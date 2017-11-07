09:54 07 ноября

В США рассказали о сроках получения гиперзвукового оружия

В Соединённых Штатах заявили об окончательных сроках создания гиперзвукового оружия. Издание Scout Warrior пишет о том, что США стремятся ускорить процесс, так как образцы гиперзвукового оружия «уже проходят испытания в России и Китае». Заявление о российских и китайских испытаниях военного «гиперзвука» сделано в ходе доклада представителями американского военного ведомства.

Главный научный сотрудник ВВС США Джефф Захариас заявляет о том, что первый полёт гиперзвукового дрона-разведчика должен состояться в 30-х годах нашего века, а примерно через 10 лет после этого в воздух поднимется и многоразовый гиперзвуковой беспилотник разведывательного типа. Отмечено, что речь идёт о БПЛА, которые будут двигаться на скорости, примерно в 5 раз превышающей скорость звука. Одна из основных задач, как отмечено, стоящих перед американскими инженерами - расчёт геометрии крыла таких беспилотников.

В США рассказали о сроках получения гиперзвукового оружия



Гиперзвуковые ракеты, по заявлениям Захариаса, в США будут поставлены на вооружение гораздо раньше. Произойдёт это уже в 2020-е годы.
Ранее в России военные эксперты отметили, что первые отечественные гиперзвуковые боеприпасы воздушного базирования появятся до 2020 года. По понятным причинам, подробностей о ходе создания гиперзвуковых ракет ни в России, ни в США не приводится.

Известно, что помимо России, США и Китая разработками гиперзвукового оружия занимаются, например, в Австралии.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 06:57
    Сначала надо сделать,а потом говорить..
    210окв
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 07:11
      Цитата: 210окв
      Сначала надо сделать,а потом говорить..

      Это же в их духе! Не можешь что-то сделать, Начни нахваливать Америку!
      В последние дни он только этим и занимается.
      Рагнар лодброк
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58
    А мы все равно первые в этом деле...Цирконы на подходе...но пугают англосаксов не сами Циркончики а возможность их размещения на универсальных стартовых платформах 3C14, а это означает что они могут быть размещены на кораблях различного класса и перед американцами теперь стоит нерешаемая задача нейтрализации этого оружия...
    поэтому англосаксы и запели знакомую песню о заключении международного договора запрещающего это оружие...пожелаю удачи нашим конструкторам ЦИРКОНОВ smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 07:28
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      поэтому англосаксы и запели знакомую песню о заключении международного договора запрещающего это оружие

      Они всегда подобные договоры предлагают! Не удивлюсь, если Они разработают договор по запрещению ведения военных действий Российской Федерацией.
      Рагнар лодброк
    2. rotmistr60 Сегодня, 07:39
      поэтому англосаксы и запели знакомую песню о заключении международного договора запрещающего это оружие.

      Вы полностью правы. Как только американцы начинают понимать, что в чем-то из новых образцов вооружений отстают от вероятного противника и отстают прилично, сразу за дело принимаются дипломаты и чиновники. И на свет появляется резолюция, которую проталкивают через ООН о запрещение этого вида оружия. И даже если резолюция будет принята, то это не означает, что американцы не будут пытаться создать такое оружие.
      rotmistr60
      1. LSA57 Сегодня, 09:26
        Цитата: rotmistr60
        Как только американцы начинают понимать, что в чем-то из новых образцов вооружений отстают от вероятного противника и отстают прилично, сразу за дело принимаются дипломаты и чиновники.

        а иногда и "экспирты". вот "вывод" одного из них laughing
        LSA57
        1. ПалБор Сегодня, 09:43
          Цитата: LSA57
          Цитата: rotmistr60
          Как только американцы начинают понимать, что в чем-то из новых образцов вооружений отстают от вероятного противника и отстают прилично, сразу за дело принимаются дипломаты и чиновники.

          а иногда и "экспирты". вот "вывод" одного из них laughing

          У меня отец был ведущим конструктором лазерных приборов - когда такое читает,хохочет так,что стёкла дребезжат laughing
          ПалБор
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:00
    Янки такие, что наверняка нам бдительность усыпляют подобными заявлениями! Они в 90е годы получили информацию по Советским проектам связанным с гиперзвуком, и имели как временной, так и технический задел на реализацию своих программ, однако, по сути, в основном, время они потратили вхолостую, от радости что развалили СССР. Тем не менее, нам сейчас нельзя остонавливаться, или даже хоть на день тормозить наши работы по гиперзвуку, ибо тут можно отстать навсегда.
    Геркулесыч
  4. Tusv Сегодня, 07:12
    По понятным причинам, подробностей о ходе создания гиперзвуковых ракет ни в России, ни в США не приводится.

    Ну американцы взахлеб голосили, когда ихняя ракета целых пять секунд пролетела. Как они нас будут иметь итд. Но оказалось то И чё? У Русских надо учиться. С начала перепрыгнуть потом кричать Гоп
    Tusv
    1. Комментарий был удален.
    2. LSA57 Сегодня, 09:45
      Цитата: Tusv
      Но оказалось то И чё?

