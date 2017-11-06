17:08 06 ноября

Открыты опытно-конструкторские работы по созданию БРМ на базе БМП-3

Заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Владимир Марусин сообщает о том, что войска разведки в скором времени должны обзавестись новой боевой разведывательной машиной на базе БМП-3. Пресс-служба главного оборонного ведомства страны сообщает:
Сейчас открыты опытно-конструкторские работы, и в скором времени мы получим боевую разведывательную машину на базе БМП-3, которая полностью отвечает нашим требованиям. Конечно, она отличается от БМП своей начинкой: там будут стоять новейшие технические средства разведки – РЛС, дальномеры, тепловизионные прицелы, даже комплексы беспилотных летательных аппаратов там предусмотрены.

Генерал Марусин отметил, что особенностью новой БРМ станет нефатальность выхода из строя системы спутниковой навигации. Машина способна действовать и в полностью автономном режиме, позволяя определять свои координаты на местности. Конкретные технологические элементы определения координат без спутниковой составляющей, реализующиеся на новом БРМ, не называются.

Открыты опытно-конструкторские работы по созданию БРМ на базе БМП-3



Из заявления генерала:
Ведь никто не исключает, что в какой-то момент может отказать спутниковая группировка и придётся действовать в автономном режиме.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 5

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  1. Romario_Argo Сегодня, 17:01
    я так понимаю это возможно будет развитие ПРП-4А "Аргус" (подвижный разведывательный пункт)

    Romario_Argo
  2. svp67 Сегодня, 17:02
    Странно, а почему столько лет выпуская БМП-3, так и не озаботились созданием БРМ на её базе? С БМП-1 как то быстрей все вышло. Ах, да тогда страна называлась по иному и к этому вопросу относились более ответственно. И еще, а почему на базе БМП-3, а не БМП-3М? Надо бы все же на перспективу смотреть и БМП-3М в этом отношении значительно перспективнее, в том числе и в отношении поставок на экспорт.
    svp67
  3. NIKNN Сегодня, 17:02
    Ведь никто не исключает, что в какой-то момент может отказать спутниковая группировка и придётся действовать в автономном режиме.
    Более того, при серьезном замесе, 100% спутниковая группировка цель если не №1, то в первой тройке...
    NIKNN
  4. Холуай Сегодня, 17:03
    Пора и ВДВ в Сухопутные войска передать!
    Холуай
  5. Горный стрелок Сегодня, 17:07
    Что можно сказать? Дошли руки и до этого. Растёт мастерство конструкторов, расширяется элементная база. Вот и до БРМ "доросли".
    Горный стрелок
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