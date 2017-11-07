17:21 07 ноября
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Преддверие ада — рай западного образца. Волосы дыбом от такой «цивилизации»!!!

Я в свое время попутешествовал по Европе, пожил в семьях и знаю западную культуру не по курортам, а изнутри. Всегда поражался количеству людей в России, которые с наивным восторгом относятся к Западу. При этом они обычно очень пренебрежительно относятся к своей культуре. Как говорится, что имеем, то и не ценим. Это статья действует очень отрезвляюще и по­ другому заставляет взглянуть на то, что имеем.

Преддверие ада — рай западного образца. Волосы дыбом от такой «цивилизации»!!!


Недавно мой друг приехал из Германии, он ездил туда с сыном. Юноша несколько дней посмотрел на жизнь немцев и спросил у папы: «А это у них норма так себя вести, или мы попали не в то время и не в то место?»


Я не буду перечислять всё то, что мне рассказал друг, но суть в том, что находиться в Германии, да и вообще в Европе, ему стало неприятно, а иногда и противно.

Что произошло? Кризис так подкосил Запад, что русские стали ощущать себя за кордоном не «совками», а гражданами великой страны? Или западное общество потребления, потребив всё, что можно и нельзя, потеряло здоровье, совесть и рассудок, и это стало бросаться в глаза нашим туристам?

Старинная русская поговорка «с милым рай и в шалаше» в большинстве стран мира сегодня трактуется так: «Будет шалаш, будет и милый, а рай нам не нужен». Кстати, в англоязычном варианте наша поговорка звучит пошленько: «Love in a cottage», дословно — любовь в коттедже. Западные умы уже не могут вместить слово «шалаш», а «рай» для них это секс, еда и выпивка, но в бесконечном виде.

Чтобы почувствовать себя гражданином великой страны, надо просто любить свою Родину и совсем необязательно сравнивать Россию с другими странами. Возможно, за границей есть чему поучиться, но, прежде, чем принимать за образец замыленные западные шаблоны, полезно знать, чем сегодня, на самом деле, является «цивилизованная» Европа.



1. ГЕРМАНИЯ

В епископстве Хильдесхайм в Нижней Саксонии решено было «сократить церковную сеть» на 53 «единицы». Первоначально хотели на 80 — но все же согласились уменьшить число закрываемых Домов Божьих на треть. В целом, в ФРГ собираются закрыть еще сеть сотен храмов, и не только католических, но и лютеранских. Формальная причина одна — число верующих указанных конфессий сокращается ударными темпами.

В Германии половые извращения стали нормой. Здесь относятся к гомосексуализму практически как к нормальному виду половых отношений. Бывший мэр Гамбурга и мэр Берлина — открытые гомосексуалисты.

Большинство родителей в Германии переживают не о том, что их дети 14-15 лет занимаются сексом, а тем, что они не имеют понятия о контрацепции и о венерических болезнях. В школах Германии практикуется сексуальное просвещение детей, где гомосексуализм стоит в одном ряду с нормальными половыми отношениями.

В немецком городе Сальцкоттен восемь семей русского происхождения отказались посылать своих детей на обязательные в начальной школе уроки полового воспитания. За это они были подвергнуты крупному денежному штрафу. А после того, как и эта мера на них не подействовала, отцы этих семейств были приговорены к тюремному заключению.

Количество страдающих булимией, то есть обжорством, в Германии достигло миллиона человек. Рост ожирения в Германии вызвал проблемы с безопасностью в местных крематориях. Кремация слишком больших тел приводит к неконтролируемым пожарам в этих заведениях и увеличению загрязнения окружающей среды.

2. ГОЛЛАНДИЯ

В 2002 году Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию. С тех пор ежегодно более 3 тыс. человек воспользовались этим правом. С весны 2012 года в Нидерландах начали работать специальные команды во главе с профессиональными докторами, которые делают эвтаназию на дому по вызову.

В крупных городах Нидерландов, таких, как Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт и других, открыты кофешопы, имеющие официальное разрешение на продажу марихуаны, галлюциногенных грибов и прочих легких наркотиков. Организация лицензированных кофешопов была призвана оградить потребителей «легких» наркотиков от наркоманов, зависимых от тяжелых наркотиков. Но работники реабилитационных центров утверждают, что более 90% из числа проходивших лечение потребителей героина развили свои пагубные привычки, начав с обычного курения травки.

