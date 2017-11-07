09:56 07 ноября

Daily Mail: Путину предложили восстановить военную базу на Кубе

«Два ключевых сторонника Владимира Путина» выдвинули предложение восстановить военную базу на Кубе. Такой шаг может привести к новому ракетному кризису, пишет газета Daily Mail. Статью приводит ИноТВ.



Наша база на Кубе – военно-морская и авиационная в комплексе – должна быть. Это ключевой момент,
– приводит газета заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.


По его словам, Москва должна «решительно отреагировать на размещение США ракетных систем на границе России».

Позднее глава этого же комитета Виктор Бондарев повторил призыв, добавив, что «России стоит обдумать восстановление российской военной базы и во Вьетнаме».

Полагаю, что усиление напряжённости в мире, откровенное вмешательство во внутренние дела стран – исторических партнёров России не исключают нашего возвращения в Латинскую Америку,
сказал Бондарев, добавив, что подобный шаг должен в любом случае быть согласован с кубинцами.

Автор напоминает, что Российская база была развёрнута на Острове свободы в районе Гаваны в 1962 году – «именно тогда разразился Карибский ракетный кризис, который едва не привёл к ядерной войне. Советская база на Кубе была самой крупной в своём роде».

База была закрыта в 2002 году. Владимир Путин решил, что её обслуживание слишком дорого обходится России, которая к этому времени начала направлять значительные средства на развитие группировки разведывательных спутников.

Бондарев также призвал и к восстановлению военного присутствия в Азии.

Мы должны также подумать и о возвращении российского ВМФ во Вьетнам с разрешения местного правительства,
отметил глава комитета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. dik-nsk Сегодня, 08:28
    за какие бабки? ох, уж эти клинцевичи, совет федерации сборище болтунов
    dik-nsk
    1. Anarchist Сегодня, 08:31
      Из Сирии Часть войск выведут, часть денег высвободиться...
      Насчёт болтунов-согласен! Я бы другое слово применил, но...
      Anarchist
      1. Дедкастарый Сегодня, 08:35
        Цитата: Anarchist
        за какие бабки?

        у некоторых "полковников" в "гаражах" обыск провести,и хватит на десяток баз,хоть где...
        Дедкастарый
        1. Чёрный Сегодня, 08:47
          Сделать это нужно немедленно,и по полной программе.Это будет достойным ответом,хватит призывать их к совести,её у них нет!
          Чёрный
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:51
            Daily Mail: Путину предложили восстановить военную базу на Кубе

            Если эта тема усиленно муссируется в СМИ, то базе быть! Это пока просто разведка мнений и намёк США.
            СРЦ П-15
            1. maxim947 Сегодня, 09:02
              Полноценная военная база на Кубе - это без преувеличения вопрос национальной безопасности, и деньги просто обязаны найти, других вариантов нет. Все эти байки про то, что нам это не нужно - фуфло. Еще как нужно, мерикосы очень чувствительны к таким вещам.
              maxim947
              1. Владимир16 Сегодня, 09:49
                Цитата: Anarchist
                за какие бабки? ох, уж эти клинцевичи, совет федерации сборище болтунов

                Цитата: Дедкастарый
                у некоторых "полковников" в "гаражах" обыск провести,и хватит на десяток баз,хоть где...

                Цитата: Чёрный
                Сделать это нужно немедленно,и по полной программе.Это будет достойным ответом,хватит призывать их к совести,её у них нет!

                Товарищи, вы определитесь с кем воевать собрались, с матрасами или с собственным народом. Совет Федерации вам не угодил, полковники по-вашему сплошь воры.
                Вы похожи на обиженых пацанов, которых послали на х и не взяли в игру. Так в детсве бывало - зануды ни кому не нравятся. Но вы вроде не дети. Хотя, кто знает...
                Владимир16
          2. ID90 Сегодня, 09:11
            Цитата: Чёрный
            Сделать это нужно немедленно,и по полной программе.Это будет достойным ответом,хватит призывать их к совести,её у них нет!

