поколотить понты, не важно чем лишь бы вся грудь была увешана, а там хоть обычными значками !
    Ретвизан 8
  28. Елена Захарова Сегодня, 13:08
    Опять начудили))
    Ну и клоуны там...
    Елена Захарова
  29. weksha50 Сегодня, 13:10
    "к 25-летию ВМСУ учредили новую награду"...

    Памятный знак - "25 лет без ВМСУ !!!"...
    weksha50
  30. Ретвизан 8 Сегодня, 13:13
    ..."приурочена к 25-летию создания ВМСУ".
    Обычный юбилейный значек! И грош цена ему, как награде!
    Ретвизан 8
  31. sir_obs Сегодня, 13:26
    Осиновый кол им через задний проход
    sir_obs
  32. Старый26 Сегодня, 13:51
    Цитата: Подрезчик
    а они медальки "25 лет ВМСУ" ...которых нет!

    Ну вы это зря. Флот у них есть. Аж 1 фрегат, 4 корвета, 1 тральщик и 1 СДК, 3 МДК (итого 10 вымпелов) + разных вспомогательных судов немеряно (тоже штук 10).
    Моряков аж 6000 человек (сорри, количество адмиралов - не знаю).
    Полный ракетный залп украинского флота может потопить, пардон, ошибся, рассмешить Черноморский флот. Аж ШЕСТЬ ракетных пусковых установок на флоте.

    Вот с военно-морской авиацией у них все же получше Хотя и меньше летунов (аж 1000 чел.) наверняка генералов у них меньше. А ударную мощь представляют 2 противолодочных БЕ-12 (правда нелетающих), 2 АН-26 (то ли в строю, то ли в резерве) и цельных 8 вертолетов. По сравнению с 10 вымпелами боевых кораблей ВМС, аж 12 единиц

    Зато авиации по количеству
    Старый26
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