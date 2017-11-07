Не срочно в номер. Вас нет, но деньги за участие в ОИ заплатите

Нравятся мне ребята из МОК. Просто обожаю читать о серьезных людях, которые занимаются объединением спорта и политики. А что? Ведь в природе существует овцебык! Как-то ведь они объединились. Овца и бык. Я давненько не видел этого животного. Как-то не влечет меня в мир дикой природы. Но слышать-то о об этом чуде природы — слышал.Только вот то, о чем вчера разговаривали представители МОК в Праге на пленарной сессии Ассоциации национальных олимпийских комитетов, мне больше напоминает работы других биологов. Тех, которые в голливудских фильмах скрещивают мусор и тараканов. Чтобы людям жить было на нашей планете веселее. А что? Лежит на полу куча мусора, не пройти не проехать. На выключатель нажал... Мусор по щелям сам разбежался. Чистота — залог здоровья!Разговоры о многочисленных допинговых скандалах уже настолько надоели, что особого внимания у публики не вызывают. Кто-то из обывателей ещё сомневается в медикаментозной поддержке профессиональных спортсменов? Кто-то реально думает, что обычный, без "подпитки" человек может показывать такие серьезные результаты в спорте высоких достижений? Или о том, что восстановиться после всех нагрузок возможно в кратчайшие сроки?А вообще, весело живем, как сказал один российский юморист. Российских лыжников до сих пор "трясут" по наводке комиссии Ричарда Макларена на предмет употребления допинга. Более того, наших лыжников Александра Легкова и Евгения Белова признали виновными в употреблении этого самого допинга и решили аннулировать их результаты на гонках в рамках Олимпиады в Сочи. И это уже после того, как выяснилось, что этот самый Макларен здорово обгадился со своими выводами.Я не хочу кого-то выставлять жертвой. Нарушил — получи по полной. Тем более что такие здоровые ребята, как эти Легков и Белов, соревнуются практически с инвалидами из Северной Европы. Посмотрите на команды Норвегии, Финляндии и ещё нескольких стран. Там же ни одного здорового человека. Сплошь астматики. Нашим стыдно должно быть даже просто за соревнования с этими инвалидами.Мы часто пишем о том, что Запад не учится ничему в отношении России. Что европейцы и прочие американцы продолжают гнуть свою линию даже тогда, когда всем очевидно, что линия эта, прямо сказать, подванивает дерьмецом. Увы, расстрою читателей. Запад прекрасно учится.Помните красивый жест с нашей делегацией в ПАСЕ? Когда "мы не хотим слушать парламентариев из страны-агрессора"? Типа, пусть сидят в уголке и учатся нормальной демократии. Ну, посидели. Ждали, когда эти идиоты поймут, что без нас ничего решить в Европе нельзя. Не дождались. А дальше помните? "Ребята, на этом спектакле билеты нас не устраивают по цене. Мы решили больше не покупать". И какой результат?А результат простой. Оказалось, что один "зритель" оплачивал большую часть всех этих "артистов". А когда он ушел, кушать стало нечего. А началось в "труппе европейского театра" шатание. "Верните зрителя! Пусть не только сидит, но хлопает! Мы согласны!"Примерно тоже самое произошло в Праге. Все эти руководители национальных комитетов хорошо усвоили урок ПАСЕ. Я не буду утомлять вас собственными выводами. вполне достаточно фразы, которую озвучил глава ОКР Александр Жуков: "Об этом также говорили и президент МОК Томас Бах, и Янез Коциянчич, который отметил, что ни в коем случае не должны пострадать российские спортсмены, которые ни в чем не виноваты".Для тех, кто не понял ситуации, поясню. Для того, чтобы "наказать" Россию, необходимо наказать ОКР. А для этого необходимо найти спортсменов, которые принимали допинг по указке этого самого ОКР. Или доказать, что ОКР знал о приеме запрещенных препаратов, но скрывал эту информацию. Из практики читатели уже могут сделать вывод о том, как это будет сделано. будет чьё-то заявление. Потом будет решение. А после ОИ выяснится, что заявитель соврал. Но "поезд уже уйдет" в историю.