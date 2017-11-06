14:16 06 ноября

Выступление Евгения Сатановского в Совете Федерации РФ

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский выступил в Совете Федерации РФ.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 14:13
    Интересно и познавательно
    Какой-то Компот
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