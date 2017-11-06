14:15 06 ноября

Первый серийный ракетный корабль проекта «Каракурт» спустят на воду в ноябре

Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 («Каракурт») будет спущен на воду в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Ранее по заказу ВМФ России были заложены семь кораблей этого типа. Строительство ведется на площадках завода «Пелла» в Ленинградской области и в Крыму. В общей сложности флот планирует получить 18 таких МРК.

Первый серийный ракетный корабль проекта «Каракурт» спустят на воду в ноябре


Головной корабль этого проекта "Ураган" уже находится на воде у причала завода, где производятся достроечные работы
— сообщили в ведомстве.


Новый ракетный корабль уже получил имя - "Тайфун". Все суда проекта 22800 "Каракурт" относятся к классу малых ракетных кораблей. Их главное назначение - ведение боевых действий в ближней морской зоне.

Планируется, что "Каракурт", приспособленный для действий в открытом море, станет дополнением малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", предназначенных для мелководных морей и больших рек.

Проект 22800 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для Военно-морского флота. Вооружение этих кораблей включает комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления и обнаружения, а также целеуказания и связи.

Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют водоизмещение 800 тонн и скорость хода до 30 узлов. Они оснащаются пусковыми установками универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 и способны нести до восьми крылатых ракет семейств «Оникс» и «Калибр». Кроме того, они вооружены универсальными артустановками и системами ПВО ближнего боя.


Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 62

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  1. хрыч Сегодня, 11:54
    Корабль ближней зоны с длинными руками laughing
    хрыч
    1. Владыка Ситх Сегодня, 12:00
      Видео к новости

      А вот на выходных была "Военная приемка" о МРК "Буян-М" тоже интересно.
      Владыка Ситх
    2. Банщик-М Сегодня, 12:14
      "Каракурт" относятся к классу малых ракетных кораблей. Их главное назначение - ведение боевых действий в ближней морской зоне.

      Как в Каспии ? хе хе
      Ну ладно "ура " кричать не буду просто рад и горд..!
      Нужные "катерки" для России..!
      Банщик-М
      1. Касым Сегодня, 14:14
        В Каспии "Буян", а это "Каракурт". Разница в том, что Буян далеко от берега не отпустишь, судоходные качества другие. "...для мелководных морей и больших рек...". А "Каракурт" для "ближней морской зоны". hi
        Касым
  2. Александр 3 Сегодня, 11:56
    Величина не имеет значения ,главное возможность и способность.
    Александр 3
    1. Идущий Сегодня, 12:48
      Политика сдвигается в пользу малых , но эффективных кораблей.
      Идущий
    2. Deck Сегодня, 12:52
      Прямо таки заголовок для женского журнала! wink
      Deck
    3. Krabik Сегодня, 13:23
      Для прибрежного флота не имеет...
      Krabik
      1. Albert1988 Сегодня, 13:43
        Цитата: Krabik
        Для прибрежного флота не имеет...

        А "неприбрежный" у нас пока только в проекте - пока надо наладить нормальную работу предприятий после стольких лет простоя.
        Albert1988
  3. Egorovich Сегодня, 11:58
    Очень грозное вооружение при таком малом водоизмещении. Широкое поле деятельности для "Каракуртов" - Черное,Балтийское, Средиземное моря. Молодцы судостроители!!!
    Egorovich
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:58
    Ну да, маленький такой, из Балтики до Франции и Британии, а с Черного моря - до Гибралтара. А если ещё и "Цирконами" зарядить, да со спецбоеприпасом... И зачем нам авианосцы? laughing
    Горный стрелок
    1. Донской Сегодня, 12:05
      Цитата: Горный стрелок
      И зачем нам авианосцы?

      Правильно, зачем вам авианосцы, если мозгов нет, все логично request Только американцы настолько тупые, что построили их целых 10. Три из них сейчас несут службу рядом с Северной Кореей, и скоро должен подойти четвертый. Эх, как начнут сейчас северокорейцы топить эти беззащитные баржи с десятками самолетов и тысячами матросов... Или не начнут? Наверное пожалеют и не тронут, даже если янки будут их бомбить.
      Донской
      1. хрыч Сегодня, 12:16
        Цитата: Донской
        если мозгов нет

