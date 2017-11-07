10:01 07 ноября

Продукт по имени "Революция". 100 лет переваривания

В одном из сочинений, авторство которого приписывается Николаю Бухарину, говорится о том, что всего через несколько дней после революционных событий октября 1917-го в Петрограде группа из верхушки большевиков всерьёз и с явной опаской считала дни «до возможной контрреволюции». Причинами таких опасений в ноябре-декабре 1917 года назывались сразу несколько факторов, в числе которых невозможность своевременного оповещения жителей регионов страны о приходе к власти «партии рабочих и крестьян» и невозможность массового оглашения партийной программы, которую могли бы активно поддержать «массы на местах».

Большевики опасались того, что региональные «старорежимные» власти поднимут народ на восстание против формирующегося управляющего звена новой страны – Страны советов - и народ сметёт тех, в отношении кого неоднократно звучали заявления как о воплотителях немецкого заговора против России. В принципе, ситуация к этому вполне сводилась – в период гражданской войны. Однако победы контрреволюции, которой опасались революционеры, не случилось. Советское государство в итоге было сформировано. О воплощении или невоплощении немецких интересов после Октября – вопрос до сих пор открыт.

А уже после гибели Николая Бухарина (после развития дела так называемого «Антисоветского протроцкистского блока»), в результате приведения к исполнению смертного приговора в 1938 году, в верхушке большевистской партии вряд ли кто-то мог подумать, что всего через полвека с небольшим революционные юбилеи станут историей, и что события 1917-го будут подвергаться попыткам серьёзного оценивания оценки. И речь даже не о так называемой либеральной переоценке, для которой позитивом объявляется любой деструктив, если этот деструктив касается жизни в России. Речь об оценке в более широком понимании этого слова.


Сегодня, в день 100-летия Октябрьской революции, которая длительное время носила официальное наименование «Великой», о юбилее было бы странно не вспомнить. Как было бы странно попытаться отмахнуться от того факта, что в истории нашего государства были и такие периоды истории, как сама государственность фактически ставилась под большое сомнение. Не просто ставилась под сомнение, а, как в случае с октябрём 1917-го, реально прекращала своё существование. Временно... А вполне могла бы и навсегда, учитывая как сами предпосылки прихода к власти большевиков, так и первые революционные плоды с территориальными и административными «вопросами».
Революция... Сколько о ней уже сказано. Сколько томов написано. Сколько физиономий набито. Сколько, сколько, сколько... В общем, революции 100 лет. И чем же веет от этого слова, от этого события сегодня – спустя ровно век после той вехи в истории государства?

Продукт по имени "Революция". 100 лет переваривания


Всегда интересно посмотреть на то, как Русскую революцию – великую и ужасную – нам (гражданам России) пытаются представить «друзья России» из-за рубежа. Особенно из той страны, которая имела, мягко говоря, не последнее отношение к тому, что произошло в Петрограде в октябре семнадцатого.

Так, на днях на сайте немецкой радиостанции Deutsche Welle появился материал обозревателя этого немецкого СМИ Миодрага Зорича. Г-н Зорич убивается по поводу того, что нынешние россияне настолько «темны», что никак, понимаешь, не могут «взглянуть исторической правде в глаза». Вот сам Зорич, видимо, взглянул так, как в его понимании правильно – представитель балканского народа сейчас работает на немецкое СМИ и пописывает материалы о «неправильных» русских, ругая Путина и Сталина. Ну, тренд же...

Материал Зорича носит следующее название: «Владимир Путин и Октябрьская революция. Надлежащее ли обращение с историей?» Вот несколько цитат из материала, который нам, россиянам, рассказывает, что «дальше так жить нельзя», что нужно непременно «покаяться» и всё переосмыслить так, чтобы пришлось по душе Зоричу, Дойче Велле и вообще всему прогрессивному Западу.

Марксизм-ленинизм стал опиумом для народа. Он оправдывал убийства, грабёж и многие преступления во имя идеологии.
Коммунистические вожди уничтожили нормальную жизнь многих поколений. Они убили миллионы людей и устроили самое масштабное в истории преследование христиан.


И спустя 100 лет Кремль продолжает распространять ложные сведения об Октябрьской революции, ведь никакими патриотами ни Ленин, ни Троцкий, ни Сталин не были. Стоит надеяться, что будущим поколениям россиян хватит мужества взглянуть исторической правде в глаза.


