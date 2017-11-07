10:01 07 ноября

О выстреле «Авроры»: не давать козырей русофобам

Прошел век со дня исторического выстрела «Авроры». Выстрела, поменявшего историю не только России, но всего мира. Как бы кто ни относился к данному событию, но его эпохальность не в силах отрицать даже самые ярые антикоммунисты и самые отъявленные русофобы.

О выстреле «Авроры»: не давать козырей русофобам


Характерно, что антикоммунизм и русофобия слишком часто ходят в одной упряжке. Старые «борцы с коммунизмом» на Западе (особенно в США) очень быстро перекрасились в «борцов с российской угрозой». Поменялись лозунги, но не поменялась суть. Эти силы не желают видеть Россию сильной, поэтому им был враждебен Советский Союз, поэтому же им враждебны и независимые действия нынешней Москвы на внешнеполитической арене.


Наиболее ярко можно видеть смычку антикоммунизма и русофобии на Украине, особенно – после так называемого «Евромайдана». Конечно, и раньше там были акты вандализма со стороны украинских националистов в отношении памятников как Пушкину, так и Ленину. Но сегодня все это декларируется уже на государственном уровне. Схожую картину можно наблюдать в странах Прибалтики, а также в Польше, где был принят недавно закон о сносе памятников советским воинам.

Есть, конечно, в России много тех, кто, вроде бы, любя свою Родину, всячески очерняет Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Но отрицание этого события, как и последующих лет Советской эпохи – это вольная или невольная игра на руку тем, кто стремится видеть нашу страну слабой, зависимой от чужой воли, неспособной сказать свое слово в мире. А что касается призывов ликвидировать Мавзолей В.И.Ленина и некрополь на Красной площади - о, как обрадуются майданные скакуны и вандалы! Ведь это будет фактическим признанием их правоты...

Можно обвинить большевиков в том, что и они рушили памятники царям, взрывали церкви, раскулачивали крестьян-середняков. Да, много в чем можно обвинить. Однако все это было на начальных этапах Революции, когда взаимная ненависть «красных» и «белых» была особенно яростной. Недопустимо говорить о красном терроре, умалчивая о белом. Недопустимо, используя перегибы раннего период Советской власти, очернять всю социалистическую эпоху, а тем более – идеи социальной справедливости в целом.

Невозможно не видеть, что именно в советский период были и ликвидация безграмотности, и воплощение в жизнь плана электрификации всей страны, и Великая Победа над фашизмом, и первый полет человека в Космос. Не говоря уже о таких «мелочах», как право на труд и на отдых, как бесплатные образование и медицина, как массовое строительство жилья, как широкие социальные гарантии гражданам. Это все родилось именно в ту ночь, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, давшая возможность начать строительство первого в мире государства рабочих и крестьян.

Были недостатки в реализации идей на практике. Да, в отдельные годы была нехватка товаров народного потребления. Была излишняя бюрократия… Недостаточными темпами строилось жилье. Кибернетику объявили лженаукой, что, к сожалению, привело к отставанию. Много чего было. А в какое время и в какой стране все было абсолютно идеальным?

Да и была ли жизнь в СССР настолько беспросветной, как нам пытаются внушить? При всем дефиците праздничных деликатесов и даже каких-то сортов колбасы – был ли в эпоху развитого социализма хоть один населенный пункт, где бы люди реально голодали? Нет. Человек, получавший даже минимальную зарплату, был гарантированно сыт, одет, имел возможность заплатить за жилье и проезд, мог получить медицинскую помощь. Только об этом сейчас предпочитают умалчивать могильщики нашей великой Эпохи, которые объявляют ее всю чуть ли не сплошным злом – от 1917 года и вплоть до 1991-го.

Зато мы все стали свидетелями того, как быстро деградировало общество после уничтожения завоеваний Революции, при так называемой «демократии». Как быстро началась бесконтрольная приватизация, которая превратилась в прихватизацию. Как заполнились полки магазинов товарами, но на фоне этого изобилия вымирало по миллиону в год. Как люди ходили в эти магазины, словно в музеи. Как росли – и продолжают расти – цены изо дня в день. Последствия «демократизации» Россия не может преодолеть и по сей день. Что уж говорить о других Республиках разрушенного Советского Союза, где ситуация еще хуже?

