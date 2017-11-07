Черноморский судостроительный завод: восстановление после Гражданской войны

Легкий крейсер «Красный Кавказ» в 1940 г.

«Адмирал Нахимов» на заводе «Руссуд» после спуска на воду, 1915 г.

«Червона Украина», 30-е гг.

«Червона Украина», поднятая в Южной бухте, 1947 г.

Крейсер «Красный Кавказ», середина 30-х гг. (на заднем плане линкор «Парижская Коммуна»)

«Красный Кавказ» в плавучем доке во время ремонта в Поти, 1942 г.

Подводная лодка Д-4 «Революционер» с визитом в Стамбуле в 1933 г.

Черноморский флот после Гражданской войны предстояло восстанавливать практически с нуля. Кроме эсминцев и «Эльпидифоров» в наследство от Российской империи советской власти достались и недостроенные корабли более крупных классов. И если в отношении судьбы спущенного на воду «Императора Николая I», переименованного в «Демократию», особых разногласий не было: четвертому черноморскому линкору предстояла разделка на металлолом, – то в отношении крейсеров типа «Светлана» имелись иные мнения. Состояние их было различным.Частая смена власти и сопутствующие этому потрясения и разорение сказались на судостроении Николаева самым прямым образом. Во время Гражданской войны флаги над зданием городской думы сменялись с причудливой быстротой. Ни одна из энергично толкавших предшественницу в спину властей не обращала на судостроительные заводы почти никакого внимания. Общий интерес вызывали только способные к самостоятельному передвижению корабли. Лишь недостроенный эсминец «Цериго» белые с трудом довели до пригодного состояния, но лишь только для того, чтобы увести его вместе с другими кораблями Черноморского флота за границу.Похожая судьба, очевидно, ждала и головной крейсер, заложенный в 1913 г. в Николаеве, – «Адмирал Нахимов». Доведенный почти до 70% готовности, корабль в конце концов попал в руки белых и при их отступлении из Николаева был отбуксирован в Одессу, с дальнейшим намерением использовать его как транспорт. Однако и «жемчужину у моря» войскам Врангеля вскоре пришлось покинуть, а лишенный хода «Адмирал Нахимов» в феврале 1920 г. бросили на отмели. Плавсредств не хватало даже для эвакуации личного состава, и буксировка крейсера оказалась технически не осуществимой. В феврале того же года крейсер вернули в Николаев, где поставили на прикол до лучших времен.В апреле 1923 г. на заводе имени Андре Марти и Луи Бадина (фамилия последнего из названия предприятия исчезнет в следующем году) начались работы по достройке крейсера «Адмирал Нахимов» по первоначальному проекту с внесением ряда поправок и изменений. Крейсер, переименованный в «Червону Украину», вошел в состав Черноморского флота в 1927 году. Корабль благополучно дослужил до Великой Отечественной войны и принял участие в обороне Одессы. 12 ноября 1941 г. в Севастополе в стоявшую у Графской пристани «Червону Украину» попали две немецкие авиабомбы, причинив кораблю серьезные повреждения. На следующий день 13 ноября его отбуксировали в Южную бухту, где он затонул. После окончания Великой Отечественной войны крейсер в 1947 г. подняли, отремонтировали и превратили в корабль-цель.Второй корабль серии, доведенный до высокой степени готовности, «Адмирал Лазарев» было также решено достроить. Третий и четвертый черноморские крейсеры «Адмирал Корнилов» и «Адмирал Истомин», чья завершенность по корпусу составляла 30–40%, простояли все эти годы на стапеле, и от их дальнейшей достройки отказались. Вступление в строй их более удачливого собрата «Адмирала Лазарева» было достаточно долгим и тернистым, впрочем, как и его непростой спуск на воду, который несколько раз переносили (корабль застрял на стапеле).С мая 1916 г. «Адмирал Лазарев» достраивался на плаву в акватории завода «Руссуд», где его и застала революция. В меньшей степени готовый, нежели его старший собрат, он не так сильно привлекал внимание часто сменяющих друг друга «гостей города», каждый из которых объявлял себя законной властью. Готовность «Адмирала Лазарева» к началу 1918 г. оценивалась в 50–55%.Занятие Николаева войсками кайзеровской армии ознаменовалось частичным разграблением и вывозом некоторого смонтированного на крейсере оборудования в Германию. Представителей гетмана Скоропадского, хозяйничавших в тени немцев, судостроение не интересовало. Для Вооруженных сил Юга России «Адмирал Лазарев» также оказался бесполезен. Ржавеющий корабль с захламленными внутренними помещениями простоял на приколе вплоть до начала 20-х гг., когда советской властью было принято решение о его достройке.Однако за границей к тому времени уже вовсю началось строительство «вашингтонских» крейсеров, являвшихся плодом одноименного международного соглашения. Их главный калибр достигал 203 мм, и достроенный по первоначальному проекту «Адмирал Лазарев» выглядел на их фоне откровенно слабым. И если что-то кардинально менять в гораздо большей степени готовом «Адмирале Нахимове» было уже непродуктивно и слишком затратно, то его систершип решено было перестроить по усовершенствованному проекту с заменой главного калибра на более мощные стволы.Окончательное решение о достройке крейсера было принято в 1924 году. Проект о перевооружении корабля более мощными 203-мм орудиями (их должны были демонтировать с готовящихся к утилизации на Балтике других кораблей) был готов к 1926 г. В декабре 1926 года «Адмирал Лазарев» переименовали в «Красный Кавказ», а в следующем 1927 году поставили в плавучий док для очистки днища. Работы на корабле велись невысокими темпами – одновременно кроились и перекраивались проекты по его перестройке и достройке.В процессе эволюции идей и концепций от «форсированного» варианта перевооружения на 203-мм орудия отказались в пользу подоспевших новейших 180-мм артсистем, которые было решено разместить в башенных установках. Сильно уже затянувшиеся и вялотекущие ремонтно-восстановительные работы были в полном объеме возобновлены в 1929 году. Крейсер «Красный Кавказ» достраивался на заводе имени Андре Марти в тесной кооперации с другими предприятиями Советского Союза. Завод «Большевик» изготавливал 180-мм орудия, в ведении Ленинградского металлического завода находились башни главного калибра. Окончательно «Красный Кавказ» был подготовлен к вступлению в строй к началу 1932 г. и тем самым явился последним военным кораблем, пополнившим ВМФ СССР, чье строительство началось еще при Российской империи.Карьера крейсера оказалась весьма насыщенной. В отличие от «Адмирала Нахимова» он прошел всю войну. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, в доставке туда подкреплений и средств снабжения, в эвакуации раненых. Во время проведения Керченско-Феодосийской операции. 4 января1942 года «Красный Кавказ» был серьезно поврежден в результате налета немецких пикирующих бомбардировщиков Ju-87 и поставлен на ремонт в Поти. В апреле 1942 г. за боевые заслуги корабль был удостоен звания Гвардейского. В феврале 1943-го крейсер обеспечивал высадку десанта у поселков Южная Озерейка и Станичка. После войны, в 1947 году, переклассифицирован сначала в учебный корабль, а потом в корабль-мишень. Потоплен в результате испытаний самолета-снаряда «КС-1» в ноябре 1952 года.Советский флот нуждался в пополнении новейшими кораблями: нужно было всё и в короткие сроки. Важное место в только формирующейся отечественной военно-морской доктрине, имевшей, в силу крайней скромности наличных ресурсов, сугубо оборонительный характер, занимали подводные лодки. В них испытывали потребность не только восстанавливаемые Балтийский и Черноморские флоты, но и планировавшиеся к усилению морские силы на Дальнем Востоке и Севере.К концу 1920-х гг. завод имени Андре Марти уже имел определенный, еще дореволюционный, опыт постройки подводных лодок. Кроме минного заградителя «Краб» проекта инженера Налётова, постройка которого началась в 1909 году, уже во время Первой мировой войны завод, тогда еще «Наваль», получил заказ от морского Министерства на четыре подводные лодки, являющиеся развитием балтийского проекта «Барс». В октябре 1915 года были заложены «Буревестник», «Орлан», «Пеликан» и «Лебедь». Они имели водоизмещение 650/790 тонн и были вооружены четырьмя 450-мм торпедными аппаратами, одним 75-мм, одним 37-мм орудиями и пулеметом «Максим». До революции флоту был сдан только «Буревестник», впоследствии уведенный в Бизерту. Остальные три лодки были затоплены белыми при отступлении.Имелся у завода опыт и в строительстве, вернее в сборке подводных лодок типа «АГ». Теперь же советский флот нуждался в субмаринах новых проектов, отвечающих времени и уровню развития современной техники. Морская программа, принятая в 1926 году, предусматривала строительство серии больших дизель-электрических подводных лодок для Балтийского и Черноморского флотов. Задание на проектирование первых после Октябрьской революции субмарин получило КБ Техбюро №4 Балтийского завода. В начале 1927 г. проект был утвержден.Уже в марте того же года на Балтийском заводе состоялась закладка первых трех лодок I серии типа «Декабрист». 14 апреля 1927 года еще три субмарины II серии были заложены на заводе имени Андре Марти в Николаеве. Они получили названия «Революционер», «Спартаковец» и «Якобинец». В серии подводные лодки были обозначены Д-4, Д-5 и Д-6. Это были крупные для своего времени корабли водоизмещением 933/1333 тонн, оснащенные десятью 533-мм торпедными аппаратами, одним 102-мм и одним 45-мм орудиями. В качестве силовой установки надводного хода использовались два 1100-сильных дизеля Коломенского завода – аналоги немецких, производимых известной «MAN». Часть оборудования также была закуплена за границей. В 1930 г. все черноморские подводные лодки вступили в строй и впоследствии приняли участие в Великой Отечественной войне. Войну пережила только Д-5 «Спартаковец». Д-4 погибла от глубинных бомб в 1943 г., Д-6, находившаяся в ремонте в доке Севастополя, была взорвана в конце июня 1942 г.Конец 20-х гг. ознаменовался не только первыми успехами в советском судостроении, но и созданием ряда смежных производств, в частности судовых дизелей. Для заложенного в 1925 г. первого советского танкера «Эмбанефть» в качестве судовой энергетической установки использовались дизеля швейцарско-немецкого концерна «Зульцер» мощностью 1400 л.с. Но закупать двигатели за границей было дорого, тем более что потребность в них была достаточно велика. В 1931 г. на заводе Андре Марти было налажено производство малооборотных дизелей мощностью 1400 л.с., как писала заводская газета, «дизель системы „Зульцер”» для стоящихся танкеров по проекту «Эмбанефть». В 1929 г. завод вошел в объединение предприятий под названием Судотрест.