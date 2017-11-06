19:41 06 ноября

Революция. Западня для России

Авторы фильма поставили себе задачу вскрыть закулисные корни революции 1905 года, названной впоследствии первой русской революцией, показать ее "американский след".




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Комментарии 2

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  1. Евродав Сегодня, 19:23
    "...Антирусскую масонскую закалку прошли в начале века многие ленинские кадры: Г.И.Бокий, Г.И.Петровский, Н.И.Бухарин, сам Ленин, Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, Я.М.Свердлов, Х.Г. Раковский, М.М.Литвинов, К. Радек, А.В.Луначарский и многие другие.
    частности, югославский историк З.Неневич сообщает о факте посещения итальянской масонской ложи в Риме видным советским военачальником, заместителем наркома обороны М.Н. Тухачевским.
    Но, благодаря Сталину со второй половины 20 годов масонов поражает настоящий мор. Так в течение 1926-1928 годов умирают Красин, Скворцов- Степанов, Соколов, Козловский, в 1929 году расстреляны фонМекк и Мануйлов, а в 1933-1934 годах - Середа и Луначарский…
    Западные страны, в предвоенный период возглавляли одни масоны, частенько с большой долей еврейской крови. В США это был Ф.Рузвельт, в Англии - У.Черчилль, во Франции - К.Шотан (вице-премьер), и ряд важных министров. По поручению президента Ф.Рузвельта разрабатывается секретный меморандум о возможных направлениях стратегии и политики в отношении Германии и России. Там в частности говорилось:«…повернуть против России всю мощь непобежденной Германии… Это, вероятно приведет к завоеванию Советского Союза той самой могущественной и агрессивной Германией… Но чтобы не допустить последующего господства Германии над всей мощью Европы, мы вместе с Великобританией будем обязаны, после завоевания России Германией взяться еще раз и без помощи России за трудную… задачу нанести потом поражение Германии.»!!!!
    По данным из американских источников, в 1920 году Ленин тайным соглашением был готов передать Америке «для экономической утилизации» всю Камчатку.35 Но этому помешали претендовавшие на нее японцы, которые поддержали вспыхнувшие там антибольшевистские выступления.
    Не даром даже митрополит русской зарубежной церкви Антоний, в 1932 году писал: «Все принципы, все методы, которые большевики применяют для разрушения России - очень близки масонам».Осенью 1918 года в Соединенных Штатах Америки была издана серия документов и материалов под общим названием "Немецко-большевицкая конспирация". В этом сборнике информации под номером 5 опубликованы были следующие документы о сношении большевиков и немецкого Генерального штаба. Документ дается в новой орфографии.
    "Гр. Генерал-Стаб.
    Сентрал Абтайлунг, Секцион М.
    Берлин. Октябрь 1917 г."
    Правительству народных комиссаров:
    Согласно происшедших в Кронштадте в июле текущего года соглашений между чинами нашего Генерального Штаба и вождями русской революционной армии и демократии г.г. Лениным, Троцким, Раскольниковым, Дыбенко, действовавшее в Финляндии русское отделение нашего Генерального Штаба командирует в Петроград офицеров для учреждения Разведочного Отделения Штаба. Во главе Петроградского Отделения будут находиться следующие офицеры, в совершенстве владеющие русским языком и знакомые с русскими условиями:
    Майор Люберти, шифрованная подпись Агасфер.
    Майор фон-Бельке, шифрованная подпись Шотт.
    Майор Байермейстер, шифрованная подпись Бэр.
    Лейтенант Гартвиг, шифрованная подпись Генрих.
    Разведочное отделение, согласно договору с гг. Лениным, Троцким, Зиновьевым, будет иметь наблюдение за иностранными миссиями и военными делегациями и за контрреволюционным движением, а также будет выполнять разведочную работу на внутренних фронтах, для чего в различные города будут командированы агенты. Одновременно сообщается, что в распоряжение правительства Народных комиссаров командируются консультанты по Министерству иностранных дел - г. фон-Шенеман, по Министерству финансов - г. фон-Толь.
    Начальник русского отдела германского Генерального Штаба: О. Рауш.
    Адъютант: Ю. Вольф.
    Ну чего, за бедных и обездоленных? Если бы не Сталин и ВО бы не было...
    Евродав
  2. Dart2027 Сегодня, 19:27
    По сути то же можно наблюдать и сейчас - любая революция организуется серьезными людьми.
    Dart2027
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