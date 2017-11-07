17:17 07 ноября
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Илья Тыщенко: Наймет ли Илон Маск Голливуд для марсианской афёры?

Илья Тыщенко: Наймет ли Илон Маск Голливуд для марсианской афёры?


Илон Маск – американский миллиардер, изобретатель и инвестор объявил о полете и высадке на Марс, превращая это в акционерный процесс: мол, занимайте места, прежде заплатив.

Иногда приходится только поражаться роли обмана и блефа в американской реальности. Очевидно, что технически и физически Марс «взять» невозможно. Хорошо, прилетело сто человек. Они не смогут там жить и не смогут вернуться – ракета просто не взлетит с Марса. Можно, конечно, нанять корабль смертников, но что-то в них мало верится, хотя желающие стать основателями и зачинателями кладбища на Марсе могут и найтись. Откуда эта авантюра? – И если это прозвучало на весь мир, взбудоражив многие страны, то авантюра ли это?


Аналог марсианского блефа Маска в недалеком прошлом – высадка американцев на Луну. Сегодня на тысячу процентов ясно – был обман, голливудская постановка. И она не в том, что американцы, якобы, высадились, а в том, что они вернулись. Как? На чём? Если вы видели хотя бы один старт ракеты (даже по телевидению), то представьте, что то же самое, с той же ракетой, нужно сделать с … лунной поверхности. Ни стартовой площадки, ни пульта управления стартом там нет. Очевидно, что, если астронавты вернулись, это значит одно: в таких условиях они никуда не летали. Обман? – Обман. Решающим аргументом является то, что Штаты ни разу не заикнулись о своих юридических и территориальных правах на Луну.

Но специалисты в США нам скажут следующее:

«При помощи обмана мы на долгие годы сняли комплекс неполноценности с американцев от успехов в космосе СССР». Факт? – Факт. Простаки прерий, водители тягачей поверили в лунную легенду, потому что хотели поверить в могущество своей страны. Разве поднятый дух простых американцев не стал тем двигателем, который сделал США конкурентными уже по-настоящему? Да, лунный десант – обман, но каков психологический эффект для всей нации! Почему бы сейчас не повторить тот же успех, когда нация распадается? Перспектива «захвата» Марса может согреть души активных американцев, тем более, что на Земле сейчас все территории уже зарезервированы.

Далее. Научная работа даже по сомнительной программе, и это уже просчитано, дает огромное количество сопутствующих инноваций. И то, что под мечту американцы легко «раскошеливаются», известно. А если сыграть на амбициях («ты будешь первым или среди первых!»), то суммы, как правило, утраиваются. Так что недооценивать Блеф Маска нельзя.

Если человечество выживет, то рывок на Луну и на Марс с задачами колонизации – дело времени. Кто начнет – тот и будет фаворитом гонки. И в этом смысле блеф Маска может и не быть фальстартом, а стартом под прикрытием блефа. Это крайне важно.

Провозглашая лидерство в марсианской гонке, Штаты берут себе права лидера цивилизации, лидера космоса. Можно сколько угодно прессовать их за работу над иллюзией, они ответят: «Что бы там ни было – мы работаем над Проектом, мы лидеры в этом, а иллюзия это или нет – время покажет».

Точку ставит важнейший момент: юридические права на Марс. Действительно, вернуть аппарат на Землю с Марса невозможно, но если запустить десять аппаратов, предназначенных для организации жизни на Марсе, то дело может остаться за тем, чтобы найти людей, которые осознанно останутся на Марсе. Кто может быть уверен, что такие люди не найдутся? Войти в историю и застолбить колонию для Штатов, – может вдохновить? Может.

Авантюра И. Маска – реальный вызов нам, и к этому заведомому обману нужно относиться очень серьезно, потому что при реализации обмана могут всплыть невероятные прорывы.

Борьба уже началась. Штаты герметизируют информационное пространство, готовя некую Большую Ложь. Ликвидация системы вещания «RT» – звено в цепи окукливания информационного пространства для проведения в жизнь Большого Блефа. И Голливуд может с «лунным» успехом в этом помочь!

Этот Блеф – форма втаскивания нас в марсианскую гонку, заведомо затратную, заведомо сомнительную, а так как наши люди совершенно не настроены принимать ложь во спасение, – наша традиция заключается в формуле спасения только правдой, – заставляет нас очень серьезно отнестись с этой комической гонке и начать формировать решение.

Выигрышных решений два: сформировать свой Марсианский проект или выдвинуть вместо него иной Глобальный проект, который уравновесит наши текущие имиджевые издержки по Марсу.
Автор: Илья Тыщенко
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14263


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Комментарии 21

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  1. Летунъ Сегодня, 15:20
    Территориальные претензии на Луну и Марс?! Автор похоже хорошо отдохнул на праздниках. И ещё вопрос, если с Луны нельзя взлететь, то как же СССР доставил на землю лунный грунт? Да неужели на Мосфильме фейк слепили?!!
    Летунъ
    1. слава1974 Сегодня, 15:26
      если с Луны нельзя взлететь, то как же СССР доставил на землю лунный грунт?

