09:58 07 ноября
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В усиление САА и российскому противоминному центру: Сербия и Армения готовы направить саперов в Сирию

Операция по освобождению Сирии от терроризма находится на стадии завершения. Приходит время, когда всей стране нужно переходить к послевоенной жизни. Комментируя сирийский конфликт, заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что «одним из болезненных вопросов сейчас можно назвать разминирование».

В усиление САА и российскому противоминному центру: Сербия и Армения готовы направить саперов в Сирию


Как сообщил заместитель министра обороны, сейчас российская сторона проводит переговоры с оборонными ведомствами Ирана, Египта, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Армении. Последние два государства уже выразили готовность направить своих саперов на сирийскую территорию, с условием, что инженеры будут работать после завершения боевых действий. Ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся и китайские специалисты.


На данный момент от террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) освобождено порядка 95% территории Сирии. Основные силы инженерных подразделений САА (Сирийская арабская армия) и Международного противоминного центра России сейчас брошены на разминирование провинции Дейр-эз-Зор и одноименного административного центра.



Чтобы как можно быстрее обезопасить кварталы крупного города, сирийское военное руководство задействует в разминировании дополнительные силы, включая военнослужащих элитных подразделений САА.



Сообщается, что накануне бригадный генерал Сухейл Аль-Хасан распорядился выделить из своей ударной дивизии «Силы Тигров» несколько групп для помощи в разминировании Дейр-эз-Зора. Основная же часть «тигров» продолжает наступать в направлении последнего крупного оплота ИГИЛ - города Абу-Кемаль. Освобождение данного населенного пункта затруднит переброску боевиков, оружия и материальных средств из Ирака в Сирию, после чего террористы практически потеряют помощь извне и будут окончательно разгромлены.
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 3

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  1. Дедкастарый Сегодня, 05:51
    В усиление САА и российскому противоминному центру: Сербия и Армения готовы направить саперов в Сирию
    ооо! "союзники" и "помощнички" объявились! Только почему то,одни наши (Саша Прохоренко) вызывали огонь на себя...
    Дедкастарый
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:56
    с условием, что инженеры будут работать после завершения боевых действий

    Если учитывать то, что наши совместно с сирийцами проводят разминирование сразу после освобождения населенных пунктов, то помощи от таких "союзников" можно и не дождаться. Как оружие просить (и желательно в долг) так тут не нужно ни чего ждать, а как оказать помощь так - вы воюйте, вот когда победите тогда и будем решать.
    rotmistr60
    1. Шалтай Сегодня, 08:31
      Цитата: rotmistr60
      помощи от таких "союзников" можно и не дождаться. Как оружие просить (и желательно в долг) так тут не нужно ни чего ждать, а как оказать помощь так - вы воюйте, вот когда победите тогда и будем решать.

      Подтирать американцам в Ираке армяне бросились без долгих уговоров . Впрочем не они одни .
      Шалтай
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