Продукт по имени "Революция". 100 лет переваривания

Марксизм-ленинизм стал опиумом для народа. Он оправдывал убийства, грабёж и многие преступления во имя идеологии.

Коммунистические вожди уничтожили нормальную жизнь многих поколений. Они убили миллионы людей и устроили самое масштабное в истории преследование христиан.

И спустя 100 лет Кремль продолжает распространять ложные сведения об Октябрьской революции, ведь никакими патриотами ни Ленин, ни Троцкий, ни Сталин не были. Стоит надеяться, что будущим поколениям россиян хватит мужества взглянуть исторической правде в глаза.