Кушать подано, господа!
В Москве кончилась еда, и граждане перешли на мясо нутрий: антикризисное блюдо подают в ресторанах с ноября прошлого года. Красивые женщины из России совершают интересные действия, дискредитирующие военнослужащих НАТО. Русские солдаты вступают в неудачные контакты с инопланетянами, отчего превращаются в камни. Читайте западную прессу!
В 2017 году в западной прессе множатся сенсационные сообщения об активной деятельности неких «русских», в том числе военнослужащих, а также о «расследованиях ЦРУ», чьим агентам удалось разобраться в таинственных происшествиях и разгадать все загадки атмосферы. Подобных фейков и нелепых публикаций становится всё больше. Совершенно очевидно, что новая волна холодной войны приводит к появлению самой извращённой пропаганды. Трудно представить, что в стычки русских с пришельцами верит европейский или американский обыватель. Или всё-таки верит?
Популярная британская газета «Экспресс» в феврале 2017 года поведала широкой публике об «атаке» русских солдат: военнослужащие российской армии напали на НЛО и даже сумели сбить летающую тарелку (на скриншотах вы видите кадры из ролика: те самые солдаты и те самые инопланетяне).
Как рассказал корреспондент Джон Остин, российские военные сбили НЛО, прежде чем «выжившие пришельцы» пошли в контратаку и убили солдат.
Эта сенсационная информация поступила в редакцию прямо из «рассекреченного доклада ЦРУ». Всего, согласно данным ЦРУ, инопланетянами было убито «23 российских солдата». В качестве способа уничтожения живой силы противника пришельцы избрали окаменение: все 23 солдата «были превращены инопланетянами в камень». Сначала сами пришельцы «превратились в светлый шар».
Документ ЦРУ, сообщает издание, «был похоронен среди тысяч рассекреченных файлов». И лишь позднее попал в Интернет с разрешения разведывательного агентства.
Доклад был создан 27 марта 1993 года. Вообще-то, его оригинал представляет собой «перевод ЦРУ» сообщения украинской газеты «Тернополь вечерний».
Эта газета информировала читателей, что после потери Михаилом Горбачёвым власти в 1991 году многие материалы КГБ «нашли дорогу в ЦРУ». Сюда же попало и «250-страничное досье» об атаке русскими солдатами неопознанного летающего объекта. Досье сопровождалось «фотографиями и свидетельствами очевидцев».
В бумагах говорится, что над войсковой частью, участвующей в проходивших манёврах в Сибири, появилась «летающая тарелка». Один солдат открыл по ней огонь и сбил её. Сообщается, что из сбитой тарелки вышли «пять низкорослых гуманоидов с большими головами и большими чёрными глазами».
Выжили два солдата. Они-то и описали, что пять существ «слились в блестящий белый сферический светящийся шар, который гудел и шипел». Затем шар взорвался, и, как утверждается очевидцами, 23 солдата, оцепившие объект, «были превращены в камни».
Двое выжили только потому, что не попали в круг света.
В докладе ЦРУ говорится, что, согласно «данным КГБ», останки «окаменевших солдат» были перевезены «в секретное исследовательское учреждение под Москвой».
Специалисты полагают, что источник энергии, неизвестный землянам, «мгновенно изменил структуру живых организмов солдат, превратив их в вещество, молекулярная структура которого ничем отличается от известняка».
Представитель ЦРУ заявил, что это «очень опасный случай», поскольку «пришельцы обладают таким оружием и технологиями, которые выходят за рамки всех наших представлений».
В документе не объясняется, почему ЦРУ взяло за основу статью в украинской газете. Также любопытно, что в качестве источника информации называется канадский еженедельный дайджест «новостей мира». Этот «источник» славился в те годы «вымышленными» публикациями.
Сайт, посвящённый НЛО, и канал «YouTube Lionsground» в один голос предостерегают: «Следует осторожно относиться к публикациям ЦРУ в Интернете, поскольку это может быть дезинформация».
