Открыты опытно-конструкторские работы по созданию БРМ на базе БМП-3

Сейчас открыты опытно-конструкторские работы, и в скором времени мы получим боевую разведывательную машину на базе БМП-3, которая полностью отвечает нашим требованиям. Конечно, она отличается от БМП своей начинкой: там будут стоять новейшие технические средства разведки – РЛС, дальномеры, тепловизионные прицелы, даже комплексы беспилотных летательных аппаратов там предусмотрены.

Ведь никто не исключает, что в какой-то момент может отказать спутниковая группировка и придётся действовать в автономном режиме.

Заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Владимир Марусин сообщает о том, что войска разведки в скором времени должны обзавестись новой боевой разведывательной машиной на базе БМП-3. Пресс-служба главного оборонного ведомства страны сообщает:Генерал Марусин отметил, что особенностью новой БРМ станет нефатальность выхода из строя системы спутниковой навигации. Машина способна действовать и в полностью автономном режиме, позволяя определять свои координаты на местности. Конкретные технологические элементы определения координат без спутниковой составляющей, реализующиеся на новом БРМ, не называются.Из заявления генерала: