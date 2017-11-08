Записки Колорадского Таракана. Пингвины на смену обезьянам: а математика не против
Всех читателей категорически приветствую от всего тараканьего народа Украины. Не удивляйтесь не совсем традиционному приветствию. Это дань одному событию из личной, так сказать, жизни. Мы с Вышиванком отношения выясняли. Кто из нас настоящий таракан, а кто так, погулять вышел. Но по порядку.
Вышиванок выдвинул мне претензии, что я узурпировал право на правдивую информацию. Ну, и подрываю его авторитет в ваших глазах, друзья мои. В принципе, Вышиванок прав. И пишу только я, и про Вышиванка много писал. Из всего нашего разговора я вынес убеждение, что необходимо объяснить и его позицию. Он ведь тоже таракан.
Из собственных мыслей родилась маленькая адвокатская речь в защиту Вышиванка. Разница в понимании ситуации у нас возникает от разницы владения информацией. У меня достаточно источников, а для моего оппонента главным источников являются наши СМИ. Вот последний пример, который, я думаю, многое вам пояснит. Выступление заместителя главы СБУ Игоря Гуськова:
"Сегодня сотрудниками СБУ был задержан гражданин РФ, который обоснованно подозревается в причастности к совершению резонансных преступлений в Киеве. Он прибыл в Киеве утром из другого региона Украины, привез с собой гранаты, бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие".
"...очевидно, для облегчения реализации своего преступного умысла, россиянин прибыл и передвигался по Киеву в форме спецназовца одного из подразделений Нацполиции".
"СБУ располагает соответствующей информацией, спецслужбами РФ существенно активизирована работа, направленная на попытку дестабилизировать ситуацию в Украине, с целью нагнетания страха, распространение панических настроений".
Я специально привел такую большую цитату. Адвокатам можно. А теперь разберу это для вас.
Дело в том, что всё, что сказал Гуськов... правда. Неожиданно да? Действительно, на вокзале был задержан россиянин в форме спецназа полиции Украины. Действительно и все остальное. Кроме одной маленькой детали.
Спецназовец был настоящий! Не ряженый. Действительно, россиянин, который приехал в самом начале майдана и активно участвовал в АТО после майдана. Украинский скакун с российским гражданством, которого его никто не лишал. А украинского ему не давали. Своих как бы в достатке.
А второе высказывание верно всегда. Это аксиома. Если спецслужбы между собой «соревнуются», то естественно, такое "соревнование" не затухает. А потому, вполне резонно, только усиливается!
Надеюсь, вы поняли, почему большинство украинцев верят нашим СМИ. Вышиванок — это просто один из этого самого большинства... Как показатель.
Теперь о наших перемогах, которые по укоренившейся традиции всегда становятся зрадой. Все помнят нашу главную перемогу в этом году? Безвиз! Вот вроде, ну никак нельзя превратить в зраду такую перемогу. Это мы так считали. оказалось-можно. Европейцы, мокрицы такие, придумали нам новые "палки в колеса".
Они систему какую-то создают. ETIAS называется. Короче, теперь все граждане, которые не из членов, будут в этой системе регистрироваться. За 10 евро. А она, система, будет решать пускать или не пускать цэевропейца в ЕС. И главное, компьютеры туда собираются поставить самого первого поколения. Наверное, у вас в России закупят со складов, чтобы не торопилась ETIAS пропускать. Три дня чтобы "думала".
А знаете, что самое обидное? Обидно, что "навалили нам в шаровары" лучшие друзья. Грузины!
Они чуть раньше нас получили безвиз, а нагадить в ЕС умудрились капитально. Порядка 3 тысяч грузин выслали в зад. В смысле, в Грузию из ЕС. Вот сейчас украинские мужики и чешут затылки.
Украину вроде продали за европейские коврижки, а оказалось, что продали даром... Но есть ещё надежда. Может наши в европейских странах помогут. В 2020 году вроде система заработает. А мы её ... саботируем по-украински. Как реформы делаем.
Паны наши тоже решили нам подгадить по-соседски. Мы им унитазы чистим, пока они чистят настоящим европейцам, урожай собираем, строим наконец. А они? Вот живет в этих поляках проклятая историческая память, как они украинцев эксплуатировали. Ладно. Пусть эксплуатируют. В Польше зарплата в три раза выше, чем в Украине. Но ведь что удумали-то.
