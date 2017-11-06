Мацеревич: Польша не боится России

Если бы Россия применила против нас весь свой потенциал, то мы бы оказались в состоянии, не особенно лучшем чем то, которое было в 1939 году. Но у нас теперь есть наши союзники по НАТО. И потому Польша не испытывает чувства страха перед Россией.

Россия таким образом пытается демонстрировать нам свою силу.

Россия не может нам по-настоящему угрожать, так как она боится реакции наших североатлантических союзников.

В интервью для польского издания «Do Rzeczy» министр обороны страны Антони Мацеревич заявил о том, что «Польша не боится России». По словам Мацеревича, Польша не испытывает боязни, так как «вместе с ней выступает НАТО, способное противостоять российской агрессии».Мацеревич:Мацеревич заявил о том, что при этом для самой Польши важно наращивать свой военный потенциал. По словам главы Минобороны республики, важной составной частью безопасности является наращивание армии до 200 тысяч человек.Министр обороны Польши, как обычно, высосав информацию из пальца, объявил ещё и о том, что российские войска якобы остались в Белоруссии после учений «Запад-2017».Мацеревич:Это заявление делает глава министерства обороны государства, в котором давно хозяйничают, демонстрируя свою силу, американские войска. И вряд ли рядовые поляки не сознают того, что натовский батальон в Польшу прибыл уж точно не для того, чтобы «защищать страну от вероятной агрессии России». Население Польши, знакомое с историей, прекрасно понимает, что Запад вполне может использовать Польшу и поляков как механизмы большой провокации.Мацеревич: