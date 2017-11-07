Замглавы МИД о будущем российских баз в Сирии
Масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над террористами будут зависеть от складывающейся обстановки, но обе базы, скорее всего, останутся, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова.
В марте 2016 года президент РФ принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Москва не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и техники и обучению военных специалистов, по-прежнему функционируют авиабаза «Хмеймим» и пункт МТО ВМФ в Тартусе. Кроме того, в Сирии действует российский центр по примирению.
По словам Сыромолотова, если у группировки ИГ (запрещена в РФ) осталось порядка 10% от завоеванной ранее территории, то «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) продолжает действовать, и с ней ведется борьба. Кроме того, отдельные банды в Сирии перемещаются между группировками, действуя иногда самостоятельно.
Я думаю, что базы у нас останутся. В каком виде – я не могу сказать, я не министр обороны, за этим к нему лучше обращаться,сказал дипломат агентству.
В марте 2016 года президент РФ принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Москва не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и техники и обучению военных специалистов, по-прежнему функционируют авиабаза «Хмеймим» и пункт МТО ВМФ в Тартусе. Кроме того, в Сирии действует российский центр по примирению.
По словам Сыромолотова, если у группировки ИГ (запрещена в РФ) осталось порядка 10% от завоеванной ранее территории, то «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) продолжает действовать, и с ней ведется борьба. Кроме того, отдельные банды в Сирии перемещаются между группировками, действуя иногда самостоятельно.
У нас очень часто вступают неожиданные игроки, которых на поле не было, а потом они появились, и ситуация кардинальным образом меняется,отметил замминистра, приведя в пример результаты курдских выборов, которые могут повлиять на то, какую они в дальнейшем займут сторону.
Поэтому (что-то) гарантировать и назначать сроки сейчас просто не имеет реальных перспектив,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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