Правительство Польши до конца года планирует принять проект закона о фиксированном налоге на трудоустройство сезонного работника. Целых 300 злотых в месяц! Грабители!
"Это касается сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, уплачивая небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц".
Они что думают, что мы тут идиоты сплошные? Не понимаем? Да ясно всё давно. Больше миллиона въехало. Итого 300 млн. злотых в бюджет. И второе, а сколько выехало назад? Контролировать нас хотят. Как овец считать... Перемога, как есть...
Мрачно как-то. А ведь есть у нас и вполне себе веселые новости. Вот к примеру. В центре Киева прошел марш за декриминализацию хранения без цели сбыта марихуаны. На марш пришли около 100 человек. Мирный такой митинг. А главное — европейский. Семена испанской конопли бесплатно раздавали. Расти себе на радость. Похихикивая…
Прямо хочется выйти на митинг и сказать программную речугу! Что вы все полумерами?
1) Легализовать проституцию. Этого требует пенсионное законодательство — трудовой стаж ведь нужно учитывать для пенсии.
2) Раздавать бесплатно любые наркотики в аптеках! Дураки пусть колются (можно даже что бы дипломированная медсестра их колола) и нюхают. Это приведет к резкому падению краж, разбоев. Ибо больным людям не нужно будет идти воровать ради дозы. Меньше смертность среди наркоманов от передозировки, меньше распространение СПИДа и прочего в их среде.
3) Объявить войну любой другой стране. И сразу сдаться — пусть захватчики нас кормят, а мы будем колоться, трахаться и жить счастливо.
А для большего понимания моей речи необходимо по периметру устроить факельное шествие с факелами из кустов конопли. Чтобы все прочувствовали...
А теперь новости про вас. Реально важные именно для вас. Короче всё. Сажаем вас на короткий поводок. Как собачек. Прямо на границе. Кстати, мы с 1 ноября охрану границы и контроль за её пересечением усилили. Только наш брат может пересекать более или менее спокойно. Для людей всё. Да и саму охрану границы усилили. Террористическая угроза от России... Мда.
Наш "ваш" министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости ввода дополнительного контроля передвижения россиян по стране!
"Мы должны понимать, что находимся в состоянии войны с Россией".
"Одновременно должны понимать, что дополнительный контроль за передвижением российских граждан и за тем, что здесь делают российские спецслужбы, нам очень нужен".
"На это и направлено то, что будет введено с 1 января — и биометрические данные, и заявки на предыдущие поездки. А потом, конечно, нам нужно делать дальнейшие шаги. Будет ли это биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает и т.д., поскольку должны контролировать каждый шаг, который здесь делается с целью дискредитировать ситуацию в Украине".
Вот многие критикуют нашу систему образования. нельзя, мол, стать грамотным, изучая науки на мове, а практика показывает, что можно!
Наш министр инфраструктуры Владимир Омелян это лично доказал! Мы теперь участники "Шелкового пути". Паровоз будет ходить по маршруту Китай-Украина и дальше! Даже номер знаем! 1319-1320! Составят китайцы в Чжэчжоу поезд из 57 платформ и вперед! На Украину и через ЧОП и Мостиску в Словакию, Польшу и Венгрию! А Россия останется за бортом.
Каким образом это произойдет мы пока не знаем, но должно же произойти... когда-нибудь.
Сейчас вот сижу у глобуса Украины. Ищу украинско-китайскую границу.
Честно скажу, не нашел, видимо, глобус старого образца. И, бросив это занятие, пошел я. Куда? Да в родную Раду. На работу. Но специально вышел пораньше, чтобы не попасть в какой-нибудь переплет.
Майдан же…
Но огорчу вас. Или наоборот, обрадую. Наш обезьянник «Майдан» постепенно превращается в пингвинарий. То есть, все теплолюбивые бандерлоги уже ушли, но не на север, чтобы там отлежаться, а на юг. Там теплее.
Остались самые такие… Твердые в убеждениях. Морозоустойчивые.
Но начну свой репортаж с того нюанса грузинского, о котором чуть выше писал.
Вот вам Рада. Как видите, все тихо и спокойно, никаких эксцессов. А вот вам картинка поближе.
Вот это называется зрада. На Раде. Что видим рядом с украинским прапором? Правильно, грузинский. Не знаю, как это в человеческом мозгу укладывается, в тараканьем — с трудом. Укрогрузинская или Грузоукраинская Рада теперь?
Самое интересное, что это не с мишмайдана повесили грузинский флажок. Это радские чудят. В лице коменданта, разрешившего такое. Ибо всем остальным вон тот милиционер на снимке скучающий очень быстро вколотит в печень через голову понимание момента. Это они все еще могут и умеют.
Ладно, думаю, поошиваюсь вокруг пока. Посмотрю, что и как, и насколько тут все поменялось, если поменялось.
Ничего нового, все и всё по старому пока.
Зрителей совсем уже нет, раз обезьяны мигрировали, цирк свернулся, значит, нормальным киевлянам и смотреть не на что.
Заинтересовали мешки. Это вам просто мешки, а мне интересно стало. Откуда мешок. С чем.
И вот — все как на ладони. песок. Речной. Украинский! 25 кг. Все прозрачно и просто. Просто, как деньги, которые можно сделать даже так.
Вот это новое. Пояснение для все, кто тут и зачем.
Кухня на прежнем месте. С меню. на обед куриный суп, на ужин — гречка с мясом. И чай.
Прибавилось агитации. Наглядной.
В принципе, тут можно и не переводить даже, все для этих, на букву "д" написано. То есть — понятно и так.
А вот эта надпись изменилась. Раньше конфетами фирмы, не принадлежащей П. Порошенко "Рошен" было выложено "Петя, жри!". Видимо, решили более культурно подойти к вопросу. Так что теперь "Петя, ешь!". Хотя какая по сути разница?
Это штаб всего движения. Работает круглосуточно, с перерывом на обед и ужин.
Местный информканал. Снимают, монтируют и тут же выкладывают в интернет и на большой экран в лагере.
С электричеством проблем нет, генераторы пашут круглосуточно.
Ба, знакомые все лица! Титушник со стажем и правосек в балаклаве! Так, в ранге динозавров ходят.
А это новинка. Пингвинарий. Мозговерт-шатер. С деревянными полами, обогревателями, огромным экраном и целым штатом сменяющих друг друга болтунов. Эти вещают без перерыва. Заходи, народ, просвещайся!
Ну а кто не хочет, то так, по старинке, по палаткам отсиживается. В ожидании решительных действий.
А вот это интересно. Доска опроса присутствующих. Анонимно, но показательно. Видно, кто и зачем пришел. Кого сердце позвало, а кто по приколу.
Местная рукорисованная Доска Почета.
Нацгвардия, охраняющая это веселое место, тоже веселиться и не особо скучает. Зоозона же...
Киевляне же предпочитают вниманием не удостаивать это место. Неинтересно. Все, что можно было сказать — уже сказано. Что можно было не сделать — не сделано. "Скучно, девочки", как сказал один персонаж...
Вечерний центр Киева. В выходной день. Кроме семьи с ребенком, остальные в кадре — "местные". Майданные.
Кстати, о девочках. То есть, о Путине. Вы обратили внимание, что там, на надписях, уже начинают понимать, что гниды Порошенко более неприятны, чем воши Путина? Думаю, что мне, как представителю царства насекомых, будет полезно сделать обзор на эту тему. Сравнить и разложить по полочкам.
В целом же, майданчик ничего не приобрел и ничего не потерял от того, что пингвины сменили обезьян. Математическое правило гласит, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Ноль поменяли местами с нулем, в итоге после знака равенства ничего не изменилось.
Жаль, конечно, значит, все еще впереди где-то светлое будущее ошивается.
А вообще, Киев по-прежнему хорош осенним вечером.
Но меня все-таки ждут радские закоулки, из которых я надеюсь вынести что-нибудь вкусненькое для себя и интересное для вас. Так что если и прощаюсь, то не надолго.
И да, с праздником 100-летия Октябрьской революции всех, для кого это праздник! Кто 7 ноября шандарахнет чего-то под селедочку под шубой и оливье.
А я с вами прощаюсь до того момента, как господа редакторы оформят мой первый рассказ о Чернобыльских впечатлениях.
Вышиванок выдвинул мне претензии, что я узурпировал право на правдивую информацию. Ну, и подрываю его авторитет в ваших глазах, друзья мои. В принципе, Вышиванок прав. И пишу только я, и про Вышиванка много писал. Из всего нашего разговора я вынес убеждение, что необходимо объяснить и его позицию. Он ведь тоже таракан.
Из собственных мыслей родилась маленькая адвокатская речь в защиту Вышиванка. Разница в понимании ситуации у нас возникает от разницы владения информацией. У меня достаточно источников, а для моего оппонента главным источников являются наши СМИ. Вот последний пример, который, я думаю, многое вам пояснит. Выступление заместителя главы СБУ Игоря Гуськова:
"Сегодня сотрудниками СБУ был задержан гражданин РФ, который обоснованно подозревается в причастности к совершению резонансных преступлений в Киеве. Он прибыл в Киеве утром из другого региона Украины, привез с собой гранаты, бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие".
"...очевидно, для облегчения реализации своего преступного умысла, россиянин прибыл и передвигался по Киеву в форме спецназовца одного из подразделений Нацполиции".
"СБУ располагает соответствующей информацией, спецслужбами РФ существенно активизирована работа, направленная на попытку дестабилизировать ситуацию в Украине, с целью нагнетания страха, распространение панических настроений".
Я специально привел такую большую цитату. Адвокатам можно. А теперь разберу это для вас.
Дело в том, что всё, что сказал Гуськов... правда. Неожиданно да? Действительно, на вокзале был задержан россиянин в форме спецназа полиции Украины. Действительно и все остальное. Кроме одной маленькой детали.
Спецназовец был настоящий! Не ряженый. Действительно, россиянин, который приехал в самом начале майдана и активно участвовал в АТО после майдана. Украинский скакун с российским гражданством, которого его никто не лишал. А украинского ему не давали. Своих как бы в достатке.
А второе высказывание верно всегда. Это аксиома. Если спецслужбы между собой «соревнуются», то естественно, такое "соревнование" не затухает. А потому, вполне резонно, только усиливается!
Надеюсь, вы поняли, почему большинство украинцев верят нашим СМИ. Вышиванок — это просто один из этого самого большинства... Как показатель.
Теперь о наших перемогах, которые по укоренившейся традиции всегда становятся зрадой. Все помнят нашу главную перемогу в этом году? Безвиз! Вот вроде, ну никак нельзя превратить в зраду такую перемогу. Это мы так считали. оказалось-можно. Европейцы, мокрицы такие, придумали нам новые "палки в колеса".
Они систему какую-то создают. ETIAS называется. Короче, теперь все граждане, которые не из членов, будут в этой системе регистрироваться. За 10 евро. А она, система, будет решать пускать или не пускать цэевропейца в ЕС. И главное, компьютеры туда собираются поставить самого первого поколения. Наверное, у вас в России закупят со складов, чтобы не торопилась ETIAS пропускать. Три дня чтобы "думала".
А знаете, что самое обидное? Обидно, что "навалили нам в шаровары" лучшие друзья. Грузины!
Они чуть раньше нас получили безвиз, а нагадить в ЕС умудрились капитально. Порядка 3 тысяч грузин выслали в зад. В смысле, в Грузию из ЕС. Вот сейчас украинские мужики и чешут затылки.
Украину вроде продали за европейские коврижки, а оказалось, что продали даром... Но есть ещё надежда. Может наши в европейских странах помогут. В 2020 году вроде система заработает. А мы её ... саботируем по-украински. Как реформы делаем.
Паны наши тоже решили нам подгадить по-соседски. Мы им унитазы чистим, пока они чистят настоящим европейцам, урожай собираем, строим наконец. А они? Вот живет в этих поляках проклятая историческая память, как они украинцев эксплуатировали. Ладно. Пусть эксплуатируют. В Польше зарплата в три раза выше, чем в Украине. Но ведь что удумали-то.
Правительство Польши до конца года планирует принять проект закона о фиксированном налоге на трудоустройство сезонного работника. Целых 300 злотых в месяц! Грабители!
"Это касается сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, уплачивая небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц".
Они что думают, что мы тут идиоты сплошные? Не понимаем? Да ясно всё давно. Больше миллиона въехало. Итого 300 млн. злотых в бюджет. И второе, а сколько выехало назад? Контролировать нас хотят. Как овец считать... Перемога, как есть...
Мрачно как-то. А ведь есть у нас и вполне себе веселые новости. Вот к примеру. В центре Киева прошел марш за декриминализацию хранения без цели сбыта марихуаны. На марш пришли около 100 человек. Мирный такой митинг. А главное — европейский. Семена испанской конопли бесплатно раздавали. Расти себе на радость. Похихикивая…
Прямо хочется выйти на митинг и сказать программную речугу! Что вы все полумерами?
1) Легализовать проституцию. Этого требует пенсионное законодательство — трудовой стаж ведь нужно учитывать для пенсии.
2) Раздавать бесплатно любые наркотики в аптеках! Дураки пусть колются (можно даже что бы дипломированная медсестра их колола) и нюхают. Это приведет к резкому падению краж, разбоев. Ибо больным людям не нужно будет идти воровать ради дозы. Меньше смертность среди наркоманов от передозировки, меньше распространение СПИДа и прочего в их среде.
3) Объявить войну любой другой стране. И сразу сдаться — пусть захватчики нас кормят, а мы будем колоться, трахаться и жить счастливо.
А для большего понимания моей речи необходимо по периметру устроить факельное шествие с факелами из кустов конопли. Чтобы все прочувствовали...
А теперь новости про вас. Реально важные именно для вас. Короче всё. Сажаем вас на короткий поводок. Как собачек. Прямо на границе. Кстати, мы с 1 ноября охрану границы и контроль за её пересечением усилили. Только наш брат может пересекать более или менее спокойно. Для людей всё. Да и саму охрану границы усилили. Террористическая угроза от России... Мда.
Наш "ваш" министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости ввода дополнительного контроля передвижения россиян по стране!
"Мы должны понимать, что находимся в состоянии войны с Россией".
"Одновременно должны понимать, что дополнительный контроль за передвижением российских граждан и за тем, что здесь делают российские спецслужбы, нам очень нужен".
"На это и направлено то, что будет введено с 1 января — и биометрические данные, и заявки на предыдущие поездки. А потом, конечно, нам нужно делать дальнейшие шаги. Будет ли это биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает и т.д., поскольку должны контролировать каждый шаг, который здесь делается с целью дискредитировать ситуацию в Украине".
Вот многие критикуют нашу систему образования. нельзя, мол, стать грамотным, изучая науки на мове, а практика показывает, что можно!
Наш министр инфраструктуры Владимир Омелян это лично доказал! Мы теперь участники "Шелкового пути". Паровоз будет ходить по маршруту Китай-Украина и дальше! Даже номер знаем! 1319-1320! Составят китайцы в Чжэчжоу поезд из 57 платформ и вперед! На Украину и через ЧОП и Мостиску в Словакию, Польшу и Венгрию! А Россия останется за бортом.
Каким образом это произойдет мы пока не знаем, но должно же произойти... когда-нибудь.
Сейчас вот сижу у глобуса Украины. Ищу украинско-китайскую границу.
Честно скажу, не нашел, видимо, глобус старого образца. И, бросив это занятие, пошел я. Куда? Да в родную Раду. На работу. Но специально вышел пораньше, чтобы не попасть в какой-нибудь переплет.
Майдан же…
Но огорчу вас. Или наоборот, обрадую. Наш обезьянник «Майдан» постепенно превращается в пингвинарий. То есть, все теплолюбивые бандерлоги уже ушли, но не на север, чтобы там отлежаться, а на юг. Там теплее.
Остались самые такие… Твердые в убеждениях. Морозоустойчивые.
Но начну свой репортаж с того нюанса грузинского, о котором чуть выше писал.
Вот вам Рада. Как видите, все тихо и спокойно, никаких эксцессов. А вот вам картинка поближе.