В любом случае, те, кто не видит в Октябрьской Революции великое деяние русского народа, на практике недалеко уходит от безумной толпы с факельными шествиями, где кричат «Москаляку на гиляку» (вместе с аналогичным лозунгом «Коммуняку на гиляку»). Кто осуждает очень важный в нашей истории советский период – дает пищу самым отъявленным антироссийским силам. Они, эти антироссийские силы, видят во всей истории нашей страны сплошное «варварство», а в советском периоде – продолжение этого «варварства» (сводя данный период лишь к перегибам первых лет, к пресловутому ГУЛАГу и отрицая достижения и социальные завоевания).

В Советское время, возможно, было ошибочное отрицание того положительного, что было в предыдущие периоды. Слишком долго в памяти угнетенных оставались душевные травмы от несправедливости, царившей в дореволюционное время. Но, если мы признаем это отрицание ошибочным – то почему считаем допустимым столь же тотальное отрицание десятилетий социализма?

Отрыжка 90-х – постоянное непомерное раздувание темы жертв политических репрессий; призывы к уничтожению Мавзолея и памятников В.И.Ленину и другим деятелям Октябрьской Революции; несоизмеримое чествование писателей, любимых в свое время на Западе, вроде Солженицына; фильмы, искажающие историю советского периода, - дает мощную подпитку русофобским силам за рубежом и, в конце концов, вредит нашей стране на нынешнем витке глобального противостояния. Если хотим выстоять среди нынешних мировых бурь и продолжать одерживать победы – не нужно давать противнику подобных козырей. Напротив, стоило бы пересмотреть отношение к Великой Октябрьской социалистической революции на государственном уровне и реабилитировать тех, кто был так несправедливо оклеветан в годы «демократизации». Советская эпоха и ее гигантские достижения могли бы стать нашим оружием в информационной войне.

Так что - с Праздником! С Днем 7 Ноября!
Автор: Елена Громова


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 06:54
    Еще раз с Великим Юбилеем Вас,товарищи!
    210окв
    1. Maksus Сегодня, 07:59
      Автор путает зеленое с мягким. Нет никакого антикоммунизма, ибо никого не интересует коммунизм в отрыве от России. Следовательно есть только антироссийская истерика и пропаганда.
      Maksus
      1. Комментарий был удален.
        1. Гардамир Сегодня, 08:36
          ,когда русские потеряли свое государство
          здесь вы мягко говоря лжёте. Вот послушайте того, кто Родиной торговал.



          Причём страну сдавал в открытую покруче Порошенко. Только что ноги хозяевам не целовал.
          Гардамир
          1. роман66 Сегодня, 09:39
            может. и целовал. хрен знает, что там за закрытыми дверями было!
            роман66
    2. dsk Сегодня, 08:18
      С утра три публикации о революции, а где про мавзолей?
      dsk
  2. Дедкастарый Сегодня, 06:55
    " примириться нельзя бороться до победного конца"-запятую каждый, ставит Сам.
    Дедкастарый
  3. Комментарий был удален.
  4. Мур Сегодня, 07:09
    Сегодня в 11-00 Мск на Петроградской набережной у крейсера "Аврора" возложение цветов. Люди собрали деньги и купили 7150 гвоздик. Правильно. Хорошо.
    https://quarterbackrene.livejournal.com/231041.ht
    ml
    По статье. Что бы там не рассказывали про прелесть дореволюционной жизни, именно Революция дала мощнейший пинок к развитию не только России - всего мира, он изменился по факту.
    А примирение (как и окончание борьбы с "культом личности"), о котором сейчас разглагольствуют с высоких трибун возможно будет только в том случае, когда ныне власть придержащие смогут предоставить народу какие-то результаты своей работы в социальной, культурной и экономической сферах, сравнимые с социалистическими.
    Мур
  5. Комментарий был удален.
  6. Мой адрес Сегодня, 07:19
    Глядя на несметные богатства олигархов и элиты понимаешь, какой богатой страной был Советский Союз.
    Мой адрес
  7. Uncle Lee Сегодня, 07:20
    антикоммунизм и русофобия слишком часто ходят в одной упряжке.
    Для меня антисоветчики сродни предателям !
    Uncle Lee
  8. kvs207 Сегодня, 07:21
    Так что - с Праздником! С Днем 7 Ноября!

