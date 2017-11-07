10:00 07 ноября

Коммунисты «опаснее нацистов»: вывод западного специалиста

К столетию русской революции европейские эксперты спешат сделать очередные исторические и даже альтернативно-футурологические открытия. Одно такое открытие сделал Ричард Аппельбом. По его мнению, коммунисты «куда опаснее нацистов».



Не русская бы революция, так в Германии не появились бы нацисты! Об этом в издании «Vestmanlands Läns Tidning» написал Ричард Аппельбом.


За семьдесят лет у власти коммунисты в СССР принесли больше вреда, чем пользы, приводит его мнение сайт «ИноТВ». Ведь коммунисты во власти подавляют демократию, толерантность, экономическое развитие. Вот поэтому-то истинные коммунисты «могут быть куда опаснее нацистов»: последние свой волчий оскал демонстрируют открыто.

Русскую революцию журналист именует «государственным переворотом». Было всё вот как: коммунисты взяли власть, а потом не захотели выпускать её из рук.

Теперь же постсоветской страной, откатившейся в прошлое, снова правит… царь. Недаром «The Economist» сравнил правление Владимира Путина с царизмом, а не с коммунизмом. Приметы очевидны: вновь набрала силу церковь, а «вся власть принадлежит царю Путину».

Вывод Ричарда Аппельбома: «…в Советской России за семьдесят лет коммунизм достиг не особенно многого. Он принёс скорее больше вреда».

«Партийная диктатура», «насилие и голод», «чистки», имевшие место в СССР, были характерны и для Китая. О социализме говорить не приходится: оба государства его «отринули». Здоровым капитализмом тоже не пахнет: оба государства придерживаются «грабительского капитализма», а не рыночной экономики. «Права человека» не соблюдаются.

А вот и исторический прогноз задним числом: «Если бы коммунисты не взяли власть в России, маловероятно, что нацистам удалось бы взять власть в Германии. Государственный переворот 1917 года произошёл потому, что Россия продолжала войну на стороне западных держав после отречения царя. Хотя никто и не знает, что стало бы с Россией, если бы она заключила мир раньше, продолжение войны выглядит как крупная ошибка».

Если в открытом демократическом обществе коммунисты ещё могут вносить позитивный вклад, признаёт Аппельбом, то, стоит им взять власть, они демонстрируют свою несовместимость с демократией. Дело в том, что демократия и рыночная экономика признают человеческое несовершенство и могут совершенствоваться, а коммунисты не терпят отклонений от своего учения. В итоге они превращаются в угнетателей.

Аппельбом призывает остерегаться коммунизма.

Итак, заметим, журналист припечатывает коммунистов их ортодоксальностью, вместе с тем забывая, каким образом передовые демократические государства несут свои идеи некоторым «отсталым странам». Недаром сам образ либеральной демократии уже давно ассоциируется с бомбами и напалмом. И в такую исключительность иные демократы веруют свято до сих пор.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. Комментарий был удален.
    1. Стропорез Сегодня, 07:39
      Товарищи!!!
      Всех с Праздником Великой Октябрьской Социалистической Революции!!!
      Ура-Ура-Урааааааааааааа!
      Наше дело правое
      Мы Победим!!!
      Стропорез
      1. Anarchist Сегодня, 07:53
        Вот только всё заново начинать придется! Наши царя свергли... Большевики воспользовались... Если бы не Великий Сталин, тогда бы России вообще не было... Еще этот горбатый с Ельциным... Теперь опять к господам вернулись.
        Сейчас слезы вытру и на Барина работать пойду!
        С праздником, товарищи!
        Anarchist
        1. Татьяна Сегодня, 08:28
          Швед Ричард Аппельбом считает, что
          Государственный переворот 1917 года произошёл потому, что Россия продолжала войну на стороне западных держав после отречения царя. Хотя никто и не знает, что стало бы с Россией, если бы она заключила мир раньше, продолжение войны выглядит как крупная ошибка».
          Ну почему ошибка? И почему "НИКТО не знает"?
          Сталин знает! И Сталин открыто говорил о корнях контрреволюции в Советской России!
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 08:41
            Если в открытом демократическом обществе коммунисты ещё могут вносить позитивный вклад, признаёт Аппельбом, то стоит им взять власть, они демонстрируют свою несовместимость с демократией. Дело в том, что демократия и рыночная экономика признают человеческое несовершенство и могут совершенствоваться, а коммунисты не терпят отклонений от своего учения. В итоге они превращаются в угнетателей. [/b]
            Аппельбом забывает говорить о том, чью именно демократию и чей "свободный" при капитализме рынок он подразумевает.
            Татьяна
            1. Соломон Кейн Сегодня, 09:52
              Не благодарное это дело - анализировать события дней давно прошедших.....
              Тем паче, совсем "не здорово", со стороны, смешивать историю народа с экскрементами.... no
              Господина Аппельбома на денёк, другой в Освенцим(Аушвиц) или Майданек...или в одну из 9200 сожженных Белорусских деревень или в блокадный Ленинград.....
              А затем можно и разговаривать о роли немецкого социал-национализма в мировой истории.
              Соломон Кейн
          2. bouncyhunter Сегодня, 08:41
            Татьяна , приветствую ! hi love
            Цитата: Татьяна
            Швед Ричард Аппельбом