Вот это называется зрада. На Раде. Что видим рядом с украинским прапором? Правильно, грузинский. Не знаю, как это в человеческом мозгу укладывается, в тараканьем — с трудом. Укрогрузинская или Грузоукраинская Рада теперь?
Самое интересное, что это не с мишмайдана повесили грузинский флажок. Это радские чудят. В лице коменданта, разрешившего такое. Ибо всем остальным вон тот милиционер на снимке скучающий очень быстро вколотит в печень через голову понимание момента. Это они все еще могут и умеют.
Ладно, думаю, поошиваюсь вокруг пока. Посмотрю, что и как, и насколько тут все поменялось, если поменялось.
Ничего нового, все и всё по старому пока.
Зрителей совсем уже нет, раз обезьяны мигрировали, цирк свернулся, значит, нормальным киевлянам и смотреть не на что.
Заинтересовали мешки. Это вам просто мешки, а мне интересно стало. Откуда мешок. С чем.
И вот — все как на ладони. песок. Речной. Украинский! 25 кг. Все прозрачно и просто. Просто, как деньги, которые можно сделать даже так.
Вот это новое. Пояснение для все, кто тут и зачем.
Кухня на прежнем месте. С меню. на обед куриный суп, на ужин — гречка с мясом. И чай.
Прибавилось агитации. Наглядной.
В принципе, тут можно и не переводить даже, все для этих, на букву "д" написано. То есть — понятно и так.
А вот эта надпись изменилась. Раньше конфетами фирмы, не принадлежащей П. Порошенко "Рошен" было выложено "Петя, жри!". Видимо, решили более культурно подойти к вопросу. Так что теперь "Петя, ешь!". Хотя какая по сути разница?
Это штаб всего движения. Работает круглосуточно, с перерывом на обед и ужин.
Местный информканал. Снимают, монтируют и тут же выкладывают в интернет и на большой экран в лагере.
С электричеством проблем нет, генераторы пашут круглосуточно.
Ба, знакомые все лица! Титушник со стажем и правосек в балаклаве! Так, в ранге динозавров ходят.
А это новинка. Пингвинарий. Мозговерт-шатер. С деревянными полами, обогревателями, огромным экраном и целым штатом сменяющих друг друга болтунов. Эти вещают без перерыва. Заходи, народ, просвещайся!
Ну а кто не хочет, то так, по старинке, по палаткам отсиживается. В ожидании решительных действий.
А вот это интересно. Доска опроса присутствующих. Анонимно, но показательно. Видно, кто и зачем пришел. Кого сердце позвало, а кто по приколу.
Местная рукорисованная Доска Почета.
Нацгвардия, охраняющая это веселое место, тоже веселиться и не особо скучает. Зоозона же...
Киевляне же предпочитают вниманием не удостаивать это место. Неинтересно. Все, что можно было сказать — уже сказано. Что можно было не сделать — не сделано. "Скучно, девочки", как сказал один персонаж...
Вечерний центр Киева. В выходной день. Кроме семьи с ребенком, остальные в кадре — "местные". Майданные.
Кстати, о девочках. То есть, о Путине. Вы обратили внимание, что там, на надписях, уже начинают понимать, что гниды Порошенко более неприятны, чем воши Путина? Думаю, что мне, как представителю царства насекомых, будет полезно сделать обзор на эту тему. Сравнить и разложить по полочкам.
В целом же, майданчик ничего не приобрел и ничего не потерял от того, что пингвины сменили обезьян. Математическое правило гласит, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Ноль поменяли местами с нулем, в итоге после знака равенства ничего не изменилось.
Жаль, конечно, значит, все еще впереди где-то светлое будущее ошивается.
А вообще, Киев по-прежнему хорош осенним вечером.
Но меня все-таки ждут радские закоулки, из которых я надеюсь вынести что-нибудь вкусненькое для себя и интересное для вас. Так что если и прощаюсь, то не надолго.
И да, с праздником 100-летия Октябрьской революции всех, для кого это праздник! Кто 7 ноября шандарахнет чего-то под селедочку под шубой и оливье.
А я с вами прощаюсь до того момента, как господа редакторы оформят мой первый рассказ о Чернобыльских впечатлениях.
Автор: Таракан Околорадский
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