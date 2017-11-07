Продукт по имени "Революция". 100 лет переваривания
В одном из сочинений, авторство которого приписывается Николаю Бухарину, говорится о том, что всего через несколько дней после революционных событий октября 1917-го в Петрограде группа из верхушки большевиков всерьёз и с явной опаской считала дни «до возможной контрреволюции». Причинами таких опасений в ноябре-декабре 1917 года назывались сразу несколько факторов, в числе которых невозможность своевременного оповещения жителей регионов страны о приходе к власти «партии рабочих и крестьян» и невозможность массового оглашения партийной программы, которую могли бы активно поддержать «массы на местах».
Большевики опасались того, что региональные «старорежимные» власти поднимут народ на восстание против формирующегося управляющего звена новой страны – Страны советов - и народ сметёт тех, в отношении кого неоднократно звучали заявления как о воплотителях немецкого заговора против России. В принципе, ситуация к этому вполне сводилась – в период гражданской войны. Однако победы контрреволюции, которой опасались революционеры, не случилось. Советское государство в итоге было сформировано. О воплощении или невоплощении немецких интересов после Октября – вопрос до сих пор открыт.
А уже после гибели Николая Бухарина (после развития дела так называемого «Антисоветского протроцкистского блока»), в результате приведения к исполнению смертного приговора в 1938 году, в верхушке большевистской партии вряд ли кто-то мог подумать, что всего через полвека с небольшим революционные юбилеи станут историей, и что события 1917-го будут подвергаться попыткам серьёзного оценивания оценки. И речь даже не о так называемой либеральной переоценке, для которой позитивом объявляется любой деструктив, если этот деструктив касается жизни в России. Речь об оценке в более широком понимании этого слова.
Сегодня, в день 100-летия Октябрьской революции, которая длительное время носила официальное наименование «Великой», о юбилее было бы странно не вспомнить. Как было бы странно попытаться отмахнуться от того факта, что в истории нашего государства были и такие периоды истории, как сама государственность фактически ставилась под большое сомнение. Не просто ставилась под сомнение, а, как в случае с октябрём 1917-го, реально прекращала своё существование. Временно... А вполне могла бы и навсегда, учитывая как сами предпосылки прихода к власти большевиков, так и первые революционные плоды с территориальными и административными «вопросами».
Революция... Сколько о ней уже сказано. Сколько томов написано. Сколько физиономий набито. Сколько, сколько, сколько... В общем, революции 100 лет. И чем же веет от этого слова, от этого события сегодня – спустя ровно век после той вехи в истории государства?
Всегда интересно посмотреть на то, как Русскую революцию – великую и ужасную – нам (гражданам России) пытаются представить «друзья России» из-за рубежа. Особенно из той страны, которая имела, мягко говоря, не последнее отношение к тому, что произошло в Петрограде в октябре семнадцатого.
Так, на днях на сайте немецкой радиостанции Deutsche Welle появился материал обозревателя этого немецкого СМИ Миодрага Зорича. Г-н Зорич убивается по поводу того, что нынешние россияне настолько «темны», что никак, понимаешь, не могут «взглянуть исторической правде в глаза». Вот сам Зорич, видимо, взглянул так, как в его понимании правильно – представитель балканского народа сейчас работает на немецкое СМИ и пописывает материалы о «неправильных» русских, ругая Путина и Сталина. Ну, тренд же...
Материал Зорича носит следующее название: «Владимир Путин и Октябрьская революция. Надлежащее ли обращение с историей?» Вот несколько цитат из материала, который нам, россиянам, рассказывает, что «дальше так жить нельзя», что нужно непременно «покаяться» и всё переосмыслить так, чтобы пришлось по душе Зоричу, Дойче Велле и вообще всему прогрессивному Западу.
Важно отметить, что на полосах сайта Deutsche Welle материал представлен как «Рекомендуемый редакцией».
Дорогие «товарищи» из «Дойче Велле». Что вам сказать? Вы настолько плохо знаете русскую душу, что не в состоянии понять одного – если вы будете настойчиво требовать «покаяния» и «заглядывания правде в глаза», мы ведь действительно способны объединиться даже на фоне столь противоречивого события как Октябрьская революция и её вековой юбилей. Мы в России можем годами ломать копья относительно позитива или негатива личностей упомянутых вами Ленина или Сталина, но как только появляется некий коллективный «Зорич», личности времён становления власти большевиков отходят на второй план при любом к ним отношении. В центре внимание – ваши попытки научить нас «правильному» отношению к своей собственной истории.