    А что так скромно? Со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции, товарищи!
    Вангую - сейчас налетят любители хруста французской булки и будут доказывать, что социализм - это плохо.
    kvs207
  9. mavrus Сегодня, 07:25
    Всех с Юбилеем Великого Октября.
    mavrus
  10. Ингвар 72 Сегодня, 07:32
    В любом случае, те, кто не видит в Октябрьской Революции великое деяние русского народа
    Русского ли народа? Читая фамилии большинства первых лиц "Русской революции", возникают ОЧЕНЬ большие сомнения в её русскости.
    Ингвар 72
  11. Alex66 Сегодня, 07:42
    Отказываясь от завоеваний Октября наша власть повторяет старую ситуацию, только теперь им прилетит больше, чем сто лет назад, за не выученный урок история наказывает сильнее и деградации образования, медицины, пенсионного обеспечения обернется развалом промышленности, проигрышем конкурентоспособности. Жадность элиты, желающей разбогатеть сейчас за счет народа приведет к катастрофе и повторению не выученного урока Октября.
    Alex66
  12. parusnik Сегодня, 08:01
    Наиболее ярко можно видеть смычку антикоммунизма и русофобии на Украине
    ...У нас смычка давно произошла..еще в 90-е...
    parusnik
  13. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:22
    Намного более взвешенная статья, чем у других авторов в последнее время. Абсолютно согласен с ее тезисами
    Андрей из Челябинска
  14. ССИ Сегодня, 08:41
    Эти силы не желают видеть Россию сильной, поэтому им был враждебен Советский Союз,

    Прошу прощения, когда был СССР, причем здесь сильная Россия? Вы не путаете понятия?
    ССИ
  15. Нонна Сегодня, 08:59
    Кремль отказался от празднования 100-летия революции 1917 года. Было бы странно, если бы «новые дворяне» решили праздновать событие, когда таким же воздалось по заслугам. А то, что благодаря этому страна буквально в десять лет запрыгнула в будущее, расцвела буйным цветом фундаментальная и прикладная наука, получила 8-часовой рабочий день, соц. гарантии и т. д., всеобщее доступное образование (лучшее в мире), благодаря чему и в космос полетели первыми, и атомная и не только энергетика развилась, благодаря чему выиграл народ — это, конечно, не повод отпраздновать. Нет более красноречивого примера для понимания нынешнего отношения к простому народу…»
    Нонна
  16. Кот Маркиз Сегодня, 09:05
    Любопытно другое: коммунистическое государство в понимании большевиков должно было быть чем-то в виде: все работают в один общак а потом избранные партийцы все делят на всех... вначале, они хотели "делить" "поровну" потом поняли-так не получится и планировали "делить" согласно "трудовому вкладу", но потом....их пострелял Сталин и чтобы не парится ввел рабовладельческую систему для части "ненужного" населения("врагов народа"). Однако он ничего сам не изобретал именно так же в это же время поступили и в США для "утилизации" "ненужного" населения во время великой депрессии. Гитлер поступил несколько даже более "справедливее" со своим народом- он "утилизировал" народ не своей страны, а народы других стран-для чего ему и понадобился захват других стран. К слову сказать именно по пути большевиков идет и современная ИГИЛ там то же планировалось работать всем в один "общак" с последующим разделением "по вкладу" и так же планировалось введение рабства для иноверцев("врагов народа"). what
    Кот Маркиз
  17. rotmistr60 Сегодня, 09:58
    Цитата: А.В.С.
    День,когда миллионы людей были обречены на смерть,а десятки миллионов на рабство.

    То-то и видно, как раб строчит антироссийские комменты без всяко боязни быть обреченным на смерть. Вы хотя бы изредка историю почитывали, а не пасквили "либералов" и пройдох от этой науки. Не хватает многим сегодня простой советской школы, которая давала действительно крепкое среднее образование.
    rotmistr60
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