В 2011 году на голландском телеканале BNN в телешоу под названием «Proefkonijnen» ведущие Денис Сторм и Валерио Зено съели мясо друг друга. До передачи им была сделана операция, в ходе которой у них был вырезан небольшой кусочек мяса (мышечной ткани), которое, затем, уже на передаче, они приготовили и съели.

В Голландии зарегистрирована политическая партия, отстаивающая права и свободы педофилов, сообщает BBC News. Партия под названием «Милосердие, свобода и разнообразие» (Charity, Freedom and Diversity, NVD) намерена бороться за снижение возраста, с которого можно вступать в сексуальные отношения, с 16 до 12 лет, а также за легализацию секса с животными (зоофилии) и детской порнографии.

3. БРИТАНИЯ

В Великобритании также закрываются церковные приходы. И там, где недавно верующие обращались к Богу, открываются шопинг-центры и даже бары.

Правительство Соединенного Королевства поддержало запрет для рабочих и служащих британских компаний открыто носить нательные крестики, оправдав увольнение за подобное деяние. Зато это же правительство разрешило к продаже изобретённые в Швейцарии детские презервативы. В Британии также позаботились и о здоровье юных девушек. Ученицы Оксфордшира получили возможность… делать заказ средств экстренной контрацепции при помощи смс-сообщений. Таблетки девочкам выдают школьные медсестры. Воспользоваться столь современной услугой могут школьницы, достигшие 11 лет. Данная программа была разработана местной администрацией и региональным отделением Фонда первой медицинской помощи.

4. НОРВЕГИЯ

В Норвегии уровень нравственности опустился ниже всех возможных границ. На парадах половых извращенцев присутствуют дети, которые держат в руках транспаранты, пропагандирующие гомосексуализм и однополые союзы. Парады содомитов в этой стране стали общественными, общегородскими праздниками.

Органы ювенальной юстиции полностью контролируют поведение родителей и детей. Главный тезис властей — биологические родители больше не должны иметь приоритета в воспитании своих собственных детей. Родителей могут наказать вплоть до изъятия ребёнка даже за угощение детей конфетами. Количество сладкого должно строго контролироваться.

В Норвегии законодательно запрещено плакать, слёзы — признак эмоциональной нестабильности. Слёзы матери, лишившейся детей из-за ювенальной юстиции, в суде будут являться доказательством того, что она нестабильная или сумасшедшая, и лишь усугубят «вину».

5. ШВЕЦИЯ

В шведской столице Стокгольме 90% умерших кремируют, 45% урн родственники не забирают. В подавляющем большинстве похороны проходят «без церемоний». Работники крематория не знают, чьи останки конкретно сжигают, ибо на урнах — лишь идентификационный номер. Из экономических соображений энергию, полученную от сожженных урн, по выбору включают в обогрев собственного дома или в систему обогрева города.

В 2010 году в Содермальме, районе Стокгольма, сотрудники учреждения заменили в обращении к детям «он» и «она», по-шведски, соответственно, «han» и «hon», на бесполое слово «hen», которого нет в классическом языке, но есть в обиходе у гомосексуалистов. По данным шведской Ассоциации сексуального равенства (RFSL), в Швеции более 40 тыс. детей имеют родителей (или одного родителя) — гомосексуалистов.

В 1998 году в Швеции сенсацией стала выставка фотографа Элизабет Ольсон, изобразившей Христа и его апостолов гомосексуалистами. Выставка пользовалась огромной популярностью, естественно, прежде всего, среди педерастов. Одним из мест, где она проходила, была кафедра Лютеранской церкви.



В 2003-2004 годах пастор Оке Грин в своей проповеди осудил гомосексуальные связи, называя их грешными. За «неуважение к сексуальному меньшинству» пастор был осужден Судом первой инстанции на месяц заключения.

В 2009 году открытая лесбиянка Эва Брунне была избрана на должность епископа Стокгольмской епархии.

Ювенальная система в Западной Европе стала карательным органом, разрушающим семьи. К примеру, в Швеции ежегодно у родителей забирают в среднем 12 тыс. детей. Предлогом могут быть «ошибки в воспитании», «умственная неразвитость родителей» и даже «чрезмерная опека».

С 1979 года здесь существует абсолютный запрет на телесное наказание детей. Родители не могут безнаказанно дать ребенку подзатыльник, потянуть за ухо или повысить на него голос. За наказание ребенка грозит 10 лет тюрьмы. Еще с детского сада дети в подробностях проинформированы о своих правах и необходимости сообщать полиции о такого рода происшествиях. И они этим пользуются. В конфликте между интересом ребенка и интересом родителя государство принимает сторону ребенка.

