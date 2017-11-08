10:58 08 ноября

Кушать подано, господа!

В Москве кончилась еда, и граждане перешли на мясо нутрий: антикризисное блюдо подают в ресторанах с ноября прошлого года. Красивые женщины из России совершают интересные действия, дискредитирующие военнослужащих НАТО. Русские солдаты вступают в неудачные контакты с инопланетянами, отчего превращаются в камни. Читайте западную прессу!

В 2017 году в западной прессе множатся сенсационные сообщения об активной деятельности неких «русских», в том числе военнослужащих, а также о «расследованиях ЦРУ», чьим агентам удалось разобраться в таинственных происшествиях и разгадать все загадки атмосферы. Подобных фейков и нелепых публикаций становится всё больше. Совершенно очевидно, что новая волна холодной войны приводит к появлению самой извращённой пропаганды. Трудно представить, что в стычки русских с пришельцами верит европейский или американский обыватель. Или всё-таки верит?

Популярная британская газета «Экспресс» в феврале 2017 года поведала широкой публике об «атаке» русских солдат: военнослужащие российской армии напали на НЛО и даже сумели сбить летающую тарелку (на скриншотах вы видите кадры из ролика: те самые солдаты и те самые инопланетяне).


Кушать подано, господа!




Как рассказал корреспондент Джон Остин, российские военные сбили НЛО, прежде чем «выжившие пришельцы» пошли в контратаку и убили солдат.

Эта сенсационная информация поступила в редакцию прямо из «рассекреченного доклада ЦРУ». Всего, согласно данным ЦРУ, инопланетянами было убито «23 российских солдата». В качестве способа уничтожения живой силы противника пришельцы избрали окаменение: все 23 солдата «были превращены инопланетянами в камень». Сначала сами пришельцы «превратились в светлый шар».

Документ ЦРУ, сообщает издание, «был похоронен среди тысяч рассекреченных файлов». И лишь позднее попал в Интернет с разрешения разведывательного агентства.

Доклад был создан 27 марта 1993 года. Вообще-то, его оригинал представляет собой «перевод ЦРУ» сообщения украинской газеты «Тернополь вечерний».

Эта газета информировала читателей, что после потери Михаилом Горбачёвым власти в 1991 году многие материалы КГБ «нашли дорогу в ЦРУ». Сюда же попало и «250-страничное досье» об атаке русскими солдатами неопознанного летающего объекта. Досье сопровождалось «фотографиями и свидетельствами очевидцев».

В бумагах говорится, что над войсковой частью, участвующей в проходивших манёврах в Сибири, появилась «летающая тарелка». Один солдат открыл по ней огонь и сбил её. Сообщается, что из сбитой тарелки вышли «пять низкорослых гуманоидов с большими головами и большими чёрными глазами».

Выжили два солдата. Они-то и описали, что пять существ «слились в блестящий белый сферический светящийся шар, который гудел и шипел». Затем шар взорвался, и, как утверждается очевидцами, 23 солдата, оцепившие объект, «были превращены в камни».

Двое выжили только потому, что не попали в круг света.

В докладе ЦРУ говорится, что, согласно «данным КГБ», останки «окаменевших солдат» были перевезены «в секретное исследовательское учреждение под Москвой».

Специалисты полагают, что источник энергии, неизвестный землянам, «мгновенно изменил структуру живых организмов солдат, превратив их в вещество, молекулярная структура которого ничем отличается от известняка».

Представитель ЦРУ заявил, что это «очень опасный случай», поскольку «пришельцы обладают таким оружием и технологиями, которые выходят за рамки всех наших представлений».

В документе не объясняется, почему ЦРУ взяло за основу статью в украинской газете. Также любопытно, что в качестве источника информации называется канадский еженедельный дайджест «новостей мира». Этот «источник» славился в те годы «вымышленными» публикациями.

Сайт, посвящённый НЛО, и канал «YouTube Lionsground» в один голос предостерегают: «Следует осторожно относиться к публикациям ЦРУ в Интернете, поскольку это может быть дезинформация».

Впрочем, не только ЦРУ промышляет подобными штуками.

