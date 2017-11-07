10:01 07 ноября

СМИ: США поставляют в Европу российский СПГ под видом собственного

Сенсационной информацией с читателями делится бельгийская газета Soir, публикующая информацию из расследования Paradise Papers. Расследование касается использования оффшорных компаний при осуществлении торгово-экономических контактов в настоящее время. В материале говорится о том, что международная журналистская команда International consortium of investigative journalists, финансирует которую, в частности, фонд Джорджа Сороса, выявила информацию о поставках американскими танкерами российского СПГ в порту Западной Европы.

В издании говорится о том, что сжиженный газ, доставляемый в порт Антверпен четырьмя американскими танкерами, имеет российское происхождение. В американские танкеры газ, произведённый компанией «Сибур», закачивают в порту Усть-Луга.

Далее следует информация, проливающая свет на то, почему вдруг фонд Сороса озаботился именно этим вопросом. В газете сообщается, что танкеры принадлежат компании, зарегистрированной на Маршалловых островах, причём владельцем 31% акций этой компании является министр торговли США Уилбур Росс. Фактически это очередная попытка найти «связь» между нынешней американской администрацией и Россией.


СМИ: США поставляют в Европу российский СПГ под видом собственного


О том, как сам Сорос заработал свои миллиарды, и сколько оффшорных схем ему удалось реализовать, в его фонде, по понятным причинам, не сообщают.

Зато благодаря публикации в бельгийской прессе (если она подтвердится) становится понятно, что заявления об обеспечении «американским» СПГ европейских стран являются, мягко говоря, не вполне соответствующими действительности. Поставлять российский газ под видом американского куда выгоднее и Европе, и США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
27

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:01
    Интересно если это действительно так..А впрочем и удивляться нечего-можно купить рядом и перепродать втридорога.Нажива(капитализм)сэр!Кстати,с Юбилеем Вас,товарищи!100 лет Великому Октябрю!Поздравляю всех тех,кто родился и вырос в СССР,кто поддерживает идеалы социальной справедливости.А особенно прибалтов...Ну,что,как вам суверенный капитализм?Боком вылез весь этот "Балтийский путь"
    210окв
    1. 79807420129 Сегодня, 06:08
      Цитата: 210окв
      Нажива(капитализм)сэр!

      Всех с Юбилеем товарищи!!!!! drinks good
      79807420129
      1. злой партизан Сегодня, 06:16
        Цитата: 79807420129
        Всех с Юбилеем товарищи!

        Присоединяюсь. Великая Октябрьская Революция - событие мирового масштаба, определявшее развитие человеческого общества почти на 100 лет. Мой дед был пламенным большевиком, вступившим в партию на фронте Первой Мировой (прапорщик), и до конца дней своих был настоящим большевиком. Служил в ЧК (1918-1921), потом на партийной работе.
        злой партизан
        1. Чертков Олег Сегодня, 09:32
          Великая Октябрьская Революция - событие мирового масштаба
          .
          У меня двоякое отношение к этому, скорее огромное сожаление и скорбь, чем праздничное событие.
          Мне безразлично - мирового ли масштаба это событие. Гораздо важнее сколько людей сгорело в пламени этой революции, наших ЛЮДЕЙ?!!!Наших Гагариных, Толстых,Королевых.. и т.д. На сколько десятилетий мы откатились назад, перемалывая самих себя, а потом героически преодолевали последствия и разруху, опять кровью, голодом, и опять жертвами. Не ввяжись РИ в ПМР, не будь забугорных спонсоров и мир увидел бы самодостаточный Бриллиант - Россию в границах РИ. Вот от этого Печаль у меня в этот день, а не радость. Иметь такой прикуп на руках как РИ и так бездарно слить шулерам ВСЕ, до размеров современной России( имею ввиду по сегодняшний день) В ВОВ была вторая попытка расчленения остаточного костяка РИ, СССР. И опять отбились, с огромными жертвами от "доброжелателей" и их спонсоров. Третья попытка - развал СССР - третья трагедия за один век на одну страну, НЕ МНОГО ЛИ???Хоть сейчас "зубы" есть, огрызаемся от "партнёров". Но где она силушка былая богатырская??? Машину времени изобретут русские и вернут все сторицей, верю. И не завидую партнёрам, бздите.
          Чертков Олег
          1. avt Сегодня, 09:58
            Цитата: Чертков Олег
            Гораздо важнее сколько людей сгорело в пламени этой революции, наших ЛЮДЕЙ?!!!

