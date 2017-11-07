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В усиление САА и российскому противоминному центру: Сербия и Армения готовы направить саперов в Сирию
Операция по освобождению Сирии от терроризма находится на стадии завершения. Приходит время, когда всей стране нужно переходить к послевоенной жизни. Комментируя сирийский конфликт, заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что «одним из болезненных вопросов сейчас можно назвать разминирование».
Как сообщил заместитель министра обороны, сейчас российская сторона проводит переговоры с оборонными ведомствами Ирана, Египта, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Армении. Последние два государства уже выразили готовность направить своих саперов на сирийскую территорию, с условием, что инженеры будут работать после завершения боевых действий. Ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся и китайские специалисты.
На данный момент от террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) освобождено порядка 95% территории Сирии. Основные силы инженерных подразделений САА (Сирийская арабская армия) и Международного противоминного центра России сейчас брошены на разминирование провинции Дейр-эз-Зор и одноименного административного центра.
Чтобы как можно быстрее обезопасить кварталы крупного города, сирийское военное руководство задействует в разминировании дополнительные силы, включая военнослужащих элитных подразделений САА.
Сообщается, что накануне бригадный генерал Сухейл Аль-Хасан распорядился выделить из своей ударной дивизии «Силы Тигров» несколько групп для помощи в разминировании Дейр-эз-Зора. Основная же часть «тигров» продолжает наступать в направлении последнего крупного оплота ИГИЛ - города Абу-Кемаль. Освобождение данного населенного пункта затруднит переброску боевиков, оружия и материальных средств из Ирака в Сирию, после чего террористы практически потеряют помощь извне и будут окончательно разгромлены.
Автор: Владимир Сергеев
Как сообщил заместитель министра обороны, сейчас российская сторона проводит переговоры с оборонными ведомствами Ирана, Египта, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Армении. Последние два государства уже выразили готовность направить своих саперов на сирийскую территорию, с условием, что инженеры будут работать после завершения боевых действий. Ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся и китайские специалисты.
На данный момент от террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) освобождено порядка 95% территории Сирии. Основные силы инженерных подразделений САА (Сирийская арабская армия) и Международного противоминного центра России сейчас брошены на разминирование провинции Дейр-эз-Зор и одноименного административного центра.
Чтобы как можно быстрее обезопасить кварталы крупного города, сирийское военное руководство задействует в разминировании дополнительные силы, включая военнослужащих элитных подразделений САА.
Сообщается, что накануне бригадный генерал Сухейл Аль-Хасан распорядился выделить из своей ударной дивизии «Силы Тигров» несколько групп для помощи в разминировании Дейр-эз-Зора. Основная же часть «тигров» продолжает наступать в направлении последнего крупного оплота ИГИЛ - города Абу-Кемаль. Освобождение данного населенного пункта затруднит переброску боевиков, оружия и материальных средств из Ирака в Сирию, после чего террористы практически потеряют помощь извне и будут окончательно разгромлены.
Автор: Владимир Сергеев
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