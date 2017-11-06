17:14 06 ноября

Власти Крыма: На Украине создан фейк-центр по публикации ложных данных о жизни крымчан

Власти Крыма сегодня сообщают, что Украина пытается задействовать отдельных жителей полуострова для дискредитации региона. Заместитель главы правительства Республики Крым Дмитрий Полонский рассказал журналистам о том, что на Украине обнаружена активность так называемого фейк-центра, который занимается распространением ложной информации о положении дел на полуострове.

Информационное агентство ТАСС приводит заявление Дмитрия Полонского:
Центр был создан и в Киеве. Главное, что они будут говорить не о реальности, не о том, что происходит на самом деле, а будут публиковать какие-то сведения, направленные на дискредитацию ситуации в Крыму, крымских и российских властей. Все это делается, конечно, в преддверии выборов президента.


Власти Крыма: На Украине создан фейк-центр по публикации ложных данных о жизни крымчан



Отмечается, что кураторами этого центра являются представители спецслужб Украины и отдельных стран Запада. По словам Полонского, центр обеспечен серьёзными финансированием и ресурсной базой. В его деятельность пытаются вовлечь граждан, проживающих в Крыму. Речь идёт об общественных деятелях, представителях блогосферы.

Дмитрий Полонский:
Кого-то будут использовать втёмную, вкидывая информацию, чтобы они её обнародовали. Кто-то будет работать открыто. Но предупрежден - значит вооружен. С учётом того, что есть понимание того, как это будет выглядеть, через кого будет осуществляться и так далее, это даст возможность реагировать на все эти истории и нивелировать информационные сбросы, которые будут распространяться. Вопрос в профессионализме, нужно хорошо разбираться в ситуации, чтобы отличать эти фейки.


На самом деле, такого рода информацию вряд ли можно назвать новостью. Фейки о Крыме известны ещё со знаменитого поста от имени «крымчанки, дочери офицера». Было это в 2014 году. Ещё тогда оказалось, что публикации со словами «здесь не всё так однозначно» осуществляются с зарубежных IP-адресов. Перед выборами президента РФ таких публикаций вполне может стать больше.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 37

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  1. Путинец Сегодня, 16:15
    Хохилы вряд ли его организовали. Это чисто црушная лавочка.
    Хохилы быстрее, вместо создания конторы, деньги по карманам бы рассовали
    Путинец
    1. хрыч Сегодня, 16:17
      Цитата: Путинец
      Это чисто црушная лавочка

      Я альпеншток, дочь ледоруба, в голове Троцкого не все так однозначно...
      хрыч
      1. Anarchist Сегодня, 16:22
        Могу сказать только одно:
        Раньше в Крыму отдыхать было дешевле... Прилично дешевле!
        Но я всё равно рад, что Крым наш! А цены это все вопросы к нашему дорогому правительству... Дорогому - В прямом смысле этого слова!
        Anarchist
        1. Tusv Сегодня, 16:54
          Цитата: Anarchist
          Раньше в Крыму отдыхать было дешевле... Прилично дешевле!

          Да что Вы говорите. Расскажу почему дешевле.2014. При пересчете на наши деньги автомобили превращались в МБП. Водка 10-20 рублей. Зарплата работяги 5 тысяч рэ.. За шесть месяцев у Крымских работяг зарплата выросла в 4 раза, но не у всех
          Tusv
        2. LSA57 Сегодня, 16:55
          Цитата: Anarchist
          Раньше в Крыму отдыхать было дешевле...

          раньше, это до какого года?
          Цитата: Anarchist
          А цены это все вопросы к нашему дорогому правительству...

          цены на, что? проезд до Крыма, это одно. цены на продукты питания, другое. во втором случае правительство не имеет никакого отношения
          LSA57
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:23
        Цитата: хрыч
        Я альпеншток, дочь ледоруба, в голове Троцкого не все так однозначно...

        good То , что этот фейк-центр залужная лавочка - не вызывает сомнений .
        bouncyhunter
        1. LSA57 Сегодня, 16:51
          Цитата: bouncyhunter
          То , что этот фейк-центр залужная лавочка - не вызывает сомнений .

