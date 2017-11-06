17:08 06 ноября

Ан-148 пришлось досрочно сажать, прервав испытания в Воронеже

Стало известно о том, что испытательный полёт произведённого в Воронеже самолёта Ан-148 завершился неудачей. Информационное агентство «Интерфакс-АВН» приводит сообщение, в котором говорится, что экипажу пришлось досрочно сажать самолёт. Причиной экстренной посадки стало то, что во время полёта отказал один из двигателей Ан-148, о чём агентству сообщили в пресс-службе Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО) (входит в ОАК).

Во время испытательного полёта на борту самолёта находились пять членов экипажа.




Из сообщения:
Посадка произошла в штатном режиме. Никто не пострадал.


После отказа одного из двигателей самолёта для выяснения всех обстоятельств инцидента создаётся специальная комиссия.

Для справки: самолёт Ан-148 производится ВАСО по заказу главного оборонного ведомства страны. Это ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, рассчитанный на перевозку до 80 пассажиров. Предельное расстояние для перелёта – 4,4 тыс. км. Самолёт разработан АНТК им.Антонова (Украина). Первый полёт был совершён в 2004 году.

Использованы фотографии: http://www.vaso.ru
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Комментарии 33

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  1. Дедкастарый Сегодня, 15:31
    Стало известно о том, что испытательный полёт произведённого в Воронеже самолёта Ан-148 завершился неудачей.
    вот журнализды... fool самолёт приземлился,норм. какая неудача? новый самолёт,свои болячки. доведут.
    Дедкастарый
    1. maxim947 Сегодня, 15:33
      Это не болячка, двигатели серийные, причем прошедшие Зав. испытания и т.п., такого и близко быть не должно, это серьезный отказ, хорошо что еще так отделались.
      maxim947
      1. Cook Сегодня, 15:41
        А что сразу двигатель то винить? Машину только что собрали, запросто при сборке или монтаже могли накосячить, на то и приемосдаточные испытания существуют.
        Cook
        1. stas Сегодня, 16:31
          Возможно, это плановый полет с отработкой посадки на одном двигателе.
          stas
          1. GIN Сегодня, 16:41
            Канечно испытательный безмозгов посадка ))))))
            GIN
            1. stas Сегодня, 16:44
              Это ты о своих мозгах кАнечно.
              stas
      2. Арон Заави Сегодня, 15:57
        Цитата: maxim947
        Это не болячка, двигатели серийные, причем прошедшие Зав. испытания и т.п., такого и близко быть не должно, это серьезный отказ, хорошо что еще так отделались.

        Ну здрасьте. Бьются серийные машины которые по 10-15 в воздухе. Так что ничего экстраординарного произошло. Экипаж отработал на отлично.
        Арон Заави
      3. tomket Сегодня, 16:05
        Цитата: maxim947
        это серьезный отказ, хорошо что еще так отделались.

        Один помнится уже разбился, во время такого вот полета.
        tomket
      4. Устин Сегодня, 16:12
        Это инцидент, причем не такой уж и редкий . В испытательных полетах даже записан в одном из обязательных профилей ( проверок) . Да и моторы не смотря на то что прошли испытания , в процессе полетов проходят отработку. Как ни странно это звучит , но на этапах испытаний это явление нередкое. Так что больше эмоций в погоне за сенсацией.
        Устин
    2. Alex_Rarog Сегодня, 15:36
      Хорошо хоть не пострадал экипаж.
      Alex_Rarog
      1. 210окв Сегодня, 15:50
        Бывает.Это авиация.Там разберутся.Главное-люди живы.
        Цитата: Alex_Rarog
        Хорошо хоть не пострадал экипаж.
        210окв
    3. Володин Сегодня, 15:58
      Цитата: Дедкастарый
      какая неудача? новый самолёт,свои болячки. доведут.