        А вы и в авианосцах разбираетесь? wassat
        хрыч
        1. Krabik Сегодня, 13:25
          Можете у меня всё по авианосцам узнать, хотя я не особо в ним разбираюсь %)
          Krabik
      2. PN Сегодня, 12:18
        А чего их топить? Один взрыв ядрёной боеголовки рядом с АУГ и экипаж вымирает от лучевой болезни...
        PN
      3. Горный стрелок Сегодня, 12:19
        Насчёт мозгов - это не к амерам. Их авианосцы обеспечили им победу над Японией на Тихом океане в 43-м, и не более того. Генералы всегда готовятся к ПРОШЕДШЕЙ войне... Видимо, авианосцы помогли победить во Вьетнаме? Гонять папуасов, что ничем не смогут ответить - да, годятся... Так что, авианосцы нужны - да, но МРК и АПЛ в нынешней ситуации нужны ещё больше...
        Горный стрелок
        1. Донской Сегодня, 12:51
          Цитата: Горный стрелок
          Насчёт мозгов - это не к амерам.

          Так и знал, им бы раздобыть в подсказчики одного, такого как вы, Горного стрелка и они бы поняли как правильно строить ВМФ. Они точно разделали бы на металл все свои авианосцы и построили кучу маленьких ракетных катеров. Вот тогда бы их сразу зауважали во всем мире и стали бояться даже такие специалисты как вы, и во Вьетнаме бы не обо..ись, и Корею бы давно в бараний рог скрутили и т.д. Хорошо что у них нет Горных стрелков, ведь и нам бы давно пришел "карачур" wink
          Донской
          1. Krabik Сегодня, 13:27
            Представил, как американцы подгоняют катера к КНДР.

            Вот бы Ын в штаны наложил со смеха %)
            Krabik
      4. Кент0001 Сегодня, 12:19
        Мы не потянем сейчас авианосец, а эти корабли - нормальный такой не очень дорогой вариант ответа. Нам на КНДР нападать не надо, а заклятых друзей (в том числе и за лужей) НАКРОЕМ ПО КВАДРАТАМ, если что. Для этого разные средства имеются.
        Кент0001
        1. Stas157 Сегодня, 12:59
          Цитата: Кент0001
          Мы не потянем сейчас авианосец,. .... Нам на КНДР нападать .

          А севера, чем прикрывать будем? Со стороны Ледовитого океана огромная прибрежная полоса, совсем беззащитная, а аэродромов на каждую тысячу километров не настроишься.
          Stas157
          1. Krabik Сегодня, 13:29
            Авианосцы не доплывут до нашего севера и аэродромы кажутся отличной заменой авианосцам, которые всё равно не смогут плавать там.
            Krabik
          2. Albert1988 Сегодня, 13:50
            Цитата: Stas157
            А севера, чем прикрывать будем? Со стороны Ледовитого океана огромная прибрежная полоса, совсем беззащитная, а аэродромов на каждую тысячу километров не настроишься.

            Только вот авианосец может к этой "огромной прибрежной полосе" подойти с очень ограниченного числа направлений, которые прикрыть уже намного легче.
            Albert1988
      5. Albert1988 Сегодня, 13:48
        Цитата: Донской
        Правильно, зачем вам авианосцы, если мозгов нет, все логично.

        Ну вот и напрягите мозги - нам кораблики нужны пока чтобы прикрыть свои берега, а о проецировании силы будем думать когда кораблестроение более-менее в себя придет. И потом - вот вы ГДЕ, на каких верфях таких левиафанов, как авианосцы строить у нас собрались? Эти верфи в принципе готовы или вообще подходят для строительства ТАКИХ кораблей? Напомню, что все наши авионесущие корабли строились в одной ныне небратской стране...
        А инфраструктура для обслуживания авианосцев типа сухих доков соотвествующего размера у нас есть?
        Вот подумайте над этим, пожалуйста, а потом говорите про "мозги"...
        Albert1988
    2. Комментарий был удален.
  5. MOSKVITYANIN Сегодня, 12:03
    Какую роль тогда выполняют ракетные катера и артиллерийские корабли (КФл), разве не охраны ВМБ и уничтожение вражеских кораблей в прибрежной зоне....
    Неужели нельзя создавать один тип кораблей, ведь на Каспии уже есть "Буян-М"?
    MOSKVITYANIN
    1. kos 75 Сегодня, 12:15
      У буяна хуже мореходность.
      kos 75
    2. Громобой Сегодня, 12:18
      Цитата: MOSKVITYANIN
      Неужели нельзя создавать один тип кораблей, ведь на Каспии уже есть "Буян-М"?