6. ДАНИЯ

Малоимущих датчанок заставляют делать аборты под угрозой изъятия уже имеющегося ребенка: «мой соцработник сказал мне, что если я хочу, чтобы дочь, которая у меня уже есть, осталась со мной, я должна сделать аборт», — сказала молодая женщина в интервью «Copenhagen Post». Петер Брюгге, руководитель социальной службы убеждён, что его подчинённый имел право упомянуть об аборте: «…они должны осознавать возможные последствия, если вдруг решатся родить еще одного ребёнка».

В Дании, наряду с обычными публичными домами, где каждый желающий может удовлетворить свои сексуальные фантазии, есть публичные дома с животными, где люди платят за секс с лошадьми и другими животными.

Такой вид услуг также получил широкое распространение в таких странах, как Норвегия, Германия, Голландия и Швеция. До тех пор, пока не произойдет каких-либо эксцессов, и пока ни люди, ни животные от этого не пострадают, правительства этих стран не будут вводить запрет на оказание такого рода услуг…

Преподобный Антоний Великий сказал: «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: «Ты безумствуешь», — потому что он не подобен им».

Ад — это отсутствие любви. Как назвать те места, города и страны, где люди отапливают своё жильё прахом родственников, из храмов делают бордели, легализуют половые извращения и отнимают детей у родителей?

Духовная деградация западного общества - результат отречения людей от Бога и обращение их к идолам с названиями «богатство», «похоть» и «благополучие».

РОССИЯ

Сегодня в России нам пытаются навязать различные формы безумия, которые уже давно считаются нормой в западных странах. Но наша страна остаётся великой именно потому, что мы не можем принять очевидное зло как норму. Мы не можем грех назвать праведностью, даже если грех разрешён законодательно. Те, кто поступают так в нашей стране, либо агенты, либо предатели, либо забыли снять «зелёные очки» купленные в 90-х на распродаже где-нибудь на окраине Финляндии.

«Отсутствие интимного стыда — признак шизофрении».

Мы живем в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы — именно те симптомы, которые принадлежат настоящей психиатрии, выдаются за эталоны моды и поведения, считает Ирина Медведева, директор Общественного института демографической безопасности.

Психиатрические поражения ведут к нарушению нравственности, а нравственные искажения обязательно влекут за собой психические деформации.

По убеждению Медведевой, происходит искусственное психическое заражение российского народа, в особенности молодого поколения, и даже детей. Иногда это называется «сексуальным просвещением», иногда предлагается что-то иное, при этом всякие гадости, ядовитые для нравственности человека, для его психики подаются в очень красивых “гуманистических уловках”.

«Обратите внимание, — говорит психиатр, — сейчас активно пропагандируется неряшество — грязные засаленные волосы, рваные чулки, драные джинсы, полы пальто или рубашки разной длины или застегнуты не на те пуговицы. В психиатрических больницах знают, что в истории болезни есть такая графа: опрятность больного. Если больной не опрятен, это показатель очень тяжелого психиатрического расстройства. Когда человек постоянно носит рваные носки или чулки, не моет волосы или неправильно застегивает рубашку, это есть психиатрический симптом, который сегодня, к сожалению, существует в качестве признака молодежной моды».

«Или возьмём героев многих боевиков и триллеров — это сверхсильные люди, которые решают свои проблемы, круша и уничтожая все живое и неживое на своем пути. Этот эффект в психиатрии называется гипоидная шизофрения, в которой сочетается юношеская патологическая жестокость с патологическим отупением сердца, то есть патологическим бесчувствием», — замечает Медведева.

Другое качество человека — излишний рационализм, который сегодня навязывается как прагматизм. Это тоже признак шизофрении. Обыватель часто думает, что шизофреник иррационален. Это не так. Шизофреник излишне рационален, но при этом бесчувственен. Собственно к этому — “меньше эмоций, больше прагматизма” — и призывают сегодня молодых людей идеологи новой моды, но это очень тяжелый симптом.

А что такое разрушение интимного стыда с точки зрения психиатрии? По мнению Ирины Медведевой, «это не просто навязывание разного рода извращений, типа вуайеризма (когда по телевизору показывают то, что происходит в чужих спальнях), но и популяризация сексопатологических отклонений. А сексопатология — часть психопатологии».

Но самое главное в разрушении интимного стыда то, что, рассказывая молодым людям о безопасном сексе, их подталкивают к удовлетворению сексуального интереса, принижая ценность семейно-брачных отношений, которые являются важнейшим элементом в строительстве нормальной психики. При их отсутствии неизбежны различные нарушения, весьма болезненные для психики. Это ведет, в частности, к умственной деградации всего общества.»
Автор: Алек Сакалюк
Первоисточник: http://100prichin.ru/preddverie-ada-raj-zapadnogo-obraztsa-volosy-dybom-ot-takoj-tsivilizatsii/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. злой партизан Сегодня, 15:10
    Конечно не всё так мрачно в Европах, но тенденция к деградации западного общества налицо.
    злой партизан
    1. Horst78 Сегодня, 15:29
      Цитата: злой партизан
      Конечно не всё так мрачно в Европах, но тенденция к деградации западного общества налицо.

      Чего только "Игры престолов" стоят. Еле первый сезон осилил. Мерзость на мерзости. И это ведь все пропагандируется.
      Horst78
      1. Летунъ Сегодня, 15:34
        Цитата: Horst78
        Чего только "Игры престолов" стоят. Еле первый сезон осилил. Мерзость на мерзости. И это ведь все пропагандируется.

        Вот это сила воли у человека. Десять серий мучался! lol
        Летунъ
      2. рюрикович Сегодня, 16:25
        Цитата: Horst78
        Чего только "Игры престолов" стоят. Еле первый сезон осилил.

        А чё смотрел-то? belay У нас же настоящая свобода, а не западная "демократическая" - не хош,то не смотри wink
        рюрикович
      3. Krasnodar Сегодня, 16:35
        Цитата: Horst78
        Цитата: злой партизан
        Конечно не всё так мрачно в Европах, но тенденция к деградации западного общества налицо.

        Чего только "Игры престолов" стоят. Еле первый сезон осилил. Мерзость на мерзости. И это ведь все пропагандируется.

        Зря...там сейчас начнётся рубка с ходоками. А Джон Сноу жив. И детей любит. Как Ленин...И Халисю приговорил. Пока не знает, что она его тетя ))))
        Krasnodar
    2. 32363 Сегодня, 15:32
      Цитата: злой партизан
      Конечно не всё так мрачно в Европах, но тенденция к деградации западного общества налицо.

      к сожалению это так
      32363
    3. Стройбат запаса Сегодня, 15:33
      Это уже не тенденция, а поступательное движение. Привет, Юра! drinks
      Стройбат запаса
      1. Венд Сегодня, 16:13
        Цитата: Стройбат запаса
        Это уже не тенденция, а поступательное движение. Привет, Юра! drinks

        Это уже диагноз.
        Венд
      2. злой партизан Сегодня, 16:37
        Цитата: Стройбат запаса
        не тенденция, а поступательное движение.

        Скорее возвратно-поступательное. И во все щели... sad
        Привет, трёхфазный историк! drinks
        злой партизан
  2. слава1974 Сегодня, 15:37
    Сегодня в России нам пытаются навязать различные формы безумия, которые уже давно считаются нормой в западных странах.

    придет время, и ненормальность станет нормой, а нормальность отклонением. Что тогда станет с миром и кому это выгодно?
    слава1974
    1. RomanS Сегодня, 15:48
      Те кому это выгодно живут по иной морали, а это экспортный вариант.
      RomanS
  3. vlad_vlad Сегодня, 15:40
    по количеству концентрированного бреда и просто лжи статья переходит все границы
    ВО - ето в ваших интересах не преврашаться в желтую прессу.
    автор - обратитесь к специалисту, ето нельзя запускать или заниматься самолечением!
    vlad_vlad
    1. Вас Влад Сегодня, 15:59
      Цитата: vlad_vlad
      по количеству концентрированного бреда и просто лжи статья переходит все границы

      Выскажитесь!Что бред,а где правда в статье с вашей точки зрения hi
      Вас Влад
      1. vlad_vlad Сегодня, 16:19
        тут такое дикое нагромождение от очевидной безграмотности (булимия - ето не ожирение а как раз наоборот, отказ от пищи, постоянная рвота) до простой глупости, что придется писать статью такого-же размера. мне лень.