Дебора Хэйнс во влиятельной газете «The Times» привела февральское заявление босса внешней разведки Эстонии Микка Маррана (Mikk Marran). По его словам, русские могут устроить провокации для военнослужащих НАТО, которые разместятся на территории стран Восточной Европы в соответствии с новым соглашением о ротации сил.

Впрочем, и Великобритания, и Эстония «месяцами учили» своих солдат противостоять коварству русских.

Марран указал, что целью «провокации» является дискредитация планов Североатлантического альянса по укреплению его восточной границы. Как пишет «The Times», методы воздействия русских на военных натовцев состоят в поиске компромата в социальных сетях и расстановке «медовых ловушек». Последнее означает засылку кремлёвскими спецслужбами за границу красивых женщин, чей будущий путь раздваивается: красавица может либо «завербоваться», либо устроить специальные «провокации» в интересах «русских спецслужб».

В статье объясняется, что натовские военные, разумеется, не будут сидеть на месте: им придётся ездить из своих войсковых частей «в города». Там они могут зайти в питейные заведения. И вот в этих-то условиях высока вероятность «провокации драк» и «традиционные медовые ловушки».

Поэтому британские и эстонские военные заранее перебрали все варианты русской тактики и соответственно подготовили восемьсот британских солдат к размещению в Эстонии. По словам начальства, «шпионских игр в стиле холодной войны» следует избежать.

С тех пор, заметим, о «русских красавицах», опутавших кремлёвскими сетями доверчивых натовцев, ничего не сообщалось. Должно быть, все восемьсот воинов альянса благополучно завербованы и дали присягу по Интернету самому Путину.

Зато появились другие сообщения. Например, пресса Нидерландов рассказала о том, как голодающий русский народ перешёл на мясо нутрий. Бургеры с нутриями успешно подают в столице России «кулинары». Об этом в ноябре 2016 года написало издание «De Volkskrant» (приложив соответствующую фотографию грызуна).



По «данным» этой газеты, в Москве открыт ресторан, где подают на стол бургеры. Внутри «пирожка» — мясо нутрии. Такая еда якобы является отчаянным шагом правительства: ведь русским людям не хватает мяса. Причина голода — ответные действия Кремля на санкции Запада: из-за контрсанкций русский народ остался практически без пищи. Однако выход найден: «кулинары» приготовили «старое национальное блюдо» с мясом «крыс» (крысами нутрии названы в оригинальном материале).

Владимир Корнилов, обозреватель РИА «Новости», на днях высмеял эту публикацию.

Сочинения о «мясе крыс» и прочие бредовые сочинения о России периодически печатаются в ведущих газетах Нидерландов — «страны, которую часто представляют как одного из лидеров в мировых рейтингах свободы печати», напоминает Корнилов. «С завидной регулярностью голландские СМИ генерируют пропагандистские страшилки о России, пугающие своей примитивностью и однобокостью», — добавляет он.

«De Volkskrant» — не жёлтая газетка, а одно из ведущих изданий голландского истеблишмента, указывает обозреватель.

«Огромная статья была посвящена, казалось бы, совершенно безобидному поводу: в Москве открылся ресторан южнорусской кухни, в котором подавалось немало деликатесов, включая мясо нутрии. Все бы ничего, но газета вынесла на первую полосу громкий заголовок: "Россия переходит на крыс" (да-да, это нутрию крысой назвали). И постоянно подводила к мысли о том, что после того как Россия в ответ на "крымские санкции" ответила Западу продуктовыми контрсанкциями, московский средний класс стал испытывать жуткую нужду в мясе. Вот и давится теперь, бедный, "крысятиной"».


Зачем нужна эта новая волна бредовой антироссийской пропаганды?

Для поддержания образа врага и успешной торговли оружием.

Голландский журналист Эрик ван де Бек, посетивший Россию для участия в конференции Европейской ассоциации журналистского образования, проходившей при факультете журналистики МГУ, отмечает, что в его стране и на Западе идёт демонизация России. Это попросту выгодно НАТО и торговцам оружием:

«Конечно, они должны подумать дважды перед тем, как вторгаться в Россию, потому что Россия — это вам не Ирак. Просто это выгодно для роста торговли оружием. Это выгодно для НАТО. Потому что они нуждаются в наличии врага, а Россия — самый удобный кандидат для этого».


Очевидно, заметим, скоро русские съедят всех нутрий и перейдут на мясо иностранцев. Голландская пресса должна предостеречь солдат НАТО и инопланетян: первыми будут съедены они. Голодные русские красавицы уже выехали в Эстонию.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый Сегодня, 06:54
    В Москве кончилась еда, и граждане перешли на мясо нутрий
    :нутрии неплохо,как и ондатра...но у нас ещё ёжики не закончились...
    Дедкастарый
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:59
      В бумагах говорится, что над войсковой частью, участвующей в проходивших манёврах в Сибири, появилась «летающая тарелка». Один солдат открыл по ней огонь и сбил её.
      отпуск то дали бойцу? soldier
      Дедкастарый
      1. Смог Сегодня, 07:33
        Цитата: Дедкастарый
        отпуск то дали бойцу?

        А то..., конечно дали. А еще значок- Ворошиловский стрелок! laughing
        Смог
      2. Венд Сегодня, 10:37
        Цитата: Дедкастарый
        В бумагах говорится, что над войсковой частью, участвующей в проходивших манёврах в Сибири, появилась «летающая тарелка». Один солдат открыл по ней огонь и сбил её.
        отпуск то дали бойцу? soldier

        Сбить летающую тарелку из Калашнкова, супер крутые технологии у инопланетян laughing
        Венд
    2. saturn.mmm Сегодня, 07:08
      Цитата: Дедкастарый
      :нутрии неплохо,как и ондатра...

      Мясо нутрий очень неплохо на вкус, в отличие от крыс нутрии питаются практически только овощами, в редких случаях моллюсками. Не понимаю предвзятости к этим зверькам, почему французам лягушек можно а русским нутрий нельзя?
      saturn.mmm
      1. Кот Маркиз Сегодня, 07:43
        Любопытна история того как французы стали жабоедами. Дело в том, что в средние века крестьянина и простого горожанина за поеданиечего либо с земель господ просто вешали без всякой жалости. А все земли во Франции тогда принадлежали королю и господам.Таk же и с реками и озерами: на господских землях-рыбу и раков нельзя было есть. Запрет не касался только змей, жаб и лягушек-вот их то и стали поедать голодающие простолюдины. Потом типа это стыдливо назвали "частью французской кухни".
        Кот Маркиз
        1. andj61 Сегодня, 09:37
          Цитата: Кот Маркиз
          Любопытна история того как французы стали жабоедами. Дело в том, что в средние века крестьянина и простого горожанина за поеданиечего либо с земель господ просто вешали без всякой жалости. А все земли во Франции тогда принадлежали королю и господам.Таk же и с реками и озерами: на господских землях-рыбу и раков нельзя было есть. Запрет не касался только змей, жаб и лягушек-вот их то и стали поедать голодающие простолюдины. Потом типа это стыдливо назвали "частью французской кухни".

          Стоит добавить ещё и улиток! Эти слизни точно так же стали блюдом французской кухни, и даже деликатесом! bully hi
          andj61
          1. Krasnodar Сегодня, 10:12
            Цитата: andj61
            Цитата: Кот Маркиз
            Любопытна история того как французы стали жабоедами. Дело в том, что в средние века крестьянина и простого горожанина за поеданиечего либо с земель господ просто вешали без всякой жалости. А все земли во Франции тогда принадлежали королю и господам.Таk же и с реками и озерами: на господских землях-рыбу и раков нельзя было есть. Запрет не касался только змей, жаб и лягушек-вот их то и стали поедать голодающие простолюдины. Потом типа это стыдливо назвали "частью французской кухни".

            Стоит добавить ещё и улиток! Эти слизни точно так же стали блюдом французской кухни, и даже деликатесом! bully hi

            В Краснодарском "Фрателли" их классно готовят ... будете в Краснодаре - рекомендую. Бургундские виноградные.
            Krasnodar
          2. Кот Маркиз Сегодня, 10:53
            Стоит добавить ещё и улиток!

            Да, вы абсолютно правы-улиток, которые, пожирали виноградники, разрешалось не только есть, но и было даже правило-нищих и всех желающих привозили на господские виноградники именно для собирания улиток-которые и были единственной платой за эту работу.
            Кот Маркиз
      2. 73bor Сегодня, 08:08
        Просто упоротые голландцы не знают, что до революции в России в различного рода забегаловках подавали жареных воробьёв ! am
        73bor
        1. Krasnodar Сегодня, 10:13
          Цитата: 73bor
          Просто упоротые голландцы не знают, что до революции в России в различного рода забегаловках подавали жареных воробьёв ! am

          В Китае до сих пор их подают
          Krasnodar
    3. 210окв Сегодня, 08:20
      Этот ресторан действительно открыт моим земляком с Кубани.Это же прекрасное мясо!Да что объяснять..Они и гречку не едят..Хавайте господа что дадут..А дадут вам на западе лажу полную!
      Цитата: Дедкастарый
      В Москве кончилась еда, и граждане перешли на мясо нутрий
      :нутрии неплохо,как и ондатра...но у нас ещё ёжики не закончились...
      210окв
    4. Nikolaevich I Сегодня, 09:47
      Цитата: Дедкастарый
      у нас ещё ёжики не закончились.

      Немедленно исключите из своего меню ёжиков ! Во первых-ёжики плохо размножаются в неволе...во вторых :а вдруг в мясе ёжиков много пуринов и холестерина ?! what А вот мясо нутрий является диетическим ! good
      Nikolaevich I
    5. Олег Толстой Сегодня, 10:50
      Ежик в тумане - вообьще страшный и легендарный русский зверь! Если ему ставить блюдечко с молоком в одно и то-же место, он будет при ходить туда всегда, да и прокисшей сметаны хватит, и можно на землю выливать, ему по барабану, мало того и детишки от ежихи этого ежика будут туда приходить и искать молочко.. Использование дрессированных в третьем поколении ежиков, дает неограниченные возможности для диверсий. От опустошения продуктовых складов НАТО, до транспортировки портативных ядерных фугасов.
      Олег Толстой
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:02
    В азии едят саранчу, тараканов, змей и прочую живность и никто не возникает....
    Uncle Lee
    1. К0щей Сегодня, 07:07
      Uncle Lee, ну так с ними воевать не планируется)) про КНДР наверняка еще больший бред пишут.
      К0щей
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:09
        Бред, бред и бредятина....Неужели этому верят ?
        Uncle Lee
  3. Soho Сегодня, 07:08
    ну наше ТНТ посмотреть (в особенности творения Прокопенко), так там и не такое увидишь lol
    Soho
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:09
      Цитата: Soho
      ну наше ТНТ посмотреть (в особенности творения Прокопенко),

      не путать "дом-2" с РЕН-ТВ ! wink
      Дедкастарый
  4. алекс-сп Сегодня, 07:14
    В общем то, нутрия на вкус вполне... пробовал и не отказался от добавки.
    бобра готовить сложнее, но их зато еще очень много. живем и без забугорной свинины. tongue
    алекс-сп
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:28
      Цитата: алекс-сп
      бобра готовить сложнее,

      да ну его...воняет,хоть святых выноси... wassat
      Дедкастарый
      1. алекс-сп Сегодня, 07:35
        я про то же, но вовремя и правильно ободранный и приготовленный вполне съедобен, особенно после целого дня ходовой охоты...
        алекс-сп
        1. parusnik Сегодня, 08:08
          Мясо жестковато....у бобра...Но если правильно приготовить...
          parusnik
          1. andj61 Сегодня, 09:41
            Цитата: Дедкастарый
            Цитата: алекс-сп
            бобра готовить сложнее,

            да ну его...воняет,хоть святых выноси... wassat

            Цитата: алекс-сп
            я про то же, но вовремя и правильно ободранный и приготовленный вполне съедобен, особенно после целого дня ходовой охоты...

            Цитата: parusnik
            Мясо жестковато....у бобра...Но если правильно приготовить...