            Ну да, ну да.... Толи дело ,,святые 90-е" по ,,маме" Наине, тем более что типа гагаринокоролёвых уже Сталин расстрелял-
            Ведь расстрелянные враги народа основной своей задачей ставили свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой придаток Запада, а советский народ - в жалких рабов мирового империализма. Важное место в планах врагов народа занимали: подрыв экономической и военной мощи СССР, содействие иностранным агрессорам в деле нападения на СССР, подготовка военного поражения СССР.

            Захватив власть и установив бонапартистские порядки в стране, опираясь на вооруженное ими контрреволюционное отребье, на уголовные и деклассированные элементы, эти презренные и жалкие предатели намеревались прежде всего отказаться от социалистической собственности, продав в частную собственность капиталистическим элементам важные в экономическом отношении наши хозяйственные объекты. Под видом нерентабельных ликвидировать совхозы и распустить колхозы. Передать трактора и другие сложные сельскохозяйственные машины крестьянам-единоличникам, именуемым ими фермерами, для возрождения кулацкого строя в деревне. Закабалить страну путем получения иностранных, займов. Отдать в концессию важные для империалистических государств наши промышленные предприятия. Отдать Японии сахалинскую нефть, а Украину -Германии. В то же время осужденные враги народа стремились всеми силами подорвать боеспособность советских вооруженных сил.
            Так на минуточку ,то что сейчас кнопкотыкать можете - заслуга вообще то именно Октября и той лютой крови пролитой в Первую мировую, Гражданскую и Отечественную. Даже то что глючите
            Цитата: Чертков Олег
            Но где она силушка былая богатырская??? Машину времени изобретут русские и вернут все сторицей, верю.

            хрустом булок , тоже заслуга Октября, а точнее Индустриализации заложившей фундамент экономики, до которого эффективнце манагера докопаться не смогли , завалив стены . Всех с Праздником реально тряхнувшего Мир !
            avt
    2. Scoun Сегодня, 08:36
      Цитата: 210окв
      Интересно если это действительно так..А впрочем и удивляться нечего-можно купить рядом и перепродать

      Как и с углём Донбасса, который грузят в Новороссе а продают как из США.
      Scoun
    3. svp67 Сегодня, 09:50
      Цитата: 210окв
      Интересно если это действительно так.

      Да так так. Они свой СГ в Азию гонят, там цены выше и путь короче, а значит и выгода больше. А в Европу везут СГ из ближних мест: России, Норвегии, Кувейта...
      Это БИЗНЕС.
      svp67
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:04
    Поставлять российский газ под видом американского куда выгоднее и Европе, и США.
    Ха-ха-ха ! Помощь она такая, безвозмездная, американская !
    Uncle Lee
    1. Svarog51 Сегодня, 06:13
      Володя, приветствую hi С праздником drinks drinks drinks
      Раньше деньги "отмывали", теперь вот и до газа добрались. Туда-сюда свозили и он из Российского стал Американским, дороже конечно, но зато как звучит. lol
      Svarog51
      1. Смог Сегодня, 06:25
        Цитата: Svarog51
        С праздником

        Приветствую вас друзья! drinks Со 100-летием Великой Октябрьской Социалистической Революцией! Как говаривал отец, покойный, выпьем за Ленина, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!!!! drinks drinks drinks
        Ну а по поводу газа что могу сказать. Сереж, неужели ты не знаешь, что после того как Российский газ побывал в американских танкерах он начинает в 100 раз лучше гореть, в 1000 раз дает больше тепла и в 10000 раз лучше пахнет. laughing Так что они еще занижают цену за такое "волшебное" превращение. soldier Еще раз с праздником, други!!!!!
        Смог
        1. Svarog51 Сегодня, 06:36
          Костя, приветствую hi
          Сереж, неужели ты не знаешь,
          Да знаю, конечно. wink
          Костя, тебя ещё и с генералом армии поздравляю. drinks drinks drinks
          Svarog51
          1. Смог Сегодня, 06:45
            Спасибо за поздравления! drinks
            Жалко на пенсии это не отразится. laughing drinks
            Смог
            1. seregatara1969 Сегодня, 09:57
              "отличник советской армии" в самарской области при выходе на пенсию прировняли к "ветерану труда"-хоть так вспоминают
              seregatara1969
      2. Uncle Lee Сегодня, 06:27
        Сергей привет ! hi С праздником ! drinks
        Uncle Lee
        1. vovanpain Сегодня, 06:33
          Цитата: Uncle Lee
          Сергей привет ! hi С праздником ! drinks

          Цитата: Смог
          выпьем за Ленина, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!

