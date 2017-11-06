14:13 06 ноября

Мацеревич: Польша не боится России

В интервью для польского издания «Do Rzeczy» министр обороны страны Антони Мацеревич заявил о том, что «Польша не боится России». По словам Мацеревича, Польша не испытывает боязни, так как «вместе с ней выступает НАТО, способное противостоять российской агрессии».

Мацеревич:
Если бы Россия применила против нас весь свой потенциал, то мы бы оказались в состоянии, не особенно лучшем чем то, которое было в 1939 году. Но у нас теперь есть наши союзники по НАТО. И потому Польша не испытывает чувства страха перед Россией.


Мацеревич заявил о том, что при этом для самой Польши важно наращивать свой военный потенциал. По словам главы Минобороны республики, важной составной частью безопасности является наращивание армии до 200 тысяч человек.




Министр обороны Польши, как обычно, высосав информацию из пальца, объявил ещё и о том, что российские войска якобы остались в Белоруссии после учений «Запад-2017».

Мацеревич:
Россия таким образом пытается демонстрировать нам свою силу.


Это заявление делает глава министерства обороны государства, в котором давно хозяйничают, демонстрируя свою силу, американские войска. И вряд ли рядовые поляки не сознают того, что натовский батальон в Польшу прибыл уж точно не для того, чтобы «защищать страну от вероятной агрессии России». Население Польши, знакомое с историей, прекрасно понимает, что Запад вполне может использовать Польшу и поляков как механизмы большой провокации.

Мацеревич:
Россия не может нам по-настоящему угрожать, так как она боится реакции наших североатлантических союзников.

Использованы фотографии: http://www.mon.gov.pl
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Комментарии 35

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  1. svp67 Сегодня, 13:45
    Когда он говорит, то логики искать в словах не следует....
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 13:47
      Мацеревич: Польша не боится России
      Страна непуганных и.д.и.о.т.о.в laughing
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 13:48
        Цитата: Чёрный
        Страна непуганных и.д.и.о.т.о.в

        Еще как пуганых...
        svp67
        1. Anarchist Сегодня, 13:49
          Цитата: svp67
          Цитата: Чёрный
          Страна непуганных и.д.и.о.т.о.в

          Еще как пуганых...


          Для тех, кто помнит...
          Anarchist
          1. Идущий Сегодня, 13:54
            У них страх на генетическом уровне .
            Идущий
            1. Чёрный Сегодня, 14:00
              Угу. Парень-то он в общем неплохой, вот только ссытся и глухой. laughing
              Чёрный
              1. LSA57 Сегодня, 14:10
                Цитата: Чёрный
                Парень-то он в общем неплохой, вот только ссытся и глухой.

                но вроде начал исправляца, бросил ссаца, начал сраца laughing
                LSA57
            2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 14:03
              Россия не может нам по-настоящему угрожать, так как она боится реакции наших североатлантических союзников.

              Ну хорошо, натаскали оружия и навезли вояк из НАТЫ, ну и дальше-то что, какие планы на будущее?
              Теперь уже есть у России отмазка, так как она боится что Польша и НАТО на неё нападут, то надо укреплять западные рубежи. И тем самым увеличить западную группировку, и усилить вооружение.
              товарищ ШУХЕР
          2. Подрезчик Сегодня, 14:05
            Вот талантливый человек--он талантлив во всем. Правда с ИДИОТАМИ такая же ситуация... fool
            Подрезчик
      2. 210окв Сегодня, 13:58
        Ну давайте быть реалистами.При чем тут идийоты?Просто гонор выше страха.. laughing hi
        Цитата: Чёрный
        Мацеревич: Польша не боится России
        Страна непуганных и.д.и.о.т.о.в laughing
        210окв
      3. Проксима Сегодня, 14:01
        Цитата: Чёрный
        Мацеревич: Польша не боится России
        Страна непуганных и.д.и.о.т.о.в laughing

        Они примерно вот так "не боятся", как показано в карикатуре... laughing
        Проксима
      4. oleg-gr Сегодня, 14:04
        Ай Моська, знать она сильна, коль лает на слона. "НАТО защитит". Забыл, идиёт, что америкосы - лучшие в мире кидалы.
        oleg-gr
    2. poquello Сегодня, 13:48
      Цитата: svp67
      Когда он говорит, то логики искать в словах не следует....

      ну не знаю, он сказал что мы их не захватим так как их уже американцы захватили
      poquello
      1. LSA57 Сегодня, 14:12
        Цитата: poquello
        их уже американцы захватили

        значит нам там делать нечего. сами потом прибегут когда их янки без штанов оставят
        LSA57
    3. volodya Сегодня, 13:48
      Цитата: svp67
      Когда он говорит, то логики искать в словах не следует....