      У Буянов осадка меньше,а значит они и менее мореходные.
      Громобой
    3. dvina71 Сегодня, 12:18
      БУяны сделаны для мелководья. Каракурты более мореходны. Плюс им аннонсировалась ближняя ПВО аура))).. ,что будет по факту х.з.но место для оморяченного тора есть,аккурат за ракетными шахтами главного калибра.
      dvina71
    4. хрыч Сегодня, 12:23
      Цитата: MOSKVITYANIN
      Неужели нельзя создавать один тип кораблей, ведь на Каспии уже есть "Буян-М"?

      Класс корабля Буян - «река-море». Небольшая ширина, высота и осадка корабля позволяют ему вписаться в габариты шлюзов, а также проходить под пролетами мостов Волго-Балтийского Водного Пути. В этом фишка. А Каракурт уже готов работать в открытом море.
      Цитата: kos 75
      У буяна хуже мореходность.

      А 22160 будет нести вертолет, что расширяет возможности, как ПЛО, десантных и ударных возможностей.
      хрыч
      1. alex vau_2 Сегодня, 13:31
        Класс корабля Буян - «река-море». Небольшая ширина, высота и осадка корабля позволяют ему вписаться в габариты шлюзов, а также проходить под пролетами мостов Волго-Балтийского Водного Пути. В этом фишка


        каракурт имеет еще меньшие размеры и также проходит свободно и под мостами и шлюзами??Осадку имеет на метр больше и что?? строится в Зеленодольске и Отрадном......неубедительно,про речную фишку
        alex vau_2
        1. хрыч Сегодня, 13:48
          Цитата: alex vau_2
          Осадку имеет на метр больше и что?

          Во-первых не метр а полтора и разница с осадкой в 4 метра у Каракурта супротив 2,6 Буяна таки имеет значение, ибо почти в два раза осадка меньше, что собственно и снижает мореходные качества последнего. Дело то не в том, считаете вы это убедительным аргументом или нет, а главное, что созданы МРК, каждый под свою задачу. По рекам с четырехметровой осадкой, попробуй походи

          Пример. Вот 22160 по внутренним водоемам гонят на поплавках дабы осадку поднять и настройки сняты под мостами проходить, а у него осадка чуть меньше 4 метров. Короче, доверьтесь нашим инженерам и военным, они знают, что делают.
          хрыч
          1. alexmach Сегодня, 14:02
            Ещё стоит заметьить, что гонят то его из Зеленодольска в Керчь, а вы попробуйте его вверх по Волге погнать то.
            alexmach
        2. Albert1988 Сегодня, 13:56
          Цитата: alex vau_2
          Осадку имеет на метр больше и что??

          А вы почитайте как это влияет на мореходные качества...
          Albert1988
  6. Громобой Сегодня, 12:15
    С такой ПВО ему только по Волге бороздить.
    Громобой
    1. хрыч Сегодня, 12:18
      МРК - корабль ближней зоны, находится под защитой ПВО береговых комплексов.
      хрыч
      1. Громобой Сегодня, 13:20
        Тогда не совсем понятно,чем он в этой зоне будет заниматься.Ведь топоры могут за тысячу км ударить по нашей базе.Значит от кораблей такого класса он не сможет защитить.
        Громобой
        1. Muvka Сегодня, 13:52
          Они нужны для того, чтобы закинуть калибр с ЯБЧ на 3к км в сторону Европы, в случае чего. Вот для чего они нужны.
          Muvka
          1. Громобой Сегодня, 13:59
            Тогда зачем им лучшая мореходность,с Волги как раз на такую дальность можно доставать.
            Громобой
        2. Albert1988 Сегодня, 13:57
          Цитата: Громобой
          Значит от кораблей такого класса он не сможет защитить.

