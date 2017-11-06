22:01 06 ноября

Минобороны Эстонии: страны Балтии усиливают оборону из-за России

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) объяснил усиление интенсивности военного сотрудничества государств региона Балтийского моря деятельностью России.

Обострившаяся из-за деятельности России ситуация с безопасностью вынуждает государства всего региона Балтийского моря усиливать оборонное сотрудничество
- заявил он на проходящей в понедельник в Хельсинки встрече министров обороны стран Северной Европы и Балтии, сообщили в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

Минобороны Эстонии: страны Балтии усиливают оборону из-за России



По его словам, усилилось оборонное сотрудничество и между НАТО и Европейским союзом, к которому государства Балтийского моря относятся с большой серьезностью.

Необходимость наращивания оборонных расходов стало четким приоритетом во всех государствах Балтийского моря, как членах НАТО, так и Европейского союза
- отметил Ю.Луйк.

Министр обороны высказал мнение, что структурированное оборонное сотрудничество Европейского союза (PESCO) поддерживает деятельность НАТО и улучшает безопасность во всей Европе.

Во вторник в Хельсинки пройдет заседание т.н. Северной группы с участием министров обороны стран Северной Европы, Балтии, а также представителей военных ведомств Нидерландов, Великобритании, Польши и Германии. В ней примет участие и министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis), передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: http://rus.err.ee/
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Комментарии 55

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  1. Anarchist Сегодня, 20:21
    Вот оказывается кому денег некуда девать! Эстонии! Страны балтии - это самые богатые страны Евросоюза... И этими богатствами хочет завладеть милитаристская Россия!
    Можно конечно называть это дурдомом, Вот только силы НАТО возле наших границ самые что ни на есть настоящие...
    Anarchist
    1. Татьяна Сегодня, 20:33
      Ну, у прибалтов как всегда - они перекладывают всё со своей больной головы на российскую здоровую!
      Другого от них ожидать и не приходится - тем более от министров обороны Балтийских государств и их провокаторов-союзников!
      Татьяна
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:52
        Доброго времени суток , Татьяна ! hi love
        Цитата: Татьяна
        Ну, у прибалтов как всегда - они перекладывают всё со своей больной головы на российскую здоровую!

        А чего можно ещё ожидать от прихвостней Матрасии ? Опомнившись (если !) взвоют , да вот не знамо нужны ли такие профурсетки России .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 20:59
          Приветствую Паша! hi , щеки у них уже больше головы , а насос продолжает накачивать.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:07
            Пора детонации уже наступила - ждём-с ! Витя , здравствуй ! hi drinks
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 21:13
              Эта клоунада ещё будет продолжаться , но под шумок плацдармы то сделаны и батальоны приема и развертывания группировок готовы и они думают мы будем сидеть сложа руки.
              cniza
              1. Logall Сегодня, 21:17
                Чувствую, что в будущем Акватория Балтийского моря расширится... В случае чего...
                Виктор hi
                Logall
                1. cniza Сегодня, 21:25
                  Привет Александр! hi , не знаю как акватория , а вот цель точно расширилась.
                  cniza
                2. тол100в Сегодня, 21:35
                  Цитата: Logall
                  Чувствую, что в будущем Акватория Балтийского моря расширится... В случае чего...

                  Акватория может и не расширится, но могут появиться громаднейшие пляжи!
                  тол100в
              2. den3080 Сегодня, 21:28
                Увидел Мэттиса по ящику, прилетел он в Хельсинки, речь говорил.
                Он еле языком ворочает, господа. Черненко, Брежнев и так далее вместе взятые
                den3080
            2. Подрезчик Сегодня, 21:26
              Вот интересно, какая еще политическая сявка из младоевропейских стран (бывших республик СССР и бывших стран соц.лагеря) не "отметилась" перед "хозяином", провякав о возрастающей агрессии и наращивании военной мощи России, ежедневно облизывая ....своему боссу и прося еще "косточку"??? fool
              Как же этот министр забыл напомнить мировому сообществу, что в Белоруссии остались 100.000 военнослужащих России после учений Запад-2017??? request fool
              Хоть бы тему сменили, надоело уже... no
              Подрезчик
              1. LSA57 Сегодня, 21:29
                Цитата: Подрезчик
                Как же этот министр забыл напомнить мировому сообществу, что в Белоруссии остались 100.000 военнослужащих России после учений Запад-2017???

