СМИ: США поставляют в Европу российский СПГ под видом собственного

Сенсационной информацией с читателями делится бельгийская газета Soir, публикующая информацию из расследования Paradise Papers. Расследование касается использования оффшорных компаний при осуществлении торгово-экономических контактов в настоящее время. В материале говорится о том, что международная журналистская команда International consortium of investigative journalists, финансирует которую, в частности, фонд Джорджа Сороса, выявила информацию о поставках американскими танкерами российского СПГ в порту Западной Европы.В издании говорится о том, что сжиженный газ, доставляемый в порт Антверпен четырьмя американскими танкерами, имеет российское происхождение. В американские танкеры газ, произведённый компанией «Сибур», закачивают в порту Усть-Луга.Далее следует информация, проливающая свет на то, почему вдруг фонд Сороса озаботился именно этим вопросом. В газете сообщается, что танкеры принадлежат компании, зарегистрированной на Маршалловых островах, причём владельцем 31% акций этой компании является министр торговли США Уилбур Росс. Фактически это очередная попытка найти «связь» между нынешней американской администрацией и Россией.О том, как сам Сорос заработал свои миллиарды, и сколько оффшорных схем ему удалось реализовать, в его фонде, по понятным причинам, не сообщают.Зато благодаря публикации в бельгийской прессе (если она подтвердится) становится понятно, что заявления об обеспечении «американским» СПГ европейских стран являются, мягко говоря, не вполне соответствующими действительности. Поставлять российский газ под видом американского куда выгоднее и Европе, и США.