        у автора явно какая-то проблема с сексом. он ету тему тут в разных проявлениях чешет так, что почти в каждом абзатце проявляется.

        а по поводу загниваюшего запада писать не надо. надо приехать и посмотреть. люди здесь такие-же как везде. может только чуть меньше воруют, чуть больше работают и значительно больше самостоятельны. Например основа немецкой економики - ето мелкие и средние частные предприятия. то что в россии уничижительно называют "бюргерами". Ети бюргеры - независимые, самодостаточные и не бедные граждане. чего и вам желаю.
        vlad_vlad
        1. Вас Влад Сегодня, 16:26
          Цитата: vlad_vlad
          (булимия - ето не ожирение а как раз наоборот, отказ от пищи, постоянная рвота) до простой глупости, что придется писать статью такого-же размера. мне лень.

          Булимия – это нарушение пищевого поведения, которое проявляется приступами неконтролируемого переедания.
          Цитата: vlad_vlad
          у автора явно какая-то проблема с сексом. он ету тему тут в разных проявлениях чешет так, что почти в каждом абзатце проявляется.

          Сексуальная распущенность,это так скажем нехорошо feel тем более в раннем возрасте!Моральная составляющая как бы не та request
          Вас Влад
          1. vlad_vlad Сегодня, 16:46
            Вы когда-нибудь видели больного булемией? по-гуглите. больной не переедает - они все худые как спички. больной думает, что переедает и поетому постоянно блюет.

            по-поводу сексуально распущенности - личное дело каждого как и с кем спать. тем не менее, законы о зашите несовершеннолетних в европе очень жесткие - о чем в статье тоже написано криво.

            если в россии пойти в публичный дом, там снять репортаж а потом говорить - вот она какая ет Россия -> то пучится бред как в етой статье.

            по моему личному опыту немцы намного более религиозные и прюде, чем русские. имхо.
            vlad_vlad
            1. Вас Влад Сегодня, 16:54
              Цитата: vlad_vlad
              законы о зашите несовершеннолетних в европе

              Мне кажется у вас там уже родителей пора защищать what
              Цитата: vlad_vlad
              если в россии пойти в публичный дом

              Ну у нас их нет,как бы,официально.
              Вас Влад
    2. Nikolaevich I Сегодня, 16:09
      Цитата: vlad_vlad
      по количеству концентрированного бреда и просто лжи статья переходит все границы

      Автор "самолично" ничего не придумал.....вся изложенная в статье информация неоднократно появлялась в различных российских СМИ ( в том числе,и перепечатки из зарубежных источников ) ! Если вы не согласны с автором статьи,то приведите на "базе" этой статьи свои причины несогласия , примеры "неправильной" информации...а так....."орать не о чём"... ???
      Nikolaevich I
  4. parusnik Сегодня, 16:09
    Сумерки Европы,впрочем и у нас не лучше...
    parusnik
  5. Krasnodar Сегодня, 16:42
    Вот поразмножаются в Европе те, кому вышеописанное харам и все там выровняется.
    И останутся в Германии хорошие больницы, честные менты и качественное образование. И план в голландском кофешопе фиг покуришь перед сессией - ведь взятку препод взять побоится. Вот поэтому Европа мерзость - не порешать честным пацанам проблемы по бырому.
    Krasnodar
  6. dzvero Сегодня, 16:43
    "Мне кажется, хоть я и не статист,
    Что самый угнетенный тип на свете —
    Мужчина. Белый. Натурал. И атеист.
    (с) не мое
    dzvero
  7. Евродав Сегодня, 16:44
    Цитата: 32363
    Цитата: злой партизан
    Конечно не всё так мрачно в Европах, но тенденция к деградации западного общества налицо.

    к сожалению это так

    Почему "к сожалению"? У них не было выбора? Они живут в тюрьме? Не они заднеприводных выбирали? Их заставляли? У них же свободный демократический рай и они за него готовы умереть! Ну так пусть им и подавятся, если нравится...
    Евродав
  8. NF68 Сегодня, 16:45
    В немецком городе Сальцкоттен восемь семей русского происхождения отказались посылать своих детей на обязательные в начальной школе уроки полового воспитания.


    Старые сплетни которым уже лет 5 если не больше. Нет в немецких школах такого предмета как это не подавай. Не могу сказать обо всей Европе, но в отношении Германии автор слишком сгустил краски.

    За это они были подвергнуты крупному денежному штрафу. А после того, как и эта мера на них не подействовала, отцы этих семейств были приговорены к тюремному заключению.


