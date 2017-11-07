17:23 07 ноября

Не срочно в номер. Вас нет, но деньги за участие в ОИ заплатите

Нравятся мне ребята из МОК. Просто обожаю читать о серьезных людях, которые занимаются объединением спорта и политики. А что? Ведь в природе существует овцебык! Как-то ведь они объединились. Овца и бык. Я давненько не видел этого животного. Как-то не влечет меня в мир дикой природы. Но слышать-то о об этом чуде природы — слышал.



Только вот то, о чем вчера разговаривали представители МОК в Праге на пленарной сессии Ассоциации национальных олимпийских комитетов, мне больше напоминает работы других биологов. Тех, которые в голливудских фильмах скрещивают мусор и тараканов. Чтобы людям жить было на нашей планете веселее. А что? Лежит на полу куча мусора, не пройти не проехать. На выключатель нажал... Мусор по щелям сам разбежался. Чистота — залог здоровья!


Разговоры о многочисленных допинговых скандалах уже настолько надоели, что особого внимания у публики не вызывают. Кто-то из обывателей ещё сомневается в медикаментозной поддержке профессиональных спортсменов? Кто-то реально думает, что обычный, без "подпитки" человек может показывать такие серьезные результаты в спорте высоких достижений? Или о том, что восстановиться после всех нагрузок возможно в кратчайшие сроки?

А вообще, весело живем, как сказал один российский юморист. Российских лыжников до сих пор "трясут" по наводке комиссии Ричарда Макларена на предмет употребления допинга. Более того, наших лыжников Александра Легкова и Евгения Белова признали виновными в употреблении этого самого допинга и решили аннулировать их результаты на гонках в рамках Олимпиады в Сочи. И это уже после того, как выяснилось, что этот самый Макларен здорово обгадился со своими выводами.

Я не хочу кого-то выставлять жертвой. Нарушил — получи по полной. Тем более что такие здоровые ребята, как эти Легков и Белов, соревнуются практически с инвалидами из Северной Европы. Посмотрите на команды Норвегии, Финляндии и ещё нескольких стран. Там же ни одного здорового человека. Сплошь астматики. Нашим стыдно должно быть даже просто за соревнования с этими инвалидами.

Мы часто пишем о том, что Запад не учится ничему в отношении России. Что европейцы и прочие американцы продолжают гнуть свою линию даже тогда, когда всем очевидно, что линия эта, прямо сказать, подванивает дерьмецом. Увы, расстрою читателей. Запад прекрасно учится.

Помните красивый жест с нашей делегацией в ПАСЕ? Когда "мы не хотим слушать парламентариев из страны-агрессора"? Типа, пусть сидят в уголке и учатся нормальной демократии. Ну, посидели. Ждали, когда эти идиоты поймут, что без нас ничего решить в Европе нельзя. Не дождались. А дальше помните? "Ребята, на этом спектакле билеты нас не устраивают по цене. Мы решили больше не покупать". И какой результат?

А результат простой. Оказалось, что один "зритель" оплачивал большую часть всех этих "артистов". А когда он ушел, кушать стало нечего. А началось в "труппе европейского театра" шатание. "Верните зрителя! Пусть не только сидит, но хлопает! Мы согласны!"

Примерно тоже самое произошло в Праге. Все эти руководители национальных комитетов хорошо усвоили урок ПАСЕ. Я не буду утомлять вас собственными выводами. вполне достаточно фразы, которую озвучил глава ОКР Александр Жуков: "Об этом также говорили и президент МОК Томас Бах, и Янез Коциянчич, который отметил, что ни в коем случае не должны пострадать российские спортсмены, которые ни в чем не виноваты".

Для тех, кто не понял ситуации, поясню. Для того, чтобы "наказать" Россию, необходимо наказать ОКР. А для этого необходимо найти спортсменов, которые принимали допинг по указке этого самого ОКР. Или доказать, что ОКР знал о приеме запрещенных препаратов, но скрывал эту информацию. Из практики читатели уже могут сделать вывод о том, как это будет сделано. будет чьё-то заявление. Потом будет решение. А после ОИ выяснится, что заявитель соврал. Но "поезд уже уйдет" в историю.

В этом случае МОК отстраняет национальный ОК от работы и вводит запрет на участие "грязных" спортсменов в ОИ. Таким образом, страна лишается права участия в ОИ и, соответственно, участия во всех церемониях. А это значит, на Играх не будет российского флага, не будет звучать российский гимн, не будет даже спортсменов в российской форме. Будут, как это уже когда-то было "спортсмены-олимпионики" вообще. И выступать будут под олимпийским флагом!