      лунного грунта привозили порядка 100 грамм. То есть взлететь конечно можно, но возможности техники были таковы, что доставить обратно аппарат с людьми было нельзя.
      слава1974
      1. Летунъ Сегодня, 15:41
        Цитата: слава1974
        лунного грунта привозили порядка 100 грамм. То есть взлететь конечно можно, но возможности техники были таковы, что доставить обратно аппарат с людьми было нельзя.

        Ну логика ясна,взлететь можно, но не более 100 грамм полезной нагрузки. laughing И чтобы корабль обязательно был советский, а если нет, то как написал автор, это 1000% фейк lol А что не мульён? smile
        Летунъ
        1. viktorch Сегодня, 15:46
          непонятна логика сторонников лунной аферы, советский спускаемый модуль - значит то же был для отвода глаз? где ссср свою высадку собирался снимать ? на мосфильме ?
          если были реальные планы у ссср то и у сша были реальные планы, а еще кратно больший бюджет, и кооперация со всеми развитыми странами и фашистские ракетчики.
          viktorch
          1. д^Амир Сегодня, 16:19
            где ссср свою высадку собирался снимать ? на мосфильме ?

            абсолютно зря иронизируете... в одно время СССР был лидером в спецэффектах кинематографа... так что могли бы и снять....


            и еще...
            д^Амир
            1. viktorch Сегодня, 16:23
              че тупили тогда, сложно было снять высадку на луне с космическими динозаврами ?
              а то какие то дурынчики прыгающие - не особо интересно, нет драйва, нет задора.
              viktorch
              1. д^Амир Сегодня, 16:34
                ну то ж дело вкуса!!!! вот не хватило им художественного вкуса... не хватило!!!! а то может "Аватар"а еще тогда бы посмотрели.....
                д^Амир
  2. слава1974 Сегодня, 15:28
    Этот Блеф – форма втаскивания нас в марсианскую гонку

    Так вроде бы уже давно там катается марсоход, который на самом деле ( есть статьи на эту тему) ползает по острову Девон. Но мы не втягиваемся!
    слава1974
  3. viktorch Сегодня, 15:33
    что за фото костюмированного упыря в статье ?
    что жрал автор на праздники ? пусть осветит, что бы нормальные люди не травились.

    сколько можно нести ахинею про лунную аферу, десять раз уже разобрали, что были американцы на луне, наши к слову то же туда собирались, с бюджетом куда меньшим чем пенды, не успели.

    на марс дорого очень лететь, был бы идеологический заказ не считаясь с затратами слетать на марс - то да дело осуществимое, сейчас такого заказа нет и херачить по 10% ввп 7-10-20 лет развитые страны не будут на один полет.

    вангую если и полетит кто, будет это в лучшем случае в 50том-70том году миссия один человек, и то только если будут прорывные достижения в энергетике и материаловедении.
    viktorch
    1. RomanS Сегодня, 16:03
      Каждый имеет право верить, во что пожелает. Даже в американце на луне или Незнайку в Солнечном городе. Диспут упирается в аргументы и доказательства.
      RomanS
      1. viktorch Сегодня, 16:05
        Королев по вашему - дурачек, раз за невозможную задачу взялся ? если что у него и лунный модуль и ракета были, американцы просто больше ресурсов бухнули и быстрее довели до рабочего состояния машинерию, и все никаких чудес.
        п.с. не понимаю скептицизма, погуглите деньги вбуханные в лунную гонку амерами, а потом пересчитайте в сегодняшние бабки и сравните с совокупным годовым ввп россии.

        для дальнейшего развития пилотируемой космонавтики.
        тупо нужен движок с тягой на массу конструкции-запас топлива-рабочего тела раз этак в 10ять больше чем сейчас, на замену химическим движкам.
        как он будет - радикально повысится забрасываемый на орбиту вес, и снизится масса закидываемая к другим планетам, тогда и на запас СЖО и на радиационный щит хватит.
        собственно тогда и полет на марс не будет выглядеть самоубийством за сумашедшие бабки.
        viktorch
    2. Винни76 Сегодня, 16:07
      Цитата: viktorch
      сколько можно нести ахинею про лунную аферу, десять раз уже разобрали, что были американцы на луне

