Власти Крыма: На Украине создан фейк-центр по публикации ложных данных о жизни крымчан
Власти Крыма сегодня сообщают, что Украина пытается задействовать отдельных жителей полуострова для дискредитации региона. Заместитель главы правительства Республики Крым Дмитрий Полонский рассказал журналистам о том, что на Украине обнаружена активность так называемого фейк-центра, который занимается распространением ложной информации о положении дел на полуострове.
Информационное агентство ТАСС приводит заявление Дмитрия Полонского:
Отмечается, что кураторами этого центра являются представители спецслужб Украины и отдельных стран Запада. По словам Полонского, центр обеспечен серьёзными финансированием и ресурсной базой. В его деятельность пытаются вовлечь граждан, проживающих в Крыму. Речь идёт об общественных деятелях, представителях блогосферы.
Дмитрий Полонский:
На самом деле, такого рода информацию вряд ли можно назвать новостью. Фейки о Крыме известны ещё со знаменитого поста от имени «крымчанки, дочери офицера». Было это в 2014 году. Ещё тогда оказалось, что публикации со словами «здесь не всё так однозначно» осуществляются с зарубежных IP-адресов. Перед выборами президента РФ таких публикаций вполне может стать больше.
Информационное агентство ТАСС приводит заявление Дмитрия Полонского:
Центр был создан и в Киеве. Главное, что они будут говорить не о реальности, не о том, что происходит на самом деле, а будут публиковать какие-то сведения, направленные на дискредитацию ситуации в Крыму, крымских и российских властей. Все это делается, конечно, в преддверии выборов президента.
Отмечается, что кураторами этого центра являются представители спецслужб Украины и отдельных стран Запада. По словам Полонского, центр обеспечен серьёзными финансированием и ресурсной базой. В его деятельность пытаются вовлечь граждан, проживающих в Крыму. Речь идёт об общественных деятелях, представителях блогосферы.
Дмитрий Полонский:
Кого-то будут использовать втёмную, вкидывая информацию, чтобы они её обнародовали. Кто-то будет работать открыто. Но предупрежден - значит вооружен. С учётом того, что есть понимание того, как это будет выглядеть, через кого будет осуществляться и так далее, это даст возможность реагировать на все эти истории и нивелировать информационные сбросы, которые будут распространяться. Вопрос в профессионализме, нужно хорошо разбираться в ситуации, чтобы отличать эти фейки.
На самом деле, такого рода информацию вряд ли можно назвать новостью. Фейки о Крыме известны ещё со знаменитого поста от имени «крымчанки, дочери офицера». Было это в 2014 году. Ещё тогда оказалось, что публикации со словами «здесь не всё так однозначно» осуществляются с зарубежных IP-адресов. Перед выборами президента РФ таких публикаций вполне может стать больше.
Использованы фотографии: Твиттер
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