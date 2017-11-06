На что способен российский ЗРК С-400?
С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.
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