            не для этого путин её закрывал, чтобы сейчас вдруг открыть.
            Сирийцы предлагали ещё 15 лет назад Тартус превратить в полноценную базу, даже изыскания провели и проект был.
            но Москва средства направила на Новороссийск.
            а на Кубе могла до сих пор стоять база. про дорогую аренду это враньё путина.
            аренда стоила 150 млн.долларов, а Кубинский долг был 30 млрд.
            20 лет могли стоять БЕСПЛАТНО !!!!
            ID90
            1. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:19
              200 лет, а не 20.
              Krasnyiy komissar
              1. ID90 Сегодня, 09:51
                Цитата: Krasnyiy komissar
                200 лет, а не 20.

                туплю с утра. спасибо .
                ID90
          3. Burbon Сегодня, 09:15
            Цитата: Чёрный
            Сделать это нужно немедленно,и по полной программе

            конечно нужно, но не то что вы постите, а поднять уровень жизни граждан РФ, где промышленность??....где блин энергетика???....сколько должен стоить бензин в РФ? откуда берутся губеры и мэры? - и по чему их нельзя выбрать? по чему за 4 года санкций - так и не смогли с консолидировать всю страну? рост тарифов ЖКХ и продуктов на фоне понижения реальных з/п???...нужно менять в стране подход к бизнесу , а клановых магнатов (это половина ЕДР и все остальные) - на остров Котельный снег чистить, пока до ягеля не докапаются
            Burbon
        2. 210окв Сегодня, 09:03
          А если ещё и прапоров тряхнуть..Шучу.Тянут они в основном армейскую лямку достойно..Кто бы ещё предложил Президенту прекратить называть "партнерами" врагов.Или как.."Мой любезный Брат Вилли.."
          Цитата: Дедкастарый
          Цитата: Anarchist
          за какие бабки?

          у некоторых "полковников" в "гаражах" обыск провести,и хватит на десяток баз,хоть где...
          210окв
        3. den3080 Сегодня, 09:34
          а если ещё и у генералов пошукать)) дык хватит на Кубу, Вьетнам, Анголу, Мозамбик, Ливию и ещё в Никарагуа выкопать канал совместно с китайцами и поставить там контингент( чисто диспетчерский))
          den3080
      2. weksha50 Сегодня, 09:28
        Цитата: Anarchist
        Из Сирии Часть войск выведут, часть денег высвободиться...


        Официально сирийские расходы входят в бюджет, отведенный на боевую подготовку войск... И, как я понимаю, за аренду Россия в Сирии не платит...
        А на Кубе и во Вьетнаме придется платить немалые бабки, плюс организация самих баз, их оснащение и поддержание... Это - огромные деньги...
        Лучше тех-же МРК настроить, самолеты-вертолеты новые в ВВС-ВКС поставить...
        weksha50
    2. Тралл Сегодня, 08:35
      Цитата: dik-nsk
      за какие бабки? ох, уж эти клинцевичи, совет федерации сборище болтунов

      Революционер Мальцев? Не узнаю Вас в гриме. smile
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 08:49
        Это надо было делать ещё вчера когда американцы начали строительство и размещение своих ПРО в Польше и Румынии
        Чёрный
        1. ПалБор Сегодня, 09:17
          Выводить не надо было.А теперь оне обратно и не пустят.Даже на Кубе пятая колонна очень сильна.
          Если уж дочь Рауля - одна из главных борчих за суперправа ЛГБТ в мире no А когда-то баржи с ними в бухте Гаваны...
          ПалБор
      2. dik-nsk Сегодня, 09:09
        Революционер Мальцев?
        а кто это?))
        dik-nsk
    3. Зяблицев Сегодня, 08:42
      dik-nsk

      База на Кубе - это приличный кирпич в фундамент нашей безопасности и безопасности в мире!А мирное будущее наших детей не деньгами измеряется....
      Зяблицев
    4. Василенко Владимир Сегодня, 08:45
      Цитата: dik-nsk
      за какие бабки?