      Хренасе новый... Написано: Ан-148 с 2004 года летают. Или, по вашей логике, каждый выходящий с завода лайнер требуется ещё и отдельно "доводить", причём считать ещё "большой удачей", если у него в полёте вышел из строя "всего" один двигатель?
      Володин
    4. лесовозник Сегодня, 16:07
      Цитата: Дедкастарый
      Стало известно о том, что испытательный полёт произведённого в Воронеже самолёта Ан-148 завершился неудачей.
      вот журнализды... fool самолёт приземлился,норм. какая неудача? новый самолёт,свои болячки. доведут.

      Да совсем не новый - уже больше 10 лет летает на данный момент его эксплуатирует лишь одна авиакомпания "Ангара" , другие отказались - самолёт не надёжный
      лесовозник
      1. DenZ Сегодня, 16:19
        Цитата: лесовозник
        Да совсем не новый - уже больше 10 лет летает на данный момент его эксплуатирует лишь одна авиакомпания "Ангара" , другие отказались - самолёт не надёжный

        Авиакомпания «Россия» имеет 6 самолетов An-148-100B в своем авиапарке (он же на фото к статье). Информация взята с сайта авиакомпании.
        DenZ
    5. Scoun Сегодня, 16:07
      Цитата: Дедкастарый
      вот журнализды... самолёт приземлился,норм. какая неудача? новый самолёт,свои болячки. доведут.

      Ага, сейчас разбегутся и доведут.... 30 лет не могли а сейчас сделают.
      Цитата: maxim947
      Это не болячка, двигатели серийные, причем прошедшие Зав. испытания и т.п., такого и близко быть не должно, это серьезный отказ, хорошо что еще так отделались.

      + а то достали безаналоговые крякатели
      Вот почему, если есть проблемы, то их боятся обсуждать?
      ПС.
      Псли посмотреть количество катастроф на количество самолётов, то самые безопасные это Айрбасы.
      Scoun
      1. Ил-18 Сегодня, 17:04
        А движки у них американские или франко-американские
        Ил-18
  2. bouncyhunter Сегодня, 15:32
    Посадка произошла в штатном режиме. Никто не пострадал.

    Это хорошо что все целы .
    bouncyhunter
  3. g1v2 Сегодня, 15:37
    Если мне не изменяет мой склероз, то там стоят движки Д-436, которые производятся на Украине . Ну тамошнюю современную культуру изготовления и сборки это отлично показывает. Так же , как и в свое время сгоревший движок на Горшкове во время испытаний , сделанный на Украине и только недавно отремонтированный для установки на Касатонова. Похоже "Сделано на Украине " становится маркой антикачества. request
    g1v2
    1. svp67 Сегодня, 15:46
      Цитата: g1v2
      Если мне не изменяет мой склероз, то там стоят движки Д-436, которые производятся на Украине . Ну тамошнюю современную культуру изготовления и сборки это отлично показывает.

      А память Вам не подсказывает, что на Украине законодательно запрещено поставлять что то для нашего МО... То есть эти двигатели или попали к нам до 2014 года или...это "белорусские" двигатели.
      svp67
      1. g1v2 Сегодня, 15:51
        Ну страну изготовления то это не меняет. request Тем более что движки для вертолетов нам Украина до сих пор поставляет исправно и многое другое несмотря на все грозные запреты. Сейчас вон вопрос об обслуживании ан124 решают. Единственное, что по сути действительно оказалось проблемой - гтд для фрегатов. Да и там скорее всего это зависело от позиции николаевцев. Вон запорожцы нашли способ обойти запрет, а николаевцы - не стали. Ну и закономерный результат - клепают теперь печки-буржуйки. hi
        g1v2
        1. svp67 Сегодня, 15:56
          Цитата: g1v2
          Сейчас вон вопрос об обслуживании ан124 решают

          В ответ на наше такое же решение по Ил-76... hi
          svp67
        2. DenZ Сегодня, 16:22
          Цитата: g1v2
          Тем более что движки для вертолетов нам Украина до сих пор поставляет исправно и многое другое несмотря на все грозные запреты

          Насчет движков запорожских можно поподробнее? Со ссылками на источники информации. Уж больно похоже на безответственное заявление.
          DenZ
          1. APASUS Сегодня, 17:07
            Цитата: DenZ
            Насчет движков запорожских можно поподробнее? Со ссылками на источники информации. Уж больно похоже на безответственное заявление.

