09:56 07 ноября

Замглавы МИД о будущем российских баз в Сирии

Масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над террористами будут зависеть от складывающейся обстановки, но обе базы, скорее всего, останутся, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова.



Я думаю, что базы у нас останутся. В каком виде – я не могу сказать, я не министр обороны, за этим к нему лучше обращаться,
сказал дипломат агентству.


В марте 2016 года президент РФ принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Москва не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и техники и обучению военных специалистов, по-прежнему функционируют авиабаза «Хмеймим» и пункт МТО ВМФ в Тартусе. Кроме того, в Сирии действует российский центр по примирению.

По словам Сыромолотова, если у группировки ИГ (запрещена в РФ) осталось порядка 10% от завоеванной ранее территории, то «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) продолжает действовать, и с ней ведется борьба. Кроме того, отдельные банды в Сирии перемещаются между группировками, действуя иногда самостоятельно.

У нас очень часто вступают неожиданные игроки, которых на поле не было, а потом они появились, и ситуация кардинальным образом меняется,
отметил замминистра, приведя в пример результаты курдских выборов, которые могут повлиять на то, какую они в дальнейшем займут сторону.

Поэтому (что-то) гарантировать и назначать сроки сейчас просто не имеет реальных перспектив,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 08:57
    А почему заголовок на английском?Bad Russians?
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 09:06
      ....и базы оставлять и помогать в создании современной сирийской армии.
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 09:08
        Если мы оттуда уйдем Сирию сожрут , мы потеряем контроль Б.В. и средиземного моря.
        cniza
        1. 210окв Сегодня, 09:10
          Уходить нельзя .Более того,необходима база в Северной Африке на побережье
          Цитата: cniza
          Если мы оттуда уйдем Сирию сожрут , мы потеряем контроль Б.В. и средиземного моря.
          210окв
          1. cniza Сегодня, 09:11
            Что то подсказывает Ливия самый подходящий вариант . Приветствую hi
            cniza
          2. NIKNN Сегодня, 09:16
            Замглавы МИД о будущем российских баз в Сирии
            Будущее должно быть прекрасным.
            Василий Иванович и Петька мечтают о будущем. — Жизнь, Василий Иванович, будет прекрасна и удивительна. Консерваторию построим… — Правильно, Петька, а сверху пулеметы поставят. — Это зачем же пулемет, Василий Иванович? —А чтоб консервы не воровали.
            NIKNN
          3. den3080 Сегодня, 09:24
            Куба, Вьетнам, Ангола, Мозамбик и Ливия дополнительно к Сирии.
            Можно ещё Венесуэлу... занять)) и ... Никарагуа, выкопав предварительно, совместно с Китаем, альтернативный Панамскому канал.
            den3080
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:11
          Пусть матрасы занимаются досужими домыслами о будущем российских баз в Сирии . Мы-то знаем что Россия из Сирии не уйдёт ! good
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:16
            Но они то надеются , что санкциями нас задавят и мы будем вынужденно уйти. lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:23
              Блажен верующий . wink
              bouncyhunter
  2. ded100 Сегодня, 09:00
    Правильно базы нужно оставлять они некоторых отрезвляют!
    ded100
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:06
      Цитата: ded100
      базы нужно оставлять!

      Нужно присматривать за округой и бармалеями !
      Uncle Lee
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:09
    но обе базы, скорее всего, останутся

    Что значит "скорее всего"? Или дипломат привык выражаться только дипломатическим языком? Останутся на страх врагам и "радость" "партнерам", которые не приложив усилий для уничтожения боевиков (а наоборот помогая им) уже делят между собой сирийскую территорию.
    rotmistr60
  4. iliitchitch Сегодня, 09:17
    Ясное дело , базы останутся , руки дружбы у нас , надеюсь , уже не чешутся ПРОСТО ТАК . Базы , это такое успокоительное . Горячих пацанов упокоить кого в пустыне , а кого и в Мраморное море загнать и утопить .
    iliitchitch
    1. Грица Сегодня, 09:29
      а кого и в Мраморное море загнать и утопить
      Лучше в Мёртвое
      Грица
  5. weksha50 Сегодня, 09:19
    О полной победе пока еще рано говорить... Эта раковая опухоль уже расползлась по земному шарику...
    Правильно замминистра говорит о том, что часто в действие вступают нежданные, неизвестно откуда взявшиеся (ага...) силы...
    Так что базы должны оставаться во вполне боеспособном состоянии... Ради чего люди гибли, техника и деньги гробились ?
    Ведь стоит уйти оттуда России, свалят-уничтожат и Асада, и страну порвут в клочья...
    weksha50
  6. штольц Сегодня, 09:31
    Цитата: cniza
    Если мы оттуда уйдем Сирию сожрут , мы потеряем контроль Б.В. и средиземного моря.

    Даже трудно представить, как это мы раньше жили без Сирии, контроля Б.В. и Средиземного моря, но ведь жили и неплохо, кстати.
    штольц
  7. assa67 Сегодня, 09:51
    оставим Сирию-пройдет газопровод на гейропу от саудитов....и тогда действительно плохо будем жить(это к комменту штольца под матрасным флажком).....а так,в Сирии свои границы прикрываем на дальних рубежах,так сказать
    assa67
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