                да может и напомнил. только всё это всем надоело и не обратили внимание. как и на петины "деньги давай"
                LSA57
          2. NIKNN Сегодня, 21:39
            Цитата: cniza
            щеки у них уже больше головы

            Причина проста ртом работают, стараются хозяевам удовольствие по максимуму доставить..., иногда даже не убирается все, вот и тренируют щеки... request
            NIKNN
        2. хрыч Сегодня, 21:01
          Цитата: bouncyhunter
          Опомнившись (если !) взвоют

          Плюньте на этих голодранцев wassat Тут минус еще один принц

          Нелегко нынче быть принцем в Саудовской Аравии. За сутки погиб уже 2-й принц, в нагрузку к 11 уже арестованным.
          Принц Абдул Азиз бин Фадх был убит во время попытки ареста. Охрана принца оказала сопротивление группе задержания и в ходе перестрелки принц словил пулю.
          хрыч
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:09
            Друже хрыч ! Это вроде как их личные заботы . Но я думаю что это "ж-ж-ж-ж-ж" не спроста .
            bouncyhunter
            1. хрыч Сегодня, 21:13
              Цитата: bouncyhunter
              Это вроде как их личные заботы

              Нефть делает заботы общественными wassat Уже 63 за бочку, с каждым принцем на полтора доллера wassat А принцев то полно. С такой тенденцией не выстоять и прибалтам drinks
              хрыч
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:29
                Цитата: хрыч
                С такой тенденцией не выстоять и прибалтам

                Что-то вот мне совсем слёзы сожаления по этим персонажам не наворачиваются на глаза . wink drinks
                bouncyhunter
          2. тол100в Сегодня, 21:39
            Цитата: хрыч
            Тут минус еще один принц

            Зато плюс король! Эрдоганушку спасли. Короля спасли. Кто следуйщий?!
            тол100в
        3. LSA57 Сегодня, 21:05
          Цитата: bouncyhunter
          да вот не знамо нужны ли такие профурсетки России .

          да уже всей нашей политикой доказано, нафиг не нужны
          LSA57
          1. Logall Сегодня, 21:09
            Цитата: LSA57
            Цитата: bouncyhunter
            да вот не знамо нужны ли такие профурсетки России .

            да уже всей нашей политикой доказано, нафиг не нужны

            Каким образом, в суд подадут? Или вы всё ещё надеетесь на решительность ''Айфонозависимых''?
            Logall
            1. LSA57 Сегодня, 21:32
              Цитата: Logall
              Каким образом, в суд подадут?

              не понял request кто и за что?
              Цитата: Logall
              Или вы всё ещё надеетесь на решительность ''Айфонозависимых''?

              а это при чём?
              LSA57
    2. 210окв Сегодня, 20:33
      Это не дурдом,а вполне реальная угроза.До Питера пару сотен,до Москвы немногим дальше.И телодвижения этих шавок нам надо учитывать.
      Цитата: Anarchist
      Вот оказывается кому денег некуда девать! Эстонии! Страны балтии - это самые богатые страны Евросоюза... И этими богатствами хочет завладеть милитаристская Россия!
      Можно конечно называть это дурдомом, Вот только силы НАТО возле наших границ самые что ни на есть настоящие...
      210окв
      1. Pirogov Сегодня, 20:41
        Цитата: 210окв
        Это не дурдом,а вполне реальная угроза.До Питера пару сотен,до Москвы немногим дальше.И телодвижения этих шавок нам надо учитывать.

        Наверно нужно уже пугнуть этих придалбов хуже не будет и так во всех грехах обвиняют ,а так может задумаются ,что такое выходки могут закончится большими люлями . Ведь если подумать почему они такие смелые ,как я думаю не потому что они в НАТО и войска НАТО стоят у них ,а потому что у них проживают наши люди ,которыми они практически прикрываются как живым щитом .
        Pirogov
        1. Anarchist Сегодня, 20:51
          Цитата: Pirogov
          Наверно нужно уже пугнуть этих придалбов

          Не пукнуть, но наказать! Экономически! Отказаться от всей их продукции... А также прекратить пользование их портами...
          Anarchist
          1. poquello Сегодня, 20:59
            Цитата: Anarchist
            Цитата: Pirogov
            Наверно нужно уже пугнуть этих придалбов

            Не пукнуть, но наказать! Экономически! Отказаться от всей их продукции... А также прекратить пользование их портами...

