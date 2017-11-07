В США рассказали о сроках получения гиперзвукового оружия
В Соединённых Штатах заявили об окончательных сроках создания гиперзвукового оружия. Издание Scout Warrior пишет о том, что США стремятся ускорить процесс, так как образцы гиперзвукового оружия «уже проходят испытания в России и Китае». Заявление о российских и китайских испытаниях военного «гиперзвука» сделано в ходе доклада представителями американского военного ведомства.
Главный научный сотрудник ВВС США Джефф Захариас заявляет о том, что первый полёт гиперзвукового дрона-разведчика должен состояться в 30-х годах нашего века, а примерно через 10 лет после этого в воздух поднимется и многоразовый гиперзвуковой беспилотник разведывательного типа. Отмечено, что речь идёт о БПЛА, которые будут двигаться на скорости, примерно в 5 раз превышающей скорость звука. Одна из основных задач, как отмечено, стоящих перед американскими инженерами - расчёт геометрии крыла таких беспилотников.
Гиперзвуковые ракеты, по заявлениям Захариаса, в США будут поставлены на вооружение гораздо раньше. Произойдёт это уже в 2020-е годы.
Ранее в России военные эксперты отметили, что первые отечественные гиперзвуковые боеприпасы воздушного базирования появятся до 2020 года. По понятным причинам, подробностей о ходе создания гиперзвуковых ракет ни в России, ни в США не приводится.
Известно, что помимо России, США и Китая разработками гиперзвукового оружия занимаются, например, в Австралии.
Главный научный сотрудник ВВС США Джефф Захариас заявляет о том, что первый полёт гиперзвукового дрона-разведчика должен состояться в 30-х годах нашего века, а примерно через 10 лет после этого в воздух поднимется и многоразовый гиперзвуковой беспилотник разведывательного типа. Отмечено, что речь идёт о БПЛА, которые будут двигаться на скорости, примерно в 5 раз превышающей скорость звука. Одна из основных задач, как отмечено, стоящих перед американскими инженерами - расчёт геометрии крыла таких беспилотников.
Гиперзвуковые ракеты, по заявлениям Захариаса, в США будут поставлены на вооружение гораздо раньше. Произойдёт это уже в 2020-е годы.
Ранее в России военные эксперты отметили, что первые отечественные гиперзвуковые боеприпасы воздушного базирования появятся до 2020 года. По понятным причинам, подробностей о ходе создания гиперзвуковых ракет ни в России, ни в США не приводится.
Известно, что помимо России, США и Китая разработками гиперзвукового оружия занимаются, например, в Австралии.
Использованы фотографии: Твиттер
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