      ЗА РУБЛИ, что вас смущает?!
      Василенко Владимир
      1. dik-nsk Сегодня, 09:04
        друзья мои - петросяны, и с революционером сравнили, и про рубли вспомнили, молодцы))) не смущает, что Путин отказался от базы в "жирные" года из-за стоимости ее содержания, а сейчас, когда все пояса утягивают, на те - "за рубли". не, я только "за", но уж урякать к месту и нет не надо - адекватные же люди hi не вывезем мы столько баз пока
        dik-nsk
        1. лесовозник Сегодня, 09:23
          Цитата: dik-nsk
          друзья мои - петросяны, и с революционером сравнили, и про рубли вспомнили, молодцы))) не смущает, что Путин отказался от базы в "жирные" года из-за стоимости ее содержания, а сейчас, когда все пояса утягивают, на те - "за рубли". не, я только "за", но уж урякать к месту и нет не надо - адекватные же люди hi не вывезем мы столько баз пока

          Тогда это был жест доброй воли а, дороговизна содержания это всего лишь объяснение для внутреннего потребления - денег хватало но , была надежда на равноправное сотрудничество, теперь иллюзий нет, дошло что закрытие базы было ошибкой но, время упущено и сейчас эти заявления похожи на торг - политика, мать её ё....
          лесовозник
        2. Василенко Владимир Сегодня, 09:31
          Цитата: dik-nsk
          не смущает, что Путин отказался от базы в "жирные" года из-за стоимости ее содержания

          вообще-то по другой причине
          кстати стоимость базы для РФ была смехотворной 200 лямов в год, да 2002 год еще далеко не жирный
          Василенко Владимир
        3. Грица Сегодня, 09:36
          не вывезем мы столько баз пока
          Начинать нужно с малого. Пока хватит базы по типу той, что была в Лурдесе - радиоразведка и прочие РЛС. Не очень дорого, но зато пилосатоухие за пару лет смирятся с её наличием и успокоятся. А дальше можно заняться её наполнением.
          Тут в другом вопрос - а кубинцев мы спросили? Хотят ли они снова обострения с американцами и новой блокады?
          Грица
    5. КОСМОС Сегодня, 09:04
      Цитата: dik-nsk
      за какие бабки?

      За какие, за какие, за нефтегазовые, американские, купят за баксы военную базу против америки laughing
      Цитата: dik-nsk
      ох, уж эти клинцевичи, совет федерации сборище болтунов

      А че, нормальный ход, это пока только "Доброе слово...", побольше таких добрых слов, партнерам, пусть репу what чешут? laughing
      З.Ы. "А где мой черный пистолет"...? wassat
      КОСМОС
    6. Стас Снежин Сегодня, 09:42
      Цитата: dik-nsk
      за какие бабки?

      На мишуру показушную, и Ельцин-центры всякие, финансов хватает..
      Стас Снежин
  2. Озеленитель Сегодня, 08:30
    Возможно неплохая идея,но матрасы будут очень против,тут уж надо показать характер и силу,они это любят.
    Озеленитель
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:37
      Цитата: Озеленитель
      матрасы будут очень против

      думаю,что как и в прошлый раз-сработает,возможно даже одно намерение их отрезвит,начнут разговаривать...
      Дедкастарый
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:30
    Сколько мы уже этих кризисов пережили !
    А база на Кубе вещь интересная и с бооольшим намеком !
    Uncle Lee
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
      hi
      Цитата: Uncle Lee
      А база на Кубе вещь интересная и с бооольшим намеком !

      Очень матрасы "обрадуются" . Да и во Вьетнаме база ВМФ сильно им настроение "поднимет" . wink
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 08:47
        Приветствую Паша! hi , базу надо восстановить , современные средства позволяют значительно удешевить её содержание , а сюрприз будет дорогой.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:51
          Привет , Витя ! hi В случае восстановления базы на Кубе прогнозирую резкий скачок количества непилотируемых полётов из окна с криком "Русские идут !" . wassat
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:58
            Это как минимум , а многие со стула встать не смогут . Это был бы настоящий прорыв в наших отношениях с "партнерами". lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
              Цитата: cniza
              Это был бы настоящий прорыв в наших отношениях с "партнерами".

              Это точно . Остаётся надеяться и верить , что восстановление баз не ограничится громкими словами , а воплотится в жизнь . soldier
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 09:14
                Другого пути нет , иначе "партнеры" на голову сядут.
                cniza
        2. Uncle Lee Сегодня, 09:00
          Цитата: cniza
          а сюрприз будет дорогой.