          ну если в сбу окраины цру занимает целый этаж, то и коню ясно чья это работа
          LSA57
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:58
            Цитата: LSA57
            ну если в сбу окраины цру занимает целый этаж, то и коню ясно чья это работа

            Угу , явно не Санта Клауса и его оленей . lol
            bouncyhunter
        2. Pete Mitchell Сегодня, 16:53
          Ближайшая такая канторка расположена в Риге, создана при активном участии "партнеров". Те кто учился в РАУСе знают это здание - на большом перекрестке. Вот ушлепки и делятся оптом, отрабатывают заказ...
          Pete Mitchell
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:02
            Цитата: Pete Mitchell
            Вот ушлепки и делятся оптом, отрабатывают заказ...

            Очень даже может быть . Русофобия и здесь работает как консолидирующий фактор .
            bouncyhunter
      3. 210окв Сегодня, 16:23
        Предлагаете засадить..Кому нибудь там..в Киеве?К этому наверное и идёт..Но нужен внук Меркадера..
        Цитата: хрыч
        Цитата: Путинец
        Это чисто црушная лавочка

        Я альпеншток, дочь ледоруба, в голове Троцкого не все так однозначно...
        210окв
      4. oleg-gr Сегодня, 16:42
        Лживые новости о Крыме в первую очередь для жителей Окраины. Чтобы не вздумали ехать туда на ПМЖ. Ну и градус ненависти к "москалям агрессорам" надо поддерживать.
        oleg-gr
        1. LSA57 Сегодня, 16:56
          Цитата: oleg-gr
          Ну и градус ненависти к "москалям агрессорам" надо поддерживать.

          а он уже падает
          LSA57
      5. svp67 Сегодня, 17:04
        Цитата: хрыч
        Я альпеншток, дочь ледоруба, в голове Троцкого не все так однозначно...

        Эта "доченька" не как не может найти тех кто устраивает у нас "телефонный террор", а Вы об таких мелочах...
        svp67
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:19
      Глава ДНР заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей силовиков

      Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе в воскресенье в ответ на обстрел Донецка из тяжелой артиллерии, сообщил журналистам глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

      Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские военные в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка.

      "За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа", — сказал Захарченко, отвечая на вопрос журналиста о реакции со стороны ДНР на обстрел города.

      По словам главы республики, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не считает нужным фиксировать такие случаи обстрела Донецка, так как эти факты докажут, что огонь велся со стороны позиций силовиков, что "Украина развязала здесь войну и во всем виновата".

      Захарченко считает, что Киев мог нарушить договоренности по Донбассу из-за возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС, который пройдет на этой неделе во Вьетнаме.

      "Сейчас ситуация в Киеве не очень хорошая. Это было сделано специально, либо для того, чтобы переключить внимание на Донбасс, к тому, что здесь идет война, либо к встрече Путина с Трампом — одно из двух. Но то, что сделала Украина, это обстрел из реактивной артиллерии, минометами… это на самом деле является преступлением", — сказал глава ДНР.
      Владыка Ситх
      1. svp67 Сегодня, 17:06
        Цитата: Владыка Ситх
        Глава ДНР заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей силовиков

        Заявить то он заявил. Но хотелось бы понять, уничтожили или просто подавили? И еще, так понимаю ВСУ начала переброску войск к линии фронта и работа их артиллерии имеет еще и задачей прикрыть и отвлечь от этого разведку Республик.
        svp67
        1. Владыка Ситх Сегодня, 17:13
          Переброску они закончили две недели назад.Я в каждой сводке публикую данные от нашей разведки.
          Владыка Ситх
    3. 210окв Сегодня, 16:21
      Конечно нет.Это все "дочери офицеров"....Уши ЦРУ.А чего мы ещё от них ожидали.Идет война,и на ней все средства хороши..
      Цитата: Путинец
      Хохилы вряд ли его организовали. Это чисто црушная лавочка.
      Хохилы быстрее, вместо создания конторы, деньги по карманам бы рассовали
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 16:58
        Цитата: 210окв
        Идет война,и на ней все средства хороши..

        так они сами назвали её "гибридной"
        LSA57
  2. злой партизан Сегодня, 16:17
    Таблетка для памяти:
    laughing
    злой партизан
    1. LSA57 Сегодня, 17:02
      Цитата: злой партизан
      Таблетка для памяти:

      подтверждаю laughing
      LSA57
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:20
    Так, это и нужно было ожидать, кроме гадости от киевской банды России ждать хорошего не следует. И нужно найти и подавить основной центр вна укроине, чтобы они там думали о последствиях любого своего действия против России.
    Геркулесыч
  4. Джон Доу Сегодня, 16:22
    До наших троллей им еще далеко, но первые шаги есть. Может ольгинцам зп поднимут))
    Джон Доу
    1. Путинец Сегодня, 16:25
      Вау, у нас появился настоящий пин... американец! fellow
      Путинец
      1. Джон Доу Сегодня, 16:32
        Цитата: Путинец
        Вау, у нас появился настоящий пин... американец! fellow

