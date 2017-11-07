Преддверие ада — рай западного образца. Волосы дыбом от такой «цивилизации»!!!

Я в свое время попутешествовал по Европе, пожил в семьях и знаю западную культуру не по курортам, а изнутри. Всегда поражался количеству людей в России, которые с наивным восторгом относятся к Западу. При этом они обычно очень пренебрежительно относятся к своей культуре. Как говорится, что имеем, то и не ценим. Это статья действует очень отрезвляюще и по­ другому заставляет взглянуть на то, что имеем.Недавно мой друг приехал из Германии, он ездил туда с сыном. Юноша несколько дней посмотрел на жизнь немцев и спросил у папы: «А это у них норма так себя вести, или мы попали не в то время и не в то место?»Я не буду перечислять всё то, что мне рассказал друг, но суть в том, что находиться в Германии, да и вообще в Европе, ему стало неприятно, а иногда и противно.Что произошло? Кризис так подкосил Запад, что русские стали ощущать себя за кордоном не «совками», а гражданами великой страны? Или западное общество потребления, потребив всё, что можно и нельзя, потеряло здоровье, совесть и рассудок, и это стало бросаться в глаза нашим туристам?Старинная русская поговорка «с милым рай и в шалаше» в большинстве стран мира сегодня трактуется так: «Будет шалаш, будет и милый, а рай нам не нужен». Кстати, в англоязычном варианте наша поговорка звучит пошленько: «Love in a cottage», дословно — любовь в коттедже. Западные умы уже не могут вместить слово «шалаш», а «рай» для них это секс, еда и выпивка, но в бесконечном виде.Чтобы почувствовать себя гражданином великой страны, надо просто любить свою Родину и совсем необязательно сравнивать Россию с другими странами. Возможно, за границей есть чему поучиться, но, прежде, чем принимать за образец замыленные западные шаблоны, полезно знать, чем сегодня, на самом деле, является «цивилизованная» Европа.В епископстве Хильдесхайм в Нижней Саксонии решено было «сократить церковную сеть» на 53 «единицы». Первоначально хотели на 80 — но все же согласились уменьшить число закрываемых Домов Божьих на треть. В целом, в ФРГ собираются закрыть еще сеть сотен храмов, и не только католических, но и лютеранских. Формальная причина одна — число верующих указанных конфессий сокращается ударными темпами.В Германии половые извращения стали нормой. Здесь относятся к гомосексуализму практически как к нормальному виду половых отношений. Бывший мэр Гамбурга и мэр Берлина — открытые гомосексуалисты.Большинство родителей в Германии переживают не о том, что их дети 14-15 лет занимаются сексом, а тем, что они не имеют понятия о контрацепции и о венерических болезнях. В школах Германии практикуется сексуальное просвещение детей, где гомосексуализм стоит в одном ряду с нормальными половыми отношениями.В немецком городе Сальцкоттен восемь семей русского происхождения отказались посылать своих детей на обязательные в начальной школе уроки полового воспитания. За это они были подвергнуты крупному денежному штрафу. А после того, как и эта мера на них не подействовала, отцы этих семейств были приговорены к тюремному заключению.Количество страдающих булимией, то есть обжорством, в Германии достигло миллиона человек. Рост ожирения в Германии вызвал проблемы с безопасностью в местных крематориях. Кремация слишком больших тел приводит к неконтролируемым пожарам в этих заведениях и увеличению загрязнения окружающей среды.В 2002 году Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию. С тех пор ежегодно более 3 тыс. человек воспользовались этим правом. С весны 2012 года в Нидерландах начали работать специальные команды во главе с профессиональными докторами, которые делают эвтаназию на дому по вызову.В крупных городах Нидерландов, таких, как Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт и других, открыты кофешопы, имеющие официальное разрешение на продажу марихуаны, галлюциногенных грибов и прочих легких наркотиков. Организация лицензированных кофешопов была призвана оградить потребителей «легких» наркотиков от наркоманов, зависимых от тяжелых наркотиков. Но работники реабилитационных центров утверждают, что более 90% из числа проходивших лечение потребителей героина развили свои пагубные привычки, начав с обычного курения травки.В 2011 году на голландском телеканале BNN в телешоу под названием «Proefkonijnen» ведущие Денис Сторм и Валерио Зено съели мясо друг друга. До передачи им была сделана операция, в ходе которой у них был вырезан небольшой кусочек мяса (мышечной ткани), которое, затем, уже на передаче, они приготовили и съели.