            Не сомневаюсь ни на секунду , что "шедевр" этого писаки оплачен из-за лужи .
            З.Ы. С Днём Великого Октября ! love
            bouncyhunter
            1. NIKNN Сегодня, 09:29
              Привет Паша! hi
              С праздником!!!
              Тут читать то особо не чего, акромя
              Ведь коммунисты во власти подавляют демократию, толерантность, экономическое развитие

              ЛГБТ, откуда им чего то кроме задницы знать? А туда же про комунизм рассуждать... request
              NIKNN
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
                Привет , Коля ! hi И тебя с праздником ! drinks Пусть рассуждают сколько хотят , но из песни слов не выкинешь . Это равносильно как если бы какой-нибудь папуас принялся рассуждать об опасности морозов и снега . lol
                bouncyhunter
                1. NIKNN Сегодня, 09:47
                  drinks
                  Цитата: bouncyhunter
                  Это равносильно как если бы какой-нибудь папуас принялся рассуждать об опасности морозов и снега .

                  Именно так, а уж папуас гей..., откуда ему знать, что при наших морозах на природе удовольствия много не получишь... laughing
                  NIKNN
            2. Татьяна Сегодня, 09:48
              Привет, Павел! hi С праздником! love
              bouncyhunter
              Не сомневаюсь ни на секунду , что "шедевр" этого писаки оплачен из-за лужи .
              Да шведы и сами не прочь, подстрекаемые из-за лужи, как во времена Фридриха II Великого, отхватить себе что-нибудь от других стран - например, от России! Например, Санкт-Петербург с его портами и логистикой и всю Ленинградскую область.
              В общем, в будущей войне c Россией шведы не просто хотят поживиться, а ещё и исторически в военном плане реабилитироваться - хотя бы в собственных глазах.
              Татьяна
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:53
                От шпинделя ушки им , а не Питер и Ленинградскую область ! Придут реабилитироваться под патронажем НАТО - опять получат по нюхомыльнику ! am
                bouncyhunter
        2. Василенко Владимир Сегодня, 09:09
          Цитата: Anarchist
          Наши царя свергли...

          ваши это кто?
          Василенко Владимир
          1. NIKNN Сегодня, 09:30
            Цитата: Василенко Владимир
            ваши это кто?

            Геи наверное... request
            NIKNN
      2. Комментарий был удален.
      3. Василенко Владимир Сегодня, 09:07

        День Седьмого ноября —
        Красный день календаря.
        Погляди в свое окно:
        Все на улице красно!

        Вьются флаги у ворот,
        Пламенем пылая.
        Видишь, музыка идет
        Там, где шли трамваи.

