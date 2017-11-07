В усиление САА и российскому противоминному центру: Сербия и Армения готовы направить саперов в Сирию

Как сообщил заместитель министра обороны, сейчас российская сторона проводит переговоры с оборонными ведомствами Ирана, Египта, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Армении. Последние два государства уже выразили готовность направить своих саперов на сирийскую территорию, с условием, что инженеры будут работать после завершения боевых действий. Ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся и китайские специалисты.На данный момент от террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) освобождено порядка 95% территории Сирии. Основные силы инженерных подразделений САА (Сирийская арабская армия) и Международного противоминного центра России сейчас брошены на разминирование провинции Дейр-эз-Зор и одноименного административного центра.Чтобы как можно быстрее обезопасить кварталы крупного города, сирийское военное руководство задействует в разминировании дополнительные силы, включая военнослужащих элитных подразделений САА.Сообщается, что накануне бригадный генерал Сухейл Аль-Хасан распорядился выделить из своей ударной дивизии «Силы Тигров» несколько групп для помощи в разминировании Дейр-эз-Зора. Основная же часть «тигров» продолжает наступать в направлении последнего крупного оплота ИГИЛ - города Абу-Кемаль. Освобождение данного населенного пункта затруднит переброску боевиков, оружия и материальных средств из Ирака в Сирию, после чего террористы практически потеряют помощь извне и будут окончательно разгромлены.