В Голландии зарегистрирована политическая партия, отстаивающая права и свободы педофилов, сообщает BBC News. Партия под названием «Милосердие, свобода и разнообразие» (Charity, Freedom and Diversity, NVD) намерена бороться за снижение возраста, с которого можно вступать в сексуальные отношения, с 16 до 12 лет, а также за легализацию секса с животными (зоофилии) и детской порнографии.В Великобритании также закрываются церковные приходы. И там, где недавно верующие обращались к Богу, открываются шопинг-центры и даже бары.Правительство Соединенного Королевства поддержало запрет для рабочих и служащих британских компаний открыто носить нательные крестики, оправдав увольнение за подобное деяние. Зато это же правительство разрешило к продаже изобретённые в Швейцарии детские презервативы. В Британии также позаботились и о здоровье юных девушек. Ученицы Оксфордшира получили возможность… делать заказ средств экстренной контрацепции при помощи смс-сообщений. Таблетки девочкам выдают школьные медсестры. Воспользоваться столь современной услугой могут школьницы, достигшие 11 лет. Данная программа была разработана местной администрацией и региональным отделением Фонда первой медицинской помощи.В Норвегии уровень нравственности опустился ниже всех возможных границ. На парадах половых извращенцев присутствуют дети, которые держат в руках транспаранты, пропагандирующие гомосексуализм и однополые союзы. Парады содомитов в этой стране стали общественными, общегородскими праздниками.Органы ювенальной юстиции полностью контролируют поведение родителей и детей. Главный тезис властей — биологические родители больше не должны иметь приоритета в воспитании своих собственных детей. Родителей могут наказать вплоть до изъятия ребёнка даже за угощение детей конфетами. Количество сладкого должно строго контролироваться.В Норвегии законодательно запрещено плакать, слёзы — признак эмоциональной нестабильности. Слёзы матери, лишившейся детей из-за ювенальной юстиции, в суде будут являться доказательством того, что она нестабильная или сумасшедшая, и лишь усугубят «вину».В шведской столице Стокгольме 90% умерших кремируют, 45% урн родственники не забирают. В подавляющем большинстве похороны проходят «без церемоний». Работники крематория не знают, чьи останки конкретно сжигают, ибо на урнах — лишь идентификационный номер. Из экономических соображений энергию, полученную от сожженных урн, по выбору включают в обогрев собственного дома или в систему обогрева города.В 2010 году в Содермальме, районе Стокгольма, сотрудники учреждения заменили в обращении к детям «он» и «она», по-шведски, соответственно, «han» и «hon», на бесполое слово «hen», которого нет в классическом языке, но есть в обиходе у гомосексуалистов. По данным шведской Ассоциации сексуального равенства (RFSL), в Швеции более 40 тыс. детей имеют родителей (или одного родителя) — гомосексуалистов.В 1998 году в Швеции сенсацией стала выставка фотографа Элизабет Ольсон, изобразившей Христа и его апостолов гомосексуалистами. Выставка пользовалась огромной популярностью, естественно, прежде всего, среди педерастов. Одним из мест, где она проходила, была кафедра Лютеранской церкви.В 2003-2004 годах пастор Оке Грин в своей проповеди осудил гомосексуальные связи, называя их грешными. За «неуважение к сексуальному меньшинству» пастор был осужден Судом первой инстанции на месяц заключения.В 2009 году открытая лесбиянка Эва Брунне была избрана на должность епископа Стокгольмской епархии.Ювенальная система в Западной Европе стала карательным органом, разрушающим семьи. К примеру, в Швеции ежегодно у родителей забирают в среднем 12 тыс. детей. Предлогом могут быть «ошибки в воспитании», «умственная неразвитость родителей» и даже «чрезмерная опека».С 1979 года здесь существует абсолютный запрет на телесное наказание детей. Родители не могут безнаказанно дать ребенку подзатыльник, потянуть за ухо или повысить на него голос. За наказание ребенка грозит 10 лет тюрьмы. Еще с детского сада дети в подробностях проинформированы о своих правах и необходимости сообщать полиции о такого рода происшествиях. И они этим пользуются. В конфликте между интересом ребенка и интересом родителя государство принимает сторону ребенка.Малоимущих датчанок заставляют делать аборты под угрозой изъятия уже имеющегося ребенка: «мой соцработник сказал мне, что если я хочу, чтобы дочь, которая у меня уже есть, осталась со мной, я должна сделать аборт», — сказала молодая женщина в интервью «Copenhagen Post». Петер Брюгге, руководитель социальной службы убеждён, что его подчинённый имел право упомянуть об аборте: «…они должны осознавать возможные последствия, если вдруг решатся родить еще одного ребёнка».В Дании, наряду с обычными публичными домами, где каждый желающий может удовлетворить свои сексуальные фантазии, есть публичные дома с животными, где люди платят за секс с лошадьми и другими животными.Такой вид услуг также получил широкое распространение в таких странах, как Норвегия, Германия, Голландия и Швеция. До тех пор, пока не произойдет каких-либо эксцессов, и пока ни люди, ни животные от этого не пострадают, правительства этих стран не будут вводить запрет на оказание такого рода услуг…Ад — это отсутствие любви. Как назвать те места, города и страны, где люди отапливают своё жильё прахом родственников, из храмов делают бордели, легализуют половые извращения и отнимают детей у родителей?Духовная деградация западного общества - результат отречения людей от Бога и обращение их к идолам с названиями «богатство», «похоть» и «благополучие».Сегодня в России нам пытаются навязать различные формы безумия, которые уже давно считаются нормой в западных странах. Но наша страна остаётся великой именно потому, что мы не можем принять очевидное зло как норму. Мы не можем грех назвать праведностью, даже если грех разрешён законодательно. Те, кто поступают так в нашей стране, либо агенты, либо предатели, либо забыли снять «зелёные очки» купленные в 90-х на распродаже где-нибудь на окраине Финляндии.«Отсутствие интимного стыда — признак шизофрении».Мы живем в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы — именно те симптомы, которые принадлежат настоящей психиатрии, выдаются за эталоны моды и поведения, считает Ирина Медведева, директор Общественного института демографической безопасности.Психиатрические поражения ведут к нарушению нравственности, а нравственные искажения обязательно влекут за собой психические деформации.По убеждению Медведевой, происходит искусственное психическое заражение российского народа, в особенности молодого поколения, и даже детей. Иногда это называется «сексуальным просвещением», иногда предлагается что-то иное, при этом всякие гадости, ядовитые для нравственности человека, для его психики подаются в очень красивых “гуманистических уловках”.«Обратите внимание, — говорит психиатр, — сейчас активно пропагандируется неряшество — грязные засаленные волосы, рваные чулки, драные джинсы, полы пальто или рубашки разной длины или застегнуты не на те пуговицы. В психиатрических больницах знают, что в истории болезни есть такая графа: опрятность больного. Если больной не опрятен, это показатель очень тяжелого психиатрического расстройства. Когда человек постоянно носит рваные носки или чулки, не моет волосы или неправильно застегивает рубашку, это есть психиатрический симптом, который сегодня, к сожалению, существует в качестве признака молодежной моды».«Или возьмём героев многих боевиков и триллеров — это сверхсильные люди, которые решают свои проблемы, круша и уничтожая все живое и неживое на своем пути. Этот эффект в психиатрии называется гипоидная шизофрения, в которой сочетается юношеская патологическая жестокость с патологическим отупением сердца, то есть патологическим бесчувствием», — замечает Медведева.Другое качество человека — излишний рационализм, который сегодня навязывается как прагматизм. Это тоже признак шизофрении. Обыватель часто думает, что шизофреник иррационален. Это не так. Шизофреник излишне рационален, но при этом бесчувственен. Собственно к этому — “меньше эмоций, больше прагматизма” — и призывают сегодня молодых людей идеологи новой моды, но это очень тяжелый симптом.А что такое разрушение интимного стыда с точки зрения психиатрии? По мнению Ирины Медведевой, «это не просто навязывание разного рода извращений, типа вуайеризма (когда по телевизору показывают то, что происходит в чужих спальнях), но и популяризация сексопатологических отклонений. А сексопатология — часть психопатологии».Но самое главное в разрушении интимного стыда то, что, рассказывая молодым людям о безопасном сексе, их подталкивают к удовлетворению сексуального интереса, принижая ценность семейно-брачных отношений, которые являются важнейшим элементом в строительстве нормальной психики. При их отсутствии неизбежны различные нарушения, весьма болезненные для психики. Это ведет, в частности, к умственной деградации всего общества.»