        Весь народ — и млад и стар —
        Празднует свободу.
        И летит мой красный шар
        Прямо к небосводу!
        Василенко Владимир
    2. Зяблицев Сегодня, 08:00
      Это элементарно от незнания!Человек не разбирается, но поумничать то надо-желудок требует ням-ням! А капиталист в другом случае ему денюжку не даст..
      Зяблицев
    3. RASKAT Сегодня, 08:13
      Коммунисты «опаснее нацистов»: вывод западного специалиста

      Ну так не покупайте у Китая ничего, и вообще с ним ни каких дел не имейте, они же все (китайцы) коммунисты.
      Ох уж эти двойные стандарты bully
      RASKAT
    4. ЮБОРГ Сегодня, 08:38
      Страшней американского фашизма нет не чего. Миллионы уничтоженных индейцев тому свидетельство.
      ЮБОРГ
  2. Рагнар лодброк Сегодня, 07:35
    Вывод Ричарда Аппельбома: «…Он принёс скорее больше вреда».
    Если к этому ко всему добавить, что принес больше вреда для империалистического Запада и американской гегемонии, тогда соглашусь!
    Рагнар лодброк
    1. 210окв Сегодня, 08:03
      И это радует!Значит не зря коммунисты борются с такими аппельбомами..
      Цитата: Рагнар лодброк
      Вывод Ричарда Аппельбома: «…Он принёс скорее больше вреда».
      Если к этому ко всему добавить, что принес больше вреда для империалистического Запада и американской гегемонии, тогда соглашусь!
      210окв
  3. Cветлейший Сегодня, 07:38
    Конечно для капиталистов опасней коммунист нежели фашист, коммунисты отнимают возможность эксплуатировать рабочий класс, а капиталистов это страшней смерти.
    Cветлейший
    1. Евгений Стрыгин Сегодня, 07:59
      фашизм-нацизм вполне себе капитализм и можно сто раз муссировать выражение "национал-социализм" ,но опыт первой половины двадцатого века показывает что кто выставляет это претензией либо либо считает тебя идиотом.
      Евгений Стрыгин
    2. BerBer Сегодня, 08:31
      Немец - фашист - это лучше, чем русский - коммунист. Вот и вся идея этой статьи. А остальное камуфляж.
      BerBer
      1. BAI Сегодня, 09:39
        Немец - фашист - это лучше, чем русский - коммунист.

        Следующая статья будет на тему: "Гитлер поступил правильно, напав на СССР".
        BAI
    3. jetfors_84 Сегодня, 09:31
      В самое яблочко.
      jetfors_84
  4. Moskovit Сегодня, 07:44
    Да шо вы говорите! Ричард, ваши братья в Израиле за это могут морду лица подпортить.
    Moskovit
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:44
    Ричард Аппельбом. По его мнению, коммунисты «куда опаснее нацистов»

    Эко завернул. Наверное подзабыл кто "Апельбомов и различных ...штейнов" уничтожал, а кто освобождал лагеря, в которых они находились. Сволочные натуры эти западники - чужие грехи и свое предательство перекинуть на коммунистов (читай Россию) для них одно удовольствие.
    rotmistr60
  6. Masya Masya Сегодня, 07:47
    а если бы не было человечков - то не было бы ни тех, ни других, вообще, ни этого бардака - человечества...
    Masya Masya
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:50
    А мы спокойно делаем своё дело. И не выступаем особо. Коммунистическая идеология, ( как и любая другая) после победы начинает "загнивать" - бороться с "ветряными мельницами" и внутри себя - если внешний враг исчез...
    Горный стрелок
    1. rocket757 Сегодня, 08:09
      При шом тут идеология??? Любое , даж стоящее дело, осуществляют или гробят конкретные ЛЮДИ!!!
      Останавливаются в развитии\ застрянут в "болоте самолюбования" и кирдык любой, самой лучшей идее.
      Мож конечно порассуждать, что идея ещё "не созрела"!!! Но ведь тут не попробуешь, не узнаешь ... и один неудавшийся эксперимент\опыт не есть , что то абсолютно доказывающее!!!
      В любом случае это было ВЕЛИКОЕ событие, мирового масштаба ... ничего ещё не закончено, хотя за повторение таких мировых потрясений ... как бы не хочется повторяться.
      rocket757
    2. NordUral Сегодня, 09:31
      Не идеология, а ложные идеологи. В нашем случае - это поколение "оттепели", точнее сами оттаявшие, которых выпустил и возлелеял Хрущев.
      NordUral
  8. злой партизан Сегодня, 07:51
    Коммунисты «опаснее нацистов»: вывод западного специалиста

