Российские системы ПВО во всей красе Сегодня, 15:15 В августе, рамках форума «Армия-2017» на полигоне Кадамовский в Ростовской области показали более 300 современных образцов ВВТ. 4 Процесс производства истребителя Су-34 Акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» в Ростове-на-Дону: будущие контрактники, выставки Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти