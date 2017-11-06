Выступление Евгения Сатановского в Совете Федерации РФ Сегодня, 13:54 Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский выступил в Совете Федерации РФ. 1 Анализ последних событий на Украине от Евгения Сатановского Мученик за Веру и Отечество Евгений Родионов Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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