Важно отметить, что на полосах сайта Deutsche Welle материал представлен как «Рекомендуемый редакцией».

Дорогие «товарищи» из «Дойче Велле». Что вам сказать? Вы настолько плохо знаете русскую душу, что не в состоянии понять одного – если вы будете настойчиво требовать «покаяния» и «заглядывания правде в глаза», мы ведь действительно способны объединиться даже на фоне столь противоречивого события как Октябрьская революция и её вековой юбилей. Мы в России можем годами ломать копья относительно позитива или негатива личностей упомянутых вами Ленина или Сталина, но как только появляется некий коллективный «Зорич», личности времён становления власти большевиков отходят на второй план при любом к ним отношении. В центре внимание – ваши попытки научить нас «правильному» отношению к своей собственной истории.

А мы, извините, не любим, когда нам пытаются представлять нашу историю под немецким, французским, американским, псевдобалканским и прочим забугорным соусом. И уж тем более не любим, когда из страны, поддержавшей переворот 1991 года в СССР, майдан 2014 года на Украине, доносятся заявления о нашей «необходимости» осмыслить все ужасы Октябрьской революции 1917 года... Это на самом деле пик двуличия – поддержать олигархический антиконституционный переворот в Киеве, лобызаться в сахарные уста Порошенко и тут же пытаться объявить, что Ленин и Сталин не были патриотами. А кто патриот? – Меркель, которая расстилала ковровые дорожки перед миллионами беженцев, среди которых тысячи выявленных террористов, взрывающих сегодня Европу?.. Горбачёв, прос... (то есть потерявший) огромную страну на псевдолозунгах о перестройке и свободе и приведший огромное цивилизационное пространство к крови и хаосу? Порошенко, который продолжает бросать в жерло гражданской войны новые и новые жертвы?.. Вы уж там со своей позицией для начала определитесь, чтобы советовать России «выработать «должное» отношении к исторической ретроспективе».

Каково отношение россиян к дате? Да, оно противоречиво. Да, в нём есть точки кипения. Но главное – что это история, наша общая история. Можно плевать на портреты Ленина и Сталина, можно идти с ними по улице с красной лентой на лацкане. Можно восторгаться революцией или оплакивать её жертв. Можно называть революционеров-большевиков ангелами, можно – демонами. А разве это плохо? Разве плохо то, что у каждого человека в России своё отношение к революционным потрясениям 100-летней давности, и это отношение остаётся внутри каждого из нас. Этим отношением все мы вольны делиться друг с другом. Выслушивать аргументы, отстаивать свою позицию. Это ли не демократия? Это ли не свобода самовыражения? Плохо то, что находятся лица, которые само отношение к истории пытаются откровенно навязать, усреднить, зашельмовать. Причём немало и таких, кто такое шельмование использует с единственной целью – попытаться лишить Россию единства в многообразии, представляя свою позицию как «новое благо».

А потому важно не заниматься историческими ковыряниями и бичеваниями, а осознать простые вещи. Октябрьская революция в истории была – это раз. С тех пор прошло ровно 100 лет – это два. Есть немало тех, кто готов повторить – это три. А есть и те, кто готов устроить такую революцию, которая бы «не повторила ошибки большевиков» и не создала великую державу, разрушив то, что есть сегодня – это четыре.

В общем, Октябрь семнадцатого – это напоминание, исторический звонок для каждого из нас. Напоминание о том, что плоды революционные – это, увы, не только, а часто и не столько, мёд и розовые перспективы... Напоминание от Октября 17-го с отсылкой к дню сегодняшнему - о том, что не всякая революция приводит к первенству в космосе и Великой Победе... И о том, что не каждая революция стряпается изнутри.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: социальные сети
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. Сергей-svs Сегодня, 06:39
    Всех с 100-ем Великой Октябрьской Социалистической Революции! Результатом которой стал СССР, страна подарившая нам счастливое детство и юность! Ура!!! good soldier
    Сергей-svs
    1. kuz363 Сегодня, 06:47
      Присоединяемся!
      kuz363
      1. Татьяна Сегодня, 07:02
        А мне военные врачи, используя опыт полевой хирургии, уже в мирное время в детстве спасли жизнь без операции вообще!
        Советская Родина бесплатно подарила мне здоровье и прекрасное образование!

        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 07:40
          kuz363
          Присоединяемся!

          Владимир! С праздником Великого Октября всех соотечественников в бывших Советских социалистических республиках!
          Татьяна
        2. Стропорез Сегодня, 07:50
          ТОВАРИЩИ! С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!!!
          Хватит стнов!
          Знайте, ещё не всё потеряно,Мы победим.
          Мы будем мужественны и станем достойны наших предков!
          Мы станем плечом к плечу.
          Наше дело правое!
          Победа будет за нами!
          Стропорез
    2. 210окв Сегодня, 06:48
      Поддерживаю полностью!А как же бесятся всевозможные зоричи и им подобные "свободы"!Вот никак нельзя из нас выжечь эти идеалы справедливости и мира во всем мире! hi
      Цитата: Сергей-svs
      Всех с 100-ем Великой Октябрьской Социалистической Революции! Результатом которой стал СССР, страна подарившая нам счастливое детство и юность! Ура!!! good soldier
      210окв
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. dsk Сегодня, 09:11
      "мы старый мир разрушим до основания, а затем мы новый мир построим, кто был никем тот станет всем". Социальная революция всегда хаос, разрушение, народные беды. Нужна социальная эволюция - развитие положительных качеств и устранение негативных. Ломать не строить.
      dsk
    5. vovanpain Сегодня, 09:13
      Всех форумчан с Праздником Великой Революции,которая создала страну давшей нам все- образование,здоровье,уважение и гордость Великой страной и ее народом,который преодолел разруху,гражданскую войну,провел индустриализацию и победил в Великой Отечественной Войне,восстанавливал разрушенное войной хозяйство и покорял Космос.Присоединяюсь к автору,по всякому можно относиться к юбилею,но это наша история,а наш народ делал ее,а всякие Звоничи,Меркели и прочая шелуха идите лесом.Всех с Юбилеем Друзья! drinks hi
      Солнце Диана love love love С днем Рождения тебя. love love love
      vovanpain
  2. Дедкастарый Сегодня, 06:44
    с Праздником всех,для кого Это Праздник ! drinks
    Дедкастарый
    1. Мой адрес Сегодня, 06:57
      Присоединяюсь!
      Может, не совсем справедливо было в 1917 отнять у некоторых и отдать всем. Но точно было несправедливо в 90-х отнять у всех, чтобы отдать некоторым!
      Мой адрес
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:45
    Сложно ожидать, чтобы западные газеты когда-то, а тем более сегодня позитивно отзывались о Революции 17 года (исключение -пресса компартий западных стран и то в определенное время). И не важно кто писал об этом - представитель "балканского народа" или коренной представитель западной страны. Кляли, клянут и будут клясть иначе как еще отвлечь внимание от своих внутренних проблем и лишний раз ткнуть своим заскорузлым пальцем в Россию.
    С праздником мужик и конечно дамы, которые принимают активное участие на сайте!
    rotmistr60
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:50
    Материал Зорича носит следующее название: «Владимир Путин и Октябрьская революция. Надлежащее ли обращение с историей?» Вот несколько цитат из материала, который нам, россиянам, рассказывает, что «дальше так жить нельзя», что нужно непременно «покаяться» и всё переосмыслить так, чтобы пришлось по душе Зоричу, Дойче Велле и вообще всему прогрессивному Западу.


    Нас хотят заставить ложью, обманом ,подтасовкой фактов отказаться от нашей истории различные жулики навроде Зорича и Гозмана...



    Это наша история...история моей Родины...пускай трагичная,пуская счастливая,пускай с нашими ошибками...но она создана потом и кровью наших предков и я всегда буду бороться со всякими историческими извращенцами желающих уничтожить ее и заодно и нас.
    Я не сторонник коммунистов и не разделяю их идеологию но назло smile всем врагам РОССИИ скажу ...по совковому...по ватному...
    да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция потрясшая весь протухший мир до основания и давшая сильнейший толчок развитию нашего общества !
    Тот же ЛЕХА
  5. злой партизан Сегодня, 06:55
    Цитата: Автор: Володин Алексей
    И о том, что не каждая революция стряпается изнутри.