И вот тут-то "собака зарыта"! Спортсмены должны на какие-то деньги жить. На какие-то деньги тренироваться. Платить взносы в федерации, чтобы иметь возможность выступить. А кто должен заплатить? У кого есть такие средства? Правильно, платить должна страна, которой нет!

Я ведь не зря напомнил читателям о ПАСЕ. Сегодня "играют" в ту же игру. Только в роли "зрителей" этого "нового театра" выступают не парламентарии, а спортсмены. Теперь они должны, ради вожделенной олимпийской медали, терпеть унижения. Теперь они должны быть оплеваны.

Мне очень понравилась мгновенная реакция наших хоккеистов на такое предложение. Все-таки хоккей и правда игра мужиков. Во всех смыслах этого слова. Вице-президент ОКР Геннадий Тимченко: "Хоккейная команда не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно. Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом".

Вот честно, денег на участие наших спортсменов в ОИ совершенно не жалко. Заслужили они такую честь. Победами своими заслужили. Трудом, потом, кровью, здоровьем заслужили. Но это российские спортсмены! Они представляют Россию, а не какую-то структуру. Пусть даже такую уважаемую, как МОК. И соревноваться они должны, в том числе, за свою страну. Под знаменем своей страны и под гимн своей страны.

Теперь просто необходимо вернуть вас, уважаемые читатели, на несколько дней назад. Тем более, Геннадий Тимченко об этом напомнил. Надеюсь, тех, кто сомневается в компетенции российского президента в вопросах международной политике среди читателей нет. В том числе, в компетенции в тех "подковерных играх", о которых не принято говорить открыто.

Помните выступление Владимира Путина на форуме "Валдай"? А ведь именно там Путин открыто заявил о том, что на МОК оказывается серьезное давление с целью заставить Россию выступать под нейтральным флагом или вообще не выступать на ОИ! Путин никогда не заявляет о чем-то, если информация не проверена и перепроверена многократно. Есть у российского президента такая информация!

"У нас нет никаких претензий к Международному олимпийскому комитету, там очень порядочные люди, деловые. Но они зависят и от рекламодателей, от каналов телевизионных, от спонсоров и так далее. А этим спонсорам в свою очередь подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом".

Если чуть-чуть внимательнее посмотреть открытую прессу и проанализировать высказывания, то, даже список стран-противников российских спортсменов, известен. Кому интересно, посмотрите материалы встречи представителей Национальных антидопинговых организаций (NADO) в Денвере. Именно там вы и увидите всех "радетелей за чистоту спорта" в полном объеме. Всех 17! И как вы думаете, кто в "главнюках"? Естественно, США, Великобритания, Канада...

Не завидую МОК сейчас. Положение "ужа на сковородке" действительно не завидное. С одной стороны миллионы от компаний, которые подконтрольны "радетелям". С другой стороны миллионы от России и российских компаний. Да ещё и зрительский интерес к Играм. Согласитесь, Игры без сборной России будут куцыми. Это ведь тоже уже было в прошлом.

Но наша позиция, как бы ни было жалко тех, кто готовился к выступлениям на Играх, должна быть простой. Или полноценное участие. Или полноценное, включая возможный выход ОКР вообще из состава МОК, неучастие. Политика и спорт несовместимы в принципе. А олимпийский лозунг, который мы видим на каждых Играх ("О спорт, ты мир!") должен выполняться всегда.

Иначе зачем вообще нужны Олимпийские игры? Ещё один формат чемпионата мира? Может, моя точка зрения радикальна. Но честно, я уважаю наших спортсменов. Я уважаю нашу страну. Я уважаю наших людей. И не дам возможности плевать на это моё личное уважение. Хотите унизить? Попробуйте.
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 9

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  1. Костадинов Сегодня, 15:45
    Ето началось еще во время СССР. Сегодня русские не пускают на олимпиаде, завтра китайские последуют. Давно пора организоват настоящего МОК и все то хочет соревноватся на поле спорта - пожалуста. А все кто будут заниматся политическом шоу пуст останутся в сегодняшний МОК.
    Костадинов
    1. д^Амир Сегодня, 15:53
      было уже.... "Игры доброй воли" называлось....
      д^Амир
    2. 210окв Сегодня, 15:57
      А вот с китайцами это не пройдет-калибр не тот..Это у нас мутко и ко.вершат свои делишки,потом спортсмены и мы утремся и пойдем дальше оплеванные.Ибо политика стала импотентом во многих вопросах.А может дело в том что санкции все же действуют..?На нашу верхушку.?
      Цитата: Костадинов
      Ето началось еще во время СССР. Сегодня русские не пускают на олимпиаде, завтра китайские последуют. Давно пора организоват настоящего МОК и все то хочет соревноватся на поле спорта - пожалуста. А все кто будут заниматся политическом шоу пуст останутся в сегодняшний МОК.
      210окв
    3. Венд Сегодня, 15:59
      Пора повторить историю с отказом платить. Нас нет, нет и денег.
      Венд
      1. Татьяна Сегодня, 16:39
        Венд
        Пора повторить историю с отказом платить. Нас нет, нет и денег.

