Коммунисты «опаснее нацистов»: вывод западного специалиста
К столетию русской революции европейские эксперты спешат сделать очередные исторические и даже альтернативно-футурологические открытия. Одно такое открытие сделал Ричард Аппельбом. По его мнению, коммунисты «куда опаснее нацистов».
Не русская бы революция, так в Германии не появились бы нацисты! Об этом в издании «Vestmanlands Läns Tidning» написал Ричард Аппельбом.
За семьдесят лет у власти коммунисты в СССР принесли больше вреда, чем пользы, приводит его мнение сайт «ИноТВ». Ведь коммунисты во власти подавляют демократию, толерантность, экономическое развитие. Вот поэтому-то истинные коммунисты «могут быть куда опаснее нацистов»: последние свой волчий оскал демонстрируют открыто.
Русскую революцию журналист именует «государственным переворотом». Было всё вот как: коммунисты взяли власть, а потом не захотели выпускать её из рук.
Теперь же постсоветской страной, откатившейся в прошлое, снова правит… царь. Недаром «The Economist» сравнил правление Владимира Путина с царизмом, а не с коммунизмом. Приметы очевидны: вновь набрала силу церковь, а «вся власть принадлежит царю Путину».
Вывод Ричарда Аппельбома: «…в Советской России за семьдесят лет коммунизм достиг не особенно многого. Он принёс скорее больше вреда».
«Партийная диктатура», «насилие и голод», «чистки», имевшие место в СССР, были характерны и для Китая. О социализме говорить не приходится: оба государства его «отринули». Здоровым капитализмом тоже не пахнет: оба государства придерживаются «грабительского капитализма», а не рыночной экономики. «Права человека» не соблюдаются.
А вот и исторический прогноз задним числом: «Если бы коммунисты не взяли власть в России, маловероятно, что нацистам удалось бы взять власть в Германии. Государственный переворот 1917 года произошёл потому, что Россия продолжала войну на стороне западных держав после отречения царя. Хотя никто и не знает, что стало бы с Россией, если бы она заключила мир раньше, продолжение войны выглядит как крупная ошибка».
Если в открытом демократическом обществе коммунисты ещё могут вносить позитивный вклад, признаёт Аппельбом, то, стоит им взять власть, они демонстрируют свою несовместимость с демократией. Дело в том, что демократия и рыночная экономика признают человеческое несовершенство и могут совершенствоваться, а коммунисты не терпят отклонений от своего учения. В итоге они превращаются в угнетателей.
Аппельбом призывает остерегаться коммунизма.
Итак, заметим, журналист припечатывает коммунистов их ортодоксальностью, вместе с тем забывая, каким образом передовые демократические государства несут свои идеи некоторым «отсталым странам». Недаром сам образ либеральной демократии уже давно ассоциируется с бомбами и напалмом. И в такую исключительность иные демократы веруют свято до сих пор.
Не русская бы революция, так в Германии не появились бы нацисты! Об этом в издании «Vestmanlands Läns Tidning» написал Ричард Аппельбом.
За семьдесят лет у власти коммунисты в СССР принесли больше вреда, чем пользы, приводит его мнение сайт «ИноТВ». Ведь коммунисты во власти подавляют демократию, толерантность, экономическое развитие. Вот поэтому-то истинные коммунисты «могут быть куда опаснее нацистов»: последние свой волчий оскал демонстрируют открыто.
Русскую революцию журналист именует «государственным переворотом». Было всё вот как: коммунисты взяли власть, а потом не захотели выпускать её из рук.
Теперь же постсоветской страной, откатившейся в прошлое, снова правит… царь. Недаром «The Economist» сравнил правление Владимира Путина с царизмом, а не с коммунизмом. Приметы очевидны: вновь набрала силу церковь, а «вся власть принадлежит царю Путину».
Вывод Ричарда Аппельбома: «…в Советской России за семьдесят лет коммунизм достиг не особенно многого. Он принёс скорее больше вреда».
«Партийная диктатура», «насилие и голод», «чистки», имевшие место в СССР, были характерны и для Китая. О социализме говорить не приходится: оба государства его «отринули». Здоровым капитализмом тоже не пахнет: оба государства придерживаются «грабительского капитализма», а не рыночной экономики. «Права человека» не соблюдаются.
А вот и исторический прогноз задним числом: «Если бы коммунисты не взяли власть в России, маловероятно, что нацистам удалось бы взять власть в Германии. Государственный переворот 1917 года произошёл потому, что Россия продолжала войну на стороне западных держав после отречения царя. Хотя никто и не знает, что стало бы с Россией, если бы она заключила мир раньше, продолжение войны выглядит как крупная ошибка».
Если в открытом демократическом обществе коммунисты ещё могут вносить позитивный вклад, признаёт Аппельбом, то, стоит им взять власть, они демонстрируют свою несовместимость с демократией. Дело в том, что демократия и рыночная экономика признают человеческое несовершенство и могут совершенствоваться, а коммунисты не терпят отклонений от своего учения. В итоге они превращаются в угнетателей.
Аппельбом призывает остерегаться коммунизма.
Итак, заметим, журналист припечатывает коммунистов их ортодоксальностью, вместе с тем забывая, каким образом передовые демократические государства несут свои идеи некоторым «отсталым странам». Недаром сам образ либеральной демократии уже давно ассоциируется с бомбами и напалмом. И в такую исключительность иные демократы веруют свято до сих пор.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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