    "Стряпается", задумывается может и не изнутри. Но происходит-то благодаря массам! Если в обществе нет необходимого количества молодых, активных мужчин в возрасте до 40 лет, недовольных своим положением, то и революций не бывает-одни перевороты. Следить за этим надо пристально: не допускать излишне резкого расслоения общества по материальному признаку, работать с молодёжью в плане идеологии. "Комсомольские стройки" ведь не зря были придуманы. Огромное количество активной молодёжи пахало на них несколько десятилетий не без пользы и для себя и для государства. А когда таких строек вдруг не стало-сразу же появилась движущая сила любой революции -активные, здоровые мужики до 40 лет...Чёт Северный Широтный Путь как-то не продвигается... feel
    злой партизан
  6. kuz363 Сегодня, 07:01
    Поздравляю в первую очередь всех, кто успел пожить в СССР! Да, мы жили в великой стране и гордились ею. Космос, Гагарин, Высоцкий, атомная энергия... Защита всех угнетенных народов земного шара. Конечно, были минусы в бытовой жизни - дефицит вкусной еды, товаров, не пускали за границу, валюту не продавали, очереди в магазинах... Отечественный цветной телевизор весил 60 кг! Но в разных городах по своему. В Москву народ ездил в поездах отовариваться мясом и колбасой с ближних городов. Но еда-то была натуральная, без химии, и пальмового масла! Жилье давали бесплатно, как и образование и медицину. После ВУЗов выпускники гарантированно имели работу., а пенсионеры достойную пенсию. Профсоюзы защищали трудящихся и работника практически невозможно было уволить. Ура, товарищи!
    kuz363
  7. inkass_98 Сегодня, 07:03
    Есть у Революции начало, нет у Революции конца! Оно, конечно, троцкизм, но по сути верно.
    Всех с праздником!
    inkass_98
    1. inkass_98 Сегодня, 07:04
      Добавлю еще немного.
      inkass_98
  8. Masya Masya Сегодня, 07:05

    УРА, Товарищи!!! love
    Masya Masya
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:33
      Мы - кузнецы, и дух наш молод,
      Куем мы счастия ключи.
      Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
      В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!

      Мы светлый путь куем народу,
      Свободный путь для всех куем,
      И за желанную свободу
      Мы все боролись и умрем, умрем, умрем!

      Мы - кузнецы Отчизны милой,
      Мы только лучшего хотим,
      И мы недаром тратим силы,
      Недаром молотом стучим, стучим, стучим!

      И после каждого удара
      Редеет мгла, слабеет гнет,
      И по полям земного шара
      Народ измученный встает, встает, встает!
      Uncle Lee
    2. роман66 Сегодня, 09:23
      так, срочно по 100 drinks и на демонстрацию!! здоровеньки! love
      роман66
  9. Nix1986 Сегодня, 07:12
    Можно по разному относиться к итогам революции, мне тоже далеко не все нравится, но в одном я очень уверен - не будь революции, не будь после нее такого развития тяжёлой промышленности то ВМВ мы бы проиграли, а значит революция и СССР - как минимум сохранили Россию и много других стран.
    Nix1986
  10. freddyk Сегодня, 07:43
    А я бы хотел вспомнить сколько погибло лучших людей , сколько крови пролито нашими предками ради светлого будущего, и с какой легкостью мы это про....ли. А так с Праздником, конечно
    freddyk
    1. ССИ Сегодня, 08:34
      Цитата: freddyk
      . А так с Праздником, конечно

      Прошу прощения, но запятые ставить надо.... А так, ....
      ССИ
  11. Alex66 Сегодня, 08:03
    Говорят на ошибках учатся, только наша элита,особенно помоложе, в советской школе не училась, а поэтому вынуждена повторить не выученный урок Октября. Очень понятно желание разбогатеть любыми средствами, обманом, грабежом (нет такого преступления на которое не пойдет капитал при ???% прибыли), но забывая о тех кто создает эти богатства, считая их быдлом, мы повторим ситуацию перед революцией. Деградация не приведет ни к чему хорошему, не кому будет создавать новый экономический уклад, где выиграют те, кто будет иметь образованное, здоровое общество, способное решать поставленные задачи, а не потребляющих все с подряд без разбора.
    Alex66
  12. parusnik Сегодня, 08:04
    Сегодня, в день 100-летия Октябрьской революции, которая длительное время носила официальное наименование «Великой»
    ..Носила , носит и носить будет...С праздником!
    parusnik
  13. EvgNik Сегодня, 08:04
    А с праздником, ребята! Да и пошли все противники этого праздника на фиг!
    Диану Ильину с днём рождения! love
    EvgNik
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
      Цитата: EvgNik
      Да и пошли все противники этого праздника на фиг!

      good Согласен на все 200% !

