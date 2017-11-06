Под Киевом испытали "Барс-8ММК". Что за "зверь"?
Пресс-служба «Укроборонпрома» сегодня опубликовала материал, в котором сообщает о «суперскоростном» миномётном комплексе "Барс-8ММК". Сообщает, что комплекс прошёл испытания на одном из полигонов Киевской области. За ходом испытаний наблюдали не только представители руководства «Укроборонпрома», но также секретарь СНБО Александр Турчинов, а также начальник ГШ ВСУ Виктор Муженко.
На сайте «Укроборонпрома», где «Барс» в тексте релиза назвали «Брасом», сообщается о том, что машина оснащена 120-мм миномётом и интегрирована в цифровую систему обмена информацией.
Из релиза:
В материале заявлено, что "Барс-8ММК" интегрирован в цифровую систему обмена информацией на поле боя, когда расчёт мобильного минометного комплекса получает точные координаты противника в режиме реального времени. Такая информация может одновременно поступать от дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Эта система значительно повышает точность и эффективность огня.
Создатели «Барса-8ММК» заявляют о том, что машина, выходя за минимальный срок на огневой рубеж, открывает огонь, успевая покинуть позицию до расчёта своих координат противником.
Пресс-служба компании:
На сайте «Укроборонпрома», где «Барс» в тексте релиза назвали «Брасом», сообщается о том, что машина оснащена 120-мм миномётом и интегрирована в цифровую систему обмена информацией.
Из релиза:
Время, необходимое расчёту новой машины для приведения её в боевое состояние, составляет до 60 секунд. Координаты цели были моментально обработаны системой управления огнем. "Барс-8ММК" первым открыл огонь и поразил все цели. После чего первым покинул позицию ещё до того, как закончили вести огонь другие миномёты.
В материале заявлено, что "Барс-8ММК" интегрирован в цифровую систему обмена информацией на поле боя, когда расчёт мобильного минометного комплекса получает точные координаты противника в режиме реального времени. Такая информация может одновременно поступать от дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Эта система значительно повышает точность и эффективность огня.
Создатели «Барса-8ММК» заявляют о том, что машина, выходя за минимальный срок на огневой рубеж, открывает огонь, успевая покинуть позицию до расчёта своих координат противником.
Пресс-служба компании:
Необходимо отметить, что система "Барс-8ММК" может быть интегрирована с любой информационно-управляющей системой высшего уровня управления войсками, в том числе С4, GIS, COM и другие. Именно эти системы используются в ведущих армиях стран НАТО и уже доказали свою высокую эффективность.
Использованы фотографии: Укроборонпром
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