          Цитата: Svarog51
          С праздником

          С Праздником и Юбилеем Вас всех Браты! drinks drinks drinks Присягавших и Служивших Великой Стране и Народу! drinks drinks drinks hi
          vovanpain
          1. Смог Сегодня, 06:51
            Цитата: vovanpain
            Присягавших и Служивших Великой Стране и Народу!

            Смог
          2. Svarog51 Сегодня, 07:09
            Володя, здравия желаю soldier
            Присягавших и Служивших Великой Стране и Народу!
            good drinks

            Переход на Ютуб позволяет посмотреть видео. recourse
            Svarog51
    2. лесовозник Сегодня, 06:58
      Цитата: Uncle Lee
      Поставлять российский газ под видом американского куда выгоднее и Европе, и США.
      Ха-ха-ха ! Помощь она такая, безвозмездная, американская !

      Ага - хохлам уголёк типа ихний ( а на деле Донбасский) втюхивают, на их же кредиты оплачиваемый))) а этим лохам наш газ - ржунимагу)))
      лесовозник
  3. злой партизан Сегодня, 06:09
    Народная американская мудрость гласит: "Без лоха не вытащишь и рыбку из пруда yes ". Так что: всё правильно. На очереди "пенсильванский" и "австралийский" уголь. lol
    злой партизан
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:26
      Злой партизан hi drinks я так понимаю , что и в пруд рыбку загоняют другие лрхи what ??? lol пс -Рад вас лицезреть на сайте drinks hi
      Геркулесыч
      1. злой партизан Сегодня, 06:30
        Цитата: Геркулесыч
        в пруд рыбку загоняют другие лрхи

        Ага. yes -Даже стихотворение такое помню: "Лохи обязаны трудиться! И день и ночь, и день, и ночь!"... what
        Привет эпическим героям! drinks
        злой партизан
  4. САИД Сегодня, 06:14
    С праздником друзья!
    САИД
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:27
      Спасибо, даже более того, большое спасибо! !! hi drinks
      Геркулесыч
  5. Tusv Сегодня, 06:20
    Вот и верь после этого в западную дерьмократию. Представляю, как плачет Даля, что ей под видом чистого сланцевого, потому дорогущего, подсунули обычный дешевый Российский газ
    Tusv
    1. x.andvlad Сегодня, 06:24
      Все гораздо проще. Ей думать запрещено. Поэтому слез не будет.
      x.andvlad
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:24
    Так ведь и уголь идущий вна укроину имеет Российское происхождение! fool Реально, ничего личного -только бизнес! !!
    Геркулесыч
    1. igordok Сегодня, 06:39
      Газ, уголь, нефть, бензин...
      Санкции однако. belay
      igordok
  7. avia12005 Сегодня, 06:28
    С праздником, товарищи!!! 100 лет новой эре. История -- это бесконечный процесс восхождений и падений вниз. Нам судьба уготовила жить в период падения. Но это не конец всей истории!
    avia12005
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:37
      Мне эти гвардейцы прям как родные ! hi
      Uncle Lee
    2. demo Сегодня, 06:48
      Сидел солдат,
      Слеза катилась,
      Играл тихонько патефон.
      И на груди его светилась,
      Медаль "За город Вашингтон".

      Давно кто-то разместил стишок.
      demo
      1. weksha50 Сегодня, 09:49
        Цитата: demo
        Медаль "За город Вашингтон".


        Единственная награда, о которой в последнее время денно и нощно мечтаю...
        С праздником, друзья !!! drinks good 100-летие... Даже не верится... request
        weksha50
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:33
    То, что ищут связь министров Трампа с Россией это их внутреннее дело. Все равно они на этом уже помешались. А вот информация о том, как американцы в очередной раз дурят Европу интересна. Со временем то ли еще вскроется.
    rotmistr60
  9. Captain Nemo Сегодня, 06:37
    Цитата: злой партизан
    Служил в ЧК (1918-1921), потом на партийной работе.

    Вы, простите, этим гордитесь?
    Captain Nemo
    1. злой партизан Сегодня, 07:35
      Цитата: Captain Nemo
      Вы, простите, этим гордитесь?