          А ударить в ответ калибрами или цирконами (в перспективе) по тем. кто запустил топоры по нашей базе?
          Albert1988
  7. Геркулесыч Сегодня, 12:17
    А чего его не назвать супостату назло "миниэсминцем " , или даже "микрокрейсером ",ибо похоже, что в ближайшие десятилетия, а возможно, что вообще никогда, наш флот не получит эсминцев, а про крейсера нам вообще нужно забыть навсегда! И вообще, неудачная подмена фрегатов и корветов на эти лоханки, которые в серьезный шторм даже из порта выйти не смогут из за опасения утонуть или разбиться о причал! !!
    Геркулесыч
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 12:23
      По кол-ву эсминцев УРО определяется достаток государства, среди обладателей подобных кораблей Вы не найдете нищебродов, мы пока к этому не готовы, для этого и создается кораблестроительная программа на развитие ВМФ по этапам, в данный момент, РФ создает прибрежный флот и силы БО, следующим этапом будет создание отдельных соединений флота в Средиземном море, Индийском и Тихом океане, как было при Союзе, все зависит от экономики РФ...
      MOSKVITYANIN
      1. Геркулесыч Сегодня, 12:39
        За те годы что мы торговали нефтью и газом по бешеным ценам флот можно было с нуля отстроить, по настоящему океанский, а если из атомных крейсеров в лучшем случае 2 только пройдут модернизацию, значит, властям океанский флот не нужен, и уж тем более строить кто будет, если сейчас на верфях спецов ее хватает? ??Менеджеров или юристов поставите сварщиками или сборщиками? Сейчас не хотят строить, значит, никогда уже не построят! !!
        Геркулесыч
        1. dvina71 Сегодня, 12:56
          Цитата: Геркулесыч
          За те годы что мы торговали нефтью и газом по бешеным ценам флот можно было с нуля отстроить, по настоящему океанский

          Да можно ..можно. И построили бы.. Чем вы их вооружите? Главный калибр для эсма какой? Цирконы еще только на подходе. ПВО какое? С-400м,БукМ..еще только доделывают.. И результат? Построили коробки,спустили на воду и напихали в них систем и вооружений прошлого века.. Вы точно желаете блага России , ее вооруженным силам и ВМФ?
          dvina71
        2. Krabik Сегодня, 13:35
          Вы сами и ответили на вопрос свой.

          В "толстые" годы нефтедоллары проели, а сейчас по всем кормушкам распихивают родственников и знакомых.

          Фрегаты и эсминцы - это уже океанский флот и строить его просто некому.

          И как сказал товарищ MOSKVITYANIN лучше построить пару катеров, чем вообще ничего...
          Krabik
          1. Albert1988 Сегодня, 13:58
            Цитата: Krabik
            Фрегаты и эсминцы - это уже океанский флот и строить его просто некому.

            И куда же все те, кто мог, делись?
            Albert1988
      2. Deck Сегодня, 13:01
        Что бы что то построить нужно восстановить отрасль, и не одну. А пока катерочки, буксирчики, ледокольчики. Страна третьего мира wink
        Deck
        1. askort154 Сегодня, 13:19
          [Deck....Что бы что то построить нужно восстановить отрасль, и не одну. А пока катерочки, буксирчики, ледокольчики. Страна третьего мира.

          Судя по флагу, вы родом из "великой морской державы". wink lol
          askort154
        2. водяной Сегодня, 13:38
          Кстати, на счет восстановления отрасли: Когда-то в далеком 1981 году пришел служить в 19-ю бригаду ПЛ, что в бухте Улисса, во Владивостоке базировалась. А на противоположном берегу бухты в это время бульдозеры и эксковаторы копались. К лету 1982 года, там, где они капались гигантское сооружение выросло. А начиная с 1984 года это сооружение начало по три МРК проекта 1234 в год выдавать. И так это шустро делалось, что к 1987 году соседняя Бригада ракетных катеров проекта 205 превратилась в Бригаду ракетных караблей. Это и есть наглядное преимущество социализма и безналичного расчета.
          При нынешней финаново-хозяйственной организации производства о подобных экономических результатах и мечтать не следует. Ведь раньше предназначением предприятия было производство. А сейчас - получение прибыли. Вот, собственно и вся разница.
          водяной
          1. Seaflame Сегодня, 14:11
            Дело не в социализме и капитализме. Вон капиталистические США клепают Арли Берки как кошка котят. И судостроение прибыль получает и ВМС нужные корабли
            Seaflame
        3. weksha50 Сегодня, 14:03
          Цитата: Deck
          Что бы что то построить нужно восстановить отрасль, и не одну. А пока катерочки, буксирчики, ледокольчики. Страна третьего мира