          "Мне не дорог твой подарок - дорога твоя любовь !" - русская народная мудрость !
          hi Я Вас приветствую !
          Uncle Lee
          1. cniza Сегодня, 09:04
            Приветствую Владимир! hi , а любовь будет , обязательно будет , мы сможем её организовать , сразу начнут отношения налаживаться.
            cniza
            1. Uncle Lee Сегодня, 09:12
              Цитата: cniza
              начнут отношения налаживаться.

              Я не буду напоминать про доброе слово и револьвер, сами догадаются, что так действенней ! hi hi
              Uncle Lee
      2. Svarog51 Сегодня, 08:55
        Паша, приветствую hi С ПРАЗДНИКОМ поздравляю. drinks
        Я вот наверно всё не так понимаю, но вот это
        Такой шаг может привести к новому ракетному кризису,
        меня как то обескураживает. Он чего, этот кризис заканчивался? По моему то усиливался, то стихал, но продолжался в той или иной степени. Так что восстановление наших баз - новый кризис вызвать не может. ИМХО.
        Svarog51
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:57
          Привет , Серёга ! hi drinks Взаимно . drinks
          Цитата: Svarog51
          Он чего, этот кризис заканчивался?

          Матрасы считают что да . Вспомни как они радовались когда по приказу меченого ракеты пилили . am
          bouncyhunter
          1. Svarog51 Сегодня, 09:09
            Хорошо, что все не распилили, осталось кое-что. Да и работы восстановительные идут.
            Svarog51
        2. cniza Сегодня, 08:59
          Приветствую Сергей! С праздником! drinks , а наши базы рано или поздно будут восстановлены.
          cniza
          1. Svarog51 Сегодня, 09:07
            Виктор, привет hi И тебя с праздником drinks
            а наши базы рано или поздно будут восстановлены.

            Давно пора, с "партнёрами" нужно на их языке разговаривать. Ещё бы на этих базах развернуть установки "идеологического" оружия. Совсем эту тему "запустили" сейчас, а зря.
            Svarog51
            1. cniza Сегодня, 09:10
              Да они нас , за эти базы , на руках носить будут и пылинки сдувать. laughing
              cniza
      3. Грица Сегодня, 09:38
        Да и во Вьетнаме база ВМФ сильно им настроение "поднимет"
        Не забывайте, что она так же "поднимет настроение" наших нынешних партнеров китайцев. Нет нужды сейчас с ними быть в контрах.
        Грица
  4. Бэре Сегодня, 08:32
    Si vis pacem, para bellum «хочешь мира — готовься к войне»
    Бэре
  5. silberwolf88 Сегодня, 08:32
    Военная ... я бы сказал военно-морская база на Кубе была бы очень и очень в тему ...
    Прежде всего как противовес зарвавшимся амбициям США ... иногда пистолет вдавленный в висок очень отрезвляет ... регион непростой ... Панамский канал рядом ... и второй канал который будет построен Китаем через Никарагуа тоже ... много разных плюсов ...
    Минус один ... а Куба куда идёт ... и с кем ... вопрос возможно и наивен НО после Фиделя он не имеет однозначного ответа ...
    silberwolf88
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:38
      Цитата: silberwolf88
      Военная ... я бы сказал военно-морская база на Кубе была бы очень и очень в тему .