      Да, горжусь. И сын мой гордится и внук будет гордиться тоже.
      Кстати. Дед был далеко не рядовым чекистом, а начальником секретно-оперативного отдела.
      злой партизан
      1. weksha50 Сегодня, 09:51
        Цитата: злой партизан
        Цитата: Captain Nemo
        Вы, простите, этим гордитесь?
        Да, горжусь. И сын мой гордится и внук будет гордиться тоже.


        Кажется, специальность деда скоро будет очень даже востребована... hi
        А молодой человек - просто не понимает ситуации...
        weksha50
    2. faiver Сегодня, 08:08
      а что этого надо стыдиться чтоль? и правильно что гордится...
      faiver
  10. Горный стрелок Сегодня, 06:39
    Ничего удивительного laughing зачем везти газ "за три моря", когда можно рядышком заправится, да и плечо доставки короткое. Можно меньшим количеством кораблей обеспечить обьем поставки.
    Не строй, Явропа, Северный поток-2. Тот же самый газ получите в сжиженном виде, под видом мериканского, да и по его же цене... lol Вот же ж. Говорил я, что майдан головного мозга заразен...
    Горный стрелок
    1. злой партизан Сегодня, 07:56
      Цитата: Горный стрелок
      Не строй, Явропа, Северный поток-2. Тот же самый газ получите в сжиженном виде

      Кстати. Россия тоже поставляет в Европу сжиженный газ. Если весь пришедший в Европу американский сжиженный газ взять за 100%, то наши поставили примерно 60% от этого объёма. И будут постепенно наращивать объёмы СПГ. Европейцам видимо нравиться геморрой по приёму газовозов с последующим разжижением сжиженного. Грех этим не воспользоватьсяlaughing
      злой партизан
  11. pafegosoff Сегодня, 06:43
    Вот такие евреи, как Сорос, мутят воду, приводят ко власти гитлеров, пиночетов и бандер!
    И больше всего им помогает Израиль и еврейский ФРС!
    pafegosoff
  12. anjey Сегодня, 06:56
    Поставлять российский газ под видом американского куда выгоднее и Европе, и США
    как же переплелись эти финансовые пауки,сосущие недра России...,вот они закорма родины ,уходящие по мутным схемам,путин даешь прогрессирующий налог на жирных олигархов от углеводородов....
    anjey
  13. ADmA_RUS Сегодня, 07:00
    В газете сообщается, что танкеры принадлежат компании, зарегистрированной на Маршалловых островах, причём владельцем 31% акций этой компании является министр торговли США Уилбур Росс.

    Про эту фразу все забыли? Или статью не читали?
    ADmA_RUS
  14. Jurkovs Сегодня, 07:23
    Как любят у нас обсуждать фейковые новости с непонятным источником.
    Для справки. В России только два действующих терминала по сжижению газа, это первая и вторая очереди завода на Сахалине. Также строятся терминалы в устье Амура и на полуострове Ямал. К Усть-Луге вообще не подведена газовая труба, так что там и сжижать нечего. В Усть-Луге нефтеналивной терминал из БТС-2, лесной терминал,.....терминал от Новотэка для газоконденсата, а это совсем другая история. Так что прежде чем обсуждать фейковые новости, надо в них вникнуть.
    Jurkovs
    1. Yakut14 Сегодня, 07:36
      А какая разница, откуда этот сжиженный газ! Все равно американцы нагибают гейропу как они хотят. Такая же петрушка и с углем для свидомой та незалежной!
      Yakut14
  15. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:23
    Поставлять российский газ под видом американского куда выгоднее и Европе, и США.
    Таки раз все довольные. Продолжайте работать laughing
    Наблюдатель2014
  16. wasjasibirjac Сегодня, 08:28
    ну, нормально. и через океан гонять не надо, там сколько пробег, километров 300?
    wasjasibirjac
  17. Knizhnik Сегодня, 08:30
    Ну юмористы!
    Knizhnik
  18. gukoyan Сегодня, 08:57
    Просто бизнес, ничего личного)
    gukoyan
  19. gukoyan Сегодня, 08:57
    Просто бизнес, ничего личного)
    gukoyan
  20. zulusuluz Сегодня, 09:37
    Вот здесь и нужно вводить санкции - полный запрет на торговлю с США и их представителями сжиженым газом. Или на его продажу по цене, заведомо исключающей получение америкой прибыли.
    zulusuluz
Картина дня