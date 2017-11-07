

Пороша, пороша,

Белеет ли в поле пороша

Иль гулкие ливни шумят,



Стоит над горою Алеша,

Алеша, Алеша,

Стоит над горою Алеша –

Болгарии русский солдат. Белеет ли в поле пороша,Пороша, пороша,Белеет ли в поле порошаИль гулкие ливни шумят,Стоит над горою Алеша,Алеша, Алеша,Стоит над горою Алеша –Болгарии русский солдат.

Немало под страшною ношей,

Под страшною ношей,

Немало под страшною ношей

Легло безымянных парней.

Но то, что вот этот – Алеша,

Алеша, Алеша,

Но то, что вот этот – Алеша,

Известно Болгарии всей.



К долинам, покоем объятым,

Покоем объятым,

К долинам, покоем объятым

Ему не сойти с высоты.

Цветов он не дарит девчатам,

Девчатам, девчатам,

Цветов он не дарит девчатам -

Они ему дарят цветы.

Эта песня часто звучала в советские годы:60 лет назад, 5 ноября 1957 года в городе Пловдив, на холме Бунарджик (Холме Освободителей), состоялось торжественное открытие 11-метрового памятника советскому солдату.Идея увековечения подвига армии-освободительницы обсуждалась в Болгарии с 1948 года. Причем, это была инициатива даже не властей, а болгарского народа. Народа, который встречал Красную армию цветами в сентябре 1944 года.9 мая 1948 года был создан специальный общественный комитет, задачей которого стало создание памятника советским освободителям Болгарии. Тогда же был заложен первый камень будущего мемориала. Место на высоком холме было выбрано не случайно – так, чтобы монумент можно было видеть из любой точки города.Через год после этого состоялся общеболгарский конкурс, на котором победу одержал проект под названием «Красный богатырь». После некоторых доработок и правок, именно ему суждено было стать тем самым памятником, воспетым в советской песне.Над созданием мемориального комплекса трудились скульпторы Васил Радославов, Любомир Далчев, Тодор Босилков, Александр Ковачев, Георгий Коцев, Александр Занков, а также архитекторы Николай Марангозов, Петр Цветков, Борис Марков.В 1954 году мемориал был фактически построен. Его открытие состоялось накануне 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Гигантский советский воин смотрит на болгарский город с 6-метрового постамента. На постаменте – два барельефа: «Советская армия бьет врага» и «Народ встречает освободителей». Подняться к фигуре солдата можно по лестнице, состоящей из ста ступеней.Действительно, «Алеша» стал воплощением образа всех тех Алексеев, Иванов, Павлов, Сергеев, Александров и других, многих и многих, кто погиб в бою с фашистами.Однако, по счастью, тот человек, с которого ваяли «Алешу», пережил войну и прожил долгую, плодотворную жизнь. Это - рядовой сводной роты Третьего Украинского фронта Алексей Иванович Скурлатов. Он служил стрелком 10-го отдельного лыжного батальона 922 стрелкового полка. В одном из боев получил тяжелое ранение. Его даже приняли за мертвого, но чудом он выжил. После этого был переведен в связисты. Восстанавливал телефонную линию между Софией и Пловдивом. Там Скурлатов познакомился с Методи Витановым, который трудился на телефонной станции и был активным членом болгарского Сопротивления. Эти два бойца стали друзьями.Именно Витанов передал скульпторам, которые трудились над созданием памятника, фотографию Скурлатова. Вдохновленные образом красивого парня, они увековечили его в камне. Причем, сам Алексей долгое время даже не догадывался об этом.В 1962 году советский композитор Эдуард Колмановский посетил Болгарию. Побывал он и в Пловдиве, где, конечно же, увидел величественный памятник. У него возникла идея создать песню, посвященную бойцам, освобождавшим братскую страну от фашистов.Известный поэт Константин Ваншенкин поддержал идею и написал стихи к песне. В 1967 году ее исполнил легендарный ансамбль Советской Армии имени Александрова – как раз у подножия памятника. На следующий год она прозвучала на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Софии. Вскоре песня была переведена на болгарский язык. Ее подхватили болгарские певцы – Маргрет Николова, Георги Кордов, Бисер Киров и даже Бедрос Киркоров.Эта песня стала гимном Пловдива. Она звучала каждое утро, транслируемая радиостанцией города.Когда Алексей Скурлатов, живший на Алтае, услышал песню «Алеша» по радио, он пошутил: «Может, это про меня? Я ведь там был». А ведь власти СССР искали человека, с которого была создана скульптура. Наконец, нашли и послали его фотографии Методи Витанову, который сразу же узнал друга.…Наступили черные времена развала Социалистического лагеря и волны «бархатных революций». Герои-антифашисты были объявлены «советскими оккупантами». В 1989 году песня «Алеша» перестала быть гимном Пловдива, а сам памятник оказался под угрозой.Трижды его пытались снести – в 1989, 1993 и 1996 годах. И трижды общественность города не позволила это сделать. Вокруг «Алеши» устраивали живые цепи, и девушки, как в песне, по-прежнему дарили ему цветы.В 1996 году, после очередной попытки сноса, Верховный суд Болгарии принял решение, что эта скульптура, как памятник Второй Мировой войны, не может быть уничтожена. Однако это не означает, что опасность для монумента миновала. Его неоднократно оскверняли, наносили оскорбительные нацистские надписи.Так, в марте 2017 года, когда вандалы поглумились над монументом, МИД РФ послал ноту протеста с требованием расследовать инцидент, но в июле чьи-то грязные ручонки вновь напакостили. К сожалению, подобное беспамятство имеет место не только в Болгарии...3 ноября 2013 года Алексей Скурлатов скончался. Ему был 91 год… А памятник, который жители отстояли в нелегкой борьбе, по-прежнему возвышается над болгарским городом, в освобождении которого он участвовал. И на День Победы ему снова принесут цветы.