        Вы всё очень близко к сердцу принимаете))
        Джон Доу
    2. Горный стрелок Сегодня, 16:34
      Вот бы ещё найти это самое Ольгино! Адресок не подкинешь? А то ежи кончаются, зима на носу, может, "Дешираком" расплатятся wassat и талоны на интернет.
      Горный стрелок
    3. APASUS Сегодня, 16:56
      Цитата: Джон Доу
      До наших троллей им еще далеко, но первые шаги есть. Может ольгинцам зп поднимут))

      До Ваших троллей нам еще очень далеко,надо Ольгино превратить по размеру в Лос-Анджелес ! У Вас что не президент ,то просто кладезь ...............................
      APASUS
  5. Ирек Сегодня, 16:34
    Это правда не Крым , но правда найдет свою дорожку...
    Ирек
    1. Machete Сегодня, 16:39
      Это когда было? Они ещё мусор разве не разгребли?
      Про это писали пару-тройку месяцев назад.
      Machete
      1. LSA57 Сегодня, 17:04
        Цитата: Machete
        Они ещё мусор разве не разгребли?

        они его по всей уркаине разбросали
        LSA57
  6. Евродав Сегодня, 16:36
    Несмотря на наши оптимистичные комменты, у них реально может сей проект получится, учитывай непонятную политику по Крыму, отсутствие виз к бывшим братьям и непонятный пропускной режим на границе! Жаль, что Шарий не отмечен русофилией, его б взять на зарплату, он бы все фейки евромехом кверху вывернул и распространил!
    Евродав
    1. 210окв Сегодня, 16:43
      Я с Вами частично соглашусь.Только вот про эти фейки.Они предназначены для Запада.А там и без них четкая позиция.Так что одним больше другим меньше.Кстати у нас тоже фейков полно про ситуацию в ЛДНР.Яндекс Дзен в этом старается..
      Цитата: Евродав
      Несмотря на наши оптимистичные комменты, у них реально может сей проект получится, учитывай непонятную политику по Крыму, отсутствие виз к бывшим братьям и непонятный пропускной режим на границе! Жаль, что Шарий не отмечен русофилией, его б взять на зарплату, он бы все фейки евромехом кверху вывернул и распространил!
      210окв
  7. Machete Сегодня, 16:37
    Это, что, как-то повлияет на нашу жизнь?
    Вряд ли.
    Тупые вбросы ничего не изменят.
    Чтобы нам нагадить западу ничего делать не надо: просто в чём-то обвиняют и всё. Без вбросов, фейков и прочего.
    И все "просвещённые" недостраны это жрут и прич.мокивают. Ооо, какие ужасные русские! ЯЯ!
    Это больше похоже на очередную пыль в глаза хохлам.
    Не более того.
    Machete
  8. assa67 Сегодня, 16:38
    ну и что нового?...только официально подтвердили...и мост не строится керченский,и Путин на аистах склады разбомбил....пусть бухтят...собака лает,ветер носит..а караван идет
    assa67
  9. ватник Сегодня, 16:39
    Да там давно уже созданы команды платных интернет-троллей по типу израильских ведь у режима Порошенко (Вальцмана) и Нетаньяху давние и прочные связи.
    ватник
  10. Евродав Сегодня, 16:41
    Цитата: Anarchist
    Могу сказать только одно:
    Раньше в Крыму отдыхать было дешевле... Прилично дешевле!
    Но я всё равно рад, что Крым наш! А цены это все вопросы к нашему дорогому правительству... Дорогому - В прямом смысле этого слова!

    Верно. Наши не могут почему то сделать курорты доступными! Может потому, что туда сразу вся верхушка ломится, скупать все подряд... Ну еще есть Донецкие, так их называют, тоже элитка...говорят жесть... В паутине читал...репа чесалась произвольно...
    Евродав
  11. ватник Сегодня, 17:07
    А тем временем на Донбассе который в очередной раз подвергся ударам украинского режима Порошенко (Вальцмана) погиб ребёнок но конечно команды украинских интернет-троллей будут утверждать что ДНР И ЛНР первые напали.
    В Донбассе от рук украинских силовиков погиб десятилетний ребенок
    ватник
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