        Правильно! Это самый адекватный приём - тем более, в условиях господства либеральной рыночной идеологии и прагматизма.
        Не надо России платить продажным чиновникам МОК! К сожалению, придётся пожертвовать российскими спортсменами сейчас, чтобы либо выиграть сейчас, либо прекратить это безобразие на будущее.
        Кроме того, нужно ввести санкции против тех организаторов-провокаторов - даже не обязательно в отношении руководителей МОК, а и в отношении иностранных конкретных персон - спортсменов-провокаторов и тех, и кто давит на "рекламщиков" ОИ в СМИ. И т.п. Создать против них, своего рода, "Списки анти-Магнитского"! Ведь наши российские службы отлично знают, о ком может идти речь и кто давит на "рекламщиков" ОИ в СМИ! Открыть против них персонально тоже информационно разоблачительную войну! Если бить по их авторитету - значит бить по их кошельку и по их персональным доходам.
        Оплачивать спортивно-политическую войну МОК против себя - РФ, конечно, не должна! Россия должна поступить с МОК, как с ПАСЕ! Война - так война! Агрессия Запада против РФ в спорте должна быть остановлена!
        Татьяна
  2. seacap Сегодня, 16:08
    Непонятно одно,почему эти вопросы с МОК,ВАДА,а также с нарушениями дипсобственности и дип работников,не рассматриваются в ООН,почему до сих пор нет жесткой директивы по этим вопросам?Почему МОК не несет колоссальных судебных издержек и не тратит все свое время на судебных заседаниях,а Макларен до сих пор со своими лаборантами не на паперти с протянутой рукой?Это началось не вчера,а как минимум еще с Канады.А Мутко продолжает до сих пор сладко жрать и мягко спать,да еще получать награды за успешный развал и уничтожение спорта в нашей стране,что-то я уже начинаю сомневаться,а наше ли это правительство(за исключением нескольких человек)и на какую страну они работают.Про Думу я вообще молчу,600 дармоедов каждый со своей сворой,изображающие кипучую деятельность и мышиную возню.Проблем в стране больше нет как месяц решать вопросы кругового движения и борьбы с курением,самое насущное,а ничего,что страну грабят усиленными темпами,что указы президента саботируются,тайга под корень вырубается,беспредел работодателей и распродажа оборонного комплекса и т.д.,нет,самое опасное для страны -курение у подъезда.Да,и олигархи наши,скорее не наши,могли бы вместо покупки очередной виллы или яхты,поучаствовать своими денежками в МОК и ВАДА,т.б.что это насквозь прогнившие организации.
    seacap
  3. Васся Вассин Сегодня, 16:15
    Мне не интересен ваш "спорт", безразличны ваши олимпиады и спартакиады. Я не испытываю ни какого патриотизма от того что очередная баба-конь поднимает штангу весом на пол кило больше, чем это делали до нее. Мне плевать на этих футболистов- миллионеров, пешком прогуливающихся по полю и их стадионы, построенные для отмывания денег. Все это одна большая афера, и совершенно не понятно, для какой цели на всю эту вакханалию государство должно тратить время, ресурсы, здоровье своих граждан? Оно кому-нибудь кроме спортивных чиновников нужно?
    Васся Вассин
  4. BerBer Сегодня, 16:18
    Олимпийские игры дискредитированы. Если Россия и её спортсмены проявят единодушно принципиальность, то статус этих игр будет не тот.
    BerBer
  5. Сергей-8848 Сегодня, 17:21
    Если кто-то из 100-200-300 спортсменов испереживался, что очередной цикл для него пройдёт впустую, то пусть выступает за Барбадос. К ним претензий у МОКа нет. К ним претензии потом будут у 140-миллионного российского народа.
    Николай Николаевич Озеров как-то про хоккей "одну умную вещь" сказал, но сейчас он и про так называемые ОИ заявил бы: "Такие игрушки нам не нужны!"
    Провести ЧМ-2018 и обрезать финансирование всех федераций под гланды. Что нам важнее - интересы страны, которую пытаются оплевать, ошельмовать и в угол загнать, или несколько медалей, которые всегда (на всякий случай) будут под сомнением?
    Сергей-8848
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