      Серьезно? Таки 10 раз? Они это доказали постановочными мультиками? А может статьями в умных журналах? Или Леонов в этот момент рядом летал? Какие данные объективного контроля могут представить эти летуны? Я тоже могу утверждать, что летал на Тау Кита. И даже грунт китянский предоставить.
      Имхо слишком много нестыковок во всей этой истории. Не джентльмен я, и на слово этим друзьям не верю. Репутация у них не та.
      Винни76
  4. gridasov Сегодня, 15:35
    все проекты Маска это "старый товар в новых обертках", поэтому они и провальные .Без фундаментальных основ в создании новых физических эффектов и у Маска и у других будет то же самое.
    gridasov
  5. RomanS Сегодня, 16:01
    Летали- не летали американцы на Луну. Сегодня это вопрос веры и аргументов. А то, что Маск отличный коммовияжер, это точно! Грамотно парит всю планету красивыми идеями, а вот калькулятор взять и посчитать, потребитель как то не сподобится. Для нужно своим умом пользоваться, и свои выводы делать. Тогда и отпадут масса версий о лунных полетах, погибших подлодках и ЛОХнесском чудовище.
    RomanS
  6. Евродав Сегодня, 16:08
    Цитата: Летунъ
    Территориальные претензии на Луну и Марс?! Автор похоже хорошо отдохнул на праздниках. И ещё вопрос, если с Луны нельзя взлететь, то как же СССР доставил на землю лунный грунт? Да неужели на Мосфильме фейк слепили?!!

    Дааа... Видать причастился он по-взрослому...
    Евродав
  7. Евродав Сегодня, 16:11
    Цитата: RomanS
    Летали- не летали американцы на Луну. Сегодня это вопрос веры и аргументов. А то, что Маск отличный коммовияжер, это точно! Грамотно парит всю планету красивыми идеями, а вот калькулятор взять и посчитать, потребитель как то не сподобится. Для нужно своим умом пользоваться, и свои выводы делать. Тогда и отпадут масса версий о лунных полетах, погибших подлодках и ЛОХнесском чудовище.

    Ну ка, просветите о лунных полетах, погибших подлодках и ЛОХнесском чудовище, калькулятор у вас имеется? И выводы, сделанные своим умом покажите? Чего там да как у вас получается в цифрах? А то как то все в куче и сверху калькулятор!!!
    Евродав
    1. viktorch Сегодня, 16:18
      мне больше нравятся истории норвежских и шведских мореманов как они гусеничные советские донные подлодки ловили.
      viktorch
  8. Lnglr Сегодня, 16:15
    Первый раз тут вижу, чтобы автор влепил свою фотографию)))) Да еще размером с пятую часть текста))
    Скромнее надо быть, однако.....
    Lnglr
  9. pupsik Сегодня, 16:21
    Боже, как подобные идiоты з@ср@ли мозги людям! Уже куча народу уверенна, что земля плоская, а солнце крутится вокруг земли как луна.

    Верните меня в СССР, там идiотов было меньше!!!
    pupsik
  10. Евродав Сегодня, 16:26
    Цитата: viktorch
    что за фото костюмированного упыря в статье ?
    что жрал автор на праздники ? пусть осветит, что бы нормальные люди не травились.

    сколько можно нести ахинею про лунную аферу, десять раз уже разобрали, что были американцы на луне, наши к слову то же туда собирались, с бюджетом куда меньшим чем пенды, не успели.

    на марс дорого очень лететь, был бы идеологический заказ не считаясь с затратами слетать на марс - то да дело осуществимое, сейчас такого заказа нет и херачить по 10% ввп 7-10-20 лет развитые страны не будут на один полет.

    вангую если и полетит кто, будет это в лучшем случае в 50том-70том году миссия один человек, и то только если будут прорывные достижения в энергетике и материаловедении.

    С кем это вы разбирали и убедились, что матрасы были на Луне? А чего ж грунт не давали по мировым научным учреждениям, они ж его приволокли, типа много? Наши без космонавтов собрали жменьку и сразу распределили по миру для изучения... Матрасы ж только после изучения нашего, дали свой, чего там надобавляли/ наубавляли, фиг знает, но зная нацию павлинов, вроде должно быть наоборот? Должны всем и всюду его совать- смотрите, изучайте и завидуйте!!! Ан не тут то было... А лунонафты чего так подозрительно закончили свои бренные дни? Не от того ли, что оставь их на белом свете, так они в старости, от старческого маразма/слабоумия такие вещи бы не утаили?
    Так что не надо грёз, в этой темной истории больше вопросов, чем ответов... Простой способ- запустить телескоп по нужной орбите и он покажет/не покажет следы Армстронга и всё остальное...там же вакуум, следы вечны...
    Евродав
  11. сорок восьмой Сегодня, 16:42
    Бред болезного.
    Про макаронину Маска читать было в разы интереснее, чувствовался стиль профессионала.
    Тут же от каждой фразы сквозит несвежий аромат дилетанта.
    сорок восьмой
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