Под Киевом испытали "Барс-8ММК". Что за "зверь"?

Время, необходимое расчёту новой машины для приведения её в боевое состояние, составляет до 60 секунд. Координаты цели были моментально обработаны системой управления огнем. "Барс-8ММК" первым открыл огонь и поразил все цели. После чего первым покинул позицию ещё до того, как закончили вести огонь другие миномёты.

Необходимо отметить, что система "Барс-8ММК" может быть интегрирована с любой информационно-управляющей системой высшего уровня управления войсками, в том числе С4, GIS, COM и другие. Именно эти системы используются в ведущих армиях стран НАТО и уже доказали свою высокую эффективность.