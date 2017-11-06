19:45 06 ноября

Под Киевом испытали "Барс-8ММК". Что за "зверь"?

Пресс-служба «Укроборонпрома» сегодня опубликовала материал, в котором сообщает о «суперскоростном» миномётном комплексе "Барс-8ММК". Сообщает, что комплекс прошёл испытания на одном из полигонов Киевской области. За ходом испытаний наблюдали не только представители руководства «Укроборонпрома», но также секретарь СНБО Александр Турчинов, а также начальник ГШ ВСУ Виктор Муженко.

На сайте «Укроборонпрома», где «Барс» в тексте релиза назвали «Брасом», сообщается о том, что машина оснащена 120-мм миномётом и интегрирована в цифровую систему обмена информацией.

Из релиза:
Время, необходимое расчёту новой машины для приведения её в боевое состояние, составляет до 60 секунд. Координаты цели были моментально обработаны системой управления огнем. "Барс-8ММК" первым открыл огонь и поразил все цели. После чего первым покинул позицию ещё до того, как закончили вести огонь другие миномёты.



В материале заявлено, что "Барс-8ММК" интегрирован в цифровую систему обмена информацией на поле боя, когда расчёт мобильного минометного комплекса получает точные координаты противника в режиме реального времени. Такая информация может одновременно поступать от дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Эта система значительно повышает точность и эффективность огня.

Под Киевом испытали "Барс-8ММК". Что за "зверь"?


Создатели «Барса-8ММК» заявляют о том, что машина, выходя за минимальный срок на огневой рубеж, открывает огонь, успевая покинуть позицию до расчёта своих координат противником.

Пресс-служба компании:
Необходимо отметить, что система "Барс-8ММК" может быть интегрирована с любой информационно-управляющей системой высшего уровня управления войсками, в том числе С4, GIS, COM и другие. Именно эти системы используются в ведущих армиях стран НАТО и уже доказали свою высокую эффективность.

Использованы фотографии: Укроборонпром
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Комментарии 45

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  1. poquello Сегодня, 18:08
    от вшивый про баню то, побыстрей выскочить стрельнуть и убежать, понятно что качества ценные но задачи
    poquello
    1. RASKAT Сегодня, 18:13
      Что то дыму многовато и труба какая то на крыше. На дровах что ли работает?
      RASKAT
      1. poquello Сегодня, 18:16
        Цитата: RASKAT
        Что то дыму многовато и труба какая то на крыше. На дровах что ли работает?

        след от мины, подобная гадость ездила по Донецку (кажется) людей терроризировала, укропам видать понравилось
        poquello
        1. Тралл Сегодня, 18:20
          Автомагнитолой эта техника оборудована для проигрывания гимна Украины? smile
          Тралл
          1. cniza Сегодня, 18:32
            “Время, необходимое расчёту новой машины для приведения её в боевое состояние, составляет до 60 секунд.


            И все это успевают за 60 секунд.
            cniza
          2. NIKNN Сегодня, 18:38
            Она эта хрень случайно не "Молотом" укровским комплектуется..., Вроде он себя у них не плохо зарекомендовал laughing , потери от него были зафиксированы...
            NIKNN
            1. Не либероид Русский Сегодня, 18:58
              врядли, скорее 2Б11 из советский запасов или еще что древнее...
              Не либероид Русский
              1. NIKNN Сегодня, 19:00
                Цитата: Не либероид Русский
                врядли, скорее 2Б11 из советский запасов или еще что древнее...

                Жаль, по мне бы лучьше "Молотом" вооружили..., уже как то провереный бренд... laughing
                NIKNN
                1. Dart2027 Сегодня, 19:18
                  Цитата: NIKNN
                  уже как то провереный бренд

                  Не расстони даже "калаши" умудрились "модернизировать".
                  Dart2027
            2. LSA57 Сегодня, 19:30
              Цитата: NIKNN
              Она эта хрень случайно не "Молотом" укровским комплектуется

              а собирается на кузне ильича пренадлежащей верховному всей уркаине laughing
              LSA57
              1. NIKNN Сегодня, 19:42
                Цитата: LSA57
                а собирается на кузне ильича пренадлежащей верховному всей уркаине

                Классный чую апарат..., теперь вот исходя из всего проанализированого, есть надежда, что не согут они свалить с места стрельбы, даже без ответки... laughing
                NIKNN
          3. poquello Сегодня, 19:45
            Цитата: Тралл
            Автомагнитолой эта техника оборудована для проигрывания гимна Украины? smile

            какой правильный миномёт, прям как их танки раньше
            poquello
      2. svp67 Сегодня, 18:30
        Цитата: RASKAT
        Что то дыму многовато

        Дым от выстрела...
        Цитата: RASKAT
        и труба какая то на крыше

        Так понимаю датчик ветра, очень нужная вещь для обработки первоначальных данных для стрельбы и последующего корректирования.
        svp67
      3. LSA57 Сегодня, 18:35
        Цитата: RASKAT
        труба какая то на крыше