    А если приложить достаточно физических усилий, то можно и ещё один конгениальный вывод сделать: "А сова всё-таки натягивается на глобус!" yes
    злой партизан
  9. Озеленитель Сегодня, 08:00
    Да... После развала СССР получили "рыночную экономику"в диком виде,слабые ВС,братков-качков,поколение пепси-айфонов без всяких принципов.Да и всякие меньшинства из под статьи ушли.Не нужны нам их "ценности",без них проживем,а фашизм сами выпестовали с своей толерантностью и не надо валить с больной головы на здоровую!
    Озеленитель
  10. faiver Сегодня, 08:02
    спасибо посмеялся - коммунисты менее чем за 70 лет превратили аграрную отсталую страну в промышленную державу на которую оглядывались все страны в мире принимая то или иное решение, конечно были и свои недостатки ну а кто у нас на земле матушке не без греха? hi
    faiver
    1. Burbon Сегодня, 08:12
      Цитата: faiver
      спасибо посмеялся - коммунисты менее чем за 70 лет превратили аграрную отсталую страну в промышленную державу

      wassat belay вы историю по Троцкому изучали???....сначало - матчасть,потом - подумать, потом - писать! lol
      Burbon
      1. faiver Сегодня, 08:29
        не позорились бы....
        фраза "сначала подумать, а потом писать" скорее к вам относится... hi
        faiver
        1. Burbon Сегодня, 08:36
          Цитата: faiver
          не позорились бы....

          fool сам.....сам...перед революцией Россия была одним из лидеров по темпам роста, благодаря Ленину, Троцкому, Свердлову, Зиновьеву и их товарищам( все евреи)- мою родину залили кровью русских, украинцев, белорусов...сотни тысяч были убиты без суда и следствия.....страна стала быстро деградировать...и только вопреки коммунизму - народ смог выжить в этом аду и построить свое государство
          Burbon
          1. faiver Сегодня, 08:43
            еще одна жерта "демократии", да еще и шовинист...
            faiver
          2. E_V_N Сегодня, 09:38
            Цитата: Burbon
            Цитата: faiver
            не позорились бы....

            fool сам.....сам...перед революцией Россия была одним из лидеров по темпам роста, благодаря Ленину, Троцкому, Свердлову, Зиновьеву и их товарищам( все евреи)- мою родину залили кровью русских, украинцев, белорусов...сотни тысяч были убиты без суда и следствия.....страна стала быстро деградировать...и только вопреки коммунизму - народ смог выжить в этом аду и построить свое государство

            Ну да, Ленин революцию на пустом месте сделал. Вот так собрались за чашкой чая Ленин, Троцкий, Свердлов и Зиновьев и тут Ленин и говорит, скучно, а давайти революцию замутим. Так что ли? А ничего, что первая революция произошла в 1905 после русско-японской, а вторая из-за первой мировой, в которуя Россию святой богопомазанник зачем-то втянул страну? Сказки про лидерство РИ по темпам роста не нужно тут рассказывать, да даже если бы это и было правдой простому народу какой от этого прок? Что народ тогда богател, не голодал, а прямо шиковал если бы было так, с чего это народ в революцию впрягся? Ну еще, не Ленин революцию начал, сначала в феврале 1917 революцию буржуи устроили, а Ленин только в Октябре.
            E_V_N
            1. Burbon Сегодня, 09:57
              Цитата: E_V_N
              Что народ тогда богател, не голодал, а прямо шиковал

              laughing конечно, щас Зюганов к власти прийдет и всех обездоленных сразу накормит и жильем обеспечит...наверное за 70 лет правления народ был сытый и холеный?
              Burbon
      2. NordUral Сегодня, 09:34
        А какое отношение Троцкий имеет превращению России в сверхдержаву? Разве только негативное.
        NordUral
  11. Сан Саныч Сегодня, 08:06
    Для буржуинов, эксплуататоров и кровососов коммунисты конечно опаснее! laughing
    Сан Саныч
  12. Alex66 Сегодня, 08:16
    Не было бы коммунизма не было бы и фашизма, согласен, фашизм был создан западом для уничтожения коммунизма, фюрер не сам по себе появился и пришел к власти. А коммунизм и это надо помнить дал бесплатное образование, даже высшее, бесплатную медицину, социальное равенство, не на словах, сколько крестьян и рабочих стали начальниками, профессорами, дал жилье, решил проблему голода. Коммунизм заложил капитальный фундамент и на его базе надо было лишь провести косметический ремонт, заменить часть систем, а нас убедили, что европейские фанерные домики лучше и мы разрушили до основания свой дом и только сейчас понимает, что фанерный домик он красивый только хреновенький.
    Alex66
    1. NordUral Сегодня, 09:35
      Неверный вывод. Нет уже того коммунизма, который, как вы говорите, породил фашизм. А вот американский фашизм процветает и пытается захватить весь мир.
      NordUral
  13. Million Сегодня, 08:17
    До сих пор боятся коммунистов!
    Million
  14. ССИ Сегодня, 08:22
    С праздником всех, кто... Я коммунист, коммунисты - вперед!!!
    ССИ
  15. Rey_ka Сегодня, 08:32
    Дело в том, что демократия и рыночная экономика признают человеческое несовершенство

    То что человек не совершенен это и без демократии и рынка понятно. Бог создал полуфабрикат и дал возможность самому человеку совершенствоваться. Но человек как раб инстинктов и похоти все изгадил и заслуживает только унитожения и забвения!
    Rey_ka
  16. Быков. Сегодня, 08:36
    Коммунисты «опаснее нацистов»: вывод западного специалиста

    Кэп таки прав. Ведь именно они та и победили фашиков.
    Быков.
  17. Старый военрук Сегодня, 08:39
    Поздравляю всех с величайшим ( для нас) праздником на Земле, 100-летним юбилеем Великой Октябрьской Социалистической революции! А по поводу оценки этого события г.Аппельбомом, она типична и было бы смешно ожидать чего-то иного. Эк их корёжит только от одного слова "коммунизм". Значит всё правильно и мы победим несмотря на временное поражение и отступление, но мы победим. Они это знают и чувствуют, поэтому и воют.
    Старый военрук
  18. рюрикович Сегодня, 08:43
    Я не знаю, господа россияне, праздник у вас или нет, но у нас Праздник на государственном уровне, а значит, сегодня выходной feel Так кто чтит историю? wink Лукашенко, сидящий на пятнадцати стульях, или вы, заблутавшиеся в своих "днях единства" request
    У меня то праздник drinks hi А у Вас?.......
    ПС Привет олигархам wink feel
    рюрикович
    1. rocket757 Сегодня, 09:49
      У них, господ конечно не праздник , а у нас Товарищей как минимум день за подумать \осмыслить и делать правильные выводы ....
      С жертвами секты ЕГЭ спорить\ убеждать, только время терять ... они думать не обучены .... потерянное поколение в основном, мож потом, когда жизнь пооботрёт\поочешет???
      rocket757
  19. Василенко Владимир Сегодня, 09:02
    Не русская бы революция, так в Германии не появились бы нацисты!

    даааа?!
    вот так новость
    и с чего такой "умный" вывод?!
    я уж молчу про то что если бы не Октябрьская Революция, то не было бы не капитализма с человеческим лицом ни других социальных послабух на западе
    Василенко Владимир
  20. demo Сегодня, 09:07
    Специально для обозревателя Чувакина.
    если беретесь что-то обозревать, то потрудитесь покопаться в истории коммунистического движения.
    Кто организатор, на какие идеи опирались, кто движущая сила. Цели и задачи, программа партий и движений.
    И тогда станет ясно - у какого зайчика такие ушки!
    Поверхностность и верхоглядство.
    А западные журналисты, пишущие такие статьи, становятся на очень зыбкую почву.
    Ибо революционные движения, в своей основе, подпитывались за счет одной, но очень зловредной нации.
    Именно им всегда не хватало свободы, равенства и братства.
    А уж к чему привели эти лозунги нам, гражданам бывшего СССР, известно лучше чем кому бы то ни было.
    Не помню кто сказал - ....... дьявольская закваска всех революций.
    demo
    1. NordUral Сегодня, 09:39
      Что сказать то хотели, дружок?
      NordUral
    2. BAI Сегодня, 09:42
      за счет одной, но очень зловредной нации.

