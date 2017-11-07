09:58 07 ноября

В Дейр-эз-Зоре ранения получили российские журналисты и военнослужащие

Из Сирии приходят сообщения о том, что в Дейр-эз-Зоре ранения получили журналисты российских телеканалов «Звезда» и НТВ. В сообщениях говорится о том, что ранения журналистами из России получены при взрыве фугаса. Пресс-служба главного оборонного ведомства страны отмечает, что опасности для жизни раненых журналистов нет.

Названы имена пострадавших в ходе подготовки репортажа из Дейр-эз-Зора сотрудников российских телеканалов. Это Илья Ушенин и Тимур Воронов (оба – НТВ), Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев (оба – «Звезда»).

Оказалось, что в результате взрыва ранения получили и пятеро военнослужащих российского противоминного центра, действующие в кварталах Дейр-эз-Зора и проводящие работу по разминированию.


В Дейр-эз-Зоре ранения получили российские журналисты и военнослужащие


Все пострадавшие при взрыве в Дейр-эз-Зоре были доставлены на российскую авиационную базу «Хмеймим» в провинции Латакия. Им оказана необходимая медицинская помощь.

«Военное обозрение» желает пострадавшим журналистам и военнослужащим скорейшего выздоровления.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 06:22
    Выздоравливайте ребята.Будьте осторожны.Эти ушлепки заштатовские сделают всё что бы как можно больше наших пострадало..
    210окв
  2. злой партизан Сегодня, 06:24
    Дай Бог здоровья ребятам. Помню как-то, как этот недоумок Майкл Бом, комментируя репортаж Е.Поддубного из Сирии с места событий, кричал в московской студии: "Это не журналистика!". Вот она-настоящая журналистика то какая. Это тебе не из тёплой московской студии орать "Россия сама виновата!". Интересно: а американские журналисты в Сирии как работают? Неужели так же как наши?
    злой партизан
    1. Смог Сегодня, 06:30
      Цитата: злой партизан
      а американские журналисты в Сирии как работают?

      А ни как! Постановочные кадры можно и в безопасном месте снимать. А в Сирии вдруг стрельнут..
      Смог
    2. Геркулесыч Сегодня, 06:33
      Товарищ Партизан, еще раз Приветствую hi А Блома реально нужно сдать или в дур-дом, или на опыты в поликлинику, ибо он столько муры несет -даже смотреть противно! !! fool
      Геркулесыч
      1. злой партизан Сегодня, 06:40
        Цитата: Геркулесыч
        Блома реально нужно сдать или в дур-дом, или на опыты в поликлинику

        Говорят ему чухальник всё-таки начистили после съёмки передачи на 1 канале. yes
        злой партизан
        1. Svarog51 Сегодня, 07:23
          Говорят ему чухальник всё-таки начистили после съёмки передачи на 1 канале

          "Шнобелевская премия" от благодарных русских зрителей. good
          Svarog51
    3. лесовозник Сегодня, 06:50
      Да
      Цитата: злой партизан
      Дай Бог здоровья ребятам. Помню как-то, как этот недоумок Майкл Бом, комментируя репортаж Е.Поддубного из Сирии с места событий, кричал в московской студии: "Это не журналистика!". Вот она-настоящая журналистика то какая. Это тебе не из тёплой московской студии орать "Россия сама виновата!". Интересно: а американские журналисты в Сирии как работают? Неужели так же как наши?

      Да никак они там не работают - сидят там за лужей и фейсбук зырят а потом свои пасквили сочиняют
      лесовозник
    4. Ингвар 72 Сегодня, 07:19
      Цитата: злой партизан
      Это тебе не из тёплой московской студии орать "Россия сама виновата!"

      Причем на деньги российского канала! wink
      Привет Юра! hi
      Ингвар 72
      1. злой партизан Сегодня, 07:31
        Цитата: Ингвар 72
        Привет Юра!

        Здароваааа! drinks
        Цитата: Ингвар 72
        Причем на деньги российского канала!

        Вот это-то и бесит.
        злой партизан
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:28
    Скорейшего выздоровления и дальнейшей работы по освещению событий в Сирии.
    rotmistr60
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:31
    Смотрел по зомбиящеку новостя...Здоровья и еще раз здоровья всем -и военным, и прессе! ! soldier И, чтобы подобного там больше никогда не повторилось , чтобы все наши вернулись домой самостоятельно, и здоровыми! !! soldier
    Геркулесыч
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:36
    Хотелось бы знать подробности случившегося...

    Пожелаю всем нашим людям скорейшего выздоровления...надеюсь у них будет все хорошо. hi
    Тот же ЛЕХА
  6. МВГ Сегодня, 07:23
    Скорейшего выздоровления!
    Похоже, на наших в Сирии США начинает целенаправленную охоту.
    Пора уже по зубам господам из США где-нибудь ощутимо врезать
    МВГ
  7. ded100 Сегодня, 09:09
    Присоединяюсь к ВО скорейшего выздоровления и удачи в работе!!
    ded100
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