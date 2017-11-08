Кушать подано, господа!

«Огромная статья была посвящена, казалось бы, совершенно безобидному поводу: в Москве открылся ресторан южнорусской кухни, в котором подавалось немало деликатесов, включая мясо нутрии. Все бы ничего, но газета вынесла на первую полосу громкий заголовок: "Россия переходит на крыс" (да-да, это нутрию крысой назвали). И постоянно подводила к мысли о том, что после того как Россия в ответ на "крымские санкции" ответила Западу продуктовыми контрсанкциями, московский средний класс стал испытывать жуткую нужду в мясе. Вот и давится теперь, бедный, "крысятиной"».

«Конечно, они должны подумать дважды перед тем, как вторгаться в Россию, потому что Россия — это вам не Ирак. Просто это выгодно для роста торговли оружием. Это выгодно для НАТО. Потому что они нуждаются в наличии врага, а Россия — самый удобный кандидат для этого».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru