Daily Mail: Путину предложили восстановить военную базу на Кубе

Наша база на Кубе – военно-морская и авиационная в комплексе – должна быть. Это ключевой момент,

Полагаю, что усиление напряжённости в мире, откровенное вмешательство во внутренние дела стран – исторических партнёров России не исключают нашего возвращения в Латинскую Америку,

Мы должны также подумать и о возвращении российского ВМФ во Вьетнам с разрешения местного правительства,