          Хм... Пётр Первый с ботика на озере начинал... Не его вина, что потомки сумели про...елдычить морскую державность...
          Вот и начинаем восстанавливать... с буксирчиков, ледокольчиков, катерочков...
          А кто хочет всего и сразу... Такого - не бывает... Курочка - по зернышку клюет... И хватит вспоминать о вчерашних возможностях... Они были, но их уже и нет... Так что - пустые разговоры... Нужно жить сегодняшним и завтрашним днем... В послезавтра заглядывать еще рановато... А жаль...
          weksha50
        4. MOSKVITYANIN Сегодня, 14:14
          Цитата: Deck
          Что бы что то построить нужно восстановить отрасль, и не одну. А пока катерочки, буксирчики, ледокольчики. Страна третьего мира wink

          Напомните мне, какая страна помимо РФ обладает хотя бы одним атомным ледоколом, а у кого больше всего ледоколов, в т.ч. не атомных?
          MOSKVITYANIN
  8. askort154 Сегодня, 12:52
    [Геркулесыч.....которые в серьезный шторм даже из порта выйти не смогут из за опасения утонуть или разбиться о причал! !!

    Их задача не моря и океаны бороздить, а прикрывать прибрежную зону. Они могут от "причалов", Чёрного моря, Средиземного и Балтики, перекрыть всю Европу калибрами. Это и есть их основная задача.
    askort154
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:21
      Тогда вообще зачем они нужны -понаделать как можно больше "цирконов " и "калибров " , так что ли? ??А другие страны, как те же немцы да французы просто сроят флот, и вся недолга. ..
      Геркулесыч
      1. Albert1988 Сегодня, 14:00
        Цитата: Геркулесыч
        Тогда вообще зачем они нужны -понаделать как можно больше "цирконов " и "калибров " , так что ли? ??

        Именно! Потому что по договорам располагать эти самый цирконы и калибры можно только на морских или воздушных носителях - проще на кораблях и стратегических бомбардировщиках - такие ракеты наземного базирования запрещены...
        Albert1988
      2. weksha50 Сегодня, 14:06
        Цитата: Геркулесыч
        понаделать как можно больше "цирконов " и "калибров " , так что ли? ??


        Если уж на то пошло - то ТАК...
        Вы еще не поняли, что "Калибры" на морской платформе помогают России обходить некие препятствия в вооружениях ???
        Буяны можно насовать в озера и в более-менее полноводные реки и каналы... Каракурты - именно в прибрежную морскую зону...
        Нормальный ход... Гораздо лучший, чем никрена не делать из-за того, что мечтается о кораблях первого ранга и авианосцах... hi
        weksha50
  9. Bronevick Сегодня, 12:55
    Размер не важен, главное уметь пользоваться этим размером.
    Bronevick
  10. Старый26 Сегодня, 13:26
    Цитата: хрыч
    МРК - корабль ближней зоны, находится под защитой ПВО береговых комплексов.

    Нда... Уверены? Зоны делятся примерно следующим образом

    • Прибрежная зона - до 200 миль от собственного берега
    • Ближняя морская зона - от 200 миль до 500 миль от собственного берега
    • Дальняя морская зона - от 500 миль до 1000 миль от собственного берега
    • Океанская зона - свыше 1000 миль от собственного берега

    Переведем это в рубли, то есть в километры
    • Прибрежная зона - до 370 км (цифры после запятой убираю. Что там какие-то 500-600 метров по сравнению с сотнями километров) от собственного берега
    • Ближняя морская зона - от 370 км до 926 км от собственного берега
    • Дальняя морская зона - от 926 км до 1853 км от собственного берега
    • Океанская зона - свыше 1853 км от собственного берега

    А теперь, уважаемый хрыч, попробуйте с трех раз назвать отечественный зенитно-ракетный комплекс который может прикрывать корабли на удалении хотя бы 370 км. О 926 км я уже не говорю.
    Нет, корабль БМЗ должен иметь полноценную ПВО, пусть и не особо большой дальности. В данном случае "Панцирь-М" вполне подойдет. Но иметь свою ПВО должен, т.к. находится вне зоны действия наземных средств ПВО.