        антенна джипиес. от напряжения дымит laughing
        LSA57
      4. 210окв Сегодня, 18:55
        Дым это хорошо..А "Молот"ещё лучше.Что бы всех сразу..
        Цитата: RASKAT
        Что то дыму многовато и труба какая то на крыше. На дровах что ли работает?
        210окв
    2. Владыка Ситх Сегодня, 18:24
      Я вам лучше выложу видео про вчерашние обстрелы
      Владыка Ситх
      1. Комментарий был удален.
    3. 210окв Сегодня, 18:58
      Лучше "Ноны"ещё ничего не придумали..
      Цитата: poquello
      от вшивый про баню то, побыстрей выскочить стрельнуть и убежать, понятно что качества ценные но задачи
      210окв
      1. Дембель77 Сегодня, 19:11
        Как я понял - их барсик заточен под ИУС стандарта Нато (С4, GIS, COM и другие)? А в самой Украине что? Своей нет? А как это они воевать этим барсиком собираются, если без БИУС эта кошенька просто миномёт на тракторе?
        Дембель77
        1. LSA57 Сегодня, 19:32
          Цитата: Дембель77
          если без БИУС эта кошенька просто миномёт на тракторе?

          есть другой вариант. облегчённый
          LSA57
    4. Геркулесыч Сегодня, 19:42
      Меня больше интересует скорость разрыва ствола lol , ибо по примеру с "молотом ", минометы вна укроине должны быть склонны к массовому саморазрушению! !! wassat
      Геркулесыч
  2. san4es Сегодня, 18:19
    "Барс-8ММК" интегрирован

    san4es
    1. Монос Сегодня, 18:32
      Штука интересная... для работы с асфальта. Если доработать аутригерами, то и в поле, наверное... А вот из ложбинок, овражков, буераков - уже вряд ли...
      С наводкой тоже вопрос... Углы (что горизонтальной, что вертикальной) наводки маленькие.
      Монос
      1. san4es Сегодня, 18:38
        Цитата: Монос
        Штука интересная... для работы с асфальта.

        ...Эт-точно...или с брущатки bully (бахнули прям на выставке belay на 1.37 мин)
        san4es
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:33
      san4es hi За видео респект.Терзают смутные сомнения на счёт надёжности .Да и грязюки налипнет к низу поддона feel
      Наш ответ чемберлену soldier

      Ну и старая добрая НОНА hi
      Наблюдатель2014
  3. Идущий Сегодня, 18:21
    Пресс-служба «Укроборонпрома» сегодня опубликовала материал, в котором сообщает о «суперскоростном» миномётном комплексе "Барс-8ММК".


    По своим стреляет. laughing
    Идущий
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:21
    Ну, самоходный миномет. Ну, цифровая система управления огнём. В чем перемога то? От испытаний до серийного производства - дистанция ОГРОМНАЯ, и чтобы её преодолеть, нужны три вещи: деньги, деньги и ещё раз деньги... И чтобы хоть половину не "растырили" wassat
    А это, похоже, самое невозможное и есть. ВНА.
    Горный стрелок
  5. Симон Сегодня, 18:22
    После чего первым покинул позицию ещё до того, как закончили вести огонь другие миномёты. --- Главное его научили удирать быстро, но это ему не поможет, наше оружие его везде найдет - Сирия это показала! soldier
    Симон
    1. Александр 3 Сегодня, 18:28
      Для удирающих есть беспилотники.
      Александр 3
    2. LSA57 Сегодня, 18:37
      Цитата: Симон
      наше оружие его везде найдет -

      надо будет, в сортире замочит laughing
      LSA57
    3. alex vau_2 Сегодня, 19:03
      наше оружие его везде найдет - Сирия это показала!

      а что Сирия ВАМ показала??при всем негативе к украине ,коменты диванных проффи типа- Урря-патриотов настораживают.....Что вы знаете о состоянии нынешней украинской армии?о ее технике? уже на улице не 2014 год,а 2017.....
      alex vau_2
      1. с-т Petrov Сегодня, 19:29
        .Что вы знаете о состоянии нынешней украинской армии?о ее технике? уже на улице не 2014 год,а 2017.....


        таки здобули перемогу и стали сильнейшей армией на континенте? 10 000 небоевых потерь в статистику просто не вписались. если 10 000 за 3 года - это нормальный темп.

        Расскажите о грозной украинской армии. Появился дух на новый котел?
        с-т Petrov
      2. LSA57 Сегодня, 19:37
        Цитата: alex vau_2
        Что вы знаете о состоянии нынешней украинской армии?о ее технике? уже на улице не 2014 год,а 2017.....

        "Со времен Советского союза в украинской армии не изменилось ничего, кроме тризуба на фуражках. Таким мнением поделился известный журналист Руслан Коцаба в эфире одного из местных телеканалов.

        Он отметил, что те проблемы, которые наблюдались в Советской Армии до сих пор не покинули Вооруженные силы Украины. Кроме того, к ним прибавились откровенное разгильдяйство, наплевательское отношение к своему делу и «пьянство по-черному».