А мы, извините, не любим, когда нам пытаются представлять нашу историю под немецким, французским, американским, псевдобалканским и прочим забугорным соусом. И уж тем более не любим, когда из страны, поддержавшей переворот 1991 года в СССР, майдан 2014 года на Украине, доносятся заявления о нашей «необходимости» осмыслить все ужасы Октябрьской революции 1917 года... Это на самом деле пик двуличия – поддержать олигархический антиконституционный переворот в Киеве, лобызаться в сахарные уста Порошенко и тут же пытаться объявить, что Ленин и Сталин не были патриотами. А кто патриот? – Меркель, которая расстилала ковровые дорожки перед миллионами беженцев, среди которых тысячи выявленных террористов, взрывающих сегодня Европу?.. Горбачёв, прос... (то есть потерявший) огромную страну на псевдолозунгах о перестройке и свободе и приведший огромное цивилизационное пространство к крови и хаосу? Порошенко, который продолжает бросать в жерло гражданской войны новые и новые жертвы?.. Вы уж там со своей позицией для начала определитесь, чтобы советовать России «выработать «должное» отношении к исторической ретроспективе».
Каково отношение россиян к дате? Да, оно противоречиво. Да, в нём есть точки кипения. Но главное – что это история, наша общая история. Можно плевать на портреты Ленина и Сталина, можно идти с ними по улице с красной лентой на лацкане. Можно восторгаться революцией или оплакивать её жертв. Можно называть революционеров-большевиков ангелами, можно – демонами. А разве это плохо? Разве плохо то, что у каждого человека в России своё отношение к революционным потрясениям 100-летней давности, и это отношение остаётся внутри каждого из нас. Этим отношением все мы вольны делиться друг с другом. Выслушивать аргументы, отстаивать свою позицию. Это ли не демократия? Это ли не свобода самовыражения? Плохо то, что находятся лица, которые само отношение к истории пытаются откровенно навязать, усреднить, зашельмовать. Причём немало и таких, кто такое шельмование использует с единственной целью – попытаться лишить Россию единства в многообразии, представляя свою позицию как «новое благо».
А потому важно не заниматься историческими ковыряниями и бичеваниями, а осознать простые вещи. Октябрьская революция в истории была – это раз. С тех пор прошло ровно 100 лет – это два. Есть немало тех, кто готов повторить – это три. А есть и те, кто готов устроить такую революцию, которая бы «не повторила ошибки большевиков» и не создала великую державу, разрушив то, что есть сегодня – это четыре.
В общем, Октябрь семнадцатого – это напоминание, исторический звонок для каждого из нас. Напоминание о том, что плоды революционные – это, увы, не только, а часто и не столько, мёд и розовые перспективы... Напоминание от Октября 17-го с отсылкой к дню сегодняшнему - о том, что не всякая революция приводит к первенству в космосе и Великой Победе... И о том, что не каждая революция стряпается изнутри.
Большевики опасались того, что региональные «старорежимные» власти поднимут народ на восстание против формирующегося управляющего звена новой страны – Страны советов - и народ сметёт тех, в отношении кого неоднократно звучали заявления как о воплотителях немецкого заговора против России. В принципе, ситуация к этому вполне сводилась – в период гражданской войны. Однако победы контрреволюции, которой опасались революционеры, не случилось. Советское государство в итоге было сформировано. О воплощении или невоплощении немецких интересов после Октября – вопрос до сих пор открыт.
А уже после гибели Николая Бухарина (после развития дела так называемого «Антисоветского протроцкистского блока»), в результате приведения к исполнению смертного приговора в 1938 году, в верхушке большевистской партии вряд ли кто-то мог подумать, что всего через полвека с небольшим революционные юбилеи станут историей, и что события 1917-го будут подвергаться попыткам серьёзного оценивания оценки. И речь даже не о так называемой либеральной переоценке, для которой позитивом объявляется любой деструктив, если этот деструктив касается жизни в России. Речь об оценке в более широком понимании этого слова.
Сегодня, в день 100-летия Октябрьской революции, которая длительное время носила официальное наименование «Великой», о юбилее было бы странно не вспомнить. Как было бы странно попытаться отмахнуться от того факта, что в истории нашего государства были и такие периоды истории, как сама государственность фактически ставилась под большое сомнение. Не просто ставилась под сомнение, а, как в случае с октябрём 1917-го, реально прекращала своё существование. Временно... А вполне могла бы и навсегда, учитывая как сами предпосылки прихода к власти большевиков, так и первые революционные плоды с территориальными и административными «вопросами».
Революция... Сколько о ней уже сказано. Сколько томов написано. Сколько физиономий набито. Сколько, сколько, сколько... В общем, революции 100 лет. И чем же веет от этого слова, от этого события сегодня – спустя ровно век после той вехи в истории государства?
Всегда интересно посмотреть на то, как Русскую революцию – великую и ужасную – нам (гражданам России) пытаются представить «друзья России» из-за рубежа. Особенно из той страны, которая имела, мягко говоря, не последнее отношение к тому, что произошло в Петрограде в октябре семнадцатого.
Так, на днях на сайте немецкой радиостанции Deutsche Welle появился материал обозревателя этого немецкого СМИ Миодрага Зорича. Г-н Зорич убивается по поводу того, что нынешние россияне настолько «темны», что никак, понимаешь, не могут «взглянуть исторической правде в глаза». Вот сам Зорич, видимо, взглянул так, как в его понимании правильно – представитель балканского народа сейчас работает на немецкое СМИ и пописывает материалы о «неправильных» русских, ругая Путина и Сталина. Ну, тренд же...
