Ан-148 пришлось досрочно сажать, прервав испытания в Воронеже
Стало известно о том, что испытательный полёт произведённого в Воронеже самолёта Ан-148 завершился неудачей. Информационное агентство «Интерфакс-АВН» приводит сообщение, в котором говорится, что экипажу пришлось досрочно сажать самолёт. Причиной экстренной посадки стало то, что во время полёта отказал один из двигателей Ан-148, о чём агентству сообщили в пресс-службе Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО) (входит в ОАК).
Во время испытательного полёта на борту самолёта находились пять членов экипажа.
Из сообщения:
После отказа одного из двигателей самолёта для выяснения всех обстоятельств инцидента создаётся специальная комиссия.
Для справки: самолёт Ан-148 производится ВАСО по заказу главного оборонного ведомства страны. Это ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, рассчитанный на перевозку до 80 пассажиров. Предельное расстояние для перелёта – 4,4 тыс. км. Самолёт разработан АНТК им.Антонова (Украина). Первый полёт был совершён в 2004 году.
Во время испытательного полёта на борту самолёта находились пять членов экипажа.
Из сообщения:
Посадка произошла в штатном режиме. Никто не пострадал.
После отказа одного из двигателей самолёта для выяснения всех обстоятельств инцидента создаётся специальная комиссия.
Для справки: самолёт Ан-148 производится ВАСО по заказу главного оборонного ведомства страны. Это ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, рассчитанный на перевозку до 80 пассажиров. Предельное расстояние для перелёта – 4,4 тыс. км. Самолёт разработан АНТК им.Антонова (Украина). Первый полёт был совершён в 2004 году.
Использованы фотографии: http://www.vaso.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти