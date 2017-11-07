Замглавы МИД о будущем российских баз в Сирии

Я думаю, что базы у нас останутся. В каком виде – я не могу сказать, я не министр обороны, за этим к нему лучше обращаться,

У нас очень часто вступают неожиданные игроки, которых на поле не было, а потом они появились, и ситуация кардинальным образом меняется,

Поэтому (что-то) гарантировать и назначать сроки сейчас просто не имеет реальных перспектив,