Материал Зорича носит следующее название: «Владимир Путин и Октябрьская революция. Надлежащее ли обращение с историей?» Вот несколько цитат из материала, который нам, россиянам, рассказывает, что «дальше так жить нельзя», что нужно непременно «покаяться» и всё переосмыслить так, чтобы пришлось по душе Зоричу, Дойче Велле и вообще всему прогрессивному Западу.
Марксизм-ленинизм стал опиумом для народа. Он оправдывал убийства, грабёж и многие преступления во имя идеологии.
Коммунистические вожди уничтожили нормальную жизнь многих поколений. Они убили миллионы людей и устроили самое масштабное в истории преследование христиан.
Коммунистические вожди уничтожили нормальную жизнь многих поколений. Они убили миллионы людей и устроили самое масштабное в истории преследование христиан.
И спустя 100 лет Кремль продолжает распространять ложные сведения об Октябрьской революции, ведь никакими патриотами ни Ленин, ни Троцкий, ни Сталин не были. Стоит надеяться, что будущим поколениям россиян хватит мужества взглянуть исторической правде в глаза.
Важно отметить, что на полосах сайта Deutsche Welle материал представлен как «Рекомендуемый редакцией».
Дорогие «товарищи» из «Дойче Велле». Что вам сказать? Вы настолько плохо знаете русскую душу, что не в состоянии понять одного – если вы будете настойчиво требовать «покаяния» и «заглядывания правде в глаза», мы ведь действительно способны объединиться даже на фоне столь противоречивого события как Октябрьская революция и её вековой юбилей. Мы в России можем годами ломать копья относительно позитива или негатива личностей упомянутых вами Ленина или Сталина, но как только появляется некий коллективный «Зорич», личности времён становления власти большевиков отходят на второй план при любом к ним отношении. В центре внимание – ваши попытки научить нас «правильному» отношению к своей собственной истории.
А мы, извините, не любим, когда нам пытаются представлять нашу историю под немецким, французским, американским, псевдобалканским и прочим забугорным соусом. И уж тем более не любим, когда из страны, поддержавшей переворот 1991 года в СССР, майдан 2014 года на Украине, доносятся заявления о нашей «необходимости» осмыслить все ужасы Октябрьской революции 1917 года... Это на самом деле пик двуличия – поддержать олигархический антиконституционный переворот в Киеве, лобызаться в сахарные уста Порошенко и тут же пытаться объявить, что Ленин и Сталин не были патриотами. А кто патриот? – Меркель, которая расстилала ковровые дорожки перед миллионами беженцев, среди которых тысячи выявленных террористов, взрывающих сегодня Европу?.. Горбачёв, прос... (то есть потерявший) огромную страну на псевдолозунгах о перестройке и свободе и приведший огромное цивилизационное пространство к крови и хаосу? Порошенко, который продолжает бросать в жерло гражданской войны новые и новые жертвы?.. Вы уж там со своей позицией для начала определитесь, чтобы советовать России «выработать «должное» отношении к исторической ретроспективе».
Каково отношение россиян к дате? Да, оно противоречиво. Да, в нём есть точки кипения. Но главное – что это история, наша общая история. Можно плевать на портреты Ленина и Сталина, можно идти с ними по улице с красной лентой на лацкане. Можно восторгаться революцией или оплакивать её жертв. Можно называть революционеров-большевиков ангелами, можно – демонами. А разве это плохо? Разве плохо то, что у каждого человека в России своё отношение к революционным потрясениям 100-летней давности, и это отношение остаётся внутри каждого из нас. Этим отношением все мы вольны делиться друг с другом. Выслушивать аргументы, отстаивать свою позицию. Это ли не демократия? Это ли не свобода самовыражения? Плохо то, что находятся лица, которые само отношение к истории пытаются откровенно навязать, усреднить, зашельмовать. Причём немало и таких, кто такое шельмование использует с единственной целью – попытаться лишить Россию единства в многообразии, представляя свою позицию как «новое благо».
А потому важно не заниматься историческими ковыряниями и бичеваниями, а осознать простые вещи. Октябрьская революция в истории была – это раз. С тех пор прошло ровно 100 лет – это два. Есть немало тех, кто готов повторить – это три. А есть и те, кто готов устроить такую революцию, которая бы «не повторила ошибки большевиков» и не создала великую державу, разрушив то, что есть сегодня – это четыре.
В общем, Октябрь семнадцатого – это напоминание, исторический звонок для каждого из нас. Напоминание о том, что плоды революционные – это, увы, не только, а часто и не столько, мёд и розовые перспективы... Напоминание от Октября 17-го с отсылкой к дню сегодняшнему - о том, что не всякая революция приводит к первенству в космосе и Великой Победе... И о том, что не каждая революция стряпается изнутри.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: социальные сети
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