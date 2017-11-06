Власти Крыма: На Украине создан фейк-центр по публикации ложных данных о жизни крымчан

Центр был создан и в Киеве. Главное, что они будут говорить не о реальности, не о том, что происходит на самом деле, а будут публиковать какие-то сведения, направленные на дискредитацию ситуации в Крыму, крымских и российских властей. Все это делается, конечно, в преддверии выборов президента.

Кого-то будут использовать втёмную, вкидывая информацию, чтобы они её обнародовали. Кто-то будет работать открыто. Но предупрежден - значит вооружен. С учётом того, что есть понимание того, как это будет выглядеть, через кого будет осуществляться и так далее, это даст возможность реагировать на все эти истории и нивелировать информационные сбросы, которые будут распространяться. Вопрос в профессионализме, нужно хорошо разбираться в ситуации, чтобы отличать эти фейки.