Впрочем, не только ЦРУ промышляет подобными штуками.
Дебора Хэйнс во влиятельной газете «The Times» привела февральское заявление босса внешней разведки Эстонии Микка Маррана (Mikk Marran). По его словам, русские могут устроить провокации для военнослужащих НАТО, которые разместятся на территории стран Восточной Европы в соответствии с новым соглашением о ротации сил.
Впрочем, и Великобритания, и Эстония «месяцами учили» своих солдат противостоять коварству русских.
Марран указал, что целью «провокации» является дискредитация планов Североатлантического альянса по укреплению его восточной границы. Как пишет «The Times», методы воздействия русских на военных натовцев состоят в поиске компромата в социальных сетях и расстановке «медовых ловушек». Последнее означает засылку кремлёвскими спецслужбами за границу красивых женщин, чей будущий путь раздваивается: красавица может либо «завербоваться», либо устроить специальные «провокации» в интересах «русских спецслужб».
В статье объясняется, что натовские военные, разумеется, не будут сидеть на месте: им придётся ездить из своих войсковых частей «в города». Там они могут зайти в питейные заведения. И вот в этих-то условиях высока вероятность «провокации драк» и «традиционные медовые ловушки».
Поэтому британские и эстонские военные заранее перебрали все варианты русской тактики и соответственно подготовили восемьсот британских солдат к размещению в Эстонии. По словам начальства, «шпионских игр в стиле холодной войны» следует избежать.
С тех пор, заметим, о «русских красавицах», опутавших кремлёвскими сетями доверчивых натовцев, ничего не сообщалось. Должно быть, все восемьсот воинов альянса благополучно завербованы и дали присягу по Интернету самому Путину.
Зато появились другие сообщения. Например, пресса Нидерландов рассказала о том, как голодающий русский народ перешёл на мясо нутрий. Бургеры с нутриями успешно подают в столице России «кулинары». Об этом в ноябре 2016 года написало издание «De Volkskrant» (приложив соответствующую фотографию грызуна).
По «данным» этой газеты, в Москве открыт ресторан, где подают на стол бургеры. Внутри «пирожка» — мясо нутрии. Такая еда якобы является отчаянным шагом правительства: ведь русским людям не хватает мяса. Причина голода — ответные действия Кремля на санкции Запада: из-за контрсанкций русский народ остался практически без пищи. Однако выход найден: «кулинары» приготовили «старое национальное блюдо» с мясом «крыс» (крысами нутрии названы в оригинальном материале).
Владимир Корнилов, обозреватель РИА «Новости», на днях высмеял эту публикацию.
Сочинения о «мясе крыс» и прочие бредовые сочинения о России периодически печатаются в ведущих газетах Нидерландов — «страны, которую часто представляют как одного из лидеров в мировых рейтингах свободы печати», напоминает Корнилов. «С завидной регулярностью голландские СМИ генерируют пропагандистские страшилки о России, пугающие своей примитивностью и однобокостью», — добавляет он.
«De Volkskrant» — не жёлтая газетка, а одно из ведущих изданий голландского истеблишмента, указывает обозреватель.
Зачем нужна эта новая волна бредовой антироссийской пропаганды?
Для поддержания образа врага и успешной торговли оружием.
Голландский журналист Эрик ван де Бек, посетивший Россию для участия в конференции Европейской ассоциации журналистского образования, проходившей при факультете журналистики МГУ, отмечает, что в его стране и на Западе идёт демонизация России. Это попросту выгодно НАТО и торговцам оружием:
Очевидно, заметим, скоро русские съедят всех нутрий и перейдут на мясо иностранцев. Голландская пресса должна предостеречь солдат НАТО и инопланетян: первыми будут съедены они. Голодные русские красавицы уже выехали в Эстонию.
