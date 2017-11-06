Железный крест: к 25-летию ВМСУ учредили новую награду
Как сообщил одесский веб-ресурс Думская.net , командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) вице-адмирал Игорь Воронченко недавно учредил новую награду — Железный крест. Она приурочена к 25-летию создания ВМСУ.
Как говорится в сообщении, "награда интересна тем, что отлита из вражеского оружия, которое использовалось врагами в боях против наших моряков. Железным крестом командующий уже наградил несколько ветеранов военно-морских сил".
Интернет-портал bmpd прокомментировал данное "изделие":
Как говорится в сообщении, "награда интересна тем, что отлита из вражеского оружия, которое использовалось врагами в боях против наших моряков. Железным крестом командующий уже наградил несколько ветеранов военно-морских сил".
Интернет-портал bmpd прокомментировал данное "изделие":
Видимо, этот крест будет отливаться из железа "човнов", оставленных "героями" ВМСУ в Крыму.
Использованы фотографии: (с) Юрий Фисан / dumskaya.net
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