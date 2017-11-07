Илья Тыщенко: Наймет ли Илон Маск Голливуд для марсианской афёры?

Илон Маск – американский миллиардер, изобретатель и инвестор объявил о полете и высадке на Марс, превращая это в акционерный процесс: мол, занимайте места, прежде заплатив.Иногда приходится только поражаться роли обмана и блефа в американской реальности. Очевидно, что технически и физически Марс «взять» невозможно. Хорошо, прилетело сто человек. Они не смогут там жить и не смогут вернуться – ракета просто не взлетит с Марса. Можно, конечно, нанять корабль смертников, но что-то в них мало верится, хотя желающие стать основателями и зачинателями кладбища на Марсе могут и найтись. Откуда эта авантюра? – И если это прозвучало на весь мир, взбудоражив многие страны, то авантюра ли это?Аналог марсианского блефа Маска в недалеком прошлом – высадка американцев на Луну. Сегодня на тысячу процентов ясно – был обман, голливудская постановка. И она не в том, что американцы, якобы, высадились, а в том, что они вернулись. Как? На чём? Если вы видели хотя бы один старт ракеты (даже по телевидению), то представьте, что то же самое, с той же ракетой, нужно сделать с … лунной поверхности. Ни стартовой площадки, ни пульта управления стартом там нет. Очевидно, что, если астронавты вернулись, это значит одно: в таких условиях они никуда не летали. Обман? – Обман. Решающим аргументом является то, что Штаты ни разу не заикнулись о своих юридических и территориальных правах на Луну.Но специалисты в США нам скажут следующее:«При помощи обмана мы на долгие годы сняли комплекс неполноценности с американцев от успехов в космосе СССР». Факт? – Факт. Простаки прерий, водители тягачей поверили в лунную легенду, потому что хотели поверить в могущество своей страны. Разве поднятый дух простых американцев не стал тем двигателем, который сделал США конкурентными уже по-настоящему? Да, лунный десант – обман, но каков психологический эффект для всей нации! Почему бы сейчас не повторить тот же успех, когда нация распадается? Перспектива «захвата» Марса может согреть души активных американцев, тем более, что на Земле сейчас все территории уже зарезервированы.Далее. Научная работа даже по сомнительной программе, и это уже просчитано, дает огромное количество сопутствующих инноваций. И то, что под мечту американцы легко «раскошеливаются», известно. А если сыграть на амбициях («ты будешь первым или среди первых!»), то суммы, как правило, утраиваются. Так что недооценивать Блеф Маска нельзя.Если человечество выживет, то рывок на Луну и на Марс с задачами колонизации – дело времени. Кто начнет – тот и будет фаворитом гонки. И в этом смысле блеф Маска может и не быть фальстартом, а стартом под прикрытием блефа. Это крайне важно.Провозглашая лидерство в марсианской гонке, Штаты берут себе права лидера цивилизации, лидера космоса. Можно сколько угодно прессовать их за работу над иллюзией, они ответят: «Что бы там ни было – мы работаем над Проектом, мы лидеры в этом, а иллюзия это или нет – время покажет».Точку ставит важнейший момент: юридические права на Марс. Действительно, вернуть аппарат на Землю с Марса невозможно, но если запустить десять аппаратов, предназначенных для организации жизни на Марсе, то дело может остаться за тем, чтобы найти людей, которые осознанно останутся на Марсе. Кто может быть уверен, что такие люди не найдутся? Войти в историю и застолбить колонию для Штатов, – может вдохновить? Может.Авантюра И. Маска – реальный вызов нам, и к этому заведомому обману нужно относиться очень серьезно, потому что при реализации обмана могут всплыть невероятные прорывы.Борьба уже началась. Штаты герметизируют информационное пространство, готовя некую Большую Ложь. Ликвидация системы вещания «RT» – звено в цепи окукливания информационного пространства для проведения в жизнь Большого Блефа. И Голливуд может с «лунным» успехом в этом помочь!Этот Блеф – форма втаскивания нас в марсианскую гонку, заведомо затратную, заведомо сомнительную, а так как наши люди совершенно не настроены принимать ложь во спасение, – наша традиция заключается в формуле спасения только правдой, – заставляет нас очень серьезно отнестись с этой комической гонке и начать формировать решение.Выигрышных решений два: сформировать свой Марсианский проект или выдвинуть вместо него иной Глобальный проект, который уравновесит наши текущие имиджевые издержки по Марсу.