В 2017 году в западной прессе множатся сенсационные сообщения об активной деятельности неких «русских», в том числе военнослужащих, а также о «расследованиях ЦРУ», чьим агентам удалось разобраться в таинственных происшествиях и разгадать все загадки атмосферы. Подобных фейков и нелепых публикаций становится всё больше. Совершенно очевидно, что новая волна холодной войны приводит к появлению самой извращённой пропаганды. Трудно представить, что в стычки русских с пришельцами верит европейский или американский обыватель. Или всё-таки верит?
Популярная британская газета «Экспресс» в феврале 2017 года поведала широкой публике об «атаке» русских солдат: военнослужащие российской армии напали на НЛО и даже сумели сбить летающую тарелку (на скриншотах вы видите кадры из ролика: те самые солдаты и те самые инопланетяне).
Как рассказал корреспондент Джон Остин, российские военные сбили НЛО, прежде чем «выжившие пришельцы» пошли в контратаку и убили солдат.
Эта сенсационная информация поступила в редакцию прямо из «рассекреченного доклада ЦРУ». Всего, согласно данным ЦРУ, инопланетянами было убито «23 российских солдата». В качестве способа уничтожения живой силы противника пришельцы избрали окаменение: все 23 солдата «были превращены инопланетянами в камень». Сначала сами пришельцы «превратились в светлый шар».
Документ ЦРУ, сообщает издание, «был похоронен среди тысяч рассекреченных файлов». И лишь позднее попал в Интернет с разрешения разведывательного агентства.
Доклад был создан 27 марта 1993 года. Вообще-то, его оригинал представляет собой «перевод ЦРУ» сообщения украинской газеты «Тернополь вечерний».
Эта газета информировала читателей, что после потери Михаилом Горбачёвым власти в 1991 году многие материалы КГБ «нашли дорогу в ЦРУ». Сюда же попало и «250-страничное досье» об атаке русскими солдатами неопознанного летающего объекта. Досье сопровождалось «фотографиями и свидетельствами очевидцев».
В бумагах говорится, что над войсковой частью, участвующей в проходивших манёврах в Сибири, появилась «летающая тарелка». Один солдат открыл по ней огонь и сбил её. Сообщается, что из сбитой тарелки вышли «пять низкорослых гуманоидов с большими головами и большими чёрными глазами».
Выжили два солдата. Они-то и описали, что пять существ «слились в блестящий белый сферический светящийся шар, который гудел и шипел». Затем шар взорвался, и, как утверждается очевидцами, 23 солдата, оцепившие объект, «были превращены в камни».
Двое выжили только потому, что не попали в круг света.
В докладе ЦРУ говорится, что, согласно «данным КГБ», останки «окаменевших солдат» были перевезены «в секретное исследовательское учреждение под Москвой».
Специалисты полагают, что источник энергии, неизвестный землянам, «мгновенно изменил структуру живых организмов солдат, превратив их в вещество, молекулярная структура которого ничем отличается от известняка».
Представитель ЦРУ заявил, что это «очень опасный случай», поскольку «пришельцы обладают таким оружием и технологиями, которые выходят за рамки всех наших представлений».
В документе не объясняется, почему ЦРУ взяло за основу статью в украинской газете. Также любопытно, что в качестве источника информации называется канадский еженедельный дайджест «новостей мира». Этот «источник» славился в те годы «вымышленными» публикациями.
Сайт, посвящённый НЛО, и канал «YouTube Lionsground» в один голос предостерегают: «Следует осторожно относиться к публикациям ЦРУ в Интернете, поскольку это может быть дезинформация».
Впрочем, не только ЦРУ промышляет подобными штуками.
Дебора Хэйнс во влиятельной газете «The Times» привела февральское заявление босса внешней разведки Эстонии Микка Маррана (Mikk Marran). По его словам, русские могут устроить провокации для военнослужащих НАТО, которые разместятся на территории стран Восточной Европы в соответствии с новым соглашением о ротации сил.
Впрочем, и Великобритания, и Эстония «месяцами учили» своих солдат противостоять коварству русских.