      Всё понятно, "заграница нам поможет"!Знаменитые однако слова!
      volodya
      1. ИНТЕР Сегодня, 13:57
        Есть одна мудрая Дагестанская поговорка)))) "Вечером зайцы думают и планируют как напасть на волка, утром все разбегаются")))))
        ИНТЕР
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:45
    Мацеревич: Польша не боится России

    Антоха аутотренингом и самоуспокоением решил заняться ? lol
    bouncyhunter
  3. afrikanez Сегодня, 13:46
    Если бы не боялись, то не было бы такой "вони" от всякого рода высказываний против России. У польского страха, не просто глаза велики, они уже из орбиты выскакивают. А надеяться на нато, вообще самое последнее дело. fool
    afrikanez
  4. Путинец Сегодня, 13:47
    Опять с утра обдолбался?
    Путинец
  5. Tusv Сегодня, 13:48
    Фигли боятся, когда по плану А могет сбежать, а по плану Б сдаться
    Tusv
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:51
    Если бы Россия применила против нас весь свой потенциал, то мы бы оказались в состоянии, не особенно лучшем чем то, которое было в 1939 году.
    Дальше можно не читать.Клиника fool laughing
    Наблюдатель2014
  7. Озеленитель Сегодня, 13:52
    У зведно-матрасных научился 21 прикрывать.Ну и д.э.б.и.л.....
    Озеленитель
  8. Какой-то Компот Сегодня, 13:53
    Лица не вижу, но очевидно деваха на фото классная)
    Уж в этом я думаю старый лях не - сразу облапить норовит laughing
    Какой-то Компот
    1. Какой-то Компот Сегодня, 13:53
      не д.у.р.а.к
      Какой-то Компот
  9. ПалБор Сегодня, 13:54
    Так у вас,гордые ляхи,в 1939 тоже союзники были...Практицки,те же.Э?
    ПалБор
  10. Горный стрелок Сегодня, 13:55
    Все его слова надо понимать строго наоборот. Польша истерически боится Россию. Понимает, что ни один немецкий, а уж тем более американский солдат не станет умирать за Великую Польшу.
    А НАТО отвечать за Польские провокации НЕ ЗАХОЧЕТ.
    Вот и бредит наявУ
    Горный стрелок
  11. сайгон Сегодня, 13:57
    Вот точняк боятся не чего вся ната с ими !
    Чепчики в воздух от восторга ! А так оно не чё что в 1939 годе с има французы и англичанцы были прям за одно . Правда теперь Германия на них не нападет , наверное .))))
    сайгон
  12. g1v2 Сегодня, 13:58
    Как показывает история полякам надо не России , а Германии бояться. Каждый раз , когда они ждут русского вторжения с востока , с запада их спокойно сношают немцы. Между прочим у нас нет с Польшей территориальных споров, тк именно мы прочертили существующие польские границы так , как нас это устраивало. А вот немцев совсем не устраивает то, что треть Польши - отжатые у Германии земли. Тч рано или поздно они могут захотеть их назад вернуть. А поляки все будут с востока русского вторжения ждать. ДБ! hi
    g1v2
  13. Сергей-svs Сегодня, 13:59
    ...министр обороны страны Антони Мацеревич заявил о том, что «Польша не боится России».По словам Мацеревича, Польша не испытывает боязни, так как «вместе с ней выступает НАТО, способное противостоять российской агрессии». ..

    А вот это он зря ляпнул не подумав! lol Нас не только какое то "НАТО", нас весь мир боится и правильно делают! yes В России даже синицы и то, ну очень - суровы! laughing
    Сергей-svs
  14. изя топ Сегодня, 13:59
    Польша не испытывает чувства страха перед Россией
    только ссытся,когда лает из-под сапога янкесов
    изя топ
  15. zulusuluz Сегодня, 14:06
    Если бы Россия применила против нас весь свой потенциал, то мы бы оказались
    Поляки остались бы только в Англии. В остеклованной пустыне жизни не может быть по определению.
    zulusuluz
  16. Dimachrus Сегодня, 14:08
    Если бы Россия применила против нас весь свой потенциал, то мы бы оказались в состоянии, не особенно лучшем чем то, которое было в 1939 году. Но у нас теперь есть наши союзники по НАТО.
    Угу в 39-ом тоже были союзники, видать поленеья подзабыли КАК союзнички помогли !
    Dimachrus
  17. pvv113 Сегодня, 14:08
    И потому Польша не испытывает чувства страха перед Россией.

    Видно знают, что солдат ребенка не обидит
    pvv113
  18. Горменгаст Сегодня, 14:11
    Поздравляю всех с Днем Победы над поляками, который отмечали позавчера. am
    Горменгаст
  19. rpuropuu Сегодня, 14:12
    Если бы Россия применила против нас весь свой потенциал, то мы бы оказались в состоянии, не особенно лучшем чем то, которое было в 1939 году. Но у нас теперь есть наши союзники по НАТО.

    1). Россия ни кому не угрожает и не пытается что то доказать recourse
    2). В 1939 году, все прекрасно знают как союзники "помогли" Польше.
    Излишний пафос, чтобы хоть как то оправдать свой бюджет, а для этого нужен враг. Так как его по сути нет, его нужно выдумать request Ни чего нового в принципе what
    rpuropuu
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