О выстреле «Авроры»: не давать козырей русофобам

Прошел век со дня исторического выстрела «Авроры». Выстрела, поменявшего историю не только России, но всего мира. Как бы кто ни относился к данному событию, но его эпохальность не в силах отрицать даже самые ярые антикоммунисты и самые отъявленные русофобы.Характерно, что. Старые «борцы с коммунизмом» на Западе (особенно в США) очень быстро перекрасились в «борцов с российской угрозой». Поменялись лозунги, но не поменялась суть. Эти силы не желают видеть Россию сильной, поэтому им был враждебен Советский Союз, поэтому же им враждебны и независимые действия нынешней Москвы на внешнеполитической арене.Наиболее ярко можно видеть смычку антикоммунизма и русофобии на Украине, особенно – после так называемого «Евромайдана». Конечно, и раньше там были акты вандализма со стороны украинских националистов в отношении памятников как Пушкину, так и Ленину. Но сегодня все это декларируется уже на государственном уровне. Схожую картину можно наблюдать в странах Прибалтики, а также в Польше, где был принят недавно закон о сносе памятников советским воинам.Есть, конечно, в России много тех, кто, вроде бы, любя свою Родину, всячески очерняет Великую Октябрьскую социалистическую революцию.А что касается призывов ликвидировать Мавзолей В.И.Ленина и некрополь на Красной площади - о, как обрадуются майданные скакуны и вандалы! Ведь это будет фактическим признанием их правоты...Можно обвинить большевиков в том, что и они рушили памятники царям, взрывали церкви, раскулачивали крестьян-середняков. Да, много в чем можно обвинить. Однако все это было на начальных этапах Революции, когда взаимная ненависть «красных» и «белых» была особенно яростной. Недопустимо говорить о красном терроре, умалчивая о белом. Недопустимо, используя перегибы раннего период Советской власти, очернять всю социалистическую эпоху, а тем более – идеи социальной справедливости в целом.Невозможно не видеть, что именно в советский период были и ликвидация безграмотности, и воплощение в жизнь плана электрификации всей страны, и Великая Победа над фашизмом, и первый полет человека в Космос. Не говоря уже о таких «мелочах», как право на труд и на отдых, как бесплатные образование и медицина, как массовое строительство жилья, как широкие социальные гарантии гражданам. Это все родилось именно в ту ночь, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, давшая возможность начать строительство первого в мире государства рабочих и крестьян.Были недостатки в реализации идей на практике. Да, в отдельные годы была нехватка товаров народного потребления. Была излишняя бюрократия… Недостаточными темпами строилось жилье. Кибернетику объявили лженаукой, что, к сожалению, привело к отставанию. Много чего было.Да и была ли жизнь в СССР настолько беспросветной, как нам пытаются внушить? При всем дефиците праздничных деликатесов и даже каких-то сортов колбасы – был ли в эпоху развитого социализма хоть один населенный пункт, где бы люди реально голодали? Нет. Человек, получавший даже минимальную зарплату, был гарантированно сыт, одет, имел возможность заплатить за жилье и проезд, мог получить медицинскую помощь. Только об этом сейчас предпочитают умалчивать могильщики нашей великой Эпохи, которые объявляют ее всю чуть ли не сплошным злом – от 1917 года и вплоть до 1991-го.Зато мы все стали свидетелями того, как быстро деградировало общество после уничтожения завоеваний Революции, при так называемой «демократии». Как быстро началась бесконтрольная приватизация, которая превратилась в прихватизацию. Как заполнились полки магазинов товарами, но на фоне этого изобилия вымирало по миллиону в год. Как люди ходили в эти магазины, словно в музеи. Как росли – и продолжают расти – цены изо дня в день. Последствия «демократизации» Россия не может преодолеть и по сей день. Что уж говорить о других Республиках разрушенного Советского Союза, где ситуация еще хуже?В любом случае, те, кто не видит в Октябрьской Революции великое деяние русского народа, на практике недалеко уходит от безумной толпы с факельными шествиями, где кричат «Москаляку на гиляку» (вместе с аналогичным лозунгом «Коммуняку на гиляку»).. Они, эти антироссийские силы, видят во всей истории нашей страны сплошное «варварство», а в советском периоде – продолжение этого «варварства» (сводя данный период лишь к перегибам первых лет, к пресловутому ГУЛАГу и отрицая достижения и социальные завоевания).В Советское время, возможно, было ошибочное отрицание того положительного, что было в предыдущие периоды. Слишком долго в памяти угнетенных оставались душевные травмы от несправедливости, царившей в дореволюционное время. Но, если мы признаем это отрицание ошибочным – то почему считаем допустимым столь же тотальное отрицание десятилетий социализма?Отрыжка 90-х – постоянное непомерное раздувание темы жертв политических репрессий; призывы к уничтожению Мавзолея и памятников В.И.Ленину и другим деятелям Октябрьской Революции; несоизмеримое чествование писателей, любимых в свое время на Западе, вроде Солженицына; фильмы, искажающие историю советского периода, - дает мощную подпитку русофобским силам за рубежом и, в конце концов, вредит нашей стране на нынешнем витке глобального противостояния. Если хотим выстоять среди нынешних мировых бурь и продолжать одерживать победы – не нужно давать противнику подобных козырей. Напротив,и реабилитировать тех, кто был так несправедливо оклеветан в годы «демократизации». Советская эпоха и ее гигантские достижения могли бы стать нашим оружием в информационной войне.Так что - с Праздником! С Днем 7 Ноября!