      Цитата: EvgNik
      Диану Ильину с днём рождения! love

      Присоединяюсь ! love love love
      bouncyhunter
      1. ССИ Сегодня, 08:37
        Цитата: bouncyhunter
        Диану Ильину с днём рождения!

        Полностью и соразмеренно! Правда, я не знаком с Дианой, но... Пусть Вам всегда 18 будет!
        ССИ
      2. EvgNik Сегодня, 09:14
        Правильно, Диана любит розы!
        EvgNik
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
          Я знаю , Евгений . hi
          bouncyhunter
        2. роман66 Сегодня, 09:25
          значит, прибавить надо! Диана - это вам love love love love love
          роман66
  14. АлеБорС Сегодня, 08:40
    С праздником всех кто так считает! Чтоб что-то изменить надо революцию в головах произвести сначала...
    АлеБорС
  15. NordOst16 Сегодня, 08:48
    Я не жил при СССР, но по рассказам родителей и родственников у меня сложилась довольно противоречивая оценка. А если взять во внимание то, что плохое обычно человек забывает, то я рад что живу не при советах.
    NordOst16
    1. Stas157 Сегодня, 09:42
      Цитата: NordOst16
      Я не жил при СССР, но по рассказам родителей и родственников у меня сложилась довольно противоречивая оценка. А если взять во внимание то, что плохое обычно человек забывает, то я рад что живу не при советах.

      Да нет напротив, наши власти плохое только и вспоминают, а хорошее упускают. Поэтому, властьимущие рады, что у вас сложилось именно такое мнение! Вчера по зомбоящику сколько гадостей про революцию вылили на головы таких вот.
      С праздником, товарищи! Великие моменты нашей общей истории забывать нельзя, как бы кому этого не хотелось. Великая Октябрьская Революция, несмотря на всю трагическую ситуацию, явилась отправной точкой отсчета величайшего в мире социалистического народного государства. И впервые в своей истории Россия вышла на первые места в мире! Ничего подобного до сих пор не было.
      Stas157
  16. solzh Сегодня, 09:20
    Сердечно поздравляю со 100 летием Великой Октябрьской Социалистической революции! Несмотря на разрущение нашей страны СССР, Октябрьская революция, является знаменательным событием мировой истории. Благодаря революции наша страна стада великой страной с мощной экономикой, наша страна первой в истории чнловечества добилась бесплатного образования и бнсплатного медицинского обслуживания. В нашей стране, чнловек впервые получил право на труд и отдых. Наша страна первой быда в космосе. Всех достижений перечислить не возиожно. Даздравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция!
    solzh
  17. серафимамурский Сегодня, 09:27
    Великая Октябрьская Социалистическая Революция позволила сделать России рывок от сохи до космоса и обладанием атомной энергии сделав её мировым лидером. Она дала огромные социальные блага для трудящихся. Не буду перечислять их и так все знают. Вспомним про жильё. Мне молодому специалисту приехавшему по распределению сразу дали малосемейку. Через три дали квартиру. Сейчас такое возможно?
    серафимамурский
  18. verner1967 Сегодня, 09:34
    С праздником всех, кто помнит этот день, как "красный день календаря"!
    verner1967
  19. К-50 Сегодня, 09:38
    Да Здравсвует Великая Октябрьская Социалистическая Революция!!! Ураа!!! Товарищи!!! laughing sad
    Все отколовшиеся от СССР республики должны молиться на неё. Ведь без револции они бы никогда не откололись. Именно большевики стали выделять отдельные национальности и тем самым заложили замедленную мину под основы Российского государства, указали путь к национальной раздробленности и потери единства Великой страны - России. sad
    К-50
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