Daily Mail: Путину предложили восстановить военную базу на Кубе
«Два ключевых сторонника Владимира Путина» выдвинули предложение восстановить военную базу на Кубе. Такой шаг может привести к новому ракетному кризису, пишет газета Daily Mail. Статью приводит ИноТВ.
По его словам, Москва должна «решительно отреагировать на размещение США ракетных систем на границе России».
Позднее глава этого же комитета Виктор Бондарев повторил призыв, добавив, что «России стоит обдумать восстановление российской военной базы и во Вьетнаме».
Автор напоминает, что Российская база была развёрнута на Острове свободы в районе Гаваны в 1962 году – «именно тогда разразился Карибский ракетный кризис, который едва не привёл к ядерной войне. Советская база на Кубе была самой крупной в своём роде».
База была закрыта в 2002 году. Владимир Путин решил, что её обслуживание слишком дорого обходится России, которая к этому времени начала направлять значительные средства на развитие группировки разведывательных спутников.
Бондарев также призвал и к восстановлению военного присутствия в Азии.
Наша база на Кубе – военно-морская и авиационная в комплексе – должна быть. Это ключевой момент,– приводит газета заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.
По его словам, Москва должна «решительно отреагировать на размещение США ракетных систем на границе России».
Позднее глава этого же комитета Виктор Бондарев повторил призыв, добавив, что «России стоит обдумать восстановление российской военной базы и во Вьетнаме».
Полагаю, что усиление напряжённости в мире, откровенное вмешательство во внутренние дела стран – исторических партнёров России не исключают нашего возвращения в Латинскую Америку,сказал Бондарев, добавив, что подобный шаг должен в любом случае быть согласован с кубинцами.
Автор напоминает, что Российская база была развёрнута на Острове свободы в районе Гаваны в 1962 году – «именно тогда разразился Карибский ракетный кризис, который едва не привёл к ядерной войне. Советская база на Кубе была самой крупной в своём роде».
База была закрыта в 2002 году. Владимир Путин решил, что её обслуживание слишком дорого обходится России, которая к этому времени начала направлять значительные средства на развитие группировки разведывательных спутников.
Бондарев также призвал и к восстановлению военного присутствия в Азии.
Мы должны также подумать и о возвращении российского ВМФ во Вьетнам с разрешения местного правительства,отметил глава комитета.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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