Марран указал, что целью «провокации» является дискредитация планов Североатлантического альянса по укреплению его восточной границы. Как пишет «The Times», методы воздействия русских на военных натовцев состоят в поиске компромата в социальных сетях и расстановке «медовых ловушек». Последнее означает засылку кремлёвскими спецслужбами за границу красивых женщин, чей будущий путь раздваивается: красавица может либо «завербоваться», либо устроить специальные «провокации» в интересах «русских спецслужб».
В статье объясняется, что натовские военные, разумеется, не будут сидеть на месте: им придётся ездить из своих войсковых частей «в города». Там они могут зайти в питейные заведения. И вот в этих-то условиях высока вероятность «провокации драк» и «традиционные медовые ловушки».
Поэтому британские и эстонские военные заранее перебрали все варианты русской тактики и соответственно подготовили восемьсот британских солдат к размещению в Эстонии. По словам начальства, «шпионских игр в стиле холодной войны» следует избежать.
С тех пор, заметим, о «русских красавицах», опутавших кремлёвскими сетями доверчивых натовцев, ничего не сообщалось. Должно быть, все восемьсот воинов альянса благополучно завербованы и дали присягу по Интернету самому Путину.
Зато появились другие сообщения. Например, пресса Нидерландов рассказала о том, как голодающий русский народ перешёл на мясо нутрий. Бургеры с нутриями успешно подают в столице России «кулинары». Об этом в ноябре 2016 года написало издание «De Volkskrant» (приложив соответствующую фотографию грызуна).
По «данным» этой газеты, в Москве открыт ресторан, где подают на стол бургеры. Внутри «пирожка» — мясо нутрии. Такая еда якобы является отчаянным шагом правительства: ведь русским людям не хватает мяса. Причина голода — ответные действия Кремля на санкции Запада: из-за контрсанкций русский народ остался практически без пищи. Однако выход найден: «кулинары» приготовили «старое национальное блюдо» с мясом «крыс» (крысами нутрии названы в оригинальном материале).
Владимир Корнилов, обозреватель РИА «Новости», на днях высмеял эту публикацию.
Сочинения о «мясе крыс» и прочие бредовые сочинения о России периодически печатаются в ведущих газетах Нидерландов — «страны, которую часто представляют как одного из лидеров в мировых рейтингах свободы печати», напоминает Корнилов. «С завидной регулярностью голландские СМИ генерируют пропагандистские страшилки о России, пугающие своей примитивностью и однобокостью», — добавляет он.
«De Volkskrant» — не жёлтая газетка, а одно из ведущих изданий голландского истеблишмента, указывает обозреватель.
«Огромная статья была посвящена, казалось бы, совершенно безобидному поводу: в Москве открылся ресторан южнорусской кухни, в котором подавалось немало деликатесов, включая мясо нутрии. Все бы ничего, но газета вынесла на первую полосу громкий заголовок: "Россия переходит на крыс" (да-да, это нутрию крысой назвали). И постоянно подводила к мысли о том, что после того как Россия в ответ на "крымские санкции" ответила Западу продуктовыми контрсанкциями, московский средний класс стал испытывать жуткую нужду в мясе. Вот и давится теперь, бедный, "крысятиной"».
Зачем нужна эта новая волна бредовой антироссийской пропаганды?
Для поддержания образа врага и успешной торговли оружием.
Голландский журналист Эрик ван де Бек, посетивший Россию для участия в конференции Европейской ассоциации журналистского образования, проходившей при факультете журналистики МГУ, отмечает, что в его стране и на Западе идёт демонизация России. Это попросту выгодно НАТО и торговцам оружием:
«Конечно, они должны подумать дважды перед тем, как вторгаться в Россию, потому что Россия — это вам не Ирак. Просто это выгодно для роста торговли оружием. Это выгодно для НАТО. Потому что они нуждаются в наличии врага, а Россия — самый удобный кандидат для этого».
Очевидно, заметим, скоро русские съедят всех нутрий и перейдут на мясо иностранцев. Голландская пресса должна предостеречь солдат НАТО и инопланетян: первыми будут съедены они. Голодные русские красавицы уже выехали в Эстонию.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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