            Где вы были до этого уважаемый?
            Несмотря на сложную ситуацию в Украине, авиадвигателестроители России и Украины продолжают плановые кооперационные поставки на предприятия двух стран. Украина поставляет авиадвигатели для вертолетов гражданского назначения и для военных вертолетов, которые изготавливаются по линии экспорта.Об этом сообщил "Интерфаксу-АВН" президент ассоциации Союз авиационного двигателестроения Виктор Чуйко.
            "Пока все поковки, штамповки, агрегаты авиадвигателей в пределах кооперационных поставок в нормальном режиме поступают из России в Украину и из Украины в Россию. Также нормально функционирует и система финансовых расчетов", - сказал Чуйко.
            Он также добавил, что согласно указу Президента Украины Петра Порошенко, продукция военного назначения в Россию не поставляется, но в указе является уточнение, что это касается только поставок для Минобороны РФ.

            Я думаю источники вы сами сможете найти и то что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины до сих пор
            APASUS
  4. exo Сегодня, 15:39
    Цитата: Дедкастарый
    Стало известно о том, что испытательный полёт произведённого в Воронеже самолёта Ан-148 завершился неудачей.
    вот журнализды... fool самолёт приземлился,норм. какая неудача? новый самолёт,свои болячки. доведут.

    Самолёту-почти 10 лет. Откуда,он-новый? Мелкосерийный-это,точно.Движки на нём,мягко скажем-далеки от совершенства. Как и многое,другое.Недавно, с ещё одним Ан-148, был инцидент с двигателем.
    exo
    1. Дедкастарый Сегодня, 15:44
      Цитата: exo
      Самолёту-почти 10 лет. Откуда,он-новый?

      а что,"старый" полетел?
      Дедкастарый
    2. Cook Сегодня, 15:52
      А в чем собственно эти движки далеки от совершенства? То что такие же например, стоят на Бе-200, это не смущает?
      Cook
  5. Стройбат запаса Сегодня, 15:46
    "Посадка произошла в штатном режиме. Никто не пострадал."
    Остаётся только поздравить лётчиков.
    Стройбат запаса
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:52
    Теперь нужно найти причину, а не стрелочника, и продолжать испытания.
    Геркулесыч
  7. assa67 Сегодня, 15:56
    в Воронеже испытания украданского самолета...аяй...движки явно начала 2000-х....ну и вспомнить как наши военнопленные в ВОВ собирали двигатели для мессеров,в масло добавляли стружку металлическую...пока фашисты разобрались ,несколько десятков не долетело до фронта...может и тут....это не паранойя-служба такая была
    assa67
  8. exo Сегодня, 15:59
    Цитата: Дедкастарый
    Цитата: exo
    Самолёту-почти 10 лет. Откуда,он-новый?

    а что,"старый" полетел?

    Конкретно,этот самолёт-новый. А вот движки,могут быть и после ремонта. В связи с нашими "братскими отношениями" с Украиной.
    exo
  9. exo Сегодня, 16:24
    Цитата: Cook
    А в чем собственно эти движки далеки от совершенства? То что такие же например, стоят на Бе-200, это не смущает?

    По Бе-200,статистики не видел. Ничего не скажу.А вот по шести АНам- видел. Опубликовать,не смогу. По причине "коммерческой тайны". Самолёты только летают в Саратове,но им не принадлежат ;)
    exo
    1. Cook Сегодня, 16:35
      Да знаю я всю эту статистику, изучаю под роспись на работе. Не увидел я по имеющейся информации об этом двигателе, признаков каких либо критических его недостатков. А уж если к авиации имеете отношение, то должны знать, что на технику только пятая часть авиационных происшествий приходятся. Остальные чудеса, к сожалению, преемущественно рукотворные.
      Cook
  10. Machete Сегодня, 16:41
    Нормальная ситуация. Самолёты для того и так долго гоняют, чтобы выявить ВСЕ неисправности. Чего орать-то?
    Machete
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