      король то как в той сказке оказался голым laughing
      LSA57
  5. злой партизан Сегодня, 07:12
    Ну когда это ещё будет - посмотрим.
    А пока - о нравах:

    За оргии у «Толстого Леонарда» 60 адмиралов ВМС США могут пойти под суд

    07.11.2017 - 6:00
    За оргии у «Толстого Леонарда» 60 адмиралов ВМС США могут пойти под суд | Русская весна
    Более 400 военнослужащих находятся под подозрением в связи с расследованием дела «Толстого Леонарда» о коррупции и ненадлежащем поведении в рядах ВМС США, сообщает The Washington Post.

    Согласно материалам суда, малайзийский бизнесмен Леонард Гленн Фрэнсис по кличке Толстый Леонард предлагал военным подарки, поездки на курорты и вечеринки с проститутками в обмен на секретную информацию о закупках ВМС США. В материалах дела, в частности, упоминаются часы стоимостью в 25 тысяч долларов, элитные сигары и коньяки редких марок.

    В число подозреваемых в получении взяток от Толстого Леонарда попали 60 действующих и отставных адмиралов. Журналисты, однако, подчеркивают, что уголовные обвинения предъявлены пока лишь двум высокопоставленным военным. На скамье подсудимых также находятся 28 офицеров среднего звена.

    На данный момент рассматривается вопрос о передаче дела «Толстого Леонарда» в специальный военный суд.

    И эти люди будут нажимать на кнопки в случае чего??
    злой партизан
  6. МВГ Сегодня, 07:18
    Стэнли Кубрик то умер. Кино про супер-пупер технологии США снимать теперь некому...
    МВГ
    1. Ил-18 Сегодня, 09:36
      Спилберг ещё жив. Этот ещё тридцать с раком лет назад путешествовать во времени начал. Там ещё Автоботы за американцев, думаю, в следующие "Трансформеры" десептиконы договорится с русскими, чтобы захватить Землю. А v следующем "Терминаторе" со Skynet справится русский хакер, перешедший на сторону "добра", узнав, что всё случилось с восстанием машин по причине компьютерного вируса из России, проникшего туда через сайт Пентагона. Джеймс Бонд соблазнит русскую убощицу из секретного НИИ и спасёт Украину от тоталитарного презрения к идеям борца за демократию Степана Бандеры, разрушив психотронную установку в Крыму. Том Круз в очередной раз собьет МиГ-36, однозначно Капитон Америка с Жезным Человеком победят перешедшего на сторону русских Халка. Но это фигня.
      А в это время некий С.Бондарчук при поддержке Фонда Кино снимет фильм, как рота красноармейцев остановит танковый проыв под Курском, защищая общественную женскую баню, куда пошла помыться их всеобщая любовь. И это уже проблема, т.к. чего снимет некий Учитель, можно только предполагать.
      Ил-18
  7. федоров Сегодня, 07:20
    "Цирконы" это хорошо. Не забываем про Ю-71, испытания которого уже были и довольно успешные.
    А впрочем победит в гонке Австралия bully
    разработками гиперзвукового оружия занимаются, например, в Австралии
    федоров
  8. Nix1986 Сегодня, 07:25
    Австралия создает гиперзвуковую ракету?! А чего они в боеголовку покладут?! 3кг черных вдов?! Вообщем от этой страны уж точно такого не ожидал.
    Nix1986
    1. Großer Feldherr Сегодня, 08:28
      В неядерном исполнении гиперзвуковой ракете не нужна боеголовка, кинетический энергии предостаточно.
      Großer Feldherr
      1. Nix1986 Сегодня, 08:58
        Да речь не об этом была. Зачем такую ракету делать стране не имеющей развитого ВПК?! Это все равно, если бы Исландия намерилась строить авианосцы. Затраты колосальные, особо никому не впаришь, потому что будуть покупать у янкесов или у нас и производства инфраструктуры под эти ракеты своего тоже нет. Новость про Австралию больше на бред похожа.
        Nix1986
        1. LSA57 Сегодня, 09:50
          Цитата: Nix1986
          Новость про Австралию больше на бред похожа.

          или про пиар. надо про себя напомнить бабушке Елизавете. глворят у неё в офшорах денюжку нашли. может даст на эту тему laughing
          LSA57
        2. Großer Feldherr Сегодня, 09:52
          Те же янкесы и купят все эти технологии.
          Построить авианосец Исландия конечно же не сможет, а вот спроектировать и продать каким нибудь индусам/китайцам/арабам, почему нет ?! (Простой пример, без конкретики)
          ВПК Европы полностью коммерческий и работает только ради прибыли.
          Großer Feldherr
    2. LSA57 Сегодня, 09:47
      Цитата: Nix1986
      ! А чего они в боеголовку покладут?! 3кг черных вдов?!

      кунгуру с гранатами. и как поскачут они... поскачут... мало не покажется laughing
      LSA57
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:32
    В Соединённых Штатах заявили об окончательных сроках создания гиперзвукового оружия.
    Хочу вам фильм показать.С самым внятным ответом на мой взгляд."Почему" От себя добавлю что представьте вместе с "Калибр","Бастион" будут "Циркон".
    Наблюдатель2014
  10. sabakina Сегодня, 09:31
    первый полёт гиперзвукового дрона-разведчика должен состояться в 30-х годах нашего века, а примерно через 10 лет после этого в воздух поднимется и многоразовый гиперзвуковой беспилотник разведывательного типа.

    Интересно, что он сможет увидеть на гиперзвуке?
    sabakina
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