            Сколько на сайте любителей бобров... what
            А так и волчьи рёбра после целого дня охоты - деликатес! hi
            andj61
  5. svp67 Сегодня, 07:22
    «De Volkskrant» — не жёлтая газетка, а одно из ведущих изданий голландского истеблишмента,
    редакция которого здорово злоупотребила каннабисом....
    svp67
  6. Krasnodar Сегодня, 07:32
    Про НЛО напомнило мне анекдот:
    Идёт девушка по парку, тут приземляется тарелка, оттуда выходит инопланетянин, занимается с девушкой любовью и улетает. Девушка остаётся довольной, рассказывает это своей подружке и они идут в парк вдвоём.
    Опять прилетает тарелка, выходит инопланетянин, берет двоих девушек и улетает.
    Девчонки с радости рассказывают всей общаге, идут всей толпой вечером в парк, прилетает тарелка, выходит инопланетянин, ублажает 30 девушек, после чего лежит и курит.
    - Скажи, у вас там все такие? - спрашивает пришельца одна из девушек
    - Все, но летающий тарелка есть только у меня и Гоги ...
    Krasnodar
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Зато с каким удовольствием и смакуя "трудности" русских западный читатель читает это. Если есть спрос будут и предложения.
    rotmistr60
  8. Masya Masya Сегодня, 07:40
    Интересно из какого такого оружия российские военные сбили НЛО? После таких публикаций всем прочим в Россию не только соваться не надо, а стороной обходить и чем дальше, тем лучше... wink кто его знает, что у нас еще в загашнике припрятано! lol
    Masya Masya
    1. алекс-сп Сегодня, 08:22
      Из того-же, что и челябинский метеорит...
      алекс-сп
    2. Nikolaevich I Сегодня, 09:56
      Цитата: Masya Masya
      Интересно из какого такого оружия российские военные сбили НЛО?

      Господя! У этой истории "борода" длиннее,чем у манхэттенского узбека !
      Nikolaevich I
  9. parusnik Сегодня, 08:07
    Внутри «пирожка» — мясо нутрии. Такая еда якобы является отчаянным шагом правительства
    ..Какие глупые, между прочим , нутрии это не только ценный мех, но и несколько килограммов вкусного диетического мяса..Жаль, сейчас на рынке, мясо нутрии дороже говядины и свинины..Да и понятно, для разведения нужны условия, бассейн, фрукты, овощи..При тоталитарном режиме многие у нас нутрий держали..вода дешевая, корм почти дармовой, выписал за копейки фруктовую не кондицию в совхозе вот тебе и корм, да и на подворье у каждого садик был..На рынке самая дешевая курица была, после нее нутрия, за ней шел кролик, говядина , свинина...В духовке запечешь ...ммммм...мясо с жирком во рту тает...Да.. а шкурки в заготконтору сдавали...
    parusnik
    1. Nikolaevich I Сегодня, 10:00
      Мясо нутрии считается диетическим,как крольчатина,индейка,курятина...хотя и является красным. good
      Nikolaevich I
  10. Мих1974 Сегодня, 08:20
    am Дебилы столеросовые, нутрия это - вкуснейшее, жирное, но диетическое мясо!! Да, да, не удивляйтесь, "проверено на себе" и на "очень привередливых". Как раз именно домашние откормленные "падшими" яблоками и травой самые и жырные и вкусные. good Помимо классических - шашлык, жаркое, компченая, профессионалы делают - котлеты, жаркое с картошкой. /залил клавиатуру слюной/
    Очень сожалению что в наши северные регионы не завозят тушки нутрий. Можете просто поверить - никакое мясо по вкусности и "легкости" рядом не валялось. wink
    ПыСы: от себя замечу (про "крыс") - те кто видел как есть нутрия, знает что она НИКОГДА не есть гниль или "дерьмо", завсегда аккуратку обкусает хорошую часть яблочка (другого фрукта), а остальное - выбросит. good
    Мих1974
  11. astronom1973n Сегодня, 08:29
    В Харькове в 1983 году довелось испробовать мясо нутрии.Нормально и вкусно.Если бы не сказали-не понял бы.У деда жена была полячка,а жили в Харькове,где после тяжелого ранения остались жить и познакомились в госпитале.Как она готовила!!!!
    astronom1973n
  12. vladimirvn Сегодня, 08:46
    Когда наши СМИ начинают писать (постить) бред, значит в стране совсем хреново, жди какого то ни будь крупного кидалова. Неужели опять деньги менять будут? laughing
    vladimirvn
  13. злой партизан Сегодня, 09:00
    пять существ «слились в блестящий белый сферический светящийся шар, который гудел и шипел»

