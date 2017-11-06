Первый серийный ракетный корабль проекта «Каракурт» спустят на воду в ноябре

Головной корабль этого проекта "Ураган" уже находится на воде у причала завода, где производятся достроечные работы

Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 («Каракурт») будет спущен на воду в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Ранее по заказу ВМФ России были заложены семь кораблей этого типа. Строительство ведется на площадках завода «Пелла» в Ленинградской области и в Крыму. В общей сложности флот планирует получить 18 таких МРК.— сообщили в ведомстве.Новый ракетный корабль уже получил имя - "Тайфун". Все суда проекта 22800 "Каракурт" относятся к классу малых ракетных кораблей. Их главное назначение - ведение боевых действий в ближней морской зоне.Планируется, что "Каракурт", приспособленный для действий в открытом море, станет дополнением малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", предназначенных для мелководных морей и больших рек.Проект 22800 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для Военно-морского флота. Вооружение этих кораблей включает комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления и обнаружения, а также целеуказания и связи.Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют водоизмещение 800 тонн и скорость хода до 30 узлов. Они оснащаются пусковыми установками универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 и способны нести до восьми крылатых ракет семейств «Оникс» и «Калибр». Кроме того, они вооружены универсальными артустановками и системами ПВО ближнего боя.