            ну к этому уже идёт, что радует
            poquello
          2. LSA57 Сегодня, 21:35
            Цитата: Anarchist
            Отказаться от всей их продукции... А также прекратить пользование их портами...

            уже делается.
            LSA57
        2. тол100в Сегодня, 21:48
          Цитата: Pirogov
          Наверно нужно уже пугнуть этих придалбов хуже не будет и так во всех грехах обвиняют

          Приебалтов нужно не пугать , а сразу ставить на место! (в Балтийское море) И ни какое НАТО (СГА) вступаться за них не будет, поскольку там понимают, куда уйдут ракеты в первую очередь! А в данном случае даже очереди не будет, ВСЕ уйдут и сразу по всем адресам!
          тол100в
      2. poquello Сегодня, 20:58
        Цитата: 210окв
        телодвижения этих шавок нам надо учитывать.

        конечно надо, и прямым текстом везде - при маломальском конфликте подлежат уничтожению.
        Сами себе злобные буратины - нефиг размещать угрожающие нам силы.
        poquello
      3. LSA57 Сегодня, 21:06
        Цитата: 210окв
        .И телодвижения этих шавок нам надо учитывать.

        да забить на их движения. гораздо опаснее кто за ними стоит
        LSA57
    3. APASUS Сегодня, 20:57
      Цитата: Anarchist
      Вот оказывается кому денег некуда девать! Эстонии! Страны балтии - это самые богатые страны Евросоюза... И этими богатствами хочет завладеть милитаристская Россия!
      Можно конечно называть это дурдомом, Вот только силы НАТО возле наших границ самые что ни на есть настоящие...

      У Прибалтов не много денег,у них просто нет мозгов! А под эту тему американцы их разводят,да не только их.Всю Европу
      Американские танкеры поставляют в терминал сжиженного газа в Антверпене топливо, закупаемое в России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник газетой Soir новом расследовании деятельности офшорных компаний, получившем название Paradise Papers. В рамках этого расследования международная журналистская группа ICIJ (International consortium of investigative journalists), финансируемая, в частности, фондами Джорджа Сороса, изучила около 13,5 млн документов о работе офшорных групп.

      Издание отмечает, что поступающий в бельгийский Антверпен сжиженный газ доставляется четырьмя танкерами, которые принадлежат зарегистрированной на Маршалловых островах компании Navigator Holdings ltd, 31% акций которой, по утверждению участников расследования, принадлежит министру торговли США Уилбуру Россу. Сжиженный газ производства компании «Сибур» они закупают в российском порту Усть-Луга.

      Я даже иногда завидую им,это надо же как они свое политическое влияние переводят в финансовое состояние.
      APASUS
  2. Sergey53 Сегодня, 20:25
    Литва даже план Маршала для Украины придумала.Деньги им девать некуда.
    Sergey53
    1. 210окв Сегодня, 20:34
      А это не их деньги.А дяди.Полосатого.И он кстати может и выделить.Поддерживать же напряжение и русофобию надо.
      Цитата: Sergey53
      Литва даже план Маршала для Украины придумала.Деньги им девать некуда.
      210окв
    2. LSA57 Сегодня, 21:09
      Цитата: Sergey53
      Литва даже план Маршала для Украины придумала.Деньги им девать некуда.

      хороший план. вся гейропа даёт уркаине деньги, но не латвия laughing
      LSA57
  3. Путинец Сегодня, 20:27
    Не, надувные лодки прикупят и лошадок на палочках- самая сильная грибныя арми
    Путинец
    1. LSA57 Сегодня, 21:11
      Цитата: Путинец
      Не, надувные лодки прикупят и лошадок на палочках-

      а потом на троих скинутся и танк для парадов прикупят laughing
      LSA57
  4. Евродав Сегодня, 20:28
    Еще одно Нечто, которого, в случае чего, сами жители повесят ща фаберже... Ну...если догонят...
    Евродав
  5. Смог Сегодня, 20:34
    Сергей Кужугетович! Да уж подари ты им танк старенький какой нибудь. Ну Т 55, на пример. . А то у них на три страны- два танка. А тут у каждой по танку будет. Все не так обидно. Да и вклад в создание танковой армии "великой" прибалтии будет одинаковый.Чес слово надоело слушать эти бредни
    Смог
  6. Влад5307 Сегодня, 20:36
    Необходимость наращивания оборонных расходов стало четким приоритетом во всех государствах Балтийского моря, как членах НАТО, так и Европейского союза