    И эта такая же старая сплетня. На сколько мне известно в данном случае речь шла о семьях баптистов которые не хотели вообще отправлять своих детей в школу.
    NF68
    1. Вас Влад Сегодня, 17:02
      Вот ведь, что мне нравится в ВО так везде у нас есть свои люди yes Спасибо что не промолчали..Хотелось бы по больше достоверности,не хочется однобоких подходов.
      Вас Влад
  9. мыслитель Сегодня, 17:01
    Автор, а где Франция? lol
    Во французской столице появился ресторан O'Naturel для нудистов. При входе гостям предлагается снять одежду и оставить в гардеробе ресторана.

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-5050381/O
    oh-la-la-Paris-opens-NUDE-restaurant.html
    мыслитель
  10. Усталый Сегодня, 17:05
    По пунктам:
    То есть в Германии снижается уровень религиозного дурмана? Так это можно только приветствовать.
    К гомосексуализму в целом на западе (и не только там) принято относится как к терпимому типу половых отношений. Можно это презирать, можно игнорировать, но дела обстоят именно так.
    Секспросвет для того и нужен чтобы прежде чем вступать в половые отношения, молодежь головой подумала. Ранние половые отношения были всегда. Рекламой для этого заниматься не нужно и ,что характерно, никто и не занимается.
    Не знаю как в Германии, но здесь в России частенько можно заметить толстую женщину и реже, толстого мужика.
    Возможность тихо умереть сразу а не биться в агонии в течении нескольких лет перед смертью, для некоторых людей очень важна. И не автору осуждать эвтаназию. Некоторые болезни непрерывно причиняют такую боль, которую противники эвтаназии даже и вообразить неспособны. И если никакой надежды на спасение нет...
    По лёгким наркотикам есть и обратная и статистика и исследования доказывающие их меньшую вредность в сравнении с табаком или алкоголем. Так что давить надо не только марихуану но и сигареты с водкой.
    Proefkonijnen - это шоу всяческого экстрима для всяческих экстрималов. И то, что сделали ведущие, законом Голландии осуждается.
    Милосердие, свобода и разнообразие - это БЫЛА не партия, а ничтожный политический кружок. Никто за них не голосовал. Никому они не были интересны и потому эта "партия" давно уже прекратила своё существование.
    Религия - опиум для народа.
    А вот это уже серьёзный момент связанный с чрезмерной толерантностью и отказам от культурной пропаганды среди мусульман. Но это не какой-то заговор а банальное желание некоторых политиков привлечь на свою сторону эмигрантов для поднятия рейтинга и обеспечения успешных перевыборов.
    Сама идея гейпарадов и мне не нравится. Гомосексуалисты в Европе ни чем не ущемлены и такие провокационные акции выглядят просто глупо и хамовато. Тем неимение это шоу на котором зарабатываются огромные деньги, ради чего политики и бизнесмены Европы их и поддерживают.
    А это уже явное искажение норм социальной политики.
    Про запрет на слёзы это даже не ложь, это бред сивой кобылы.
    В кремации нет ничего плохого. Религиозность умирает а с ней и обычай хоронить мёртвых в специальных могилах. На памяти о тех кого уже нет рядом это ни как не сказывается. И сказаться не может.
    Неверно объявлять отдельные выверты отдельных политиков общей государственной политикой.
    Свобода слова она такая. Или шутки про религию это признак деградации? Признак деградации это - закрытые институты и школы, бедствующие учёные и учителя, это мизерные расходы на науку и образование.
    Бить детей это плохо, но иногда без этого не обойтись. И даже в Швеции это понимают.
    Снова ужасы ювенальной юстиции.
    Детабуирование половых отношений в Дании далеко не так сильно как настаивает автор. Есть чёткая граница вреда здоровью, как физическому так и психическую и через неё переступать не позволяет закон.
    Лезть в человеческие отношения с религиозным пылом это очень старая и крайне скверная идея.
    Ну а пассажи про боевики и триллеры это просто бредятина.
    В целом, вместо конструктивного исследования автор выдал набор кричащих заголовков для бульварных газет.
    Усталый
  11. rehev931 Сегодня, 17:05
    арабы их потихоньку научат родину любить...
    rehev931
  12. samarin1969 Сегодня, 17:21
    "Медведи с балалайками" - только наоборот.
    samarin1969
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