      наши "научные" и "связи" корабли,и так от туда не вылазят. wink
      Дедкастарый
    2. свой1970 Сегодня, 09:44
      Цитата: silberwolf88
      я бы сказал военно-морская база на Кубе была бы очень и очень в тему ..
      - и какой корабль вы собираетесь туда воткнуть?У нас их, видимо, как грязи - кораблей?Не,конечно обязательно надо там разместить пару АУГ - кто спорит...НЕТУ????Странно what what crying ....
      Ладно писали бы про ПВО и авиабазу - нет ,им сразу военно -морскую подавай...
      свой1970
  6. anjey Сегодня, 08:34
    Наша база на Кубе – военно-морская и авиационная в комплексе – должна быть. Это ключевой момент
    эти слова да прямо богу в уши,двумя руками за.....
    anjey
  7. злой партизан Сегодня, 08:36
    Т.е. теперь американских дипломатов будут мучить не только ночные голоса из-за стен посольства, но и ночные кошмары в виде медведя в тельняшкеbelay
    злой партизан
    1. cniza Сегодня, 08:49
      Угу , и хоровод матрешек. laughing
      cniza
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:46
    Завезите на Кубу стандартный набор.ПКР ,ПВО,Для начало.И начните под Гуантанамо горизонтальное бурение в интересах народного хозяйтва Кубы. С намёком на закладку ядерного заряда.Пусть база в Гуантанамо превратится в заложника определённых обстаятельств И пусть верещат про закладку зарядов в сторону "свободного мира"! laughing А в этот момен завозите на Кубу хоть " Тополь" ,"Ярс" и тд.
    Наблюдатель2014
  9. Fan-Fan Сегодня, 08:49
    Для начала надо объявить о только оборонительной направленности такой базы, т.е. база с противоракетами. Точно также, как и они говорят по свою базу в Румынии.
    Эх жаль, что Путин вывел наши базы оттуда, да бедно тогда жили, но думать надо было наперёд, так как вернуться сейчас будет гораздо сложнее. Тут пишут "за какие бабки" - ошибаются, "бабки" найти можно, простой пример, меньше выделять театрам,а то они просто жируют и разворовывают государственные деньги - бывшая жена Джигарханяна разбогатела в театре невероятно, а Гоголь-центр с Серебрянниковым?
    В сегодняшнее время - лучше меньше театров, но больше баз.
    Fan-Fan
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:58
      Fan-Fan
      "бабки" найти можно, простой пример, меньше выделять театрам,а то они просто жируют и разворовывают государственные деньги - бывшая жена Джигарханяна разбогатела в театре невероятно, а Гоголь-центр с Серебрянниковым?
      Ха-ха -ха! laughing good Вот он камень предкновения и чёрная дыра российской экономики! Театры! wassat laughing
      Наблюдатель2014
    2. Комментарий был удален.
  10. askort154 Сегодня, 08:55
    "База была закрыта в 2002 году. Владимир Владимирович решил, что её обслуживание слишком дорого обходится России..."

    Кто ему надул в уши ?!
    В это время, министром финансов был г. Кудрин ! Дорого кормить своих ? Потом будет гораздо дороже, кормить чужих. Сейчас уже, Куба нас не примет. Мы их предали. К тому же, сегодня туда , как всегда - молча, тихо, без пыли и шума, заходят китайцы. yes
    askort154
  11. iliitchitch Сегодня, 08:55
    На Кубе база зачем ? Ну зачем нам нахрен на Кубе база ? Что такого , кроме понтов , туда можно притаранить , чтобы поиметь профит ? Разве что у полосатых торчков падучую вызовем ненадолго , стратегически ничего не поимеем . Вот с Вьетнамом - это тема .
    iliitchitch
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:05
      Цитата: iliitchitch
      На Кубе база зачем ? Ну зачем нам нахрен на Кубе база ? Что такого , кроме понтов , туда можно притаранить , чтобы поиметь профит ?

      банальный "Калибр" с непонятной боеголовкой...устроит?
      Дедкастарый
      1. iliitchitch Сегодня, 09:19
        Цитата: Дедкастарый
        банальный "Калибр" с непонятной боеголовкой...устроит?

        Не , не устроит . Торчки сами копытами щёлкнут , зачем с ними воевать-то . Смысл на Кубу "Калибры" тащить , если издалека можно впендюрить при необходимости , и не "Калибрами" . Нету профита , hi .
        iliitchitch
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:31
          Цитата: iliitchitch
          . Нету профита ,

          а подлётное время, а ? winkда и зона покрытия...
          Дедкастарый
  12. rudolff Сегодня, 08:59
    Не будет никаких баз ни на Кубе, ни во Вьетнаме. Раньше Путину думать надо было, когда эти базы закрывал и когда долги прощал. Могли бы полвека бесплатно ими пользоваться. А сейчас, даже если и согласятся, что маловероятно, такой счет выставят, мало не покажется. В лучшем случае ПМТО. Пара плавпричалов да плавмастерская.
    rudolff
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:07
      Цитата: rudolff
      Не будет никаких баз ни на Кубе, ни во Вьетнаме. Раньше Путину думать надо было, когда эти базы закрывал и когда долги прощал