        Коцаба отметил, что государство кормило армию, которая никогда не участвовала в реальной войне, а, по сути, просто поменяла фуражки.

        «То были красные звезды на фуражках, а тут им вдруг сказали — у вас теперь будет тризубец, все, поменяли и уже другая армия», — отметил украинский журналист.

        Он считает, что никаких реальных изменений в ВСУ не наблюдается. Коцаба отметил, что в рядах украинской армии до сих пор есть «злодеи прапорщики», которых с каждым днем становится все больше и больше...."
        Источник: https://newinform.com/89573-pyanstvo-po-chernomu-
        na-ukraine-razvenchali-mif-o-novoi-nepobedimoi-ar
        mii
        этого достаточно?
        LSA57
  6. Симон Сегодня, 18:26
    Цитата: RASKAT
    Что то дыму многовато и труба какая то на крыше. На дровах что ли работает?

    Скорей всего-да, уголь на Донбасе, газа нет, нефти то же маловато. Скоро лес продадут за долги и вообще все стоять будет! laughing
    Симон
  7. polpot Сегодня, 18:27
    Додуматься в 2017 году до того до чего немцы додумались в 1942 году или даже ранее интелект как говорится на лицо
    polpot
  8. БМП-2 Сегодня, 18:29
    Интересно, это ж какой ужасающей мощью обладает новый миномётный комплекс, если статистически доказано, что эффективность тех вооружений, за испытаниями которых наблюдает Муженко, возрастает в 2 раза, а тех, за которыми Турчинов - на 3 порядка?! request
    БМП-2
    1. LSA57 Сегодня, 18:39
      Цитата: БМП-2
      Интересно, это ж какой ужасающей мощью обладает новый миномётный комплекс, если статистически доказано, что эффективность тех вооружений, за испытаниями которых наблюдает Муженко, возрастает в 2 раза, а тех, за которыми Турчинов - на 3 порядка?!

      а это смотря откуда и с какого расстояния смотреть laughing
      LSA57
      1. БМП-2 Сегодня, 18:55
        Давно замечено, что для резкого улучшения ТТХ украинского оружия вполне достаточно взглянуть на него кому-либо из высокопоставленных укропроходимцев. Ну а если уж вороньим взором коснётся оружия взгляд Порошенко - оно автоматически превращается в лучшее в мире! yes

        P.s.: удивляюсь, почему Вию до сих пор не представлен к званию "Герой Украины"? request Это ж, по сути, главный исторический персонаж, заложивший основы украинского могущества! К тому же, стольким наследникам передал дар по наследству! laughing В общем, кто знает - поднимите мне веки! Раскройте глаза, так сказать... fellow
        БМП-2
  9. изя топ Сегодня, 18:32
    на ком испытали?на зоряне,на шкиряке или на амерском дипломате?всем троим прилетело,так что уточните информацию wassat
    изя топ
    1. LSA57 Сегодня, 18:40
      Цитата: изя топ
      всем троим прилетело,так что уточните информацию

      издержки показательной стрельбы laughing
      LSA57
    2. злой партизан Сегодня, 18:56
      Цитата: изя топ
      на ком испытали?на зоряне,на шкиряке или на амерском дипломате?всем троим прилетело,так что уточните информацию

      stop Не там копаете, Коллега! Уточняю:
      На сахарном комбинате под Киевом взорвался снаряд ВМВ, есть погибший
      ON 06/11/2017 НОВОСТИ
      На территории сахарного комбината в Узине Киевской области произошел взрыв устройства, которое было выкопано во время уборки сахарной свеклы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

      Установлено, что взрыв произошел, когда работник комбината повредил взрывное устройство лопатой. 49-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

      Взрывное устройство было артиллерийским снарядом времен Второй мировой войны.
      злой партизан
      1. изя топ Сегодня, 19:18
        Цитата: злой партизан
        Не там копаете, Коллега!

        а есть ещё куда копать?
        изя топ
  10. Sergey53 Сегодня, 18:42
    Иностранной аббревиатурой щеголяют. МАШИНА ВИДНО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДИВЕРСИОННОЙ РАБОТЫ.
    Sergey53
  11. zzdimk Сегодня, 18:43
    Подождите, господа! 60 секунд на что требуется? На то, чтобы слинять? Достижение. Приехал - напугал - скрылся. Так это же психологическая атака!
    zzdimk
  12. Джон Доу Сегодня, 18:45
    Для страны которая только последние 2-3 года начала армию строить, это весьма "переможно".
    Джон Доу
  13. Макаров Сегодня, 19:02
    Это я так понимаю польский изначально проект но с доработками...вообще 60 секунд это круто...
    Макаров
  14. трассер Сегодня, 19:18
    Миномет стоит на земле. Что правильно, а база как всегда Форда ф350. Труба сверху мачта приемо передающкго устройсва или оптическая.
    трассер
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