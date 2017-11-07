В Дейр-эз-Зоре ранения получили российские журналисты и военнослужащие
Из Сирии приходят сообщения о том, что в Дейр-эз-Зоре ранения получили журналисты российских телеканалов «Звезда» и НТВ. В сообщениях говорится о том, что ранения журналистами из России получены при взрыве фугаса. Пресс-служба главного оборонного ведомства страны отмечает, что опасности для жизни раненых журналистов нет.
Названы имена пострадавших в ходе подготовки репортажа из Дейр-эз-Зора сотрудников российских телеканалов. Это Илья Ушенин и Тимур Воронов (оба – НТВ), Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев (оба – «Звезда»).
Оказалось, что в результате взрыва ранения получили и пятеро военнослужащих российского противоминного центра, действующие в кварталах Дейр-эз-Зора и проводящие работу по разминированию.
Все пострадавшие при взрыве в Дейр-эз-Зоре были доставлены на российскую авиационную базу «Хмеймим» в провинции Латакия. Им оказана необходимая медицинская помощь.
«Военное обозрение» желает пострадавшим журналистам и военнослужащим скорейшего выздоровления.
Названы имена пострадавших в ходе подготовки репортажа из Дейр-эз-Зора сотрудников российских телеканалов. Это Илья Ушенин и Тимур Воронов (оба – НТВ), Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев (оба – «Звезда»).
Оказалось, что в результате взрыва ранения получили и пятеро военнослужащих российского противоминного центра, действующие в кварталах Дейр-эз-Зора и проводящие работу по разминированию.
Все пострадавшие при взрыве в Дейр-эз-Зоре были доставлены на российскую авиационную базу «Хмеймим» в провинции Латакия. Им оказана необходимая медицинская помощь.
«Военное обозрение» желает пострадавшим журналистам и военнослужащим скорейшего выздоровления.
Использованы фотографии: Твиттер
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