      не нужно такого пессимизма,Подплав,всё течёт,всё меняется wink
      Дедкастарый
  13. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:06
    Куба, конечно же, примет нас, но потребует взять себя на содержание. Тогда это было оправданно, т.к. у СССР было очень мало МБР, а БРСД были сотни штук. Сейчас Россия имеет свыше 500 МБР всех типов и сотни стратегических КР воздушного базирования. Лучшим вариантом считаю выход из СНВ и начало выпуска МБР "Курьер" и орбитальных МБР.
    Krasnyiy komissar
  14. Million Сегодня, 09:15
    Путин на это вряд ли согласится
    Million
  15. Mestny Сегодня, 09:23
    Цитата: ID90
    не для этого путин её закрывал, чтобы сейчас вдруг открыть.
    Сирийцы предлагали ещё 15 лет назад Тартус превратить в полноценную базу, даже изыскания провели и проект был.

    Это и есть искусство управления - быть способным реагировать на изменяющиеся условия. Тот Путин, который закрывал, не совсем тот, который сейчас открывает. Ситуация изменилась.
    Это только твердолобая упёртость о том, что он плохой руководитель и ему "надоуходить" не меняется - всё, что бы ни делал, всё плохо.
    Mestny
  16. weksha50 Сегодня, 09:25
    Вот... сколько можно пустые разговоры в Думе вести ?
    Первое - а пустит ли Куба к себе ? Фиделя уж нет, а Рауль - далеко не Фидель... Взгляды у них на одни и те же вещи даже при жизни Фиделя были иногда разные, но он шел в русле (в кильватере) Фиделя, не допуская громких разногласий...
    Второе - с Вьетнамом практически аналогичная ситуация...
    Третье - где деньги на базы, Зин ? Тьфу.... Франц ?
    weksha50
  17. Viktor.12.71 Сегодня, 09:26
    Зачем нужна база на Кубе если любой подводный ракетоносец может накрыть территорию США не выходя из порта? Сейчас не 62-год, сейчас достаточно выйти из договора РСДМ.
    Viktor.12.71
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:29
      Цитата: Viktor.12.71
      Зачем нужна база на Кубе если любой подводный ракетоносец может накрыть территорию США не выходя из порта?

      а зачем штатам вокруг нас базы? у них тоже АПЛ имеются,и поболе чем у нас.
      Дедкастарый
      1. свой1970 Сегодня, 09:52
        а затем что основная масса больших городов США размещена вдоль побережья - а у нас достаточно далеко.Прорыв к побережью США наших АПЛ - уже северный лис США, а вот прорыв к нашему побережью их АПЛ - гораздо неоднозначнее. Не удивлюсь наличию, например, подводного ядерного рубежа обороны где-нибудь на приличном удалении от наших границ. Да даже банальные управляемые минные поля могут прилично ИМ кайф обломать

        Именно поэтому они как ужаленные и тащат свои базы к нашей границе...
        свой1970
  18. ROM1077 Сегодня, 09:29
    давно пора. под видом защиты берегов сша от корейской угрозы подогнать туда корабли с калибрами сс 400 поставить пускай матрасники нервничяют
    ROM1077
  19. SCHWERIN Сегодня, 09:49
    А Кубу то спросили?
    SCHWERIN
  20. Tarasios Сегодня, 09:53
    американцы исходят из логики, что "до них далеко", а потому наглеют безмерно, упиваясь безнаказанностью. Особенно в последние годы. Потому российская военная база у них под боком была бы неплохой занозой и крепким напоминанием, что "не всё так просто". А тем, кто боится "усиления напряжённости" хочется заметить, что постоянное избегание боя - далеко не лучшая стратегия. Зачастую явная готовность дать хорошей сдачи останавливает нападающего...
    Tarasios
  21. win9090 Сегодня, 09:55
    Ха еще бы кто дал ее там сделать))
    Сейчас не 1962
    win9090
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