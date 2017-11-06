"Чтиво выходного дня". Есть ли в Швейцарии министерство обороны?
Представляем рубрику «Чтиво выходного дня». В ней планируется публиковать интересные (по крайней мере, так считает «Военное обозрение») новости и иные факты об армиях и прочих силовых структурах различных стран мира, а также о ведомствах по их управлению.
Сегодня в рубрике – небольшое сообщение о министерстве обороны Швейцарии, страны, де-юре объявившей себя нейтральной в военном отношении. На самом деле в Швейцарии не существует отдельной структуры, которая носила бы название министерства обороны. Не существует в Швейцарии и министра обороны как такового.
В этом европейском государстве в правительственных структурах есть Министерство обороны, гражданской обороны и спорта. Это единое министерство с широчайшим кругом полномочий в самых разных сферах, ставшее наследником Федерального военного департамента, прекратившего своё существование в 1997 году. Решение о слиянии было принято не только в связи с оптимизацией расходов, но и в связи с тем, чтобы продемонстрировать упомянутый швейцарский нейтралитет.
С 2016 года министерство возглавляет Ги Пармелен, который является профессиональным сельскохозяйственным работником. Его специальность после получения среднего профессионального образования звучит следующим образом: «мастер-фермер-винодел». Именно виноделие долгое время и являлось главным делом жизни господина Пармелена.
Итак, Швейцария является единственной страной мира, где глава военного ведомства, министерства спорта и МЧС – одно и то же лицо, которое, мало того, ни к спорту, ни к военному делу отношения до назначения не имело. Да и к работе того, что принято называть МЧС, Пармелен отношение имел весьма косвенное – с 2012 по 2015 годы он являлся членом Совета директоров страхового общества по пожарам и природным ресурсам одного из кантонов Швейцарии.
В Швейцарии считают, что на весьма ответственный пост Пармелен был назначен в связи с его жёсткой позицией по вопросам иммиграции. Именно бывший винодел представил программу сведения до минимума квот по приёму беженцев после 2014 года.
Сегодня в рубрике – небольшое сообщение о министерстве обороны Швейцарии, страны, де-юре объявившей себя нейтральной в военном отношении. На самом деле в Швейцарии не существует отдельной структуры, которая носила бы название министерства обороны. Не существует в Швейцарии и министра обороны как такового.
В этом европейском государстве в правительственных структурах есть Министерство обороны, гражданской обороны и спорта. Это единое министерство с широчайшим кругом полномочий в самых разных сферах, ставшее наследником Федерального военного департамента, прекратившего своё существование в 1997 году. Решение о слиянии было принято не только в связи с оптимизацией расходов, но и в связи с тем, чтобы продемонстрировать упомянутый швейцарский нейтралитет.
С 2016 года министерство возглавляет Ги Пармелен, который является профессиональным сельскохозяйственным работником. Его специальность после получения среднего профессионального образования звучит следующим образом: «мастер-фермер-винодел». Именно виноделие долгое время и являлось главным делом жизни господина Пармелена.
Итак, Швейцария является единственной страной мира, где глава военного ведомства, министерства спорта и МЧС – одно и то же лицо, которое, мало того, ни к спорту, ни к военному делу отношения до назначения не имело. Да и к работе того, что принято называть МЧС, Пармелен отношение имел весьма косвенное – с 2012 по 2015 годы он являлся членом Совета директоров страхового общества по пожарам и природным ресурсам одного из кантонов Швейцарии.
В Швейцарии считают, что на весьма ответственный пост Пармелен был назначен в связи с его жёсткой позицией по вопросам иммиграции. Именно бывший винодел представил программу сведения до минимума квот по приёму беженцев после 2014 года.
Использованы фотографии: http://www.vtg.admin.ch
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