    Цитата: Горный стрелок
    Ну да, маленький такой, из Балтики до Франции и Британии, а с Черного моря - до Гибралтара. А если ещё и "Цирконами" зарядить, да со спецбоеприпасом... И зачем нам авианосцы? laughing

    Да, радиусы, начерченные автором этой видеопрезентации впечатляют. Я от таких "экспертов" просто балдею. Корабль предназначен для замены кораблей проекта 1234 "Овод" и ракетных катеров проекта 1241 "Молния". Для замены катеров, основная задача которых НАНЕСЕНИЕ УДАРОВ ПО КОРАБЕЛЬНЫМ ГРУППИРОВКАМ ПРОТИВНИКА. Так нет. Обязательно такие горе-эксперты засунут в эти корабли ракету 3М14 и нарисуют радиусы в 1,5-2,5 тысячи километров. Интересно спросить у таких экспертов, а как эта ракета с дальностью в 1500-2500 км наведется на цель в Египте при стрельбе через Черное и Средиземное море???? Или по Гибралтару вдарит от берегов Сирии? Каким образом??
    И обязательно "Циркон" на любую "посудину". И со спецбоеприпасом. И ничего, что ракеты еще нет и неизвестно, будет ли на ней спецбоеприпас...
    Старый26
    1. dvina71 Сегодня, 13:40
      Старый..где вы видели в боевом походе одинокий корабль? Да хоть он весь из ПВО будет состоять..смертник.МРК будет действовать в составе соединения. И в силу лучшей мореходности Каракурту там самое место. А Буян вообще во внутренних озерах может базироваться..вроде Онежкого.. или на Волге..,ему там сухопутного ПВО мало будет?Каракурту какое никакое ПВО обещали..что будет по факту посмотрим.. морской Панцирь был бы там идеален.. Ближайший рубеж ПВО\ПРО эскадры..
      dvina71
    2. Albert1988 Сегодня, 14:03
      Цитата: Старый26
      Интересно спросить у таких экспертов, а как эта ракета с дальностью в 1500-2500 км наведется на цель в Египте при стрельбе через Черное и Средиземное море???? Или по Гибралтару вдарит от берегов Сирии? Каким образом??

      А каким образом "эта ракета", выпущенная с кораблей в Каспийском море, нанесла удар по целям в Сирии? Как она там навелась?
      Albert1988
    3. Seaflame Сегодня, 14:13
      Согласен, без ПВО надводный корабль какая-то неполноценная боевая единица!
      Seaflame
  11. Neputin Сегодня, 13:44
    Даже не хочу ввязываться в обсуждение темы кораблей 1-2 классов, тут давно уже все понятно. Нет ни денег, ни технологий, ни специалистов, ни современного вооружения (я имею в виду перспективного). Но хоть что-то строят и слава Богу. Может и доживем до эсминца когда нибудь (хотя конечно - стыд и позор, но изменить уже ничего нельзя). Согласен, что патрульный корабль должен иметь ПВО ближней зоны и выпускаться в 3 модификациях 1) патрульный - для погранцов, но с возможностью усиления вооружения 2) ударный с противокорабельными ракетами или калибрами 3) противолодочный вместо стареющих МПК
    Neputin
    1. dvina71 Сегодня, 13:59
      Цитата: Neputin
      Нет ни денег, ни технологий, ни специалистов, ни современного вооружения

      Ага ..для пр. 855А и пр.955А(на секундочку..надводное водоизмещение почти 15000) есть..,а на эсм 10кт..нет.. ну очевидно же.. отсталая нищая Россия..и все разворовали...
      dvina71
  12. Старый26 Сегодня, 14:14
    Цитата: dvina71
    Старый..где вы видели в боевом походе одинокий корабль? Да хоть он весь из ПВО будет состоять..смертник.МРК будет действовать в составе соединения. И в силу лучшей мореходности Каракурту там самое место. А Буян вообще во внутренних озерах может базироваться..вроде Онежкого.. или на Волге..,ему там сухопутного ПВО мало будет?Каракурту какое никакое ПВО обещали..что будет по факту посмотрим.. морской Панцирь был бы там идеален.. Ближайший рубеж ПВО\ПРО эскадры..

    Так я и написал, что корабль ближней морской зоны обязан иметь хоть какое-то ПВО, несмотря на то, что будет действовать в составе соединения. А надеяться, что его прикроют наземные комплексы ПВО - таких еще не существует, чтобы прикрыли корабли ближней морской зоны.
    О "Буяне-М" и речи не идет. Корабль с полным отсутствием ПВО хотя бы индивидуального в ордере - думаю это нонсенс. Что касается "Панциря-М", то если верить тому, что пишут, то с 3 корпуса ("Шторм") уже он будет устанавливаться. И на всех остальных. Сейчас на первых двух - по 2 установки АК-630
    Старый26
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