    По-ходу в унитаз слились. what
    злой партизан
  14. Васся Вассин Сегодня, 09:02
    Цитата: Дедкастарый
    Цитата: Soho
    ну наше ТНТ посмотреть (в особенности творения Прокопенко),

    не путать "дом-2" с РЕН-ТВ ! wink


    Вы что, как можно? Никогда не путаем эти одного поля ягоды!
    Васся Вассин
  15. злой партизан Сегодня, 09:07
    Мясо нутрии, говорите...Нутрию не ел, а вот ондатру пробовал. А я ещё шашлыки из бобра ел и мясо рыси жарил yes ..Значит я вообще сильно голодаю, чтоли? what
    злой партизан
  16. Selin Andrey Сегодня, 09:52
    У меня медведь случайно порвал струны на балалайке (был пьян). Где взять новые - не знаю. Струны под санкциями, а лошадей Пржевальского, из жил которых можно было бы сделать, мы давно съели. Ещё при прадедушке.
    Selin Andrey
    1. злой партизан Сегодня, 09:56
      Цитата: Selin Andrey
      Где взять новые - не знаю.

      Лыко решает все проблемы: и проблему лаптей и проблему струн. yes Правда балалайка у Вас будет размером с контрабас и натягивать струны надо будет при помощи провинившегося медведя, но то такое...
      злой партизан
  17. Pacifist Сегодня, 10:28
    Очевидно, заметим, скоро русские съедят всех нутрий и перейдут на мясо иностранцев. Голландская пресса должна предостеречь солдат НАТО и инопланетян: первыми будут съедены они. Голодные русские красавицы уже выехали в Эстонию.

    Да, да. И по устоявшейся традиции, все родственники им сделали заказы, каких именно иностранцев предпочтительно привезти в подарок... сам слышал. bully
    Pacifist
  18. Kulneff2009 Сегодня, 10:44
    Значит и у амеров свое Ren-tv есть!!!!!!!!!! Не только нам мозги выносят!
    Kulneff2009
  19. Dmitry Kuzhilney Сегодня, 10:45
    Какой бред...
    Или это юмор такой?..
    Dmitry Kuzhilney
  20. Vik66 Сегодня, 10:46
    Мясо нутрии, кстати, диетическое ! Кролику фору даст 100 очков вперед ! Отец разводил в 80-е годы, целая ферма была. До сих пор слюнки текут... laughing
    Vik66
  21. Dimy4 Сегодня, 10:48
    Робин-бобин Барабек слопал сорок человек (НАТОвцев), а потом и говорит: "Мне понравились они" fool
    Dimy4
  22. multipulti Сегодня, 10:51
    бред какой-то!
    multipulti
  23. Клон Сегодня, 10:53
    Брехуху-фантасты... но повеселили. laughing
    Клон
  24. Олег Толстой Сегодня, 10:56
    Цитата: алекс-сп
    В общем то, нутрия на вкус вполне... пробовал и не отказался от добавки.
    бобра готовить сложнее, но их зато еще очень много. живем и без забугорной свинины. tongue


    Так в Литве давно уже беглых из тоталитарной Беларуси бобров жрут.. И недавно, на Родине всех бобров решили поставить заслон этому безобразию! https://news.tut.by/society/527717.html
    Олег Толстой
  25. OlegLex Сегодня, 10:57
    кстати классное мясо, мало чем отличается от мяса кролика. Так что правильно голандцы боятся от голода мы точно не помрём. Да и вообще у них в отношении нас патологический страх, Как Петр который первый напугал, так до сих пор и боятся, знают сучьи дети что под водовку мы что хочешь съедим
    OlegLex
Картина дня