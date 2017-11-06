Минобороны Эстонии: страны Балтии усиливают оборону из-за России
Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) объяснил усиление интенсивности военного сотрудничества государств региона Балтийского моря деятельностью России.
По его словам, усилилось оборонное сотрудничество и между НАТО и Европейским союзом, к которому государства Балтийского моря относятся с большой серьезностью.
Министр обороны высказал мнение, что структурированное оборонное сотрудничество Европейского союза (PESCO) поддерживает деятельность НАТО и улучшает безопасность во всей Европе.
Во вторник в Хельсинки пройдет заседание т.н. Северной группы с участием министров обороны стран Северной Европы, Балтии, а также представителей военных ведомств Нидерландов, Великобритании, Польши и Германии. В ней примет участие и министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis), передает "Интерфакс-АВН"
Обострившаяся из-за деятельности России ситуация с безопасностью вынуждает государства всего региона Балтийского моря усиливать оборонное сотрудничество- заявил он на проходящей в понедельник в Хельсинки встрече министров обороны стран Северной Европы и Балтии, сообщили в пресс-службе министерства обороны Эстонии.
По его словам, усилилось оборонное сотрудничество и между НАТО и Европейским союзом, к которому государства Балтийского моря относятся с большой серьезностью.
Необходимость наращивания оборонных расходов стало четким приоритетом во всех государствах Балтийского моря, как членах НАТО, так и Европейского союза- отметил Ю.Луйк.
Министр обороны высказал мнение, что структурированное оборонное сотрудничество Европейского союза (PESCO) поддерживает деятельность НАТО и улучшает безопасность во всей Европе.
Во вторник в Хельсинки пройдет заседание т.н. Северной группы с участием министров обороны стран Северной Европы, Балтии, а также представителей военных ведомств Нидерландов, Великобритании, Польши и Германии. В ней примет участие и министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis), передает "Интерфакс-АВН"
Использованы фотографии: http://rus.err.ee/
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