      Ну наконец-то! А то я уже переживать начал - такой день, а евреев до сих пор не вспомнили.
      BAI
    3. Василенко Владимир Сегодня, 09:43
      Цитата: demo
      А уж к чему привели эти лозунги нам, гражданам бывшего СССР, известно лучше чем кому бы то ни было.

      к чему?!
      наверное к тому, что ВЫ можете трындеть в нете, а не 16 часов вкалывать у станка без соц гарантий
      Василенко Владимир
  21. Стальнов И.П. Сегодня, 09:13
    С Праздником днём Великой Октябрьской Социалистической Революции! Ура!!! Товарищи, а то что написал этот америкосовский , НАС не удивляет, правильность теории развития социализма и коммунизма сейчас демонстрирует КИТАЙ и Коммунистическая партия Китая, обратите внимание, как притихли все наши экономические и политические либерасты после съезда КПК и особенно после его решений, даже политики от власти едр..., что то невнятно бормочут, а сказать то не чего. Оказывается в 1991 году у нас были примерно равные экономические показатели с Китаем, даже у нас, чуть повыше и где Китай и где мы. Думаю всё остальное можно додумать.
    Стальнов И.П.
  22. Altona Сегодня, 09:14
    Нацизм и фашизм возникают как реакция капитализма на классовое самосознание пролетариата. В этом швед прав. И коммунисты опаснее нацистов только для капиталистов и их приспешников. Насчет экономического развития и подавления "свобод" уже ахинея, потому что СССР опережал капиталистов в ряде вопросов. Швед в данном случае хорошо отрабатывает барскую похлебку и задание главного редактора. Но в любых других случаях для нашей страны и с нашей ментальностью нам необходим социализм,чтобы не говорили писаки империалистов.
    Altona
  23. Шурале Сегодня, 09:21
    Он прав, для правящей элиты коммунизм смертелен, даже не соврал. А вот для обычного населения, все наоборот.
    Шурале
  24. Altona Сегодня, 09:24
    Да здравствует Великий Октябрь, указавший нам дорогу в будущее! Долой буржуазную республику и её либеральных министров-капиталистов! Долой реставраторов монархии и сословий, желающих закрепить свои привилегии! С Праздником всех, товарищи!
    Altona
  25. NordUral Сегодня, 09:26
    Как же тебя, дружок, трясет от коммунизма. Да, коммунизм страшнее фашизма, но только для капитализма и самого фашизма, одной из форм капитализма.
    А уж про подавление экономического развития, особенно в сталинский период ты бы уж лучше помолчал. Именно это "подавленное" развитие и заставило Запад вырастить средний класс с его благополучием. И именно подавление коммунистических идей и крах деформированного "оттаявшими" и их детками Союза позволило Западу стать снова звериным.
    И не надейся, что коммунизм канул в лету, он еще вернется в нашу страну, когда мы все опомнимся и встанем с колен.

    Поздравляю всех форумчан с праздником Октября, настоящим праздником, а не фарсом лживого единства гиен и овнов! Нас обманули в 80-х, но правда пробьет себе дорогу.
    NordUral
  26. Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 09:27
    Нацизм суть экстракт капитализма , поэтому , конечно коммунизм для них опасней во сто крат !
    Дядя Ваня Сусанин
  27. Евгений РС Сегодня, 09:28
    А немцы не забыли упомянуть, что переворот был произведён на их деньги.
    Евгений РС
  28. К-50 Сегодня, 09:41
    коммунисты «куда опаснее нацистов»

    Может потому, что своё "чадо" ругать не принято? recourse
    К-50
  29. Степан Кудинов Сегодня, 09:59
    Поэтому они как огня боятся восстановления Советской власти. Этим овским дерьмократам и гейропейцам придется опять ровняться на Россию, ибо только в России "человек проходит, как хозяин..."
    Степан Кудинов
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