В этом случае МОК отстраняет национальный ОК от работы и вводит запрет на участие "грязных" спортсменов в ОИ. Таким образом, страна лишается права участия в ОИ и, соответственно, участия во всех церемониях. А это значит, на Играх не будет российского флага, не будет звучать российский гимн, не будет даже спортсменов в российской форме. Будут, как это уже когда-то было "спортсмены-олимпионики" вообще. И выступать будут под олимпийским флагом!И вот тут-то "собака зарыта"! Спортсмены должны на какие-то деньги жить. На какие-то деньги тренироваться. Платить взносы в федерации, чтобы иметь возможность выступить. А кто должен заплатить? У кого есть такие средства? Правильно, платить должна страна, которой нет!Я ведь не зря напомнил читателям о ПАСЕ. Сегодня "играют" в ту же игру. Только в роли "зрителей" этого "нового театра" выступают не парламентарии, а спортсмены. Теперь они должны, ради вожделенной олимпийской медали, терпеть унижения. Теперь они должны быть оплеваны.Мне очень понравилась мгновенная реакция наших хоккеистов на такое предложение. Все-таки хоккей и правда игра мужиков. Во всех смыслах этого слова. Вице-президент ОКР Геннадий Тимченко: "Хоккейная команда не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно. Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом".Вот честно, денег на участие наших спортсменов в ОИ совершенно не жалко. Заслужили они такую честь. Победами своими заслужили. Трудом, потом, кровью, здоровьем заслужили. Но это российские спортсмены! Они представляют Россию, а не какую-то структуру. Пусть даже такую уважаемую, как МОК. И соревноваться они должны, в том числе, за свою страну. Под знаменем своей страны и под гимн своей страны.Теперь просто необходимо вернуть вас, уважаемые читатели, на несколько дней назад. Тем более, Геннадий Тимченко об этом напомнил. Надеюсь, тех, кто сомневается в компетенции российского президента в вопросах международной политике среди читателей нет. В том числе, в компетенции в тех "подковерных играх", о которых не принято говорить открыто.Помните выступление Владимира Путина на форуме "Валдай"? А ведь именно там Путин открыто заявил о том, что на МОК оказывается серьезное давление с целью заставить Россию выступать под нейтральным флагом или вообще не выступать на ОИ! Путин никогда не заявляет о чем-то, если информация не проверена и перепроверена многократно. Есть у российского президента такая информация!"У нас нет никаких претензий к Международному олимпийскому комитету, там очень порядочные люди, деловые. Но они зависят и от рекламодателей, от каналов телевизионных, от спонсоров и так далее. А этим спонсорам в свою очередь подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом".Если чуть-чуть внимательнее посмотреть открытую прессу и проанализировать высказывания, то, даже список стран-противников российских спортсменов, известен. Кому интересно, посмотрите материалы встречи представителей Национальных антидопинговых организаций (NADO) в Денвере. Именно там вы и увидите всех "радетелей за чистоту спорта" в полном объеме. Всех 17! И как вы думаете, кто в "главнюках"? Естественно, США, Великобритания, Канада...Не завидую МОК сейчас. Положение "ужа на сковородке" действительно не завидное. С одной стороны миллионы от компаний, которые подконтрольны "радетелям". С другой стороны миллионы от России и российских компаний. Да ещё и зрительский интерес к Играм. Согласитесь, Игры без сборной России будут куцыми. Это ведь тоже уже было в прошлом.Но наша позиция, как бы ни было жалко тех, кто готовился к выступлениям на Играх, должна быть простой. Или полноценное участие. Или полноценное, включая возможный выход ОКР вообще из состава МОК, неучастие. Политика и спорт несовместимы в принципе. А олимпийский лозунг, который мы видим на каждых Играх ("О спорт, ты мир!") должен выполняться всегда.Иначе зачем вообще нужны Олимпийские игры? Ещё один формат чемпионата мира? Может, моя точка зрения радикальна. Но честно, я уважаю наших спортсменов. Я уважаю нашу страну. Я уважаю наших людей. И не дам возможности плевать на это моё личное уважение. Хотите унизить? Попробуйте.