    Эта необходимость им нужна чтобы сохранять свои кресла и получать денежки от ЕС и НАТО. А так- то в странах этих много других проблем, но чтобы их решать надо работать, а не гундеть о российской угрозе. laughing
    Влад5307
  7. pvv113 Сегодня, 20:37
    Министр обороны Эстонии Юри Луйк

    Прочитал имя и сразу ассоциация - Горе Луковое laughing
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:55
      И за спиной его - Клоун Апельсиновый . wink
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 20:58
        Веселая концертная бригада подобралась wink
        pvv113
      2. cniza Сегодня, 21:01
        Цитата: pvv113
        Министр обороны Эстонии Юри Луйк

        Прочитал имя и сразу ассоциация - Горе Луковое laughing


        Владимир , доброго времени! hi , слава Богу хоть не Луценко. lol
        cniza
        1. pvv113 Сегодня, 21:07
          И тебе доброго вечера! Вот до Луценки я не додумался laughing
          pvv113
  8. sabakina Сегодня, 20:45
    усилилось оборонное сотрудничество и между НАТО и Европейским союзом,

    У меня разрыв мозга. Если ЕС не в НАТО, то где они? belay
    sabakina
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:56
      Слава , вот давай без подробностей ? wink lol
      bouncyhunter
      1. sabakina Сегодня, 21:00
        Паш, прЮвет! не, как можно усиливать сотрудничество с самим собой? Это как завязывать пить со следующего понедельника...
        sabakina
      2. cniza Сегодня, 21:02
        Цитата: sabakina
        усилилось оборонное сотрудничество и между НАТО и Европейским союзом,

        У меня разрыв мозга. Если ЕС не в НАТО, то где они? belay


        Слава , будь здрав! hi , я бы сказал где да забанят , а так они мечтают быть субъектами какого то права.
        cniza
  9. Симон Сегодня, 20:53
    И зачем они нам нужны! what А вообще пускай тратят деньги на оборону, у них уже бюджет пуст. laughing wink
    Симон
  10. Симон Сегодня, 20:56
    Цитата: Влад5307
    Необходимость наращивания оборонных расходов стало четким приоритетом во всех государствах Балтийского моря, как членах НАТО, так и Европейского союза

    Эта необходимость им нужна чтобы сохранять свои кресла и получать денежки от ЕС и НАТО. А так- то в странах этих много других проблем, но чтобы их решать надо работать, а не гундеть о российской угрозе. laughing

    До поры и времени, скоро ЕС и Нато сами с них тянуть будут денежку, за их охрану от нас. laughing
    Симон
  11. assa67 Сегодня, 21:04
    ну реально был у лабусов экономический подъем,после развала-вливание МВФ и прочее.... сейчас они обуза евросоюза-одно спасает:российская угроза
    assa67
  12. Евродав Сегодня, 21:13
    Усилить Е-Балтию... Давай, лупень...усиль ..
    Евродав
  13. ronnon Сегодня, 21:16
    Пускай тратят свои xудые бюджеты на оборну bully
    ronnon
  14. Горный стрелок Сегодня, 21:18
    Вот уж кто точно даже "мяу" сказать не успеет, ежели чего. Зачем они скулят? Кто за них "впишется"? Кому нужны их "несметные сокровища" и нищее население...
    Горный стрелок
  15. штольц Сегодня, 21:42
    Смешные о чём они думают и думают ли вообще, ведь все три народа насчитывают всего 6,2 миллиона человек, из них военнослужащих — около 22 тысяч. Имеется 450 единиц артиллерии, нет ни танков, ни самолётов. Зато Россия может выставить 845.000 военнослужащих, из них триста тысяч на западе. И это «при поддержке 2.600 танков, 5.500 артиллерийских орудий и почти 1.400 боевых самолётов». Ну о чём тут можно рассуждать?
    штольц
  16. Ferdinant Сегодня, 21:45
    Оба истребителя починят,на эти деньги
    Ferdinant
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