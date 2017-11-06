17:07 06 ноября

Российские системы ПВО во всей красе

В августе, рамках форума «Армия-2017» на полигоне Кадамовский в Ростовской области показали более 300 современных образцов ВВТ.




















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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 15:19
    Системы ПВО конечно впечатлили, но и "Искандер" красавец...
    svp67
  2. g1v2 Сегодня, 15:21
    На мой взгляд слишком много различных систем. Нужна большая унификация и объединение функционала близких систем в каких-то новых системах.
    g1v2
  3. Bob57 Сегодня, 16:39
    Еще 10 лет тянуться США до наших ПВО нет аналогов в мире и не будет !
    Bob57
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